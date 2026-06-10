Avrupa'nın en iyi 10 plajını açıkladı! Türkiye'den bir plaj listeye girdi.. Denizi cam gibi

Yaz sezonunun başlamasıyla beraber Avrupa'nın en güzel ve etkileyici plajları da tekrardan gündemde. European Best Destinations tarafından paylaşılan "Avrupa'nın En İyi 10 Plajı" listesi, naturel güzellikleri, cam gibi denizi ve eşsiz manzaralarıyla öne çıkan sahilleri bir araya getirdi. Komşu Yunanistan'dan Norveç'in fiyortlarına, Portekiz'in Atlantik kıyılarından Türkiye'nin turkuaz sahillerine kadar uzanan listede, Türkiye'den bir plajın yer alması dikkat çekti. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği bu destinasyonlar, Avrupa'nın en özel yaz rotaları arasında gösteriliyor.