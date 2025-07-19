Avrupa'nın en iyi 50 plajı açıklandı! Türkiye'den 2 plaj listeye girdi

Dünyayı tam zamanlı keşfeden binden fazla seyahat profesyoneli ve influencer tarafından oluşturulan ve Worlds 50 beaches tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa'daki en iyi plaj belli oldu. Buna göre Türkiye'den iki plaj da listede yer aldı. Yaz tatilinde rotasını henüz belirlemeyenlere ilaç olacak listeyi sizler için derledik. İşte Avrupa'nın en iyi 50 plajı: