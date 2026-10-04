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  4. Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor.

Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor.

worldpopulationreview.com tarafından açıklanan listeye göre Avrupa ülkelerinin yaşanılabilirlik sıralaması belli oldu.

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Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor. - Sayfa 1

Avrupa genelinde yaşam kalitesi ve ekonomik dinamikleri ele alan son araştırmalar, refah dengesi ile maliyetler arasındaki makasın açıldığını gözler önüne seriyor.

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Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor. - Sayfa 2

Uzmanlar, yüksek enflasyon sarmalı ve alım gücündeki dalgalanmaların ülkeler arası sıralamaları doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.

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Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor. - Sayfa 3

Yapılan kapsamlı endeks çalışması, vatandaşların harcama alışkanlıkları ile temel yaşam standartlarının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair çarpıcı ipuçları sunuyor.

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Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor. - Sayfa 4

33. SIRADAKİ AVRUPA ÜLKESİ GÖRENİ TERS KÖŞE YAPIYOR

worldpopulationreview.com tarafından paylaşılan verilere göre Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi şöyle:

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