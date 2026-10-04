Avrupa’nın en yaşanabilir 34 ülkesi açıklandı; Zirve değil de 33. sırayı gören gözlerine inanamıyor.
worldpopulationreview.com tarafından açıklanan listeye göre Avrupa ülkelerinin yaşanılabilirlik sıralaması belli oldu.
Avrupa genelinde yaşam kalitesi ve ekonomik dinamikleri ele alan son araştırmalar, refah dengesi ile maliyetler arasındaki makasın açıldığını gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, yüksek enflasyon sarmalı ve alım gücündeki dalgalanmaların ülkeler arası sıralamaları doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor.
Yapılan kapsamlı endeks çalışması, vatandaşların harcama alışkanlıkları ile temel yaşam standartlarının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair çarpıcı ipuçları sunuyor.