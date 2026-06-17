Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor!
Türkiye hız sınırı uygulamasında yeni denemeler yaparken bir örnek olarak Avrupa’daki durumun çok da iç açıcı olmadığı görülüyor.
Avrupa genelindeki otoyol verileri, hız limitleri ile ölümlü kazalar arasında doğrudan bir paralellik bulunmadığını ortaya koyuyor.
Saatte 100 kilometre sınır uygulayan bir bölgede can kaybı oranları oldukça yüksek seyrederken, tamamen limitsiz yollara sahip bir diğer bölgede ise çok daha güvenli sürüş istatistikleri kaydediliyor.
Uzmanlar, güvenliğin anahtarının yasal sınırlardan ziyade altyapı kalitesi ve sürücü bilinci olduğunu vurguluyor.