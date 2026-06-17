  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor!

Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor!

Türkiye hız sınırı uygulamasında yeni denemeler yaparken bir örnek olarak Avrupa’daki durumun çok da iç açıcı olmadığı görülüyor.

Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor! - Sayfa 1

Avrupa genelindeki otoyol verileri, hız limitleri ile ölümlü kazalar arasında doğrudan bir paralellik bulunmadığını ortaya koyuyor.

1 | 17
Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor! - Sayfa 2

Saatte 100 kilometre sınır uygulayan bir bölgede can kaybı oranları oldukça yüksek seyrederken, tamamen limitsiz yollara sahip bir diğer bölgede ise çok daha güvenli sürüş istatistikleri kaydediliyor.

2 | 17
Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor! - Sayfa 3

Uzmanlar, güvenliğin anahtarının yasal sınırlardan ziyade altyapı kalitesi ve sürücü bilinci olduğunu vurguluyor.

3 | 17
Avrupa’nın hız limitleri ve ölüm oranları belli oldu; Düşük hız daha çok güven anlamına gelmiyor! - Sayfa 4

İsveç: 120 KM/S — Ölüm Oranı: 2,7

4 | 17