Avrupa’nın yaşanabilir 27’inci ülkesi… Oturum izni almak çok kolay, araba, ev ucuz.
Yaşam maliyeti birçok Avrupa ülkesine göre daha ucuz olan ama kaliteli gelecek vadeden bu ülke Türkiye’den göç alıyor.
Balkanların kalbinde yer alan bu tarihi ve kültürel coğrafya, son yıllarda sunduğu cazip yaşam koşullarıyla dikkat çekiyor.
Vizesiz seyahat avantajı ve kültürel yakınlığıyla öne çıkan bu dost ülke, Türk vatandaşlarına iş kurma, gayrimenkul edinimi ve uzun süreli kalış gibi alanlarda önemli kolaylıklar tanıyor.
Doğal güzellikleri, ekonomik yaşam maliyeti ve samimi atmosferiyle bölge, yeni bir hayat kurmak veya yatırım yapmak isteyenler için cazip bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.