Ayağımı yerden keseyim diyenler bu 7 modeli tercih ediyor; 100.000 TL’si olan alıyor
Hızla fiyat artışı gösteren otomobil piyasasında sadece 100.000 TL bütçeyle ayağınızı yerden kesecek bu 7 otomobili alabilirsiniz.
Otomobil ihtiyacı gün geçtikçe ülkemizde artıyor. Vatandaşlar büyükşehirlerde hastane, okul, alışveriş ya da keyfi olarak gezmeye gidebilmek için tercih ediyor.
Küçük şehirlerde ise köylerden şehir merkezlerine ulaşım sağlamak için otomobil mecburiyet haline gelmiş durumda.
Özellikle eskilerde köyler ile şehir merkezi arasındaki dolmuşların hizmet vermeyi sonlandırması vatandaşları otomobil satın almaları konusunda zorluyor.