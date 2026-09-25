Aylık maaşları 4.000 euro. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar.
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden Hollanda’daki bu 8 sektör çalışanlarına yüksek maaşlar ödese de işçi bulamıyor.
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden Hollanda’da, aylık 4 bin euroyu bulan yüksek maaş tekliflerine rağmen çalışacak eleman bulunamayan 8 meslek açıklandı.
Çoğu üniversite diploması gerektirmeyen bu alanlarda, özellikle enerji dönüşümü ve yaşlanan nüfus nedeniyle kriz derinleşiyor.
Elektrikçiden aşçılığa kadar uzanan bu açık, ofis işlerinden çok daha cazip kazançlar sunmasına rağmen sektördeki işçi açığını kapatmaya yetmiyor.