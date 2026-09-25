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Aylık maaşları 4.000 euro. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar.

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden Hollanda’daki bu 8 sektör çalışanlarına yüksek maaşlar ödese de işçi bulamıyor.

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Aylık maaşları 4.000 euro. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar. - Sayfa 1

Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden Hollanda’da, aylık 4 bin euroyu bulan yüksek maaş tekliflerine rağmen çalışacak eleman bulunamayan 8 meslek açıklandı.

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Aylık maaşları 4.000 euro. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar. - Sayfa 2

Çoğu üniversite diploması gerektirmeyen bu alanlarda, özellikle enerji dönüşümü ve yaşlanan nüfus nedeniyle kriz derinleşiyor.

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Aylık maaşları 4.000 euro. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar. - Sayfa 3

Elektrikçiden aşçılığa kadar uzanan bu açık, ofis işlerinden çok daha cazip kazançlar sunmasına rağmen sektördeki işçi açığını kapatmaya yetmiyor.

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Aylık maaşları 4.000 euro. Ama çalışacak eleman bulamıyorlar. - Sayfa 4

Hollanda’da çalışanı diğer sektörlere kıyasla daha az bulunan ve maaşları 4 bin euro seviyelerinde olan o 8 meslek grubu şöyle:

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