Az konuştu öz konuştu! Oto sanayi ustası 4 aracın ismini verdi... 'Uzak durun' dedi
Oto sanayide senelerdir çalışan bir usta, sürücülere bazı otomobiller hususunda hayati öneme sahip uyarılarda bulundu. Dört model için parça ve bakım maliyetlerinden vites problemlerine kadar farklı risklere dikkat çekti.
Otomobil satın alırken sadece satın alma fiyatı değil, akabinde doğabilecek bakım ve onarım masrafları da büyük önem taşıyor. Bir oto sanayi ustasının işaret ettiği 4 araç ise sürücüler arasında gündem oldu. Zincir uzaması, vites sorunları ve yedek parça bulma zorluğunun yanı sıra yüksek parça ve bakım maliyetleri, söz konusu modeller için öne çıkarılan ilk sıkıntılar oldu.
🚘 Opel Signum 3.2
⛽ 6 silindirli motor, yüksek yakıt tüketimi
💸 Parça ve bakım maliyetleri cep yakabilir.
🇮🇹 Alfa Romeo 159 2.2 JTS
⛓️ Zincir uzaması
⚙️ Şanzıman rulmanları
🛞 Direksiyon kutusu gibi masraflı arızalarla karşılaşılabilir.