Az konuştu öz konuştu! Oto sanayi ustası 4 aracın ismini verdi... 'Uzak durun' dedi

Otomobil satın alırken sadece satın alma fiyatı değil, akabinde doğabilecek bakım ve onarım masrafları da büyük önem taşıyor. Bir oto sanayi ustasının işaret ettiği 4 araç ise sürücüler arasında gündem oldu. Zincir uzaması, vites sorunları ve yedek parça bulma zorluğunun yanı sıra yüksek parça ve bakım maliyetleri, söz konusu modeller için öne çıkarılan ilk sıkıntılar oldu.