Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.01 13:30:56 38.4307 34.2298 5.4 -.- 1.2 -.- SARATLI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel
2024.11.01 13:30:31 39.4305 32.1235 0.0 -.- 1.1 -.- KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA) İlksel
2024.11.01 13:15:05 37.6563 35.3793 5.2 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.11.01 13:09:55 39.8592 28.7350 7.5 -.- 1.8 -.- YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.11.01 12:56:44 37.1187 38.0275 10.4 -.- 1.9 -.- SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2024.11.01 12:55:53 39.3422 29.3353 0.0 -.- 1.7 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.11.01 12:39:58 38.0747 31.5568 12.3 -.- 1.4 -.- GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA) İlksel
2024.11.01 12:35:38 38.0983 36.9922 5.2 -.- 1.3 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 12:24:22 37.0370 35.7463 5.0 -.- 0.9 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.01 12:10:48 37.4233 40.5757 5.0 -.- 1.3 -.- ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.01 12:09:54 37.3483 40.4183 4.4 -.- 1.7 -.- YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.01 11:55:58 36.9972 35.9688 3.2 -.- 2.1 -.- SELIMIYE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.11.01 11:16:12 37.1703 37.2200 0.0 -.- 1.6 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.01 11:06:52 39.9340 28.7783 0.0 -.- 1.7 -.- CIVILI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.11.01 11:01:31 36.9095 27.3410 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 10:19:11 38.0432 37.6758 8.0 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.01 10:19:00 38.5317 39.0797 5.0 -.- 1.3 -.- GOLKOY-(ELAZIG) İlksel
2024.11.01 10:14:22 39.7940 37.4322 3.7 -.- 1.8 -.- TAVSANLI-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.11.01 10:13:37 36.9150 27.2992 5.9 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 10:12:49 36.8988 27.2825 8.9 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 09:41:43 38.5463 31.0998 7.9 -.- 1.7 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.11.01 08:49:39 36.9117 27.3795 20.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 08:47:05 36.9017 27.3435 5.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 08:23:27 37.9680 36.3627 6.3 -.- 2.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 08:20:08 39.2325 28.2658 11.7 -.- 2.0 -.- DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.11.01 07:26:32 38.4378 37.3980 5.0 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 07:25:06 37.6072 35.9163 3.8 -.- 1.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.01 06:52:42 37.9057 29.2515 15.6 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2024.11.01 06:42:21 39.1602 40.1497 8.9 -.- 1.8 -.- DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.11.01 06:37:12 38.3453 38.8992 9.2 -.- 1.6 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 06:24:23 38.4395 38.0788 8.4 -.- 1.8 -.- ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.01 06:22:50 38.4927 37.1942 16.0 -.- 1.4 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 06:21:24 38.3468 38.8915 7.6 -.- 1.7 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.01 05:36:55 39.0388 40.4505 5.0 -.- 2.9 2.8 SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.11.01 02:23:49 40.3247 23.5108 25.8 -.- 3.9 3.8 YUNANISTAN İlksel
2024.11.01 02:16:29 36.8918 27.3182 3.5 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.01 01:59:41 37.6602 35.3560 3.8 -.- 1.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.11.01 01:21:57 37.9873 36.2887 5.0 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.01 00:19:39 37.3897 36.9203 17.1 -.- 1.2 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 1 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-01 13:09:55 39.85417 28.7325 7.06 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-11-01 13:00:11 38.98694 25.76806 6.66 ML 1.9 Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-01 12:40:18 39.58028 29.88639 7.0 ML 1.1 Merkez (Kütahya)
2024-11-01 12:20:09 38.6525 39.34333 7.0 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2024-11-01 12:19:34 38.10639 38.37333 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-01 12:15:52 38.34167 38.79167 7.08 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-01 12:15:30 38.35889 38.78139 7.07 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-11-01 12:12:44 37.85778 38.22278 7.86 ML 1.2 Merkez (Adıyaman)
2024-11-01 12:07:05 38.48722 29.15 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2024-11-01 11:55:58 36.97528 35.93167 7.01 ML 1.9 Ceyhan (Adana)
2024-11-01 11:44:05 41.25417 41.58889 7.0 ML 1.6 Murgul (Artvin)
2024-11-01 11:31:22 39.20417 27.67167 7.0 ML 1.0 Soma (Manisa)
2024-11-01 11:06:51 39.92056 28.85611 7.0 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2024-11-01 11:01:30 36.84639 27.18667 6.13 ML 1.6 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [16.37 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 10:53:04 39.38194 26.27667 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-01 10:50:18 39.55778 34.78417 7.0 ML 0.8 Şefaatli (Yozgat)
2024-11-01 10:49:13 36.87472 27.21889 7.0 ML 1.5 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.17 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 10:44:01 40.69139 29.99972 7.0 ML 1.4 Başiskele (Kocaeli)
2024-11-01 10:39:14 36.86944 27.36833 7.09 ML 1.8 Ege Denizi - [12.94 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 10:38:04 40.24139 29.85389 6.58 ML 1.1 Merkez (Bilecik)
2024-11-01 10:21:56 38.11889 37.91861 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-01 10:18:58 38.35861 38.86722 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-01 10:14:22 39.67278 37.30972 7.01 ML 1.2 Merkez (Sivas)
2024-11-01 10:13:37 36.87611 27.28111 6.95 ML 1.9 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [10.23 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 10:12:48 36.88778 27.24556 7.0 ML 1.8 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.77 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 09:41:43 38.57417 31.11889 7.0 ML 1.5 Çay (Afyonkarahisar)
2024-11-01 09:40:47 39.95861 28.76222 6.82 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-11-01 09:16:10 38.17639 30.46667 8.8 ML 1.1 Uluborlu (Isparta)
2024-11-01 08:47:05 36.85861 27.32417 7.05 ML 2.2 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 08:39:06 38.355 38.78861 7.24 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-01 08:23:28 37.98917 36.3425 6.97 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-01 08:20:08 39.2 28.25444 12.59 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2024-11-01 08:09:22 35.88444 29.03889 6.79 ML 1.8 Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya)
2024-11-01 07:58:10 39.33667 27.93306 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2024-11-01 07:52:53 35.90111 27.63833 7.26 ML 1.7 Ege Denizi - [88.99 km] Datça (Muğla)
2024-11-01 07:38:28 38.21778 38.64417 7.76 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-01 07:26:32 38.45583 37.32556 7.17 ML 1.5 Darende (Malatya)
2024-11-01 07:25:06 37.63833 35.90472 6.82 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-11-01 07:04:45 37.96778 38.20806 7.0 ML 0.9 Merkez (Adıyaman)
2024-11-01 07:01:48 38.2925 38.23889 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-01 06:52:43 37.89306 29.30944 7.0 ML 1.5 Çal (Denizli)
2024-11-01 06:51:13 39.63972 37.34167 7.0 ML 1.2 Merkez (Sivas)
2024-11-01 06:42:20 39.10889 40.18694 6.97 ML 1.6 Karakoçan (Elazığ)
2024-11-01 06:37:12 38.36861 38.85917 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-01 06:24:24 38.52111 38.035 7.0 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2024-11-01 06:22:53 38.45083 37.30167 7.04 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-11-01 06:21:25 38.3425 38.76944 13.49 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-11-01 05:36:56 39.02333 40.46639 7.35 ML 2.8 Merkez (Bingöl)
2024-11-01 05:36:06 38.4275 39.2175 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2024-11-01 05:07:22 37.30306 36.57111 5.31 ML 1.2 Düziçi (Osmaniye)
2024-11-01 05:01:54 38.36583 37.59944 7.0 ML 1.3 Darende (Malatya)
2024-11-01 02:23:50 40.10944 23.58389 4.63 MW 3.8 Ege Denizi
2024-11-01 02:16:56 36.88944 27.29556 6.27 ML 1.6 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.73 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 02:16:29 36.87139 27.33611 7.02 ML 1.8 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [11.46 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-01 01:21:58 37.97333 36.32194 7.08 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-01 00:19:40 37.40556 36.935 9.49 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-01 00:12:57 38.1125 29.05194 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)