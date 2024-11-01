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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.01 13:30:56  38.4307   34.2298        5.4      -.-  1.2  -.-   SARATLI-GULAGAC (AKSARAY)                         İlksel

2024.11.01 13:30:31  39.4305   32.1235        0.0      -.-  1.1  -.-   KARAHAMZALI-POLATLI (ANKARA)                      İlksel

2024.11.01 13:15:05  37.6563   35.3793        5.2      -.-  2.1  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.11.01 13:09:55  39.8592   28.7350        7.5      -.-  1.8  -.-   YUKARIBALI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)               İlksel

2024.11.01 12:56:44  37.1187   38.0275       10.4      -.-  1.9  -.-   SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA)                        İlksel

2024.11.01 12:55:53  39.3422   29.3353        0.0      -.-  1.7  -.-   SARIAYAK-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2024.11.01 12:39:58  38.0747   31.5568       12.3      -.-  1.4  -.-   GUVENDIK-DOGANHISAR (KONYA)                       İlksel

2024.11.01 12:35:38  38.0983   36.9922        5.2      -.-  1.3  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.01 12:24:22  37.0370   35.7463        5.0      -.-  0.9  -.-   BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA)                        İlksel

2024.11.01 12:10:48  37.4233   40.5757        5.0      -.-  1.3  -.-   ATLICA-MAZIDAGI (MARDIN)                          İlksel

2024.11.01 12:09:54  37.3483   40.4183        4.4      -.-  1.7  -.-   YALINAGAC-MAZIDAGI (MARDIN)                       İlksel

2024.11.01 11:55:58  36.9972   35.9688        3.2      -.-  2.1  -.-   SELIMIYE-CEYHAN (ADANA)                           İlksel

2024.11.01 11:16:12  37.1703   37.2200        0.0      -.-  1.6  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.11.01 11:06:52  39.9340   28.7783        0.0      -.-  1.7  -.-   CIVILI-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2024.11.01 11:01:31  36.9095   27.3410        5.3      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.01 10:19:11  38.0432   37.6758        8.0      -.-  1.8  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.11.01 10:19:00  38.5317   39.0797        5.0      -.-  1.3  -.-   GOLKOY-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.11.01 10:14:22  39.7940   37.4322        3.7      -.-  1.8  -.-   TAVSANLI-HAFIK (SIVAS)                            İlksel

2024.11.01 10:13:37  36.9150   27.2992        5.9      -.-  2.0  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

2024.11.01 10:12:49  36.8988   27.2825        8.9      -.-  1.7  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

2024.11.01 09:41:43  38.5463   31.0998        7.9      -.-  1.7  -.-   DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)                    İlksel

2024.11.01 08:49:39  36.9117   27.3795       20.5      -.-  0.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.01 08:47:05  36.9017   27.3435        5.4      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.01 08:23:27  37.9680   36.3627        6.3      -.-  2.5  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.01 08:20:08  39.2325   28.2658       11.7      -.-  2.0  -.-   DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel

2024.11.01 07:26:32  38.4378   37.3980        5.0      -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.11.01 07:25:06  37.6072   35.9163        3.8      -.-  1.6  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.01 06:52:42  37.9057   29.2515       15.6      -.-  1.5  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2024.11.01 06:42:21  39.1602   40.1497        8.9      -.-  1.8  -.-   DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel

2024.11.01 06:37:12  38.3453   38.8992        9.2      -.-  1.6  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel

2024.11.01 06:24:23  38.4395   38.0788        8.4      -.-  1.8  -.-   ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2024.11.01 06:22:50  38.4927   37.1942       16.0      -.-  1.4  -.-   KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.11.01 06:21:24  38.3468   38.8915        7.6      -.-  1.7  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel

2024.11.01 05:36:55  39.0388   40.4505        5.0      -.-  2.9  2.8   SUDUGUNU-(BINGOL)                                 İlksel

2024.11.01 02:23:49  40.3247   23.5108       25.8      -.-  3.9  3.8   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.01 02:16:29  36.8918   27.3182        3.5      -.-  1.9  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel

2024.11.01 01:59:41  37.6602   35.3560        3.8      -.-  1.6  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2024.11.01 01:21:57  37.9873   36.2887        5.0      -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.01 00:19:39  37.3897   36.9203       17.1      -.-  1.2  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 1 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-01 13:09:55 39.85417  28.7325     7.06  ML    1.7    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-11-01 13:00:11 38.98694  25.76806  6.66  ML    1.9    Ege Denizi - [60.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-01 12:40:18 39.58028  29.88639  7.0    ML    1.1    Merkez (Kütahya)     

2024-11-01 12:20:09 38.6525     39.34333  7.0    ML    1.2    Merkez (Elazığ)

2024-11-01 12:19:34 38.10639  38.37333  7.0    ML    1.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-01 12:15:52 38.34167  38.79167  7.08  ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-01 12:15:30 38.35889  38.78139  7.07  ML    0.9    Kale (Malatya)  

2024-11-01 12:12:44 37.85778  38.22278  7.86  ML    1.2    Merkez (Adıyaman)  

2024-11-01 12:07:05 38.48722  29.15         7.0    ML    1.0    Eşme (Uşak)      

2024-11-01 11:55:58 36.97528  35.93167  7.01  ML    1.9    Ceyhan (Adana)        

2024-11-01 11:44:05 41.25417  41.58889  7.0    ML    1.6    Murgul (Artvin)        

2024-11-01 11:31:22 39.20417  27.67167  7.0    ML    1.0    Soma (Manisa) 

2024-11-01 11:06:51 39.92056  28.85611  7.0    ML    1.8    Orhaneli (Bursa)        

2024-11-01 11:01:30 36.84639  27.18667  6.13  ML    1.6    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [16.37 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 10:53:04 39.38194  26.27667  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - [13.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-01 10:50:18 39.55778  34.78417  7.0    ML    0.8    Şefaatli (Yozgat)       

2024-11-01 10:49:13 36.87472  27.21889  7.0    ML    1.5    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.17 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 10:44:01 40.69139  29.99972  7.0    ML    1.4    Başiskele (Kocaeli)    

2024-11-01 10:39:14 36.86944  27.36833  7.09  ML    1.8    Ege Denizi - [12.94 km] Bodrum (Muğla)       

2024-11-01 10:38:04 40.24139  29.85389  6.58  ML    1.1    Merkez (Bilecik)        

2024-11-01 10:21:56 38.11889  37.91861  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-01 10:18:58 38.35861  38.86722  7.0    ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-11-01 10:14:22 39.67278  37.30972  7.01  ML    1.2    Merkez (Sivas) 

2024-11-01 10:13:37 36.87611  27.28111  6.95  ML    1.9    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [10.23 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 10:12:48 36.88778  27.24556  7.0    ML    1.8    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [09.77 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 09:41:43 38.57417  31.11889  7.0    ML    1.5    Çay (Afyonkarahisar)

2024-11-01 09:40:47 39.95861  28.76222  6.82  ML    1.4    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-11-01 09:16:10 38.17639  30.46667  8.8    ML    1.1    Uluborlu (Isparta)     

2024-11-01 08:47:05 36.85861  27.32417  7.05  ML    2.2    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 08:39:06 38.355       38.78861  7.24  ML    1.1    Kale (Malatya)  

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-01 08:23:28 37.98917  36.3425     6.97  ML    2.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-01 08:20:08 39.2  28.25444  12.59         ML    1.3    Sındırgı (Balıkesir)    

2024-11-01 08:09:22 35.88444  29.03889  6.79  ML    1.8    Akdeniz - [50.23 km] Kaş (Antalya)  

2024-11-01 07:58:10 39.33667  27.93306  7.0    ML    0.9    Sındırgı (Balıkesir)    

2024-11-01 07:52:53 35.90111  27.63833  7.26  ML    1.7    Ege Denizi - [88.99 km] Datça (Muğla)  

2024-11-01 07:38:28 38.21778  38.64417  7.76  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-11-01 07:26:32 38.45583  37.32556  7.17  ML    1.5    Darende (Malatya)    

2024-11-01 07:25:06 37.63833  35.90472  6.82  ML    1.7    Kozan (Adana) 

2024-11-01 07:04:45 37.96778  38.20806  7.0    ML    0.9    Merkez (Adıyaman)  

2024-11-01 07:01:48 38.2925     38.23889  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-01 06:52:43 37.89306  29.30944  7.0    ML    1.5    Çal (Denizli)      

2024-11-01 06:51:13 39.63972  37.34167  7.0    ML    1.2    Merkez (Sivas) 

2024-11-01 06:42:20 39.10889  40.18694  6.97  ML    1.6    Karakoçan (Elazığ)    

2024-11-01 06:37:12 38.36861  38.85917  7.0    ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-11-01 06:24:24 38.52111  38.035       7.0    ML    1.6    Yazıhan (Malatya)     

2024-11-01 06:22:53 38.45083  37.30167  7.04  ML    1.4    Darende (Malatya)    

2024-11-01 06:21:25 38.3425     38.76944  13.49         ML    1.7    Kale (Malatya)  

2024-11-01 05:36:56 39.02333  40.46639  7.35  ML    2.8    Merkez (Bingöl)        

2024-11-01 05:36:06 38.4275     39.2175     7.0    ML    0.8    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-01 05:07:22 37.30306  36.57111  5.31  ML    1.2    Düziçi (Osmaniye)     

2024-11-01 05:01:54 38.36583  37.59944  7.0    ML    1.3    Darende (Malatya)    

2024-11-01 02:23:50 40.10944  23.58389  4.63  MW  3.8    Ege Denizi

2024-11-01 02:16:56 36.88944  27.29556  6.27  ML    1.6    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [08.73 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 02:16:29 36.87139  27.33611  7.02  ML    1.8    Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [11.46 km] Bodrum (Muğla)  

2024-11-01 01:21:58 37.97333  36.32194  7.08  ML    2.0    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-01 00:19:40 37.40556  36.935       9.49  ML    1.2    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-01 00:12:57 38.1125     29.05194  7.0    ML    1.1    Güney (Denizli)

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