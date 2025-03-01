Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.01 10:57:17 40.1883 31.7555 7.8 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.03.01 10:54:50 38.8043 40.0765 4.1 -.- 2.2 -.- KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.01 10:52:01 35.5473 26.2885 51.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.01 10:48:43 36.7127 25.5337 4.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 10:36:39 38.8447 26.8180 15.3 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.01 09:55:33 36.6235 25.5257 10.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 09:18:26 36.6875 25.6785 2.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 09:06:02 40.7875 30.9767 12.4 -.- 1.8 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2025.03.01 08:22:21 36.5938 25.5827 9.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 07:24:05 39.3715 40.6050 5.1 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2025.03.01 07:17:53 36.6243 25.4340 14.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 07:15:12 36.6270 25.5240 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 07:02:44 41.1382 25.2705 5.4 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.01 06:24:38 36.6178 25.4892 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 06:04:21 36.6312 25.4295 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 05:55:08 37.5815 36.0658 3.9 -.- 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2025.03.01 05:30:54 36.5482 25.4522 14.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 05:07:28 37.8585 36.6607 10.3 -.- 1.9 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 04:32:35 37.4432 34.1892 6.7 -.- 1.5 -.- HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2025.03.01 04:07:33 40.3282 24.0952 13.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.03.01 04:06:13 38.8340 40.3673 9.6 -.- 1.3 -.- BALPINAR-(BINGOL) İlksel
2025.03.01 03:41:48 36.6268 25.6535 5.4 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 03:23:06 36.2955 28.1613 5.2 -.- 1.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.01 03:12:09 38.2033 38.0147 5.4 -.- 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.03.01 02:55:31 40.5222 34.5578 12.4 -.- 1.7 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2025.03.01 02:34:49 38.2345 37.9965 7.7 -.- 2.3 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.01 02:18:13 40.6100 28.9593 10.8 -.- 2.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.03.01 01:47:18 36.6230 25.4850 13.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.01 01:40:17 37.6322 36.0400 10.2 -.- 1.8 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.01 01:16:41 34.7395 36.5250 5.0 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2025.03.01 00:58:45 37.7767 36.5373 9.4 -.- 1.9 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.01 00:40:09 39.4600 37.3157 5.4 -.- 1.3 -.- SENYURT-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.03.01 00:13:31 42.2867 36.3488 5.0 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel
2025.03.01 00:11:43 36.6703 25.8283 8.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 1 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-01 11:46:13 37.90083 29.50611 7.87 ML 1.1 Baklan (Denizli)
2025-03-01 11:40:45 39.22028 27.70972 7.06 ML 1.1 Soma (Manisa)
2025-03-01 10:57:17 40.16194 31.7775 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-03-01 10:54:50 38.77611 40.00806 6.97 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)
2025-03-01 10:52:00 35.40944 26.80028 9.63 ML 2.0 Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla)
2025-03-01 10:48:45 36.88944 25.80194 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-03-01 10:36:40 38.85139 26.80528 11.2 ML 1.5 Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir)
2025-03-01 10:31:57 37.86528 37.89611 9.08 ML 1.5 Tut (Adıyaman)
2025-03-01 10:17:03 39.82694 27.82222 8.32 ML 1.1 Karesi (Balıkesir)
2025-03-01 10:17:02 37.83889 36.28278 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-01 10:16:55 38.20139 38.07639 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-01 10:16:04 38.19028 38.03611 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-01 09:39:06 38.99444 27.87333 10.24 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-03-01 09:14:08 37.26278 36.97278 6.99 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2025-03-01 09:06:02 40.79278 30.98778 7.73 ML 1.4 Gölyaka (Düzce)
2025-03-01 09:03:48 39.39889 25.56056 10.77 ML 1.2 Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-01 07:55:43 38.93694 40.03472 6.56 ML 1.3 Karakoçan (Elazığ)
2025-03-01 07:31:46 36.91389 31.34167 7.11 ML 1.2 Manavgat (Antalya)
2025-03-01 07:24:06 39.40139 40.67194 7.0 ML 1.3 Yedisu (Bingöl)
2025-03-01 07:12:21 39.05889 26.685 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir)
2025-03-01 07:02:44 41.13139 25.10444 7.84 ML 2.2 Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne)
2025-03-01 06:24:37 36.51972 25.45056 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-03-01 06:18:56 36.865 28.9725 7.0 ML 1.3 Dalaman (Muğla)
2025-03-01 06:09:34 39.36306 28.0225 7.19 ML 0.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-01 05:55:08 37.55778 36.0375 7.01 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2025-03-01 05:30:48 36.39417 25.27944 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-03-01 05:07:30 37.87639 36.65639 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-01 04:49:40 36.33611 35.94 7.0 ML 1.4 Arsuz (Hatay)
2025-03-01 04:32:35 37.47 34.15889 6.98 ML 1.2 Ereğli (Konya)
2025-03-01 04:18:23 36.03694 28.13917 7.98 ML 1.6 Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla)
2025-03-01 04:06:15 38.82472 40.43278 6.97 ML 1.2 Merkez (Bingöl)
2025-03-01 03:55:50 35.85194 29.22222 15.61 ML 1.1 Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya)
2025-03-01 03:54:22 40.17222 39.97889 7.0 ML 0.7 Demirözü (Bayburt)
2025-03-01 03:41:46 36.63889 25.66778 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-03-01 03:26:25 34.55917 26.91889 7.59 ML 2.3 Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla)
2025-03-01 03:12:10 38.21861 38.07333 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-01 02:59:04 37.89111 29.4 7.0 ML 0.8 Çal (Denizli)
2025-03-01 02:55:31 40.49056 34.55667 6.87 ML 1.7 Uğurludağ (Çorum)
2025-03-01 02:50:46 39.06639 28.1675 7.0 ML 0.7 Gördes (Manisa)
2025-03-01 02:34:50 38.21 38.06333 7.0 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-01 02:18:13 40.62056 28.93028 7.09 ML 2.4 Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova)
2025-03-01 01:47:19 36.67611 25.67722 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-03-01 01:40:59 38.08583 28.11 7.0 ML 0.8 Ödemiş (İzmir)
2025-03-01 01:40:18 37.56361 35.98722 7.02 ML 2.0 Sumbas (Osmaniye)
2025-03-01 01:36:34 36.22472 35.93528 7.0 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
2025-03-01 01:16:45 34.9175 36.78278 17.8 ML 2.3 Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay)
2025-03-01 00:58:46 37.78222 36.51722 6.98 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-03-01 00:54:39 39.55167 38.69028 7.17 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2025-03-01 00:48:50 36.90222 24.64361 7.26 ML 2.2 Ege Denizi
2025-03-01 00:44:27 40.00722 38.87556 7.0 ML 0.9 Refahiye (Erzincan)
2025-03-01 00:40:10 39.39528 37.35333 12.47 ML 1.2 Kangal (Sivas)
2025-03-01 00:33:00 36.69028 25.77167 6.95 ML 1.9 Ege Denizi
2025-03-01 00:28:21 37.90583 27.27306 5.47 ML 1.4 Kuşadası (Aydın)
2025-03-01 00:13:34 42.16472 36.25972 26.37 ML 2.0 Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun)
2025-03-01 00:12:47 38.19222 38.50972 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2025-03-01 00:11:45 36.79389 25.77361 7.0 ML 2.3 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.45 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-01 00:11:40 35.99639 29.78444 16.37 ML 1.8 Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya)
2025-03-01 00:04:41 38.21861 38.48694 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)