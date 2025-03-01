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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.01 10:57:17  40.1883   31.7555        7.8      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2025.03.01 10:54:50  38.8043   40.0765        4.1      -.-  2.2  -.-   KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel

2025.03.01 10:52:01  35.5473   26.2885       51.5      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.01 10:48:43  36.7127   25.5337        4.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 10:36:39  38.8447   26.8180       15.3      -.-  1.7  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.01 09:55:33  36.6235   25.5257       10.1      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 09:18:26  36.6875   25.6785        2.8      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 09:06:02  40.7875   30.9767       12.4      -.-  1.8  -.-   YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)                            İlksel

2025.03.01 08:22:21  36.5938   25.5827        9.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 07:24:05  39.3715   40.6050        5.1      -.-  1.7  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

2025.03.01 07:17:53  36.6243   25.4340       14.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 07:15:12  36.6270   25.5240       10.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 07:02:44  41.1382   25.2705        5.4      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.01 06:24:38  36.6178   25.4892        8.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.01 06:04:21  36.6312   25.4295        5.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 05:55:08  37.5815   36.0658        3.9      -.-  1.6  -.-   CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)                     İlksel

2025.03.01 05:30:54  36.5482   25.4522       14.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 05:07:28  37.8585   36.6607       10.3      -.-  1.9  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.03.01 04:32:35  37.4432   34.1892        6.7      -.-  1.5  -.-   HALKAPINAR (KONYA)                                İlksel

2025.03.01 04:07:33  40.3282   24.0952       13.9      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.03.01 04:06:13  38.8340   40.3673        9.6      -.-  1.3  -.-   BALPINAR-(BINGOL)                                 İlksel

2025.03.01 03:41:48  36.6268   25.6535        5.4      -.-  3.2  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 03:23:06  36.2955   28.1613        5.2      -.-  1.3  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.03.01 03:12:09  38.2033   38.0147        5.4      -.-  1.3  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

2025.03.01 02:55:31  40.5222   34.5578       12.4      -.-  1.7  -.-   HACIAHMETDERESI-(CORUM)                           İlksel

2025.03.01 02:34:49  38.2345   37.9965        7.7      -.-  2.3  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.03.01 02:18:13  40.6100   28.9593       10.8      -.-  2.8  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel

2025.03.01 01:47:18  36.6230   25.4850       13.6      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.01 01:40:17  37.6322   36.0400       10.2      -.-  1.8  -.-   BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2025.03.01 01:16:41  34.7395   36.5250        5.0      -.-  2.2  -.-   SURIYE                                            İlksel

2025.03.01 00:58:45  37.7767   36.5373        9.4      -.-  1.9  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.03.01 00:40:09  39.4600   37.3157        5.4      -.-  1.3  -.-   SENYURT-ULAS (SIVAS)                              İlksel

2025.03.01 00:13:31  42.2867   36.3488        5.0      -.-  2.4  -.-   KARADENIZ                                         İlksel

2025.03.01 00:11:43  36.6703   25.8283        8.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 1 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-01 11:46:13    37.90083    29.50611    7.87   ML    1.1     Baklan (Denizli) 

2025-03-01 11:40:45    39.22028    27.70972    7.06   ML    1.1     Soma (Manisa)  

2025-03-01 10:57:17    40.16194    31.7775      7.0     ML    2.0     Beypazarı (Ankara)     

2025-03-01 10:54:50    38.77611    40.00806    6.97   ML    1.8     Kovancılar (Elazığ)      

2025-03-01 10:52:00    35.40944    26.80028    9.63   ML    2.0     Ege Denizi - [154.03 km] Datça (Muğla)   

2025-03-01 10:48:45    36.88944    25.80194    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-03-01 10:36:40    38.85139    26.80528    11.2   ML    1.5     Ege Denizi - [11.29 km] Dikili (İzmir)       

2025-03-01 10:31:57    37.86528    37.89611    9.08   ML    1.5     Tut (Adıyaman)  

2025-03-01 10:17:03    39.82694    27.82222    8.32   ML    1.1     Karesi (Balıkesir)

2025-03-01 10:17:02    37.83889    36.28278    7.0     ML    2.0     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-01 10:16:55    38.20139    38.07639    7.0     ML    1.5     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-01 10:16:04    38.19028    38.03611    7.0     ML    1.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-01 09:39:06    38.99444    27.87333    10.24 ML    1.1     Akhisar (Manisa)         

2025-03-01 09:14:08    37.26278    36.97278    6.99   ML    1.1     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-03-01 09:06:02    40.79278    30.98778    7.73   ML    1.4     Gölyaka (Düzce)

2025-03-01 09:03:48    39.39889    25.56056    10.77 ML    1.2     Ege Denizi - [44.41 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-01 07:55:43    38.93694    40.03472    6.56   ML    1.3     Karakoçan (Elazığ)      

2025-03-01 07:31:46    36.91389    31.34167    7.11   ML    1.2     Manavgat (Antalya)    

2025-03-01 07:24:06    39.40139    40.67194    7.0     ML    1.3     Yedisu (Bingöl)  

2025-03-01 07:12:21    39.05889    26.685        7.0     ML    1.1     Ege Denizi - [12.58 km] Dikili (İzmir)       

2025-03-01 07:02:44    41.13139    25.10444    7.84   ML    2.2     Rodopi, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [93.99 km] Enez (Edirne)

2025-03-01 06:24:37    36.51972    25.45056    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-03-01 06:18:56    36.865        28.9725      7.0     ML    1.3     Dalaman (Muğla)       

2025-03-01 06:09:34    39.36306    28.0225      7.19   ML    0.9     Bigadiç (Balıkesir)       

2025-03-01 05:55:08    37.55778    36.0375      7.01   ML    1.5     Sumbas (Osmaniye)   

2025-03-01 05:30:48    36.39417    25.27944    7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-03-01 05:07:30    37.87639    36.65639    7.0     ML    1.7     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-01 04:49:40    36.33611    35.94 7.0     ML    1.4     Arsuz (Hatay)     

2025-03-01 04:32:35    37.47 34.15889    6.98   ML    1.2     Ereğli (Konya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-01 04:18:23    36.03694    28.13917    7.98   ML    1.6     Akdeniz - [66.08 km] Marmaris (Muğla)      

2025-03-01 04:06:15    38.82472    40.43278    6.97   ML    1.2     Merkez (Bingöl) 

2025-03-01 03:55:50    35.85194    29.22222    15.61 ML    1.1     Akdeniz - [47.79 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-01 03:54:22    40.17222    39.97889    7.0     ML    0.7     Demirözü (Bayburt)    

2025-03-01 03:41:46    36.63889    25.66778    7.0     ML    3.2     Ege Denizi

2025-03-01 03:26:25    34.55917    26.91889    7.59   ML    2.3     Akdeniz - [241.69 km] Datça (Muğla)   

2025-03-01 03:12:10    38.21861    38.07333    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-01 02:59:04    37.89111    29.4   7.0     ML    0.8     Çal (Denizli)       

2025-03-01 02:55:31    40.49056    34.55667    6.87   ML    1.7     Uğurludağ (Çorum)    

2025-03-01 02:50:46    39.06639    28.1675      7.0     ML    0.7     Gördes (Manisa)

2025-03-01 02:34:50    38.21 38.06333    7.0     ML    2.3     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-01 02:18:13    40.62056    28.93028    7.09   ML    2.4     Marmara Denizi - [02.26 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-03-01 01:47:19    36.67611    25.67722    7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-03-01 01:40:59    38.08583    28.11 7.0     ML    0.8     Ödemiş (İzmir)   

2025-03-01 01:40:18    37.56361    35.98722    7.02   ML    2.0     Sumbas (Osmaniye)   

2025-03-01 01:36:34    36.22472    35.93528    7.0     ML    1.7     Samandağ (Hatay)      

2025-03-01 01:16:45    34.9175      36.78278    17.8   ML    2.3     Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay)   

2025-03-01 00:58:46    37.78222    36.51722    6.98   ML    2.0     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-01 00:54:39    39.55167    38.69028    7.17   ML    1.0     Kemah (Erzincan)       

2025-03-01 00:48:50    36.90222    24.64361    7.26   ML    2.2     Ege Denizi

2025-03-01 00:44:27    40.00722    38.87556    7.0     ML    0.9     Refahiye (Erzincan)    

2025-03-01 00:40:10    39.39528    37.35333    12.47 ML    1.2     Kangal (Sivas)    

2025-03-01 00:33:00    36.69028    25.77167    6.95   ML    1.9     Ege Denizi

2025-03-01 00:28:21    37.90583    27.27306    5.47   ML    1.4     Kuşadası (Aydın)

2025-03-01 00:13:34    42.16472    36.25972    26.37 ML    2.0     Karadeniz - [55.57 km] Bafra (Samsun)  

2025-03-01 00:12:47    38.19222    38.50972    7.0     ML    1.5     Battalgazi (Malatya)   

2025-03-01 00:11:45    36.79389    25.77361    7.0     ML    2.3     Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.45 km] Bodrum (Muğla)     

2025-03-01 00:11:40    35.99639    29.78444    16.37 ML    1.8     Akdeniz - [21.98 km] Kaş (Antalya)   

2025-03-01 00:04:41    38.21861    38.48694    7.0     ML    1.1     Battalgazi (Malatya)

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