Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.01 12:15:26 36.9698 36.5240 5.4 -.- 2.0 -.- TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.01 11:53:14 37.8548 29.2768 12.5 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 11:47:57 37.8570 29.3028 15.2 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 11:09:50 37.2830 36.5842 5.7 -.- 1.7 -.- YAYLALIK-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.01 10:29:15 37.0847 28.4733 8.3 -.- 2.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.01 10:23:36 38.4690 37.6067 2.5 -.- 1.7 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.01 09:40:51 39.0160 27.1385 7.9 -.- 1.5 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.01 09:36:58 38.9973 27.1525 12.0 -.- 1.6 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.01 09:04:51 40.3467 24.0812 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.01 08:56:24 40.6835 27.3932 10.8 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.01.01 08:42:55 39.3340 40.8855 10.6 -.- 1.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2025.01.01 08:35:03 37.8857 29.3015 13.8 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 08:31:28 38.5235 28.2313 5.5 -.- 1.9 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.01 08:30:18 37.0773 28.4683 9.5 -.- 2.1 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.01 08:07:19 38.5085 28.2358 5.7 -.- 2.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.01 07:59:38 39.0130 27.1575 7.6 -.- 2.4 -.- CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2025.01.01 07:57:54 37.4900 30.3953 14.2 -.- 2.0 -.- BAGSARAY-CELTIKCI (BURDUR) İlksel
2025.01.01 07:47:15 36.8917 29.0272 9.2 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2025.01.01 07:40:18 37.1080 28.8370 15.2 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.01 07:16:57 37.1197 28.4755 8.6 -.- 3.1 3.0 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.01 06:59:56 36.0637 29.0377 7.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.01 06:56:42 36.1772 29.0390 2.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.01 06:52:42 36.0632 29.0468 8.7 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.01.01 06:49:53 35.7267 27.1987 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.01 06:24:08 36.1000 28.0100 6.1 -.- 1.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.01 05:38:42 35.5007 27.3632 8.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.01 04:52:26 37.8720 29.3183 19.8 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 04:46:30 37.8822 29.2387 12.4 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.01.01 04:45:42 37.8825 29.3053 14.7 -.- 1.4 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 04:43:48 38.5222 28.3553 7.9 -.- 1.4 -.- MERSINLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.01 04:27:27 38.5488 28.2580 6.8 -.- 1.4 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.01 03:17:15 37.0687 36.5373 7.7 -.- 2.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2025.01.01 03:09:00 38.5023 28.2102 10.9 -.- 1.4 -.- KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.01 03:06:55 37.8635 29.2685 3.3 -.- 1.7 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 02:33:41 37.2338 28.8295 9.0 -.- 1.4 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.01 02:31:52 37.8568 29.2485 13.9 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2025.01.01 02:30:30 38.5107 28.1832 6.1 -.- 1.5 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.01 02:04:54 38.4908 36.9653 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.01 01:57:14 38.1750 38.0935 2.2 -.- 2.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.01 01:54:23 38.3670 37.7092 15.0 -.- 1.4 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.01 01:43:37 37.0808 28.8853 21.9 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.01 01:32:34 36.2218 27.6450 6.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.01 00:57:48 37.6637 29.5090 6.6 -.- 2.1 -.- SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI) İlksel
AFAD 1 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-01 11:53:15 37.87444 29.23972 7.0 ML 1.5 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 11:47:58 37.8725 29.23861 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 11:09:49 37.36444 36.4675 7.0 ML 1.8 Düziçi (Osmaniye)
2025-01-01 10:29:15 37.10306 28.46806 7.0 ML 2.3 Ula (Muğla)
2025-01-01 10:23:37 38.41389 37.48333 7.0 ML 1.7 Darende (Malatya)
2025-01-01 09:40:52 39.00972 27.15194 7.0 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2025-01-01 09:36:58 39.01722 27.1575 7.0 ML 1.6 Bergama (İzmir)
2025-01-01 09:09:55 40.43667 29.11917 6.97 ML 1.1 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.69 km] Gemlik (Bursa)
2025-01-01 08:57:42 37.87278 29.26056 6.99 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 08:56:25 40.68361 27.39861 6.08 ML 1.1 Marmara Denizi - [07.93 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-01-01 08:42:58 39.32361 40.81333 7.0 ML 1.4 Karlıova (Bingöl)
2025-01-01 08:35:03 37.87528 29.26972 7.0 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 08:31:28 38.52306 28.21944 7.0 ML 1.9 Salihli (Manisa)
2025-01-01 08:30:18 37.07056 28.49278 7.01 ML 2.0 Ula (Muğla)
2025-01-01 08:08:35 38.52167 28.24333 7.0 ML 1.6 Salihli (Manisa)
2025-01-01 08:07:20 38.52 28.23972 7.0 ML 2.1 Salihli (Manisa)
2025-01-01 07:59:38 39.00056 27.14361 9.07 ML 2.3 Bergama (İzmir)
2025-01-01 07:57:55 37.43972 30.40556 7.08 ML 1.7 Bucak (Burdur)
2025-01-01 07:47:15 36.88722 29.02667 8.52 ML 1.6 Dalaman (Muğla)
2025-01-01 07:40:19 37.14139 28.77306 7.03 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-01-01 07:16:57 37.08333 28.47944 7.01 ML 2.5 Ula (Muğla)
2025-01-01 07:14:15 39.27139 27.29278 7.0 ML 0.9 Bergama (İzmir)
2025-01-01 06:59:58 36.16861 28.98528 6.01 ML 1.8 Akdeniz - [32.36 km] Kaş (Antalya)
2025-01-01 06:56:44 36.12222 28.98028 5.73 ML 1.9 Akdeniz - [34.97 km] Kaş (Antalya)
2025-01-01 06:52:42 36.085 29.01861 28.74 ML 3.4 Akdeniz - [34.38 km] Kaş (Antalya)
2025-01-01 06:49:56 35.6425 27.38556 6.95 ML 1.9 Akdeniz - [116.85 km] Datça (Muğla)
2025-01-01 06:35:03 39.31028 45.10278 6.93 ML 2.0 Maku, West Azarbaijan (İran) - [61.50 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2025-01-01 06:24:01 35.69361 27.37361 7.1 ML 1.9 Akdeniz - [111.25 km] Datça (Muğla)
2025-01-01 05:38:40 35.41444 27.36861 4.38 ML 2.4 Akdeniz - [142.20 km] Datça (Muğla)
2025-01-01 05:22:30 40.36833 27.27028 6.99 ML 0.9 Biga (Çanakkale)
2025-01-01 05:05:48 37.85 29.23333 7.0 ML 1.0 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 05:02:15 39.06917 40.76278 7.0 ML 1.0 Merkez (Bingöl)
2025-01-01 05:00:28 38.53167 28.2625 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-01 04:52:27 37.88806 29.24194 12.22 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 04:46:31 37.89167 29.23361 13.65 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 04:45:43 37.86417 29.27611 10.48 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 04:43:48 38.54222 28.27139 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2025-01-01 04:35:11 38.51778 28.21444 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-01 04:27:28 38.53111 28.2225 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2025-01-01 04:17:32 38.1475 38.55472 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2025-01-01 04:11:07 38.83139 37.37611 7.0 ML 0.9 Gürün (Sivas)
2025-01-01 04:10:18 37.8825 29.24861 7.0 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 04:08:32 37.31722 37.03528 11.43 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-01 03:53:59 37.135 28.81 7.01 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2025-01-01 03:36:20 38.51778 28.22167 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-01 03:17:16 37.07417 36.535 7.0 ML 2.6 Hasanbeyli (Osmaniye)
2025-01-01 03:09:02 38.52333 28.24194 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-01 03:06:56 37.88722 29.22361 11.73 ML 1.5 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 02:47:14 37.02444 36.45889 7.0 ML 0.9 Merkez (Osmaniye)
2025-01-01 02:41:02 37.92444 36.48139 6.83 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-01 02:31:52 37.88944 29.28889 7.0 ML 1.8 Çal (Denizli)
2025-01-01 02:30:31 38.48139 28.2375 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-01 02:17:39 37.365 36.98167 11.24 ML 0.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-01 02:10:45 37.30917 37.03 6.86 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-01 02:04:55 38.48278 36.98611 6.72 ML 1.7 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-01-01 01:57:14 38.16889 38.11222 7.0 ML 2.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-01 01:54:27 38.23694 37.88806 5.05 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-01 01:43:39 37.15361 28.82833 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-01-01 01:32:28 35.60917 27.50694 12.99 ML 1.7 Akdeniz - [120.54 km] Datça (Muğla)
2025-01-01 01:30:59 37.88389 29.2575 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2025-01-01 01:21:55 37.89083 29.26694 7.0 ML 1.1 Çal (Denizli)
2025-01-01 01:14:31 36.43806 36.28722 7.0 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-01 01:08:48 38.22611 38.60778 7.13 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-01-01 00:57:49 37.67944 29.4575 6.92 ML 2.0 Honaz (Denizli)