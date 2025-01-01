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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 1 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 1 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.01 12:15:26  36.9698   36.5240        5.4      -.-  2.0  -.-   TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                       İlksel

2025.01.01 11:53:14  37.8548   29.2768       12.5      -.-  1.7  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2025.01.01 11:47:57  37.8570   29.3028       15.2      -.-  1.4  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2025.01.01 11:09:50  37.2830   36.5842        5.7      -.-  1.7  -.-   YAYLALIK-BAHCE (OSMANIYE)                         İlksel

2025.01.01 10:29:15  37.0847   28.4733        8.3      -.-  2.4  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)                               İlksel

2025.01.01 10:23:36  38.4690   37.6067        2.5      -.-  1.7  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2025.01.01 09:40:51  39.0160   27.1385        7.9      -.-  1.5  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.01 09:36:58  38.9973   27.1525       12.0      -.-  1.6  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.01 09:04:51  40.3467   24.0812        5.3      -.-  2.1  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.01 08:56:24  40.6835   27.3932       10.8      -.-  1.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.01.01 08:42:55  39.3340   40.8855       10.6      -.-  1.3  -.-   KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL)                         İlksel

2025.01.01 08:35:03  37.8857   29.3015       13.8      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2025.01.01 08:31:28  38.5235   28.2313        5.5      -.-  1.9  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.01 08:30:18  37.0773   28.4683        9.5      -.-  2.1  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                İlksel

2025.01.01 08:07:19  38.5085   28.2358        5.7      -.-  2.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.01 07:59:38  39.0130   27.1575        7.6      -.-  2.4  -.-   CEVAPLI-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.01 07:57:54  37.4900   30.3953       14.2      -.-  2.0  -.-   BAGSARAY-CELTIKCI (BURDUR)                        İlksel

2025.01.01 07:47:15  36.8917   29.0272        9.2      -.-  1.6  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           İlksel

2025.01.01 07:40:18  37.1080   28.8370       15.2      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.01 07:16:57  37.1197   28.4755        8.6      -.-  3.1  3.0   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel

2025.01.01 06:59:56  36.0637   29.0377        7.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.01 06:56:42  36.1772   29.0390        2.4      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.01 06:52:42  36.0632   29.0468        8.7      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.01 06:49:53  35.7267   27.1987        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.01 06:24:08  36.1000   28.0100        6.1      -.-  1.9  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.01 05:38:42  35.5007   27.3632        8.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.01 04:52:26  37.8720   29.3183       19.8      -.-  1.5  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2025.01.01 04:46:30  37.8822   29.2387       12.4      -.-  1.5  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               İlksel

2025.01.01 04:45:42  37.8825   29.3053       14.7      -.-  1.4  -.-   KARAPINAR-CAL (DENIZLI)                           İlksel

2025.01.01 04:43:48  38.5222   28.3553        7.9      -.-  1.4  -.-   MERSINLI-SALIHLI (MANISA)                         İlksel

2025.01.01 04:27:27  38.5488   28.2580        6.8      -.-  1.4  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                            İlksel

2025.01.01 03:17:15  37.0687   36.5373        7.7      -.-  2.6  -.-   KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)                   İlksel

2025.01.01 03:09:00  38.5023   28.2102       10.9      -.-  1.4  -.-   KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)                      İlksel

2025.01.01 03:06:55  37.8635   29.2685        3.3      -.-  1.7  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2025.01.01 02:33:41  37.2338   28.8295        9.0      -.-  1.4  -.-   SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)                           İlksel

2025.01.01 02:31:52  37.8568   29.2485       13.9      -.-  1.9  -.-   KOCADERE-(DENIZLI)                                İlksel

2025.01.01 02:30:30  38.5107   28.1832        6.1      -.-  1.5  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2025.01.01 02:04:54  38.4908   36.9653        5.0      -.-  1.7  -.-   BUYUKTATLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.01 01:57:14  38.1750   38.0935        2.2      -.-  2.2  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2025.01.01 01:54:23  38.3670   37.7092       15.0      -.-  1.4  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.01 01:43:37  37.0808   28.8853       21.9      -.-  1.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.01.01 01:32:34  36.2218   27.6450        6.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.01 00:57:48  37.6637   29.5090        6.6      -.-  2.1  -.-   SOGUTKOY-CARDAK (DENIZLI)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 1 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2025-01-01 11:53:15 37.87444  29.23972  7.0    ML    1.5    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 11:47:58 37.8725     29.23861  7.0    ML    1.3    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 11:09:49 37.36444  36.4675     7.0    ML    1.8    Düziçi (Osmaniye)     

2025-01-01 10:29:15 37.10306  28.46806  7.0    ML    2.3    Ula (Muğla)      

2025-01-01 10:23:37 38.41389  37.48333  7.0    ML    1.7    Darende (Malatya)    

2025-01-01 09:40:52 39.00972  27.15194  7.0    ML    1.5    Bergama (İzmir)        

2025-01-01 09:36:58 39.01722  27.1575     7.0    ML    1.6    Bergama (İzmir)        

2025-01-01 09:09:55 40.43667  29.11917  6.97  ML    1.1    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.69 km] Gemlik (Bursa)  

2025-01-01 08:57:42 37.87278  29.26056  6.99  ML    1.0    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 08:56:25 40.68361  27.39861  6.08  ML    1.1    Marmara Denizi - [07.93 km] Şarköy (Tekirdağ)      

2025-01-01 08:42:58 39.32361  40.81333  7.0    ML    1.4    Karlıova (Bingöl)       

2025-01-01 08:35:03 37.87528  29.26972  7.0    ML    1.2    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 08:31:28 38.52306  28.21944  7.0    ML    1.9    Salihli (Manisa)

2025-01-01 08:30:18 37.07056  28.49278  7.01  ML    2.0    Ula (Muğla)      

2025-01-01 08:08:35 38.52167  28.24333  7.0    ML    1.6    Salihli (Manisa)

2025-01-01 08:07:20 38.52         28.23972  7.0    ML    2.1    Salihli (Manisa)

2025-01-01 07:59:38 39.00056  27.14361  9.07  ML    2.3    Bergama (İzmir)        

2025-01-01 07:57:55 37.43972  30.40556  7.08  ML    1.7    Bucak (Burdur)

2025-01-01 07:47:15 36.88722  29.02667  8.52  ML    1.6    Dalaman (Muğla)      

2025-01-01 07:40:19 37.14139  28.77306  7.03  ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2025-01-01 07:16:57 37.08333  28.47944  7.01  ML    2.5    Ula (Muğla)      

2025-01-01 07:14:15 39.27139  27.29278  7.0    ML    0.9    Bergama (İzmir)        

2025-01-01 06:59:58 36.16861  28.98528  6.01  ML    1.8    Akdeniz - [32.36 km] Kaş (Antalya)  

2025-01-01 06:56:44 36.12222  28.98028  5.73  ML    1.9    Akdeniz - [34.97 km] Kaş (Antalya)  

2025-01-01 06:52:42 36.085       29.01861  28.74         ML    3.4    Akdeniz - [34.38 km] Kaş (Antalya)     

2025-01-01 06:49:56 35.6425     27.38556  6.95  ML    1.9    Akdeniz - [116.85 km] Datça (Muğla)  

2025-01-01 06:35:03 39.31028  45.10278  6.93  ML    2.0    Maku, West Azarbaijan (İran) - [61.50 km] Doğubayazıt (Ağrı)      

2025-01-01 06:24:01 35.69361  27.37361  7.1    ML    1.9    Akdeniz - [111.25 km] Datça (Muğla)  

2025-01-01 05:38:40 35.41444  27.36861  4.38  ML    2.4    Akdeniz - [142.20 km] Datça (Muğla)  

2025-01-01 05:22:30 40.36833  27.27028  6.99  ML    0.9    Biga (Çanakkale)       

2025-01-01 05:05:48 37.85         29.23333  7.0    ML    1.0    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 05:02:15 39.06917  40.76278  7.0    ML    1.0    Merkez (Bingöl)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 1 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-01 05:00:28 38.53167  28.2625     7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-01 04:52:27 37.88806  29.24194  12.22         ML    1.2    Pamukkale (Denizli)        

2025-01-01 04:46:31 37.89167  29.23361  13.65         ML    1.3    Pamukkale (Denizli)        

2025-01-01 04:45:43 37.86417  29.27611  10.48         ML    1.3    Pamukkale (Denizli)        

2025-01-01 04:43:48 38.54222  28.27139  7.0    ML    1.3    Salihli (Manisa)

2025-01-01 04:35:11 38.51778  28.21444  7.0    ML    0.9    Salihli (Manisa)

2025-01-01 04:27:28 38.53111  28.2225     7.0    ML    1.3    Salihli (Manisa)

2025-01-01 04:17:32 38.1475     38.55472  7.0    ML    0.9    Battalgazi (Malatya) 

2025-01-01 04:11:07 38.83139  37.37611  7.0    ML    0.9    Gürün (Sivas)   

2025-01-01 04:10:18 37.8825     29.24861  7.0    ML    1.7    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 04:08:32 37.31722  37.03528  11.43         ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-01 03:53:59 37.135       28.81         7.01  ML    1.1    Menteşe (Muğla)      

2025-01-01 03:36:20 38.51778  28.22167  7.0    ML    1.1    Salihli (Manisa)

2025-01-01 03:17:16 37.07417  36.535       7.0    ML    2.6    Hasanbeyli (Osmaniye)        

2025-01-01 03:09:02 38.52333  28.24194  7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-01 03:06:56 37.88722  29.22361  11.73         ML    1.5    Pamukkale (Denizli)        

2025-01-01 02:47:14 37.02444  36.45889  7.0    ML    0.9    Merkez (Osmaniye)  

2025-01-01 02:41:02 37.92444  36.48139  6.83  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-01 02:31:52 37.88944  29.28889  7.0    ML    1.8    Çal (Denizli)      

2025-01-01 02:30:31 38.48139  28.2375     7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

2025-01-01 02:17:39 37.365       36.98167  11.24         ML    0.9    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-01 02:10:45 37.30917  37.03         6.86  ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-01 02:04:55 38.48278  36.98611  6.72  ML    1.7    Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-01-01 01:57:14 38.16889  38.11222  7.0    ML    2.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-01 01:54:27 38.23694  37.88806  5.05  ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-01 01:43:39 37.15361  28.82833  7.0    ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2025-01-01 01:32:28 35.60917  27.50694  12.99         ML    1.7    Akdeniz - [120.54 km] Datça (Muğla)   

2025-01-01 01:30:59 37.88389  29.2575     7.0    ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2025-01-01 01:21:55 37.89083  29.26694  7.0    ML    1.1    Çal (Denizli)      

2025-01-01 01:14:31 36.43806  36.28722  7.0    ML    1.3    Kırıkhan (Hatay)        

2025-01-01 01:08:48 38.22611  38.60778  7.13  ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2025-01-01 00:57:49 37.67944  29.4575     6.92  ML    2.0    Honaz (Denizli)

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