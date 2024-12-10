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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.10 11:59:59  38.4488   37.2902        5.0      -.-  2.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.10 10:24:22  38.0215   38.2055        5.0      -.-  2.9  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.12.10 09:37:52  38.1265   38.5282        5.0      -.-  2.5  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.12.10 08:29:24  39.4083   40.7530        5.0      -.-  2.3  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel

2024.12.10 08:25:36  38.3807   38.8258        5.4      -.-  1.6  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.12.10 07:58:05  37.5998   35.6137       10.8      -.-  1.4  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              İlksel

2024.12.10 07:25:58  40.3083   42.9643        5.0      -.-  2.9  -.-   PASLI-KAGIZMAN (KARS)                             İlksel

2024.12.10 06:27:13  40.1513   35.8487        4.6      -.-  1.3  -.-   UYUK-ZILE (TOKAT)                                 İlksel

2024.12.10 06:21:31  38.3535   37.4310        4.4      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.10 05:53:53  39.1188   25.8180        8.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.10 05:27:28  37.6592   35.8873        5.4      -.-  1.8  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.12.10 05:20:01  38.0770   29.0380        6.8      -.-  1.7  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.10 05:06:36  39.1232   25.7927        9.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.10 05:01:30  39.1313   25.7443       10.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.10 04:59:48  39.1207   25.7643        9.5      -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.10 04:23:37  37.0897   41.3113        7.0      -.-  1.9  -.-   DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN)                          İlksel

2024.12.10 03:51:45  38.2677   38.1013        5.8      -.-  1.8  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.12.10 03:48:47  37.1748   36.9628        5.4      -.-  1.6  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.12.10 02:42:04  39.0370   25.8493       10.9      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.12.10 02:27:07  36.7530   35.9133        6.1      -.-  2.6  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.12.10 02:25:51  38.1508   37.8185        3.6      -.-  1.8  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.12.10 02:11:02  35.6520   26.7313        5.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.10 01:57:53  37.3392   35.7143        2.5      -.-  1.6  -.-   UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA)                       İlksel

2024.12.10 01:56:59  36.1890   28.1200       27.4      -.-  3.3  3.3   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.12.10 01:44:15  38.1997   38.7088        5.0      -.-  1.7  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2024.12.10 00:50:25  38.5498   28.2608        5.6      -.-  2.0  -.-   ADALA-SALIHLI (MANISA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 10 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-12-10 12:14:36       40.83333              42.10222              7.0          ML         1.9          Olur (Erzurum)

2024-12-10 12:03:34       41.85306              27.38556              8.57       ML         0.8          Merkez (Kırklareli)         

2024-12-10 11:59:59       38.42083              37.3025                6.99       ML         2.7          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-10 10:24:22       37.98944              38.20694              7.01       ML         3.0          Merkez (Adıyaman)      

2024-12-10 09:37:53       38.10833              38.50583              7.16       ML         2.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-12-10 08:50:06       38.50778              28.255   7.0          ML         0.9          Salihli (Manisa)

2024-12-10 08:47:39       38.3725                38.75167              6.73       ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-12-10 08:29:25       39.39944              40.72472              9.07       ML         2.6          Karlıova (Bingöl)             

2024-12-10 08:25:35       38.34306              38.77278              9.68       ML         1.7          Kale (Malatya) 

2024-12-10 08:07:28       40.48944              35.1225                6.97       ML         1.3          Mecitözü (Çorum)         

2024-12-10 07:58:06       37.64333              35.62361              7.03       ML         1.4          Kozan (Adana) 

2024-12-10 07:25:59       40.30167              42.95139              6.95       ML         2.9          Kağızman (Kars)              

2024-12-10 06:27:13       40.19667              35.82417              7.09       ML         1.0          Zile (Tokat)        

2024-12-10 06:21:32       38.32917              37.41972              7.01       ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-10 05:53:54       39.12556              25.77861              6.95       ML         1.9          Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-12-10 05:27:29       37.66917              35.91972              7.07       ML         1.8          Kozan (Adana) 

2024-12-10 05:20:02       38.06972              29.07722              10.65     ML         1.6          Güney (Denizli)               

2024-12-10 05:06:36       39.13167              25.81028              13.25     ML         2.8          Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-12-10 05:01:31       39.13528              25.80778              13.48     ML         2.8          Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-12-10 04:59:49       39.10889              25.81306              14.95     ML         3.5          Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-10 04:23:36       37.04444              41.33583              6.94       ML         1.4          Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)        

2024-12-10 03:51:46       38.25917              38.12111              9.49       ML         2.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-10 03:48:48       37.18306              36.93333              7.0          ML         1.8          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-12-10 03:17:31       38.25222              38.74417              9.22       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-12-10 02:58:45       38.24583              38.14722              6.95       ML         0.9          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-10 02:42:06       39.06722              25.85167              9.81       ML         1.9          Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-12-10 02:27:08       36.74361              35.95111              16.36     ML         2.8          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana)       

2024-12-10 02:25:52       38.17611              37.83278              5.47       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-10 02:06:19       39.5325                25.96778              10.43     ML         1.4          Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-12-10 01:56:59       36.175   28.15139              35.37     ML         3.4          Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla)              

2024-12-10 01:44:16       38.185   38.70556              7.66       ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-12-10 01:20:00       34.81     36.66778              10.18     ML         2.1          Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay)

2024-12-10 01:14:49       34.90889              36.98639              13.67     ML         2.6          Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay)           

2024-12-10 01:11:54       34.89556              37.00806              11.89     ML         2.4          Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay)           

2024-12-10 00:56:40       38.25333              37.30778              6.92       ML         0.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-10 00:50:25       38.54167              28.26611              7.0          ML         1.8          Salihli (Manisa)

2024-12-10 00:38:29       37.18861              36.94444              7.0          ML         1.3          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-12-10 00:33:25       38.02722              37.42639              7.0          ML         1.2          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-12-10 00:16:43       40.18417              38.12806              13.01     ML         1.4          Suşehri (Sivas) 

2024-12-10 00:11:41       38.38778              37.42556              7.0          ML         0.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-10 00:03:46       37.02111              41.33972              7.0          ML         1.6          Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)

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