Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.10 11:59:59 38.4488 37.2902 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.10 10:24:22 38.0215 38.2055 5.0 -.- 2.9 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.10 09:37:52 38.1265 38.5282 5.0 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.10 08:29:24 39.4083 40.7530 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.12.10 08:25:36 38.3807 38.8258 5.4 -.- 1.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.10 07:58:05 37.5998 35.6137 10.8 -.- 1.4 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.10 07:25:58 40.3083 42.9643 5.0 -.- 2.9 -.- PASLI-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2024.12.10 06:27:13 40.1513 35.8487 4.6 -.- 1.3 -.- UYUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.12.10 06:21:31 38.3535 37.4310 4.4 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.10 05:53:53 39.1188 25.8180 8.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 05:27:28 37.6592 35.8873 5.4 -.- 1.8 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.10 05:20:01 38.0770 29.0380 6.8 -.- 1.7 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2024.12.10 05:06:36 39.1232 25.7927 9.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 05:01:30 39.1313 25.7443 10.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 04:59:48 39.1207 25.7643 9.5 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2024.12.10 04:23:37 37.0897 41.3113 7.0 -.- 1.9 -.- DURUCA-NUSAYBIN (MARDIN) İlksel
2024.12.10 03:51:45 38.2677 38.1013 5.8 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.10 03:48:47 37.1748 36.9628 5.4 -.- 1.6 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.10 02:42:04 39.0370 25.8493 10.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.10 02:27:07 36.7530 35.9133 6.1 -.- 2.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.10 02:25:51 38.1508 37.8185 3.6 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.10 02:11:02 35.6520 26.7313 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.10 01:57:53 37.3392 35.7143 2.5 -.- 1.6 -.- UFACIKOREN-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2024.12.10 01:56:59 36.1890 28.1200 27.4 -.- 3.3 3.3 RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.10 01:44:15 38.1997 38.7088 5.0 -.- 1.7 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.10 00:50:25 38.5498 28.2608 5.6 -.- 2.0 -.- ADALA-SALIHLI (MANISA) İlksel
AFAD 10 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-10 12:14:36 40.83333 42.10222 7.0 ML 1.9 Olur (Erzurum)
2024-12-10 12:03:34 41.85306 27.38556 8.57 ML 0.8 Merkez (Kırklareli)
2024-12-10 11:59:59 38.42083 37.3025 6.99 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 10:24:22 37.98944 38.20694 7.01 ML 3.0 Merkez (Adıyaman)
2024-12-10 09:37:53 38.10833 38.50583 7.16 ML 2.6 Sincik (Adıyaman)
2024-12-10 08:50:06 38.50778 28.255 7.0 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2024-12-10 08:47:39 38.3725 38.75167 6.73 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-12-10 08:29:25 39.39944 40.72472 9.07 ML 2.6 Karlıova (Bingöl)
2024-12-10 08:25:35 38.34306 38.77278 9.68 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-12-10 08:07:28 40.48944 35.1225 6.97 ML 1.3 Mecitözü (Çorum)
2024-12-10 07:58:06 37.64333 35.62361 7.03 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-12-10 07:25:59 40.30167 42.95139 6.95 ML 2.9 Kağızman (Kars)
2024-12-10 06:27:13 40.19667 35.82417 7.09 ML 1.0 Zile (Tokat)
2024-12-10 06:21:32 38.32917 37.41972 7.01 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 05:53:54 39.12556 25.77861 6.95 ML 1.9 Ege Denizi - [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 05:27:29 37.66917 35.91972 7.07 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-12-10 05:20:02 38.06972 29.07722 10.65 ML 1.6 Güney (Denizli)
2024-12-10 05:06:36 39.13167 25.81028 13.25 ML 2.8 Ege Denizi - [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 05:01:31 39.13528 25.80778 13.48 ML 2.8 Ege Denizi - [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 04:59:49 39.10889 25.81306 14.95 ML 3.5 Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 04:23:36 37.04444 41.33583 6.94 ML 1.4 Kamışlı, Haseke (Suriye) - [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-10 03:51:46 38.25917 38.12111 9.49 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-10 03:48:48 37.18306 36.93333 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-10 03:17:31 38.25222 38.74417 9.22 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-10 02:58:45 38.24583 38.14722 6.95 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-10 02:42:06 39.06722 25.85167 9.81 ML 1.9 Ege Denizi - [49.36 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 02:27:08 36.74361 35.95111 16.36 ML 2.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [13.44 km] Yumurtalık (Adana)
2024-12-10 02:25:52 38.17611 37.83278 5.47 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-10 02:06:19 39.5325 25.96778 10.43 ML 1.4 Ege Denizi - [10.28 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 01:56:59 36.175 28.15139 35.37 ML 3.4 Akdeniz - [50.84 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-10 01:44:16 38.185 38.70556 7.66 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-10 01:20:00 34.81 36.66778 10.18 ML 2.1 Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [125.36 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-10 01:14:49 34.90889 36.98639 13.67 ML 2.6 Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [129.70 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-10 01:11:54 34.89556 37.00806 11.89 ML 2.4 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [132.05 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-10 00:56:40 38.25333 37.30778 6.92 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 00:50:25 38.54167 28.26611 7.0 ML 1.8 Salihli (Manisa)
2024-12-10 00:38:29 37.18861 36.94444 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-10 00:33:25 38.02722 37.42639 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-10 00:16:43 40.18417 38.12806 13.01 ML 1.4 Suşehri (Sivas)
2024-12-10 00:11:41 38.38778 37.42556 7.0 ML 0.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 00:03:46 37.02111 41.33972 7.0 ML 1.6 Kamışlı, Haseke (Suriye) - [06.98 km] Nusaybin (Mardin)