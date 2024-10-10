Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.10 13:16:59 38.5555 40.3683 13.6 -.- 3.1 3.2 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.10 12:58:23 40.8145 28.1188 7.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.10.10 12:42:29 37.3390 38.6923 3.0 -.- 2.0 -.- MUSTAFACIK-(SANLIURFA) İlksel
2024.10.10 12:39:32 39.4732 28.1278 12.7 -.- 1.4 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.10 12:38:32 39.4983 28.1058 12.6 -.- 1.3 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.10.10 12:32:21 39.9213 28.8167 0.0 -.- 1.9 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.10 12:27:57 37.6832 35.9102 1.3 -.- 2.4 -.- SERIFLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 12:25:49 38.3740 28.3950 5.0 -.- 1.7 -.- HORZUMEMBELLI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.10.10 10:48:31 41.1055 43.8747 21.4 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.10.10 10:14:47 38.2562 37.3005 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 10:08:35 38.2242 27.6643 5.8 -.- 2.1 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.10.10 09:55:17 38.2127 38.6908 5.3 -.- 1.6 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.10 09:46:43 41.6875 32.4078 7.8 -.- 2.4 -.- YESILKAYA-(BARTIN) İlksel
2024.10.10 09:34:51 40.6327 27.8052 5.1 -.- 1.6 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.10.10 09:00:06 40.8262 25.5813 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.10 07:02:56 38.9710 26.7520 5.4 -.- 1.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.10.10 06:37:03 38.5672 40.3910 10.3 -.- 3.1 3.1 DIREKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2024.10.10 06:04:36 36.7240 31.0007 92.5 -.- 2.2 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 06:02:00 36.4775 28.1148 20.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.10 05:55:41 38.1043 36.5553 5.0 -.- 1.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 05:35:37 38.0945 32.7272 12.1 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.10.10 05:27:59 37.9682 27.1402 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.10 05:20:05 40.8017 25.6165 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.10 04:38:09 37.8787 36.2360 10.3 -.- 2.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.10 04:34:49 38.4208 37.4800 4.1 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.10 04:25:06 37.6552 35.8815 5.6 -.- 1.3 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 04:19:20 38.1643 37.2538 2.3 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.10 04:14:22 36.9842 35.8217 22.8 -.- 1.0 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.10 03:57:10 37.6413 38.8053 6.7 -.- 1.8 -.- KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.10 03:47:34 36.9288 27.3067 3.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 03:18:35 37.8562 36.1672 5.4 -.- 1.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.10 02:35:35 34.7907 24.9278 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 01:45:46 34.8708 23.6320 13.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.10 00:59:53 37.8575 36.1300 7.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.10 00:47:41 37.3518 33.0383 13.8 -.- 2.0 -.- DEMIRYURT-(KARAMAN) İlksel
2024.10.10 00:20:46 39.2240 21.8685 5.7 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
AFAD 10 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-10 13:25:24 36.01944 27.38667 24.48 ML 2.2 Ege Denizi - [75.09 km] Datça (Muğla)
2024-10-10 13:22:47 40.03861 28.6525 9.89 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-10 12:58:24 40.8325 28.2225 18.26 ML 1.5 Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul)
2024-10-10 12:44:04 39.67556 29.48417 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-10 12:39:32 39.5 28.13778 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-10 12:38:32 39.49194 28.12056 7.12 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-10 12:32:22 39.88444 28.85667 7.0 ML 1.8 Orhaneli (Bursa)
2024-10-10 12:28:59 37.67611 35.95139 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-10-10 12:27:56 37.62028 35.75806 6.01 ML 2.5 Kozan (Adana)
2024-10-10 12:25:50 38.33944 28.41806 7.0 ML 2.1 Alaşehir (Manisa)
2024-10-10 10:48:29 41.22278 44.02944 10.1 ML 2.3 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.15 km] Akyaka (Kars)
2024-10-10 10:14:49 38.25194 37.2625 14.58 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-10 10:12:37 38.60917 29.05222 7.0 ML 1.0 Merkez (Uşak)
2024-10-10 10:08:36 38.18778 27.5925 6.68 ML 2.1 Bayındır (İzmir)
2024-10-10 09:55:19 38.24278 38.675 12.19 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-10 09:46:44 41.64917 32.46917 14.34 ML 2.2 Merkez (Bartın)
2024-10-10 09:34:50 40.72694 27.88639 6.67 ML 1.4 Marmara Denizi - [19.52 km] Marmara (Balıkesir)
2024-10-10 09:00:08 40.74056 25.63944 7.14 ML 2.2 Ege Denizi
2024-10-10 07:02:59 38.97694 26.695 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir)
2024-10-10 06:37:03 38.53944 40.39556 15.92 ML 3.1 Hani (Diyarbakır)
2024-10-10 06:04:38 36.77083 31.07222 49.01 ML 2.1 Akdeniz - Antalya Körfezi - [10.34 km] Serik (Antalya)
2024-10-10 06:02:00 36.31361 28.27306 35.44 ML 1.8 Akdeniz - [38.25 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-10 05:55:43 38.10694 36.51917 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-10 05:35:39 38.15972 32.68167 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-10-10 05:28:01 37.97056 27.15472 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir)
2024-10-10 05:20:07 40.81444 25.67083 8.72 ML 1.9 Ege Denizi
2024-10-10 04:40:42 38.33944 37.42639 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-10 04:38:09 37.85556 36.28472 7.01 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-10 04:34:49 38.33972 37.42139 7.01 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-10 04:25:08 37.70111 35.93028 6.98 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-10-10 04:19:22 38.17167 37.27417 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-10 03:57:10 37.53417 38.83333 7.0 ML 1.8 Hilvan (Şanlıurfa)
2024-10-10 03:47:35 36.92639 27.33222 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [05.91 km] Bodrum (Muğla)
2024-10-10 03:18:36 37.85306 36.18417 7.0 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-10-10 00:59:54 37.85722 36.14833 7.0 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-10-10 00:47:42 37.34639 33.11667 6.9 ML 1.7 Merkez (Karaman)