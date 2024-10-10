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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Ekim son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.10 13:16:59  38.5555   40.3683       13.6      -.-  3.1  3.2   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel

2024.10.10 12:58:23  40.8145   28.1188        7.4      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.10.10 12:42:29  37.3390   38.6923        3.0      -.-  2.0  -.-   MUSTAFACIK-(SANLIURFA)                            İlksel

2024.10.10 12:39:32  39.4732   28.1278       12.7      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel

2024.10.10 12:38:32  39.4983   28.1058       12.6      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel

2024.10.10 12:32:21  39.9213   28.8167        0.0      -.-  1.9  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2024.10.10 12:27:57  37.6832   35.9102        1.3      -.-  2.4  -.-   SERIFLI-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.10.10 12:25:49  38.3740   28.3950        5.0      -.-  1.7  -.-   HORZUMEMBELLI-ALASEHIR (MANISA)                   İlksel

2024.10.10 10:48:31  41.1055   43.8747       21.4      -.-  2.1  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.10.10 10:14:47  38.2562   37.3005        5.0      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.10 10:08:35  38.2242   27.6643        5.8      -.-  2.1  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                            İlksel

2024.10.10 09:55:17  38.2127   38.6908        5.3      -.-  1.6  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.10 09:46:43  41.6875   32.4078        7.8      -.-  2.4  -.-   YESILKAYA-(BARTIN)                                İlksel

2024.10.10 09:34:51  40.6327   27.8052        5.1      -.-  1.6  -.-   ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)         İlksel

2024.10.10 09:00:06  40.8262   25.5813       14.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.10 07:02:56  38.9710   26.7520        5.4      -.-  1.5  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           İlksel

2024.10.10 06:37:03  38.5672   40.3910       10.3      -.-  3.1  3.1   DIREKLI-GENC (BINGOL)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.10 06:04:36  36.7240   31.0007       92.5      -.-  2.2  -.-   BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                  İlksel

2024.10.10 06:02:00  36.4775   28.1148       20.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.10 05:55:41  38.1043   36.5553        5.0      -.-  1.9  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.10.10 05:35:37  38.0945   32.7272       12.1      -.-  1.3  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      İlksel

2024.10.10 05:27:59  37.9682   27.1402        5.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.10.10 05:20:05  40.8017   25.6165        8.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.10 04:38:09  37.8787   36.2360       10.3      -.-  2.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.10.10 04:34:49  38.4208   37.4800        4.1      -.-  2.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.10 04:25:06  37.6552   35.8815        5.6      -.-  1.3  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.10.10 04:19:20  38.1643   37.2538        2.3      -.-  1.4  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.10 04:14:22  36.9842   35.8217       22.8      -.-  1.0  -.-   KORKUYU-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.10 03:57:10  37.6413   38.8053        6.7      -.-  1.8  -.-   KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN)                          İlksel

2024.10.10 03:47:34  36.9288   27.3067        3.8      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.10 03:18:35  37.8562   36.1672        5.4      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.10.10 02:35:35  34.7907   24.9278        4.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.10 01:45:46  34.8708   23.6320       13.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.10.10 00:59:53  37.8575   36.1300        7.5      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.10.10 00:47:41  37.3518   33.0383       13.8      -.-  2.0  -.-   DEMIRYURT-(KARAMAN)                               İlksel

2024.10.10 00:20:46  39.2240   21.8685        5.7      -.-  3.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 10 Ekim son depremler listesi

Tarih     Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer 

2024-10-10 13:25:24 36.01944  27.38667  24.48         ML    2.2    Ege Denizi - [75.09 km] Datça (Muğla)   

2024-10-10 13:22:47 40.03861  28.6525     9.89  ML    1.3    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-10-10 12:58:24 40.8325     28.2225     18.26         ML    1.5    Marmara Denizi - [26.41 km] Silivri (İstanbul)       

2024-10-10 12:44:04 39.67556  29.48417  7.0    ML    1.3    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-10-10 12:39:32 39.5  28.13778  7.0    ML    1.3    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-10 12:38:32 39.49194  28.12056  7.12  ML    1.2    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-10 12:32:22 39.88444  28.85667  7.0    ML    1.8    Orhaneli (Bursa)        

2024-10-10 12:28:59 37.67611  35.95139  7.0    ML    1.2    Kozan (Adana) 

2024-10-10 12:27:56 37.62028  35.75806  6.01  ML    2.5    Kozan (Adana) 

2024-10-10 12:25:50 38.33944  28.41806  7.0    ML    2.1    Alaşehir (Manisa)      

2024-10-10 10:48:29 41.22278  44.02944  10.1  ML    2.3    Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [45.15 km] Akyaka (Kars)      

2024-10-10 10:14:49 38.25194  37.2625     14.58         ML    2.1    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-10-10 10:12:37 38.60917  29.05222  7.0    ML    1.0    Merkez (Uşak)  

2024-10-10 10:08:36 38.18778  27.5925     6.68  ML    2.1    Bayındır (İzmir)

2024-10-10 09:55:19 38.24278  38.675       12.19         ML    1.9    Pütürge (Malatya)        

2024-10-10 09:46:44 41.64917  32.46917  14.34         ML    2.2    Merkez (Bartın)

2024-10-10 09:34:50 40.72694  27.88639  6.67  ML    1.4    Marmara Denizi - [19.52 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-10-10 09:00:08 40.74056  25.63944  7.14  ML    2.2    Ege Denizi

2024-10-10 07:02:59 38.97694  26.695       7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [10.63 km] Dikili (İzmir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-10 06:37:03 38.53944  40.39556  15.92         ML    3.1    Hani (Diyarbakır)        

2024-10-10 06:04:38 36.77083  31.07222  49.01         ML    2.1    Akdeniz - Antalya Körfezi - [10.34 km] Serik (Antalya)  

2024-10-10 06:02:00 36.31361  28.27306  35.44         ML    1.8    Akdeniz - [38.25 km] Marmaris (Muğla)      

2024-10-10 05:55:43 38.10694  36.51917  7.0    ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-10 05:35:39 38.15972  32.68167  7.0    ML    1.2    Selçuklu (Konya)       

2024-10-10 05:28:01 37.97056  27.15472  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir)       

2024-10-10 05:20:07 40.81444  25.67083  8.72  ML    1.9    Ege Denizi

2024-10-10 04:40:42 38.33944  37.42639  7.0    ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-10 04:38:09 37.85556  36.28472  7.01  ML    2.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-10 04:34:49 38.33972  37.42139  7.01  ML    2.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-10 04:25:08 37.70111  35.93028  6.98  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-10-10 04:19:22 38.17167  37.27417  7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-10 03:57:10 37.53417  38.83333  7.0    ML    1.8    Hilvan (Şanlıurfa)     

2024-10-10 03:47:35 36.92639  27.33222  7.0    ML    1.2    Ege Denizi - [05.91 km] Bodrum (Muğla)       

2024-10-10 03:18:36 37.85306  36.18417  7.0    ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-10 00:59:54 37.85722  36.14833  7.0    ML    2.1    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-10 00:47:42 37.34639  33.11667  6.9    ML    1.7    Merkez (Karaman)

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