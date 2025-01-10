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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.10 13:15:53  39.8802   28.8095        0.0      -.-  1.7  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel

2025.01.10 13:05:22  39.9113   28.8655        0.0      -.-  1.8  -.-   GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)                       İlksel

2025.01.10 13:01:50  38.4660   37.8088       13.3      -.-  1.5  -.-   KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2025.01.10 12:59:11  39.3440   29.3032        0.0      -.-  1.6  -.-   BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2025.01.10 12:56:19  39.4837   28.1150        7.5      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR)                    İlksel

2025.01.10 12:24:55  40.8128   28.4473        5.9      -.-  3.4  3.0   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2025.01.10 12:16:09  36.1013   27.0102        6.9      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.10 11:37:12  37.1985   32.9312        6.7      -.-  2.3  -.-   KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)                          İlksel

2025.01.10 11:34:50  37.9548   27.0973        7.5      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.10 10:39:13  39.0325   33.8650        4.8      -.-  1.1  -.-   EVREN (ANKARA)                                    İlksel

2025.01.10 10:28:39  40.2302   31.7173       10.2      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.01.10 10:16:23  39.8148   41.8785        5.0      -.-  1.9  -.-   ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel

2025.01.10 10:02:31  36.0665   28.0967        8.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.10 09:58:57  39.4140   37.2848        7.5      -.-  1.5  -.-   KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS)                     İlksel

2025.01.10 09:32:40  37.1532   28.8182       17.4      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.10 09:10:17  38.0835   36.6595        8.0      -.-  1.8  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.10 08:40:48  39.8207   41.8073       10.7      -.-  2.2  -.-   MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2025.01.10 08:40:09  38.4652   39.0582       13.7      -.-  2.9  -.-   OKSUZUSAGI-(ELAZIG)                               İlksel

2025.01.10 07:39:53  38.1998   38.4760        5.4      -.-  1.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2025.01.10 07:14:22  38.1280   36.9393       18.3      -.-  1.3  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.10 07:08:50  35.9597   35.9577       12.3      -.-  3.9  3.9   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                      İlksel

2025.01.10 06:52:45  38.4487   37.4888       17.8      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.10 06:47:13  39.8727   41.7700        3.3      -.-  1.4  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

2025.01.10 06:45:57  38.4227   37.5083       10.5      -.-  1.3  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.10 06:45:12  36.9767   28.2693        5.4      -.-  1.1  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel

2025.01.10 06:44:20  39.8343   41.7628        2.3      -.-  2.9  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

2025.01.10 06:05:31  37.1108   28.7203       14.0      -.-  1.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.10 05:49:13  37.1753   28.7967       11.7      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.10 05:45:58  37.5327   38.6325        8.7      -.-  2.9  -.-   KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA)                        İlksel

2025.01.10 05:37:31  38.4227   37.4970        5.2      -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.10 05:35:30  41.2938   23.8832        6.6      -.-  1.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.10 05:12:13  38.1192   36.6385        5.0      -.-  1.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.10 05:09:00  38.6912   27.0337        8.9      -.-  1.6  -.-   HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR)                         İlksel

2025.01.10 05:07:04  38.3638   37.6048        5.0      -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.01.10 04:44:14  40.7092   32.8460        5.0      -.-  2.0  -.-   KISAC-CERKES (CANKIRI)                            İlksel

2025.01.10 04:30:53  39.0598   23.0803       17.8      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.10 04:30:14  37.0423   36.9377        7.3      -.-  1.3  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2025.01.10 04:08:56  39.0907   40.7403       11.1      -.-  0.8  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  İlksel

2025.01.10 04:07:52  38.4097   37.5113        5.0      -.-  0.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.10 04:01:55  37.9000   38.1792       20.5      -.-  0.9  -.-   YAZIBASI-(ADIYAMAN)                               İlksel

2025.01.10 03:48:38  38.4143   37.4962        5.0      -.-  2.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.10 02:56:15  38.4902   26.8363        5.6      -.-  1.1  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.10 02:43:14  41.0460   39.7125       15.4      -.-  1.8  -.-   TRABZON (TRABZON)                                 İlksel

2025.01.10 02:41:06  38.4408   37.4662       15.4      -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.10 02:36:28  38.1050   37.6095        4.7      -.-  1.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.01.10 02:07:28  36.0863   28.0970        2.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.10 01:53:17  39.6978   26.3753       10.2      -.-  1.6  -.-   BOZELI-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel

2025.01.10 01:43:56  38.4088   37.4958        5.0      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.10 01:32:16  38.4598   37.6143        5.0      -.-  1.2  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2025.01.10 01:05:23  36.7093   36.1602       10.2      -.-  1.1  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                      İlksel

2025.01.10 00:53:45  38.0745   38.1360       16.3      -.-  1.1  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2025.01.10 00:27:57  38.5330   28.2330        5.4      -.-  1.8  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.10 00:25:51  38.4203   37.4505        5.4      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 10 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-10 13:01:50 38.45917  37.7525     7.0    ML    1.6    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-10 12:59:10 39.38139  29.20667  0.93  ML    1.5    Emet (Kütahya)

2025-01-10 12:56:20 39.42972  28.12306  6.97  ML    1.6    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-01-10 12:47:02 38.35167  38.77944  7.0    ML    1.1    Kale (Malatya)  

2025-01-10 12:38:15 38.28278  38.80778  7.0    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2025-01-10 12:24:55 40.82389  28.44556  6.83  ML    3.3    Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2025-01-10 12:16:08 35.98528  27.10639  14.67         ML    3.1    Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla)   

2025-01-10 11:56:07 38.89056  38.01083  7.0    ML    1.0    Hekimhan (Malatya) 

2025-01-10 11:37:12 37.20139  32.96667  7.0    ML    1.8    Kazımkarabekir (Karaman)         

2025-01-10 11:34:50 37.95694  27.10528  9.3    ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.82 km] Menderes (İzmir)       

2025-01-10 11:06:07 39.025       28.12139  7.0    ML    1.1    Akhisar (Manisa)       

2025-01-10 10:28:40 40.23194  31.67083  6.69  ML    1.4    Nallıhan (Ankara)     

2025-01-10 10:26:25 37.18361  36.92944  7.0    ML    1.6    Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-10 10:16:24 39.87083  41.86861  7.34  ML    2.0    Köprüköy (Erzurum)

2025-01-10 10:02:33 36.08361  28.14861  6.8    ML    1.8    Akdeniz - [60.95 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-10 09:58:57 39.41583  37.34139  7.0    ML    1.3    Ulaş (Sivas)       

2025-01-10 09:56:31 38.37139  38.95083  7.0    ML    0.8    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-10 09:32:40 37.14056  28.78556  7.03  ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2025-01-10 09:10:17 38.10389  36.64306  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-10 08:53:10 41.20472  28.88         12.99         ML    1.4    Eyüp (İstanbul)

2025-01-10 08:40:09 38.44472  39.03528  15.86         ML    2.6    Merkez (Elazığ)

2025-01-10 08:18:28 38.44861  39.01972  16.53         ML    1.2    Merkez (Elazığ)

2025-01-10 07:41:17 37.02139  29.65861  7.0    ML    1.3    Çavdır (Burdur)         

2025-01-10 07:39:54 38.15806  38.53139  7.0    ML    1.3    Battalgazi (Malatya) 

2025-01-10 07:27:52 38.11806  38.60167  7.0    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2025-01-10 07:08:51 35.98944  35.97667  13.3  MW  4.0    Yayladağı (Hatay)     

2025-01-10 06:45:12 36.97722  28.27694  7.0    ML    0.9    Marmaris (Muğla)     

2025-01-10 06:44:20 39.87556  41.77028  7.21  ML    2.9    Pasinler (Erzurum)    

2025-01-10 06:05:31 37.14889  28.80194  7.0    ML    1.0    Menteşe (Muğla)      

2025-01-10 06:02:09 38.45028  26.67333  7.0    ML    1.3    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir)   

2025-01-10 05:49:13 37.15611  28.81861  7.0    ML    0.9    Menteşe (Muğla)      

2025-01-10 05:45:59 37.56028  38.62306  9.94  ML    2.8    Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa)       

2025-01-10 05:44:46 37.19611  36.9175     6.19  ML    1.2    Nurdağı (Gaziantep)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-10 05:09:01 38.70556  27.00722  10.67         ML    1.4    Aliağa (İzmir)   

2025-01-10 05:07:04 38.43917  37.57694  7.0    ML    1.4    Darende (Malatya)    

2025-01-10 04:44:15 40.72083  32.85472  9.19  ML    1.7    Çerkeş (Çankırı)        

2025-01-10 04:30:14 37.08556  36.90361  7.0    ML    1.7    Nurdağı (Gaziantep)

2025-01-10 04:08:57 39.03083  40.73361  9.93  ML    1.1    Merkez (Bingöl)        

2025-01-10 04:07:53 38.405       37.48472  7.0    ML    0.8    Darende (Malatya)    

2025-01-10 04:01:56 37.94528  38.18139  7.0    ML    0.7    Merkez (Adıyaman)  

2025-01-10 03:48:39 38.42083  37.48861  7.0    ML    2.3    Darende (Malatya)    

2025-01-10 03:41:09 38.38972  38.84222  7.0    ML    1.2    Kale (Malatya)  

2025-01-10 03:21:52 38.26694  37.92667  7.57  ML    0.8    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-10 03:20:19 37.94444  38.08583  7.0    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-10 03:04:11 38.47139  39.17083  7.0    ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-10 02:56:14 38.54528  26.82028  11.18         ML    1.0    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir)       

2025-01-10 02:55:42 38.19806  38.68472  7.0    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2025-01-10 02:43:15 41.07083  39.75722  8.14  ML    1.6    Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon)  

2025-01-10 02:41:06 38.43917  37.43944  7.0    ML    0.6    Darende (Malatya)    

2025-01-10 02:36:29 38.125       37.61028  7.06  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-10 02:34:05 40.06639  35.92         6.88  ML    0.8    Kadışehri (Yozgat)    

2025-01-10 02:13:04 37.93472  37.99833  7.0    ML    0.8    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-10 02:07:28 36.085       28.08389  7.05  ML    1.8    Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-10 02:06:57 37.15889  28.84139  7.0    ML    0.9    Beyağaç (Denizli)      

2025-01-10 02:05:18 38.23056  38.09056  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-10 01:53:17 39.68611  26.39083  10.35         ML    1.4    Ezine (Çanakkale)        

2025-01-10 01:43:55 38.43056  37.38667  7.0    ML    1.0    Darende (Malatya)    

2025-01-10 01:32:16 38.45639  37.5225     6.95  ML    1.3    Darende (Malatya)    

2025-01-10 01:14:08 38.215       38.71083  15.47         ML    0.7    Pütürge (Malatya)        

2025-01-10 00:53:45 38.09389  38.1675     11.46         ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)        

2025-01-10 00:53:36 39.0225     25.65611  7.2    ML    1.4    Ege Denizi - [61.85 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2025-01-10 00:50:20 39.64361  27.5425     7.12  ML    1.0    Balya (Balıkesir)         

2025-01-10 00:27:58 38.51806  28.23389  7.0    ML    1.8    Salihli (Manisa)

2025-01-10 00:25:52 38.40222  37.47889  6.99  ML    1.3    Darende (Malatya)

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