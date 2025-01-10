Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.10 13:15:53 39.8802 28.8095 0.0 -.- 1.7 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.01.10 13:05:22 39.9113 28.8655 0.0 -.- 1.8 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.01.10 13:01:50 38.4660 37.8088 13.3 -.- 1.5 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.10 12:59:11 39.3440 29.3032 0.0 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.01.10 12:56:19 39.4837 28.1150 7.5 -.- 1.7 -.- DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.01.10 12:24:55 40.8128 28.4473 5.9 -.- 3.4 3.0 MARMARA DENIZI İlksel
2025.01.10 12:16:09 36.1013 27.0102 6.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2025.01.10 11:37:12 37.1985 32.9312 6.7 -.- 2.3 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2025.01.10 11:34:50 37.9548 27.0973 7.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.10 10:39:13 39.0325 33.8650 4.8 -.- 1.1 -.- EVREN (ANKARA) İlksel
2025.01.10 10:28:39 40.2302 31.7173 10.2 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.01.10 10:16:23 39.8148 41.8785 5.0 -.- 1.9 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2025.01.10 10:02:31 36.0665 28.0967 8.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.10 09:58:57 39.4140 37.2848 7.5 -.- 1.5 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.01.10 09:32:40 37.1532 28.8182 17.4 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.10 09:10:17 38.0835 36.6595 8.0 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.10 08:40:48 39.8207 41.8073 10.7 -.- 2.2 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2025.01.10 08:40:09 38.4652 39.0582 13.7 -.- 2.9 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
2025.01.10 07:39:53 38.1998 38.4760 5.4 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.01.10 07:14:22 38.1280 36.9393 18.3 -.- 1.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.10 07:08:50 35.9597 35.9577 12.3 -.- 3.9 3.9 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2025.01.10 06:52:45 38.4487 37.4888 17.8 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 06:47:13 39.8727 41.7700 3.3 -.- 1.4 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.10 06:45:57 38.4227 37.5083 10.5 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 06:45:12 36.9767 28.2693 5.4 -.- 1.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.10 06:44:20 39.8343 41.7628 2.3 -.- 2.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.10 06:05:31 37.1108 28.7203 14.0 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.10 05:49:13 37.1753 28.7967 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.10 05:45:58 37.5327 38.6325 8.7 -.- 2.9 -.- KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2025.01.10 05:37:31 38.4227 37.4970 5.2 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 05:35:30 41.2938 23.8832 6.6 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.10 05:12:13 38.1192 36.6385 5.0 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.10 05:09:00 38.6912 27.0337 8.9 -.- 1.6 -.- HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2025.01.10 05:07:04 38.3638 37.6048 5.0 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 04:44:14 40.7092 32.8460 5.0 -.- 2.0 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2025.01.10 04:30:53 39.0598 23.0803 17.8 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.01.10 04:30:14 37.0423 36.9377 7.3 -.- 1.3 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.10 04:08:56 39.0907 40.7403 11.1 -.- 0.8 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2025.01.10 04:07:52 38.4097 37.5113 5.0 -.- 0.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 04:01:55 37.9000 38.1792 20.5 -.- 0.9 -.- YAZIBASI-(ADIYAMAN) İlksel
2025.01.10 03:48:38 38.4143 37.4962 5.0 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 02:56:15 38.4902 26.8363 5.6 -.- 1.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.10 02:43:14 41.0460 39.7125 15.4 -.- 1.8 -.- TRABZON (TRABZON) İlksel
2025.01.10 02:41:06 38.4408 37.4662 15.4 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 02:36:28 38.1050 37.6095 4.7 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.10 02:07:28 36.0863 28.0970 2.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.10 01:53:17 39.6978 26.3753 10.2 -.- 1.6 -.- BOZELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.01.10 01:43:56 38.4088 37.4958 5.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 01:32:16 38.4598 37.6143 5.0 -.- 1.2 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.10 01:05:23 36.7093 36.1602 10.2 -.- 1.1 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.01.10 00:53:45 38.0745 38.1360 16.3 -.- 1.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.10 00:27:57 38.5330 28.2330 5.4 -.- 1.8 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.10 00:25:51 38.4203 37.4505 5.4 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
AFAD 10 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-10 13:01:50 38.45917 37.7525 7.0 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-01-10 12:59:10 39.38139 29.20667 0.93 ML 1.5 Emet (Kütahya)
2025-01-10 12:56:20 39.42972 28.12306 6.97 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-10 12:47:02 38.35167 38.77944 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-01-10 12:38:15 38.28278 38.80778 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-01-10 12:24:55 40.82389 28.44556 6.83 ML 3.3 Marmara Denizi - [20.45 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-01-10 12:16:08 35.98528 27.10639 14.67 ML 3.1 Ege Denizi - [84.43 km] Datça (Muğla)
2025-01-10 11:56:07 38.89056 38.01083 7.0 ML 1.0 Hekimhan (Malatya)
2025-01-10 11:37:12 37.20139 32.96667 7.0 ML 1.8 Kazımkarabekir (Karaman)
2025-01-10 11:34:50 37.95694 27.10528 9.3 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.82 km] Menderes (İzmir)
2025-01-10 11:06:07 39.025 28.12139 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa)
2025-01-10 10:28:40 40.23194 31.67083 6.69 ML 1.4 Nallıhan (Ankara)
2025-01-10 10:26:25 37.18361 36.92944 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-10 10:16:24 39.87083 41.86861 7.34 ML 2.0 Köprüköy (Erzurum)
2025-01-10 10:02:33 36.08361 28.14861 6.8 ML 1.8 Akdeniz - [60.95 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-10 09:58:57 39.41583 37.34139 7.0 ML 1.3 Ulaş (Sivas)
2025-01-10 09:56:31 38.37139 38.95083 7.0 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2025-01-10 09:32:40 37.14056 28.78556 7.03 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-01-10 09:10:17 38.10389 36.64306 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-10 08:53:10 41.20472 28.88 12.99 ML 1.4 Eyüp (İstanbul)
2025-01-10 08:40:09 38.44472 39.03528 15.86 ML 2.6 Merkez (Elazığ)
2025-01-10 08:18:28 38.44861 39.01972 16.53 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
2025-01-10 07:41:17 37.02139 29.65861 7.0 ML 1.3 Çavdır (Burdur)
2025-01-10 07:39:54 38.15806 38.53139 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-01-10 07:27:52 38.11806 38.60167 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-01-10 07:08:51 35.98944 35.97667 13.3 MW 4.0 Yayladağı (Hatay)
2025-01-10 06:45:12 36.97722 28.27694 7.0 ML 0.9 Marmaris (Muğla)
2025-01-10 06:44:20 39.87556 41.77028 7.21 ML 2.9 Pasinler (Erzurum)
2025-01-10 06:05:31 37.14889 28.80194 7.0 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
2025-01-10 06:02:09 38.45028 26.67333 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir)
2025-01-10 05:49:13 37.15611 28.81861 7.0 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2025-01-10 05:45:59 37.56028 38.62306 9.94 ML 2.8 Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa)
2025-01-10 05:44:46 37.19611 36.9175 6.19 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-10 05:09:01 38.70556 27.00722 10.67 ML 1.4 Aliağa (İzmir)
2025-01-10 05:07:04 38.43917 37.57694 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2025-01-10 04:44:15 40.72083 32.85472 9.19 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı)
2025-01-10 04:30:14 37.08556 36.90361 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-10 04:08:57 39.03083 40.73361 9.93 ML 1.1 Merkez (Bingöl)
2025-01-10 04:07:53 38.405 37.48472 7.0 ML 0.8 Darende (Malatya)
2025-01-10 04:01:56 37.94528 38.18139 7.0 ML 0.7 Merkez (Adıyaman)
2025-01-10 03:48:39 38.42083 37.48861 7.0 ML 2.3 Darende (Malatya)
2025-01-10 03:41:09 38.38972 38.84222 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2025-01-10 03:21:52 38.26694 37.92667 7.57 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)
2025-01-10 03:20:19 37.94444 38.08583 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-10 03:04:11 38.47139 39.17083 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-01-10 02:56:14 38.54528 26.82028 11.18 ML 1.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir)
2025-01-10 02:55:42 38.19806 38.68472 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-01-10 02:43:15 41.07083 39.75722 8.14 ML 1.6 Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon)
2025-01-10 02:41:06 38.43917 37.43944 7.0 ML 0.6 Darende (Malatya)
2025-01-10 02:36:29 38.125 37.61028 7.06 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-10 02:34:05 40.06639 35.92 6.88 ML 0.8 Kadışehri (Yozgat)
2025-01-10 02:13:04 37.93472 37.99833 7.0 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-10 02:07:28 36.085 28.08389 7.05 ML 1.8 Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-10 02:06:57 37.15889 28.84139 7.0 ML 0.9 Beyağaç (Denizli)
2025-01-10 02:05:18 38.23056 38.09056 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-10 01:53:17 39.68611 26.39083 10.35 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
2025-01-10 01:43:55 38.43056 37.38667 7.0 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-01-10 01:32:16 38.45639 37.5225 6.95 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-01-10 01:14:08 38.215 38.71083 15.47 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
2025-01-10 00:53:45 38.09389 38.1675 11.46 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-10 00:53:36 39.0225 25.65611 7.2 ML 1.4 Ege Denizi - [61.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-10 00:50:20 39.64361 27.5425 7.12 ML 1.0 Balya (Balıkesir)
2025-01-10 00:27:58 38.51806 28.23389 7.0 ML 1.8 Salihli (Manisa)
2025-01-10 00:25:52 38.40222 37.47889 6.99 ML 1.3 Darende (Malatya)