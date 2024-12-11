Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.11 12:34:24 37.6623 35.8888 8.5 -.- 2.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.11 12:06:12 39.3445 33.4130 0.0 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.12.11 11:47:19 35.6358 26.6930 13.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.11 10:54:34 38.4707 27.3233 12.0 -.- 1.3 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.12.11 09:53:36 39.5040 26.0618 14.1 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.12.11 09:03:46 37.3295 37.0893 8.7 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.11 09:02:24 36.0135 27.2893 17.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.11 08:10:09 39.0040 37.9730 18.3 -.- 1.6 -.- CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.12.11 07:44:15 34.6915 26.9725 11.8 -.- 4.1 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.11 07:09:38 37.0123 36.6613 8.2 -.- 1.4 -.- GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.11 07:02:22 37.6567 35.4072 10.7 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.12.11 07:00:57 35.5293 27.2893 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.11 06:54:36 40.2100 31.7403 10.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.11 06:44:37 36.8920 41.5703 6.7 -.- 2.1 -.- SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN) İlksel
2024.12.11 06:40:48 41.4200 23.8750 10.1 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.12.11 06:27:42 36.2875 36.0163 1.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2024.12.11 06:23:27 38.3398 42.4060 5.0 -.- 1.9 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.12.11 06:15:53 38.8858 35.6300 2.1 -.- 2.3 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2024.12.11 06:12:42 35.4390 27.3673 6.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.11 05:24:44 37.0198 30.7438 80.9 -.- 3.0 2.9 CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2024.12.11 05:07:46 36.6330 41.6885 10.1 -.- 3.4 3.3 SURIYE İlksel
2024.12.11 04:18:56 35.5823 27.3422 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.11 04:09:00 36.0140 35.9348 6.5 -.- 1.6 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.12.11 04:07:46 39.9717 42.2307 4.2 -.- 1.6 -.- YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.12.11 03:29:10 38.3398 37.4230 13.0 -.- 1.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.11 03:23:47 38.1258 38.4558 9.5 -.- 1.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.11 03:08:28 40.4453 26.3463 15.8 -.- 1.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.11 02:44:39 38.0617 36.5867 7.6 -.- 1.1 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.11 01:39:12 38.5205 40.3383 8.1 -.- 2.3 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel
2024.12.11 01:34:15 37.2653 28.1698 4.9 -.- 1.4 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.12.11 01:26:01 36.7275 36.2033 5.1 -.- 0.5 -.- KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.12.11 01:21:55 38.1372 38.2832 8.4 -.- 1.2 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.11 01:01:54 38.0992 36.6088 3.7 -.- 1.9 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.11 00:49:02 37.9262 27.1363 8.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.11 00:36:24 40.5417 33.0398 5.0 -.- 1.6 -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2024.12.11 00:11:15 37.0748 30.5602 8.0 -.- 1.6 -.- YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2024.12.11 00:04:20 40.3060 44.9768 3.3 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
AFAD 11 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-11 11:47:19 35.62306 26.8325 12.39 ML 2.4 Ege Denizi - [131.12 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 10:54:34 38.43833 27.29 7.0 ML 1.3 Bornova (İzmir)
2024-12-11 10:36:15 40.45167 34.89222 7.01 ML 1.3 Merkez (Çorum)
2024-12-11 09:53:38 39.56222 26.14861 6.68 ML 1.2 Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-11 09:38:29 38.29 38.87083 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-12-11 09:03:47 37.31556 37.07278 5.99 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-11 09:02:25 36.03444 27.40972 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - [73.31 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 08:10:09 38.99722 37.96 16.35 ML 1.8 Hekimhan (Malatya)
2024-12-11 07:44:18 34.82722 27.05611 9.1 MW 4.4 Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 07:09:37 37.03722 36.64056 7.0 ML 1.0 İslahiye (Gaziantep)
2024-12-11 07:02:22 37.70833 35.42639 7.0 ML 1.4 Yahyalı (Kayseri)
2024-12-11 07:00:52 35.27694 28.09222 7.0 ML 1.8 Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla)
2024-12-11 06:54:36 40.20222 31.75389 7.07 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-12-11 06:44:33 36.54389 41.62306 7.34 ML 2.0 Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-11 06:27:44 36.36972 36.06972 7.01 ML 1.8 Belen (Hatay)
2024-12-11 06:23:28 38.28778 42.35556 7.0 ML 2.0 Merkez (Bitlis)
2024-12-11 06:15:54 38.91833 35.56889 4.67 ML 2.0 Kocasinan (Kayseri)
2024-12-11 06:12:44 35.53333 27.58222 7.0 ML 2.0 Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 05:39:11 36.00694 29.02139 8.88 ML 1.4 Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)
2024-12-11 05:33:30 38.32083 38.82028 8.92 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-12-11 05:30:12 38.65278 43.45417 7.0 ML 1.0 Tuşba (Van)
2024-12-11 05:24:45 36.98722 30.77139 78.92 ML 2.8 Kepez (Antalya)
2024-12-11 05:07:45 36.4675 41.66944 15.44 ML 3.5 Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-11 04:18:56 35.48444 27.49833 11.67 ML 2.2 Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 04:09:02 36.1 35.955 7.0 ML 1.7 Samandağ (Hatay)
2024-12-11 04:07:46 39.97139 42.22222 6.92 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2024-12-11 04:00:48 35.60639 27.25389 8.55 ML 2.1 Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla)
2024-12-11 03:54:22 38.73556 43.48833 7.0 ML 1.2 Tuşba (Van)
2024-12-11 03:47:42 38.37583 38.90889 9.84 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-12-11 03:23:48 38.10639 38.5075 7.51 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2024-12-11 03:08:28 40.42139 26.3475 10.72 ML 1.6 Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale)
2024-12-11 02:53:54 38.44222 39.27222 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-11 02:02:40 37.93444 37.78639 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-11 01:39:13 38.505 40.29 6.99 ML 2.0 Genç (Bingöl)
2024-12-11 01:34:15 37.28806 28.2 10.37 ML 1.3 Yatağan (Muğla)
2024-12-11 01:21:55 38.10167 38.38278 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-11 01:01:54 38.10639 36.58472 6.99 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-11 00:49:03 37.97417 27.19778 5.42 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir)
2024-12-11 00:36:25 40.53806 32.97694 7.0 ML 1.2 Çubuk (Ankara)
2024-12-11 00:31:02 38.23472 38.09917 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-11 00:19:16 34.90944 33.09417 53.9 ML 1.0 Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-12-11 00:11:16 37.08361 30.57111 7.0 ML 1.5 Döşemealtı (Antalya)
2024-12-11 00:04:23 40.2275 44.87028 6.99 ML 2.7 Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır)