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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.11 12:34:24  37.6623   35.8888        8.5      -.-  2.2  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.12.11 12:06:12  39.3445   33.4130        0.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)                         İlksel

2024.12.11 11:47:19  35.6358   26.6930       13.6      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.11 10:54:34  38.4707   27.3233       12.0      -.-  1.3  -.-   KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR)                       İlksel

2024.12.11 09:53:36  39.5040   26.0618       14.1      -.-  1.6  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.12.11 09:03:46  37.3295   37.0893        8.7      -.-  1.8  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.11 09:02:24  36.0135   27.2893       17.9      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.11 08:10:09  39.0040   37.9730       18.3      -.-  1.6  -.-   CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA)                       İlksel

2024.12.11 07:44:15  34.6915   26.9725       11.8      -.-  4.1  4.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.12.11 07:09:38  37.0123   36.6613        8.2      -.-  1.4  -.-   GULLUHUYUK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                   İlksel

2024.12.11 07:02:22  37.6567   35.4072       10.7      -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.12.11 07:00:57  35.5293   27.2893        5.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.11 06:54:36  40.2100   31.7403       10.0      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.12.11 06:44:37  36.8920   41.5703        6.7      -.-  2.1  -.-   SINIRTEPE-NUSAYBIN (MARDIN)                       İlksel

2024.12.11 06:40:48  41.4200   23.8750       10.1      -.-  2.2  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.11 06:27:42  36.2875   36.0163        1.1      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  İlksel

2024.12.11 06:23:27  38.3398   42.4060        5.0      -.-  1.9  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2024.12.11 06:15:53  38.8858   35.6300        2.1      -.-  2.3  -.-   SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI)                      İlksel

2024.12.11 06:12:42  35.4390   27.3673        6.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.11 05:24:44  37.0198   30.7438       80.9      -.-  3.0  2.9   CAMLICA-KEPEZ (ANTALYA)                           İlksel

2024.12.11 05:07:46  36.6330   41.6885       10.1      -.-  3.4  3.3   SURIYE                                            İlksel

2024.12.11 04:18:56  35.5823   27.3422        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.11 04:09:00  36.0140   35.9348        6.5      -.-  1.6  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel

2024.12.11 04:07:46  39.9717   42.2307        4.2      -.-  1.6  -.-   YARBOGAZ-HORASAN (ERZURUM)                        İlksel

2024.12.11 03:29:10  38.3398   37.4230       13.0      -.-  1.1  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.11 03:23:47  38.1258   38.4558        9.5      -.-  1.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.12.11 03:08:28  40.4453   26.3463       15.8      -.-  1.8  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.12.11 02:44:39  38.0617   36.5867        7.6      -.-  1.1  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.11 01:39:12  38.5205   40.3383        8.1      -.-  2.3  -.-   SARIBUDAK-GENC (BINGOL)                           İlksel

2024.12.11 01:34:15  37.2653   28.1698        4.9      -.-  1.4  -.-   BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA)                         İlksel

2024.12.11 01:26:01  36.7275   36.2033        5.1      -.-  0.5  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                      İlksel

2024.12.11 01:21:55  38.1372   38.2832        8.4      -.-  1.2  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.12.11 01:01:54  38.0992   36.6088        3.7      -.-  1.9  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.11 00:49:02  37.9262   27.1363        8.8      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.11 00:36:24  40.5417   33.0398        5.0      -.-  1.6  -.-   GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)                          İlksel

2024.12.11 00:11:15  37.0748   30.5602        8.0      -.-  1.6  -.-   YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA)                        İlksel

2024.12.11 00:04:20  40.3060   44.9768        3.3      -.-  2.9  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-11 11:47:19 35.62306  26.8325     12.39         ML    2.4    Ege Denizi - [131.12 km] Datça (Muğla)   

2024-12-11 10:54:34 38.43833  27.29         7.0    ML    1.3    Bornova (İzmir)         

2024-12-11 10:36:15 40.45167  34.89222  7.01  ML    1.3    Merkez (Çorum)       

2024-12-11 09:53:38 39.56222  26.14861  6.68  ML    1.2    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-12-11 09:38:29 38.29         38.87083  7.0    ML    1.4    Pütürge (Malatya)    

2024-12-11 09:03:47 37.31556  37.07278  5.99  ML    2.1    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-11 09:02:25 36.03444  27.40972  7.0    ML    2.4    Ege Denizi - [73.31 km] Datça (Muğla)  

2024-12-11 08:10:09 38.99722  37.96         16.35         ML    1.8    Hekimhan (Malatya)        

2024-12-11 07:44:18 34.82722  27.05611  9.1    MW  4.4    Akdeniz - [210.17 km] Datça (Muğla)  

2024-12-11 07:09:37 37.03722  36.64056  7.0    ML    1.0    İslahiye (Gaziantep)  

2024-12-11 07:02:22 37.70833  35.42639  7.0    ML    1.4    Yahyalı (Kayseri)        

2024-12-11 07:00:52 35.27694  28.09222  7.0    ML    1.8    Akdeniz - [150.35 km] Marmaris (Muğla)     

2024-12-11 06:54:36 40.20222  31.75389  7.07  ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-11 06:44:33 36.54389  41.62306  7.34  ML    2.0    Sinjar, Ninova (Irak) - [60.28 km] Nusaybin (Mardin)  

2024-12-11 06:27:44 36.36972  36.06972  7.01  ML    1.8    Belen (Hatay)   

2024-12-11 06:23:28 38.28778  42.35556  7.0    ML    2.0    Merkez (Bitlis)  

2024-12-11 06:15:54 38.91833  35.56889  4.67  ML    2.0    Kocasinan (Kayseri)  

2024-12-11 06:12:44 35.53333  27.58222  7.0    ML    2.0    Akdeniz - [129.40 km] Datça (Muğla)  

2024-12-11 05:39:11 36.00694  29.02139  8.88  ML    1.4    Akdeniz - [40.12 km] Kaş (Antalya)  

2024-12-11 05:33:30 38.32083  38.82028  8.92  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-12-11 05:30:12 38.65278  43.45417  7.0    ML    1.0    Tuşba (Van)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-11 05:24:45 36.98722  30.77139  78.92         ML    2.8    Kepez (Antalya)

2024-12-11 05:07:45 36.4675     41.66944  15.44         ML    3.5    Sinjar, Ninova (Irak) - [69.37 km] Nusaybin (Mardin)        

2024-12-11 04:18:56 35.48444  27.49833  11.67         ML    2.2    Akdeniz - [134.34 km] Datça (Muğla)   

2024-12-11 04:09:02 36.1  35.955       7.0    ML    1.7    Samandağ (Hatay)    

2024-12-11 04:07:46 39.97139  42.22222  6.92  ML    1.4    Horasan (Erzurum)   

2024-12-11 04:00:48 35.60639  27.25389  8.55  ML    2.1    Akdeniz - [121.97 km] Datça (Muğla)  

2024-12-11 03:54:22 38.73556  43.48833  7.0    ML    1.2    Tuşba (Van)      

2024-12-11 03:47:42 38.37583  38.90889  9.84  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-11 03:23:48 38.10639  38.5075     7.51  ML    1.3    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-11 03:08:28 40.42139  26.3475     10.72         ML    1.6    Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.40 km] Eceabat (Çanakkale)  

2024-12-11 02:53:54 38.44222  39.27222  7.0    ML    0.9    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-11 02:02:40 37.93444  37.78639  7.0    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-11 01:39:13 38.505       40.29         6.99  ML    2.0    Genç (Bingöl)   

2024-12-11 01:34:15 37.28806  28.2  10.37         ML    1.3    Yatağan (Muğla)       

2024-12-11 01:21:55 38.10167  38.38278  7.0    ML    1.3    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-11 01:01:54 38.10639  36.58472  6.99  ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-11 00:49:03 37.97417  27.19778  5.42  ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.50 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-11 00:36:25 40.53806  32.97694  7.0    ML    1.2    Çubuk (Ankara)        

2024-12-11 00:31:02 38.23472  38.09917  7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-11 00:19:16 34.90944  33.09417  53.9  ML    1.0    Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 

2024-12-11 00:11:16 37.08361  30.57111  7.0    ML    1.5    Döşemealtı (Antalya)

2024-12-11 00:04:23 40.2275     44.87028  6.99  ML    2.7    Kotayk (Ermenistan) - [45.11 km] Aralık (Iğdır)

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