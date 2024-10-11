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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Ekim son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.11 13:02:30  38.9550   26.0132        5.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.10.11 12:51:31  37.6327   27.4638        5.0      -.-  1.5  -.-   CALIKOY-SOKE (AYDIN)                              İlksel

2024.10.11 12:45:59  38.3038   38.7980        8.8      -.-  1.8  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.10.11 12:41:23  39.6242   29.3640        0.0      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2024.10.11 12:26:05  36.6185   36.0678       18.8      -.-  1.3  -.-   KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)                            İlksel

2024.10.11 12:18:18  38.0958   36.9877        5.0      -.-  2.0  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.10.11 12:01:21  37.2977   37.1612        0.0      -.-  1.4  -.-   KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.10.11 11:40:37  38.4560   36.5417        1.0      -.-  1.3  -.-   SANCAKAGIL-SARIZ (KAYSERI)                        İlksel

2024.10.11 10:16:38  42.7285   31.4192        7.5      -.-  5.0  4.9   KARADENIZ                                         REVIZE01   (2024.10.11 10:16:41)

2024.10.11 10:04:43  39.6622   27.0808       12.7      -.-  2.3  -.-   HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR)                  İlksel

2024.10.11 10:00:27  41.1480   33.9197        5.0      -.-  2.3  -.-   KOSEOGLU-(KASTAMONU)                              İlksel

2024.10.11 09:36:23  38.6917   39.9313        5.4      -.-  2.2  -.-   PALU (ELAZIG)                                     İlksel

2024.10.11 08:48:22  40.3712   36.5647        4.9      -.-  1.9  -.-   CAMDERE-(TOKAT)                                   İlksel

2024.10.11 07:51:01  39.9338   41.4518        4.9      -.-  1.7  -.-   PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM)                       İlksel

2024.10.11 06:48:09  38.7740   30.4345        5.2      -.-  3.1  3.1   BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                 İlksel

2024.10.11 06:02:12  38.8173   37.9428        7.4      -.-  1.8  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.11 05:50:12  39.1868   40.3915        5.0      -.-  2.2  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.10.11 05:44:13  37.2362   36.9892        6.0      -.-  1.4  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.10.11 05:39:53  38.7403   43.2942        5.0      -.-  2.0  -.-   GUVENCLI-(VAN)                                    İlksel

2024.10.11 05:39:35  39.1465   40.3887        8.3      -.-  2.0  -.-   HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL)                         İlksel

2024.10.11 04:14:45  39.3953   40.5070        4.9      -.-  2.5  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

2024.10.11 04:03:15  38.6852   43.1283        3.2      -.-  1.4  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel

2024.10.11 03:39:27  39.2198   40.2090        6.8      -.-  2.2  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.10.11 03:38:08  37.7263   35.4165       11.9      -.-  1.1  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                      İlksel

2024.10.11 03:36:11  37.7783   35.3950        5.1      -.-  2.0  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.10.11 03:05:45  38.1425   38.3908        5.0      -.-  1.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.10.11 02:20:39  37.2870   37.4658        4.8      -.-  1.9  -.-   UGRUCA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.10.11 01:41:12  38.7638   28.9557        9.4      -.-  1.5  -.-   CINAN-SELENDI (MANISA)                            İlksel

2024.10.11 01:06:26  37.9858   37.7050        4.1      -.-  1.6  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.10.11 01:02:30  38.0265   37.6817        7.9      -.-  2.2  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.10.11 00:00:39  38.0805   37.7548        2.8      -.-  2.7  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Ekim son depremler listesi

Tarih   Saat          Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-10-11 13:55:29       41.88667              27.30944              6.86       ML         1.0          Merkez (Kırklareli)         

2024-10-11 13:37:13       38.12556              32.7275                7.0          ML         1.1          Selçuklu (Konya)            

2024-10-11 13:26:01       38.11778              44.11028              6.39       ML         2.0          Başkale (Van)   

2024-10-11 13:02:30       38.92028              26.0075                7.01       ML         1.7          Ege Denizi - [45.36 km] Karaburun (İzmir)               

2024-10-11 12:45:59       38.26333              38.82417              7.26       ML         1.8          Pütürge (Malatya)         

2024-10-11 12:41:24       39.67361              29.47028              6.94       ML         1.4          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-10-11 12:23:11       39.65667              29.46556              6.94       ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-10-11 12:18:19       38.06472              37.03917              7.03       ML         1.9          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-10-11 12:12:21       38.16944              38.65333              7.0          ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-10-11 12:02:34       39.75222              30.17     7.0          ML         1.1          İnönü (Eskişehir)            

2024-10-11 11:54:07       38.06667              38.3675                7.0          ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-11 11:42:52       39.25722              27.68278              7.0          ML         1.2          Soma (Manisa)

2024-10-11 11:35:30       39.2575                27.76333              6.42       ML         1.2          Soma (Manisa)

2024-10-11 10:16:41       42.53472              31.38972              9.33       MW       4.8          Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)               

2024-10-11 10:04:44       39.57028              27.02028              12.3       ML         1.8          Edremit (Balıkesir)         

2024-10-11 10:00:27       41.14333              33.83889              7.0          ML         2.0          Merkez (Kastamonu)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-11 09:46:25       38.7925                40.05972              14.11     ML         1.7          Kovancılar (Elazığ)          

2024-10-11 09:36:23       38.67778              39.90889              12.97     ML         2.2          Palu (Elazığ)      

2024-10-11 08:48:23       40.30972              36.48778              5.01       ML         1.5          Merkez (Tokat)               

2024-10-11 07:51:03       39.90083              41.57111              6.52       ML         1.9          Pasinler (Erzurum)         

2024-10-11 06:48:10       38.7725                30.45833              6.99       ML         3.1          Merkez (Afyonkarahisar)           

2024-10-11 06:02:12       38.78778              37.95139              11.54     ML         1.5          Hekimhan (Malatya)     

2024-10-11 05:50:14       39.1725                40.35806              9.29       ML         2.0          Kiğı (Bingöl)       

2024-10-11 05:44:13       37.20167              36.91722              7.0          ML         1.9          Nurdağı (Gaziantep)     

2024-10-11 05:39:55       38.74139              43.30333              7.0          ML         1.8          Tuşba (Van)      

2024-10-11 05:39:36       39.1925                40.37444              12.13     ML         1.9          Adaklı (Bingöl) 

2024-10-11 04:03:15       38.63361              43.06222              7.17       ML         1.2          Van Gölü - [12.01 km] Tuşba (Van)        

2024-10-11 03:39:28       39.21028              40.20361              8.54       ML         1.9          Yayladere (Bingöl)         

2024-10-11 03:36:11       37.77722              35.40639              7.01       ML         2.0          Yahyalı (Kayseri)             

2024-10-11 03:05:47       38.08583              38.4425                7.01       ML         1.5          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-11 02:20:39       37.25917              37.49833              7.0          ML         1.9          Yavuzeli (Gaziantep)     

2024-10-11 02:06:17       38.00833              37.66833              12.45     ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-10-11 01:02:31       38.01972              37.67361              7.03       ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-10-11 00:00:40       38.05194              37.73972              7.61       ML         2.8          Doğanşehir (Malatya)

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