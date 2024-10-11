Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.11 13:02:30 38.9550 26.0132 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.11 12:51:31 37.6327 27.4638 5.0 -.- 1.5 -.- CALIKOY-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.10.11 12:45:59 38.3038 38.7980 8.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.11 12:41:23 39.6242 29.3640 0.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.11 12:26:05 36.6185 36.0678 18.8 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.10.11 12:18:18 38.0958 36.9877 5.0 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.11 12:01:21 37.2977 37.1612 0.0 -.- 1.4 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.11 11:40:37 38.4560 36.5417 1.0 -.- 1.3 -.- SANCAKAGIL-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.10.11 10:16:38 42.7285 31.4192 7.5 -.- 5.0 4.9 KARADENIZ REVIZE01 (2024.10.11 10:16:41)
2024.10.11 10:04:43 39.6622 27.0808 12.7 -.- 2.3 -.- HACIASLANLAR-EDREMIT (BALIKESIR) İlksel
2024.10.11 10:00:27 41.1480 33.9197 5.0 -.- 2.3 -.- KOSEOGLU-(KASTAMONU) İlksel
2024.10.11 09:36:23 38.6917 39.9313 5.4 -.- 2.2 -.- PALU (ELAZIG) İlksel
2024.10.11 08:48:22 40.3712 36.5647 4.9 -.- 1.9 -.- CAMDERE-(TOKAT) İlksel
2024.10.11 07:51:01 39.9338 41.4518 4.9 -.- 1.7 -.- PUSUDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.10.11 06:48:09 38.7740 30.4345 5.2 -.- 3.1 3.1 BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.10.11 06:02:12 38.8173 37.9428 7.4 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.10.11 05:50:12 39.1868 40.3915 5.0 -.- 2.2 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.10.11 05:44:13 37.2362 36.9892 6.0 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.11 05:39:53 38.7403 43.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel
2024.10.11 05:39:35 39.1465 40.3887 8.3 -.- 2.0 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.10.11 04:14:45 39.3953 40.5070 4.9 -.- 2.5 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.10.11 04:03:15 38.6852 43.1283 3.2 -.- 1.4 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2024.10.11 03:39:27 39.2198 40.2090 6.8 -.- 2.2 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.10.11 03:38:08 37.7263 35.4165 11.9 -.- 1.1 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.10.11 03:36:11 37.7783 35.3950 5.1 -.- 2.0 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.10.11 03:05:45 38.1425 38.3908 5.0 -.- 1.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.11 02:20:39 37.2870 37.4658 4.8 -.- 1.9 -.- UGRUCA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.11 01:41:12 38.7638 28.9557 9.4 -.- 1.5 -.- CINAN-SELENDI (MANISA) İlksel
2024.10.11 01:06:26 37.9858 37.7050 4.1 -.- 1.6 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.11 01:02:30 38.0265 37.6817 7.9 -.- 2.2 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.11 00:00:39 38.0805 37.7548 2.8 -.- 2.7 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
AFAD 11 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-11 13:55:29 41.88667 27.30944 6.86 ML 1.0 Merkez (Kırklareli)
2024-10-11 13:37:13 38.12556 32.7275 7.0 ML 1.1 Selçuklu (Konya)
2024-10-11 13:26:01 38.11778 44.11028 6.39 ML 2.0 Başkale (Van)
2024-10-11 13:02:30 38.92028 26.0075 7.01 ML 1.7 Ege Denizi - [45.36 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-11 12:45:59 38.26333 38.82417 7.26 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-10-11 12:41:24 39.67361 29.47028 6.94 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-11 12:23:11 39.65667 29.46556 6.94 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-11 12:18:19 38.06472 37.03917 7.03 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-11 12:12:21 38.16944 38.65333 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-11 12:02:34 39.75222 30.17 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2024-10-11 11:54:07 38.06667 38.3675 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-11 11:42:52 39.25722 27.68278 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-10-11 11:35:30 39.2575 27.76333 6.42 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-10-11 10:16:41 42.53472 31.38972 9.33 MW 4.8 Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
2024-10-11 10:04:44 39.57028 27.02028 12.3 ML 1.8 Edremit (Balıkesir)
2024-10-11 10:00:27 41.14333 33.83889 7.0 ML 2.0 Merkez (Kastamonu)
2024-10-11 09:46:25 38.7925 40.05972 14.11 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ)
2024-10-11 09:36:23 38.67778 39.90889 12.97 ML 2.2 Palu (Elazığ)
2024-10-11 08:48:23 40.30972 36.48778 5.01 ML 1.5 Merkez (Tokat)
2024-10-11 07:51:03 39.90083 41.57111 6.52 ML 1.9 Pasinler (Erzurum)
2024-10-11 06:48:10 38.7725 30.45833 6.99 ML 3.1 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-10-11 06:02:12 38.78778 37.95139 11.54 ML 1.5 Hekimhan (Malatya)
2024-10-11 05:50:14 39.1725 40.35806 9.29 ML 2.0 Kiğı (Bingöl)
2024-10-11 05:44:13 37.20167 36.91722 7.0 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-11 05:39:55 38.74139 43.30333 7.0 ML 1.8 Tuşba (Van)
2024-10-11 05:39:36 39.1925 40.37444 12.13 ML 1.9 Adaklı (Bingöl)
2024-10-11 04:03:15 38.63361 43.06222 7.17 ML 1.2 Van Gölü - [12.01 km] Tuşba (Van)
2024-10-11 03:39:28 39.21028 40.20361 8.54 ML 1.9 Yayladere (Bingöl)
2024-10-11 03:36:11 37.77722 35.40639 7.01 ML 2.0 Yahyalı (Kayseri)
2024-10-11 03:05:47 38.08583 38.4425 7.01 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-11 02:20:39 37.25917 37.49833 7.0 ML 1.9 Yavuzeli (Gaziantep)
2024-10-11 02:06:17 38.00833 37.66833 12.45 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-11 01:02:31 38.01972 37.67361 7.03 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-11 00:00:40 38.05194 37.73972 7.61 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)