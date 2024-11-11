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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.11 12:32:23  39.5433   29.8350        0.0      -.-  1.5  -.-   DOGA-(KUTAHYA)                                    İlksel

2024.11.11 12:17:28  40.9015   30.6063       13.3      -.-  1.3  -.-   AKTEFEK-HENDEK (SAKARYA)                          İlksel

2024.11.11 12:16:30  39.5303   28.1295       14.4      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel

2024.11.11 12:10:03  37.0177   36.4440        8.2      -.-  1.7  -.-   YARPUZ-(OSMANIYE)                                 İlksel

2024.11.11 11:33:32  40.7438   34.1233        9.0      -.-  3.5  3.4   EMIRSAH-BAYAT (CORUM)                             İlksel

2024.11.11 11:27:53  40.7243   34.1642        5.0      -.-  3.6  3.6   KUBBEDIN-BAYAT (CORUM)                            İlksel

2024.11.11 10:36:28  38.7023   37.3712       17.4      -.-  1.7  -.-   BAHCEICI-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.11.11 09:53:35  38.4003   39.1122        9.6      -.-  1.4  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.11.11 09:40:00  36.2605   28.1297        5.0      -.-  1.6  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.11.11 09:38:30  37.9142   27.0903        4.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.11 09:22:22  39.4262   31.5543        5.5      -.-  2.6  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            İlksel

2024.11.11 09:18:45  39.4255   31.5515        5.0      -.-  2.7  -.-   SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                            İlksel

2024.11.11 09:18:11  40.3080   24.1125       15.8      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.11 08:59:05  40.2767   24.1017       12.9      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.11 08:38:23  38.6347   40.3720        7.1      -.-  2.3  -.-   DOSEKKAYA-GENC (BINGOL)                           İlksel

2024.11.11 08:10:45  40.3312   24.1450        5.8      -.-  3.5  3.7   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.11 08:02:59  37.5667   36.1892        5.9      -.-  1.9  -.-   YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel

2024.11.11 07:02:19  36.5658   28.3185        4.1      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.11 06:55:14  37.6002   36.1973        5.0      -.-  2.2  -.-   YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel

2024.11.11 06:23:10  40.3513   24.1510        7.3      -.-  3.4  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.11 06:21:09  38.1968   38.3402        5.6      -.-  2.1  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                          İlksel

2024.11.11 05:05:33  38.0907   37.0617        5.0      -.-  2.7  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.11 04:54:03  37.1848   37.0208        2.6      -.-  3.4  3.2   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.11.11 04:46:51  35.6148   27.0707        1.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.11 04:24:12  40.1852   31.7397       10.0      -.-  2.0  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.11.11 04:23:01  40.1690   31.7150        8.1      -.-  1.8  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.11.11 03:44:24  38.8732   43.5420       22.1      -.-  1.2  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel

2024.11.11 03:11:35  40.7712   28.6840       17.9      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.11 02:41:09  38.2612   38.7263        7.6      -.-  1.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.11.11 02:05:28  37.4277   35.8190       28.5      -.-  0.5  -.-   KOZAN (ADANA)                                     İlksel

2024.11.11 01:37:15  38.2965   38.2895        1.9      -.-  1.8  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.11.11 01:14:52  37.9725   36.4705        1.4      -.-  1.8  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.11 00:14:09  38.7833   43.6162       19.6      -.-  2.0  -.-   KUSCU-MURADIYE (VAN)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Kasım son depremler listesi

Tarih     Saat       Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-11 11:57:48 39.12222  34.44056  7.0    ML    1.0    Mucur (Kırşehir)        

2024-11-11 11:33:31 40.72306  34.13444  18.06         ML    3.3    Bayat (Çorum) 

2024-11-11 11:27:54 40.72278  34.11083  7.0    ML    3.4    Bayat (Çorum) 

2024-11-11 11:12:56 39.05889  27.70944  7.04  ML    1.1    Kırkağaç (Manisa)     

2024-11-11 10:36:26 38.82333  37.30444  6.76  ML    1.5    Gürün (Sivas)   

2024-11-11 09:53:35 38.37639  39.06917  7.53  ML    1.4    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-11 09:40:00 36.14306  28.11472  6.91  ML    1.6    Akdeniz - [54.25 km] Marmaris (Muğla)     

2024-11-11 09:38:30 37.94222  27.10278  5.04  ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.45 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-11 09:35:29 38.23722  38.6525     10.49         ML    1.2    Pütürge (Malatya)        

2024-11-11 09:22:22 39.41833  31.51833  6.97  ML    2.5    Sivrihisar (Eskişehir) 

2024-11-11 09:18:45 39.415       31.51694  7.0    ML    2.6    Sivrihisar (Eskişehir) 

2024-11-11 08:38:23 38.65889  40.39361  6.92  ML    2.2    Genç (Bingöl)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-11 08:03:01 37.52361  36.29         7.0    ML    1.9    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-11 07:02:20 36.53333  28.31583  7.0    ML    1.4    Akdeniz - [21.49 km] Marmaris (Muğla)     

2024-11-11 06:55:17 37.52056  36.28417  5.58  ML    2.3    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-11 06:21:10 38.19139  38.32944  7.0    ML    2.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-11 05:05:33 38.05361  37.04361  7.0    ML    2.8    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-11 04:54:04 37.21917  37.01833  7.0    ML    3.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-11 04:53:06 37.96111  27.18417  6.98  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.85 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-11 04:46:49 35.47361  27.08972  13.73         ML    2.5    Ege Denizi - [139.23 km] Datça (Muğla)   

2024-11-11 04:24:13 40.17444  31.75833  7.0    ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-11 04:23:01 40.20417  31.75722  7.0    ML    1.7    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-11 03:11:35 40.77028  28.70083  7.01  ML    1.8    Marmara Denizi - [22.28 km] Beylikdüzü (İstanbul)

2024-11-11 01:37:16 38.32444  38.24917  7.0    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-11 01:14:53 37.95361  36.52556  7.0    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-11 00:14:09 38.83611  43.55833  20.43         ML    1.9    Tuşba (Van)      

2024-11-11 00:03:14 38.37472  37.56528  8.74  ML    1.4    Darende (Malatya)

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