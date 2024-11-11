Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.11 12:32:23 39.5433 29.8350 0.0 -.- 1.5 -.- DOGA-(KUTAHYA) İlksel
2024.11.11 12:17:28 40.9015 30.6063 13.3 -.- 1.3 -.- AKTEFEK-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2024.11.11 12:16:30 39.5303 28.1295 14.4 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.11 12:10:03 37.0177 36.4440 8.2 -.- 1.7 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2024.11.11 11:33:32 40.7438 34.1233 9.0 -.- 3.5 3.4 EMIRSAH-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.11.11 11:27:53 40.7243 34.1642 5.0 -.- 3.6 3.6 KUBBEDIN-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.11.11 10:36:28 38.7023 37.3712 17.4 -.- 1.7 -.- BAHCEICI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.11 09:53:35 38.4003 39.1122 9.6 -.- 1.4 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.11.11 09:40:00 36.2605 28.1297 5.0 -.- 1.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.11 09:38:30 37.9142 27.0903 4.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.11 09:22:22 39.4262 31.5543 5.5 -.- 2.6 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2024.11.11 09:18:45 39.4255 31.5515 5.0 -.- 2.7 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2024.11.11 09:18:11 40.3080 24.1125 15.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.11 08:59:05 40.2767 24.1017 12.9 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.11 08:38:23 38.6347 40.3720 7.1 -.- 2.3 -.- DOSEKKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2024.11.11 08:10:45 40.3312 24.1450 5.8 -.- 3.5 3.7 YUNANISTAN İlksel
2024.11.11 08:02:59 37.5667 36.1892 5.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.11.11 07:02:19 36.5658 28.3185 4.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.11 06:55:14 37.6002 36.1973 5.0 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.11.11 06:23:10 40.3513 24.1510 7.3 -.- 3.4 3.3 YUNANISTAN İlksel
2024.11.11 06:21:09 38.1968 38.3402 5.6 -.- 2.1 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.11 05:05:33 38.0907 37.0617 5.0 -.- 2.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.11 04:54:03 37.1848 37.0208 2.6 -.- 3.4 3.2 ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.11 04:46:51 35.6148 27.0707 1.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.11 04:24:12 40.1852 31.7397 10.0 -.- 2.0 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.11 04:23:01 40.1690 31.7150 8.1 -.- 1.8 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.11 03:44:24 38.8732 43.5420 22.1 -.- 1.2 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2024.11.11 03:11:35 40.7712 28.6840 17.9 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.11 02:41:09 38.2612 38.7263 7.6 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.11 02:05:28 37.4277 35.8190 28.5 -.- 0.5 -.- KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.11 01:37:15 38.2965 38.2895 1.9 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.11 01:14:52 37.9725 36.4705 1.4 -.- 1.8 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.11 00:14:09 38.7833 43.6162 19.6 -.- 2.0 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
AFAD 11 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-11 11:57:48 39.12222 34.44056 7.0 ML 1.0 Mucur (Kırşehir)
2024-11-11 11:33:31 40.72306 34.13444 18.06 ML 3.3 Bayat (Çorum)
2024-11-11 11:27:54 40.72278 34.11083 7.0 ML 3.4 Bayat (Çorum)
2024-11-11 11:12:56 39.05889 27.70944 7.04 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
2024-11-11 10:36:26 38.82333 37.30444 6.76 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-11-11 09:53:35 38.37639 39.06917 7.53 ML 1.4 Sivrice (Elazığ)
2024-11-11 09:40:00 36.14306 28.11472 6.91 ML 1.6 Akdeniz - [54.25 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-11 09:38:30 37.94222 27.10278 5.04 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.45 km] Menderes (İzmir)
2024-11-11 09:35:29 38.23722 38.6525 10.49 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-11 09:22:22 39.41833 31.51833 6.97 ML 2.5 Sivrihisar (Eskişehir)
2024-11-11 09:18:45 39.415 31.51694 7.0 ML 2.6 Sivrihisar (Eskişehir)
2024-11-11 08:38:23 38.65889 40.39361 6.92 ML 2.2 Genç (Bingöl)
2024-11-11 08:03:01 37.52361 36.29 7.0 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-11 07:02:20 36.53333 28.31583 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [21.49 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-11 06:55:17 37.52056 36.28417 5.58 ML 2.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-11 06:21:10 38.19139 38.32944 7.0 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-11 05:05:33 38.05361 37.04361 7.0 ML 2.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-11 04:54:04 37.21917 37.01833 7.0 ML 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-11 04:53:06 37.96111 27.18417 6.98 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.85 km] Menderes (İzmir)
2024-11-11 04:46:49 35.47361 27.08972 13.73 ML 2.5 Ege Denizi - [139.23 km] Datça (Muğla)
2024-11-11 04:24:13 40.17444 31.75833 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-11-11 04:23:01 40.20417 31.75722 7.0 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-11-11 03:11:35 40.77028 28.70083 7.01 ML 1.8 Marmara Denizi - [22.28 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2024-11-11 01:37:16 38.32444 38.24917 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-11 01:14:53 37.95361 36.52556 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-11 00:14:09 38.83611 43.55833 20.43 ML 1.9 Tuşba (Van)
2024-11-11 00:03:14 38.37472 37.56528 8.74 ML 1.4 Darende (Malatya)