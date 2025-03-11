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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Mart son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.11 12:08:25  37.2965   37.0105        6.6      -.-  2.0  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.03.11 12:06:32  39.1550   36.7123        2.5      -.-  2.4  -.-   TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS)                       İlksel

2025.03.11 11:54:19  37.0542   38.6278       17.9      -.-  1.9  -.-   DOLUNAY-(SANLIURFA)                               İlksel

2025.03.11 11:50:56  38.1125   37.3000        5.3      -.-  1.7  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.11 11:40:44  37.6458   33.4490       19.1      -.-  1.7  -.-   HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA)                         İlksel

2025.03.11 11:22:16  38.1095   38.4503       12.9      -.-  1.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.03.11 11:21:38  39.4708   26.3263        8.0      -.-  2.0  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.03.11 11:20:30  37.8568   27.1887       13.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.11 10:55:06  39.8960   39.5343        7.6      -.-  2.1  -.-   GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel

2025.03.11 10:42:21  36.5598   28.8208       18.2      -.-  1.4  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2025.03.11 10:15:53  39.4362   26.3668       10.7      -.-  2.0  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.03.11 10:12:49  36.7057   25.6600        4.1      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.11 10:05:27  37.1577   28.8458        5.2      -.-  1.7  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.03.11 09:54:50  38.1153   29.7672       12.8      -.-  1.3  -.-   KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI)                       İlksel

2025.03.11 09:21:31  38.5517   40.3370       11.9      -.-  2.1  -.-   SERVI-GENC (BINGOL)                               İlksel

2025.03.11 09:17:47  36.5805   26.8227      138.9      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.11 09:04:31  36.7048   25.8668       16.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.11 09:01:53  38.3797   37.4888        6.4      -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.03.11 08:59:17  38.3167   37.5718        7.3      -.-  1.5  -.-   TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2025.03.11 08:49:21  38.0743   36.7428        7.8      -.-  2.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.11 08:29:00  39.1010   27.7682        4.0      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2025.03.11 07:58:31  37.8782   27.2190        5.7      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.11 07:52:46  38.3453   38.0832        8.0      -.-  1.8  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2025.03.11 07:23:30  37.8857   27.1935        1.8      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.11 07:09:28  36.4390   28.7065        9.4      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.11 06:23:43  36.6700   25.7193        8.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.11 06:20:30  39.4350   26.2915       16.0      -.-  1.8  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.03.11 06:17:06  39.4585   26.3102       12.1      -.-  1.7  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel

2025.03.11 05:48:48  37.1272   28.8585       12.4      -.-  2.0  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.03.11 05:29:23  37.9210   27.2213        9.7      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.11 05:25:46  37.1232   28.8902       14.0      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.03.11 05:21:38  38.8160   39.9015       21.2      -.-  2.0  -.-   GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG)                     İlksel

2025.03.11 05:15:34  38.2672   37.2848       13.0      -.-  2.2  -.-   CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.03.11 05:13:19  40.6220   29.1743        5.3      -.-  1.6  -.-   AKKOY-TERMAL (YALOVA)                             İlksel

2025.03.11 04:44:42  36.2180   29.7633       15.6      -.-  1.5  -.-   BOGAZCIK-KAS (ANTALYA)                            İlksel

2025.03.11 04:39:04  37.9390   27.2268       14.1      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.11 04:30:29  37.8767   36.7087        5.0      -.-  2.6  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2025.03.11 04:13:07  38.1100   38.5188        7.2      -.-  2.0  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2025.03.11 03:28:25  38.3827   38.7713        8.0      -.-  2.0  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.03.11 03:26:29  40.3488   27.7653       15.9      -.-  3.2  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2025.03.11 03:15:05  41.1423   43.1932        1.4      -.-  2.0  -.-   ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN)                       İlksel

2025.03.11 03:01:27  37.8298   36.2285        8.6      -.-  1.6  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2025.03.11 01:41:02  38.7238   43.1823        5.0      -.-  2.1  -.-   AGARTI-(VAN)                                      İlksel

2025.03.11 01:39:12  40.3768   29.0490        9.1      -.-  2.6  -.-   DURDANE-OSMANGAZI (BURSA)                         İlksel

2025.03.11 01:09:32  36.6357   25.6218       10.8      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.11 00:53:41  38.0230   37.4953        6.7      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.11 00:35:31  37.8988   27.6450        6.0      -.-  2.3  -.-   KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)                    İlksel

2025.03.11 00:14:29  36.5622   25.7680       18.2      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

11-03-2025 12:40:21 38.3097     38.1336     7       ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)         654952

11-03-2025 12:28:03 39.9514     28.7631     7.24  ML    1.8    Mustafakemalpaşa (Bursa)      654950

11-03-2025 12:26:09 39.6314     29.3931     7       ML    1.0    Tavşanlı (Kütahya)         654951

11-03-2025 12:12:46 38.2033     38.6172     7       ML    1.6    Pütürge (Malatya)         654946

11-03-2025 12:08:26 37.3189     37.0608     6.59  ML    2.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)      654947

11-03-2025 12:06:33 39.1078     36.6681     7       ML    2.6    Pınarbaşı (Kayseri)         654948

11-03-2025 12:04:19 36.6086     31.9875     7.05  ML    1.5    Alanya (Antalya)         654949

11-03-2025 11:57:39 36.5231     29.1511     6.84  ML    0.7    Fethiye (Muğla) 654945

11-03-2025 11:54:19 37.1  38.7425     6.97  ML    2.0    Eyyübiye (Şanlıurfa)  654944

11-03-2025 11:50:56 38.1103     37.2842     7.01  ML    2.0    Elbistan (Kahramanmaraş)         654943

11-03-2025 11:40:44 37.5131     33.6606     6.94  ML    1.5    Ayrancı (Karaman)         654942

11-03-2025 11:31:21 38.4792     45.2078     7       ML    2.0    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.33 km] Başkale (Van)        654941

11-03-2025 11:22:17 38.0939     38.4242     7       ML    1.7    Çelikhan (Adıyaman)         654940

11-03-2025 11:21:59 39.4419     26.3747     7       ML    1.9    Ege Denizi - [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale)  654939

11-03-2025 11:21:39 39.4397     26.3839     6.95  ML    1.6    Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale)  654938

11-03-2025 11:20:31 37.9081     27.1986     7       ML    1.9    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.37 km] Kuşadası (Aydın)         654936

11-03-2025 11:19:28 39.4403     25.5692     6.71  ML    2.0    Ege Denizi - [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale)  654937

11-03-2025 11:07:48 38.7128     38.8528     7       ML    1.3    Keban (Elazığ)   654935

11-03-2025 10:55:07 39.9072     39.4375     7.01  ML    1.6    Kelkit (Gümüşhane)         654934

11-03-2025 10:42:19 36.6647     28.8961     36.39         ML    1.3    Akdeniz - Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla)

11-03-2025 10:15:54 39.4389     26.3572     7.02  ML    1.7    Ege Denizi - [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale)  654932

11-03-2025 10:05:28 37.1258     28.8714     7       ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)         654929

11-03-2025 09:54:50 38.1914     29.6683     7       ML    1.2    Çivril (Denizli)   654928

11-03-2025 09:51:53 37.9053     27.2344     7       ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın)         654931

11-03-2025 09:51:03 37.8972     27.2425     7.06  ML    1.8    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.10 km] Kuşadası (Aydın)         654930

11-03-2025 09:27:19 39.8633     42.5094     11.19         ML    1.1    Eleşkirt (Ağrı)         654927

11-03-2025 09:24:42 38.2417     38.6897     6.54  ML    1.3    Pütürge (Malatya)         654925

11-03-2025 09:21:31 38.4842     40.3694     7.06  ML    2.0    Hani (Diyarbakır)         654926

11-03-2025 09:17:47 36.4542     26.8272     7.46  ML    3.3    Ege Denizi - [61.57 km] Datça (Muğla)   654924

11-03-2025 09:12:38 38.1056     38.4661     7       ML    0.9    Sincik (Adıyaman)         654921

11-03-2025 08:59:19 38.3903     37.4903     7       ML    1.8    Darende (Malatya)         654923

11-03-2025 08:58:30 38.0717     38.5086     7       ML    1.4    Sincik (Adıyaman)         654922

11-03-2025 08:49:20 38.0872     36.7089     6.12  ML    2.4    Göksun (Kahramanmaraş)         654919

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

11-03-2025 08:45:03 38.1542     38.5942     7       ML    1.9    Battalgazi (Malatya)         654920

11-03-2025 08:28:59 39.115       27.8281     7.06  ML    1.6    Kırkağaç (Manisa)         654918

11-03-2025 07:58:32 37.8775     27.2014     7       ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Kuşadası (Aydın)         654916

11-03-2025 07:52:48 38.2558     38.0956     10.68         ML    1.9    Yeşilyurt (Malatya)         654917

11-03-2025 07:23:32 37.9  27.2375     9.86  ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.58 km] Kuşadası (Aydın)       654915

11-03-2025 07:09:28 36.3697     28.7069     7       ML    2.9    Akdeniz - [37.81 km] Dalaman (Muğla)       654914

11-03-2025 06:20:30 39.4217     26.3197     15.95         ML    1.8    Ege Denizi - [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale)

11-03-2025 06:17:08 39.4325     26.3483     7       ML    1.8    Ege Denizi - [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale)  654910

11-03-2025 05:48:49 37.1331     28.8233     7.13  ML    1.6    Menteşe (Muğla)         654912

11-03-2025 05:29:25 37.8956     27.2242     7       ML    2.0    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Kuşadası (Aydın)         654908

11-03-2025 05:25:48 37.1314     28.8144     6.8    ML    1.8    Menteşe (Muğla)         654907

11-03-2025 05:24:38 38.7361     40.0358     7.09  ML    0.9    Kovancılar (Elazığ)         654909

11-03-2025 05:21:41 38.7489     40.0139     15.73         ML    1.8    Kovancılar (Elazığ)         654906

11-03-2025 05:15:36 38.3028     37.3081     7       ML    2.2    Elbistan (Kahramanmaraş)         654905

11-03-2025 05:13:19 40.6375     29.1742     7.63  ML    1.4    Termal (Yalova) 654903

11-03-2025 05:03:14 37.8869     27.2214     6.41  ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Kuşadası (Aydın)         654901

11-03-2025 05:01:00 38.0753     38.4875     7       ML    1.0    Sincik (Adıyaman)         654904

11-03-2025 04:52:20 37.8906     27.2333     6.37  ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.95 km] Kuşadası (Aydın)         654900

11-03-2025 04:49:55 37.8767     27.2239     10.66         ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.31 km] Kuşadası (Aydın)  654899

11-03-2025 04:44:35 35.6642     29.6228     9.69  ML    1.5    Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya)   654902

11-03-2025 04:39:06 37.8864     27.2436     9.81  ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Kuşadası (Aydın)         654898

11-03-2025 04:30:30 37.8839     36.6906     11.86         ML    2.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)      654897

11-03-2025 04:13:07 38.0864     38.4906     4.94  ML    2.1    Sincik (Adıyaman)         654913

11-03-2025 03:28:26 38.33         38.7889     13.16         ML    2.1    Kale (Malatya)         654888

11-03-2025 03:26:29 40.335       27.7519     6.99  ML    2.9    Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.82 km] Bandırma (Balıkesir)   654887

11-03-2025 03:15:06 41.2281     43.1586     8.89  ML    1.9    Çıldır (Ardahan)         654889

11-03-2025 03:01:28 37.8531     36.2339     7.02  ML    1.8    Saimbeyli (Adana)

11-03-2025 01:41:03 38.7186     43.1314     6.97  ML    1.9    Van Gölü - [06.80 km] Tuşba (Van)       654892

11-03-2025 01:39:12 40.4272     29.0258     10.84         ML    2.3    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.97 km] Gemlik (Bursa)         654891

11-03-2025 01:09:35 36.7242     25.8072     7       ML    2.8    Ege Denizi 654895

11-03-2025 00:53:41 38.0192     37.5025     7.02  ML    1.6    Nurhak (Kahramanmaraş)         654893

11-03-2025 00:52:15 38.3253     38.7319     11.29         ML    1.4    Kale (Malatya)         654894

11-03-2025 00:50:03 38.6586     26.6989     9.17  ML    1.4    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.31 km] Foça (İzmir)   654896

11-03-2025 00:35:31 37.8931     27.6517     6.98  ML    2.2    Germencik (Aydın)         654885

11-03-2025 00:14:28 36.6317     25.8508     7       ML    2.8    Ege Denizi

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