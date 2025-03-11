Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.11 12:08:25 37.2965 37.0105 6.6 -.- 2.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 12:06:32 39.1550 36.7123 2.5 -.- 2.4 -.- TAHTYURT-ALTINYAYLA (SIVAS) İlksel
2025.03.11 11:54:19 37.0542 38.6278 17.9 -.- 1.9 -.- DOLUNAY-(SANLIURFA) İlksel
2025.03.11 11:50:56 38.1125 37.3000 5.3 -.- 1.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 11:40:44 37.6458 33.4490 19.1 -.- 1.7 -.- HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA) İlksel
2025.03.11 11:22:16 38.1095 38.4503 12.9 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.11 11:21:38 39.4708 26.3263 8.0 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 11:20:30 37.8568 27.1887 13.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 10:55:06 39.8960 39.5343 7.6 -.- 2.1 -.- GUZYURDU-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.03.11 10:42:21 36.5598 28.8208 18.2 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.03.11 10:15:53 39.4362 26.3668 10.7 -.- 2.0 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 10:12:49 36.7057 25.6600 4.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 10:05:27 37.1577 28.8458 5.2 -.- 1.7 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.03.11 09:54:50 38.1153 29.7672 12.8 -.- 1.3 -.- KARAHACILI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.03.11 09:21:31 38.5517 40.3370 11.9 -.- 2.1 -.- SERVI-GENC (BINGOL) İlksel
2025.03.11 09:17:47 36.5805 26.8227 138.9 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 09:04:31 36.7048 25.8668 16.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 09:01:53 38.3797 37.4888 6.4 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 08:59:17 38.3167 37.5718 7.3 -.- 1.5 -.- TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 08:49:21 38.0743 36.7428 7.8 -.- 2.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 08:29:00 39.1010 27.7682 4.0 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.03.11 07:58:31 37.8782 27.2190 5.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 07:52:46 38.3453 38.0832 8.0 -.- 1.8 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.11 07:23:30 37.8857 27.1935 1.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 07:09:28 36.4390 28.7065 9.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.11 06:23:43 36.6700 25.7193 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 06:20:30 39.4350 26.2915 16.0 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 06:17:06 39.4585 26.3102 12.1 -.- 1.7 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 05:48:48 37.1272 28.8585 12.4 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.11 05:29:23 37.9210 27.2213 9.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 05:25:46 37.1232 28.8902 14.0 -.- 2.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.11 05:21:38 38.8160 39.9015 21.2 -.- 2.0 -.- GEDIKYURT-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.03.11 05:15:34 38.2672 37.2848 13.0 -.- 2.2 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 05:13:19 40.6220 29.1743 5.3 -.- 1.6 -.- AKKOY-TERMAL (YALOVA) İlksel
2025.03.11 04:44:42 36.2180 29.7633 15.6 -.- 1.5 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel
2025.03.11 04:39:04 37.9390 27.2268 14.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.03.11 04:30:29 37.8767 36.7087 5.0 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 04:13:07 38.1100 38.5188 7.2 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.11 03:28:25 38.3827 38.7713 8.0 -.- 2.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2025.03.11 03:26:29 40.3488 27.7653 15.9 -.- 3.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.11 03:15:05 41.1423 43.1932 1.4 -.- 2.0 -.- ASIKSENLIK-CILDIR (ARDAHAN) İlksel
2025.03.11 03:01:27 37.8298 36.2285 8.6 -.- 1.6 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.11 01:41:02 38.7238 43.1823 5.0 -.- 2.1 -.- AGARTI-(VAN) İlksel
2025.03.11 01:39:12 40.3768 29.0490 9.1 -.- 2.6 -.- DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2025.03.11 01:09:32 36.6357 25.6218 10.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.11 00:53:41 38.0230 37.4953 6.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.11 00:35:31 37.8988 27.6450 6.0 -.- 2.3 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.03.11 00:14:29 36.5622 25.7680 18.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 11 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
11-03-2025 12:40:21 38.3097 38.1336 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 654952
11-03-2025 12:28:03 39.9514 28.7631 7.24 ML 1.8 Mustafakemalpaşa (Bursa) 654950
11-03-2025 12:26:09 39.6314 29.3931 7 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya) 654951
11-03-2025 12:12:46 38.2033 38.6172 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 654946
11-03-2025 12:08:26 37.3189 37.0608 6.59 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 654947
11-03-2025 12:06:33 39.1078 36.6681 7 ML 2.6 Pınarbaşı (Kayseri) 654948
11-03-2025 12:04:19 36.6086 31.9875 7.05 ML 1.5 Alanya (Antalya) 654949
11-03-2025 11:57:39 36.5231 29.1511 6.84 ML 0.7 Fethiye (Muğla) 654945
11-03-2025 11:54:19 37.1 38.7425 6.97 ML 2.0 Eyyübiye (Şanlıurfa) 654944
11-03-2025 11:50:56 38.1103 37.2842 7.01 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 654943
11-03-2025 11:40:44 37.5131 33.6606 6.94 ML 1.5 Ayrancı (Karaman) 654942
11-03-2025 11:31:21 38.4792 45.2078 7 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.33 km] Başkale (Van) 654941
11-03-2025 11:22:17 38.0939 38.4242 7 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman) 654940
11-03-2025 11:21:59 39.4419 26.3747 7 ML 1.9 Ege Denizi - [06.52 km] Ayvacık (Çanakkale) 654939
11-03-2025 11:21:39 39.4397 26.3839 6.95 ML 1.6 Ege Denizi - [07.17 km] Ayvacık (Çanakkale) 654938
11-03-2025 11:20:31 37.9081 27.1986 7 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.37 km] Kuşadası (Aydın) 654936
11-03-2025 11:19:28 39.4403 25.5692 6.71 ML 2.0 Ege Denizi - [42.96 km] Ayvacık (Çanakkale) 654937
11-03-2025 11:07:48 38.7128 38.8528 7 ML 1.3 Keban (Elazığ) 654935
11-03-2025 10:55:07 39.9072 39.4375 7.01 ML 1.6 Kelkit (Gümüşhane) 654934
11-03-2025 10:42:19 36.6647 28.8961 36.39 ML 1.3 Akdeniz - Fethiye Körfezi, Domuz Adası, Dalaman (Muğla)
11-03-2025 10:15:54 39.4389 26.3572 7.02 ML 1.7 Ege Denizi - [06.19 km] Ayvacık (Çanakkale) 654932
11-03-2025 10:05:28 37.1258 28.8714 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 654929
11-03-2025 09:54:50 38.1914 29.6683 7 ML 1.2 Çivril (Denizli) 654928
11-03-2025 09:51:53 37.9053 27.2344 7 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.22 km] Kuşadası (Aydın) 654931
11-03-2025 09:51:03 37.8972 27.2425 7.06 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.10 km] Kuşadası (Aydın) 654930
11-03-2025 09:27:19 39.8633 42.5094 11.19 ML 1.1 Eleşkirt (Ağrı) 654927
11-03-2025 09:24:42 38.2417 38.6897 6.54 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 654925
11-03-2025 09:21:31 38.4842 40.3694 7.06 ML 2.0 Hani (Diyarbakır) 654926
11-03-2025 09:17:47 36.4542 26.8272 7.46 ML 3.3 Ege Denizi - [61.57 km] Datça (Muğla) 654924
11-03-2025 09:12:38 38.1056 38.4661 7 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 654921
11-03-2025 08:59:19 38.3903 37.4903 7 ML 1.8 Darende (Malatya) 654923
11-03-2025 08:58:30 38.0717 38.5086 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 654922
11-03-2025 08:49:20 38.0872 36.7089 6.12 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 654919
11-03-2025 08:45:03 38.1542 38.5942 7 ML 1.9 Battalgazi (Malatya) 654920
11-03-2025 08:28:59 39.115 27.8281 7.06 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa) 654918
11-03-2025 07:58:32 37.8775 27.2014 7 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Kuşadası (Aydın) 654916
11-03-2025 07:52:48 38.2558 38.0956 10.68 ML 1.9 Yeşilyurt (Malatya) 654917
11-03-2025 07:23:32 37.9 27.2375 9.86 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.58 km] Kuşadası (Aydın) 654915
11-03-2025 07:09:28 36.3697 28.7069 7 ML 2.9 Akdeniz - [37.81 km] Dalaman (Muğla) 654914
11-03-2025 06:20:30 39.4217 26.3197 15.95 ML 1.8 Ege Denizi - [07.90 km] Ayvacık (Çanakkale)
11-03-2025 06:17:08 39.4325 26.3483 7 ML 1.8 Ege Denizi - [06.69 km] Ayvacık (Çanakkale) 654910
11-03-2025 05:48:49 37.1331 28.8233 7.13 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 654912
11-03-2025 05:29:25 37.8956 27.2242 7 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Kuşadası (Aydın) 654908
11-03-2025 05:25:48 37.1314 28.8144 6.8 ML 1.8 Menteşe (Muğla) 654907
11-03-2025 05:24:38 38.7361 40.0358 7.09 ML 0.9 Kovancılar (Elazığ) 654909
11-03-2025 05:21:41 38.7489 40.0139 15.73 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ) 654906
11-03-2025 05:15:36 38.3028 37.3081 7 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 654905
11-03-2025 05:13:19 40.6375 29.1742 7.63 ML 1.4 Termal (Yalova) 654903
11-03-2025 05:03:14 37.8869 27.2214 6.41 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.29 km] Kuşadası (Aydın) 654901
11-03-2025 05:01:00 38.0753 38.4875 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 654904
11-03-2025 04:52:20 37.8906 27.2333 6.37 ML 1.2 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.95 km] Kuşadası (Aydın) 654900
11-03-2025 04:49:55 37.8767 27.2239 10.66 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.31 km] Kuşadası (Aydın) 654899
11-03-2025 04:44:35 35.6642 29.6228 9.69 ML 1.5 Akdeniz - [58.06 km] Kaş (Antalya) 654902
11-03-2025 04:39:06 37.8864 27.2436 9.81 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.02 km] Kuşadası (Aydın) 654898
11-03-2025 04:30:30 37.8839 36.6906 11.86 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 654897
11-03-2025 04:13:07 38.0864 38.4906 4.94 ML 2.1 Sincik (Adıyaman) 654913
11-03-2025 03:28:26 38.33 38.7889 13.16 ML 2.1 Kale (Malatya) 654888
11-03-2025 03:26:29 40.335 27.7519 6.99 ML 2.9 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.82 km] Bandırma (Balıkesir) 654887
11-03-2025 03:15:06 41.2281 43.1586 8.89 ML 1.9 Çıldır (Ardahan) 654889
11-03-2025 03:01:28 37.8531 36.2339 7.02 ML 1.8 Saimbeyli (Adana)
11-03-2025 01:41:03 38.7186 43.1314 6.97 ML 1.9 Van Gölü - [06.80 km] Tuşba (Van) 654892
11-03-2025 01:39:12 40.4272 29.0258 10.84 ML 2.3 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.97 km] Gemlik (Bursa) 654891
11-03-2025 01:09:35 36.7242 25.8072 7 ML 2.8 Ege Denizi 654895
11-03-2025 00:53:41 38.0192 37.5025 7.02 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş) 654893
11-03-2025 00:52:15 38.3253 38.7319 11.29 ML 1.4 Kale (Malatya) 654894
11-03-2025 00:50:03 38.6586 26.6989 9.17 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.31 km] Foça (İzmir) 654896
11-03-2025 00:35:31 37.8931 27.6517 6.98 ML 2.2 Germencik (Aydın) 654885
11-03-2025 00:14:28 36.6317 25.8508 7 ML 2.8 Ege Denizi