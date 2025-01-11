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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.11 12:47:36  36.7255   36.1567        5.0      -.-  3.0  3.0   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel

2025.01.11 12:27:36  37.9225   36.6747        5.0      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2025.01.11 08:22:09  38.7740   37.4882        5.0      -.-  1.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2025.01.11 08:00:32  38.3338   31.1852        7.6      -.-  1.6  -.-   SUCULLU-YALVAC (ISPARTA)                          İlksel

2025.01.11 07:37:36  38.4058   37.4515        5.0      -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.11 07:05:11  38.5272   28.2033        4.5      -.-  1.7  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2025.01.11 07:04:58  38.3428   37.8585        8.4      -.-  1.2  -.-   DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.11 07:03:26  38.1075   37.3677       13.4      -.-  1.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.11 06:53:46  38.4360   37.5612        5.4      -.-  0.8  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2025.01.11 06:46:20  40.8187   28.4730       14.3      -.-  2.1  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.01.11 06:30:16  40.8443   28.5002       22.3      -.-  2.0  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.01.11 06:29:01  38.1380   37.0630        4.7      -.-  2.0  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.11 06:27:22  40.8213   28.4642        9.2      -.-  2.1  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.01.11 06:22:02  39.1785   27.7677       14.6      -.-  1.5  -.-   YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2025.01.11 06:18:41  38.4277   37.4313       13.7      -.-  0.9  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.11 06:17:37  39.8337   41.7608        5.0      -.-  2.5  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

2025.01.11 06:16:25  38.1133   37.0365        5.0      -.-  2.0  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.11 05:52:11  38.3502   38.7630        7.3      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.11 05:50:22  39.9635   27.8383        2.0      -.-  1.2  -.-   KARAKABAAGAC-MANYAS (BALIKESIR)                   İlksel

2025.01.11 05:46:03  39.2012   27.7438        5.4      -.-  1.6  -.-   BAYAT-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.11 05:43:38  38.5207   28.2143        8.7      -.-  1.9  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2025.01.11 05:42:53  40.0680   42.9855        5.0      -.-  2.7  -.-   ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS)                        İlksel

2025.01.11 05:42:19  35.1050   23.2100        7.0      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.11 05:38:21  38.5343   28.2462        8.1      -.-  3.1  3.0   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.11 05:32:23  35.0807   25.2375        5.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.11 05:24:03  36.6525   36.0635       21.2      -.-  1.3  -.-   KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)                            İlksel

2025.01.11 05:09:33  36.7135   36.1263        6.3      -.-  2.1  -.-   KARAYILAN-ISKENDERUN (HATAY)                      İlksel

2025.01.11 05:05:44  35.7693   27.9762        7.5      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.11 04:57:28  39.2328   27.7298        8.9      -.-  1.3  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.11 04:24:51  36.6642   36.1330        7.1      -.-  1.9  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2025.01.11 04:18:39  36.6995   36.1345        4.0      -.-  3.7  3.8   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2025.01.11 04:06:05  39.8337   41.8827       15.2      -.-  1.1  -.-   ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)                          İlksel

2025.01.11 03:52:04  38.5403   37.4450        5.0      -.-  1.3  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.11 03:48:29  40.0190   42.7810       12.0      -.-  1.6  -.-   CAYARASI-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel

2025.01.11 03:36:41  36.9310   35.5168       26.2      -.-  1.3  -.-   VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA)                          İlksel

2025.01.11 03:35:22  39.1802   27.7553       11.8      -.-  2.4  -.-   KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.11 03:21:13  38.4237   37.4785       10.7      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.11 03:16:45  40.0267   42.8478        5.0      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)                      İlksel

2025.01.11 02:57:21  38.4173   37.4848        4.7      -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.11 02:56:22  38.4243   37.5235        2.9      -.-  0.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.11 02:54:42  39.2130   27.7032        3.7      -.-  1.0  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.11 02:50:28  39.2090   27.7223        6.8      -.-  1.5  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.11 02:46:19  39.1643   27.7933        5.4      -.-  1.7  -.-   HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel

2025.01.11 02:42:05  39.1783   27.7677        8.2      -.-  2.4  -.-   YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel

2025.01.11 02:37:11  34.5347   23.6607        5.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.11 02:33:12  37.2513   37.1045        5.8      -.-  1.3  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.11 02:28:23  39.2090   27.7172       14.0      -.-  1.7  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.11 02:24:51  40.2473   24.0950        6.6      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.01.11 02:24:27  39.1577   27.7413        4.8      -.-  1.0  -.-   KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel

2025.01.11 02:07:17  38.2483   37.7892        7.7      -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.11 02:02:09  38.3263   37.3913        4.2      -.-  1.1  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.11 01:57:30  40.0007   42.7830       26.4      -.-  1.5  -.-   CICEKLI-KAGIZMAN (KARS)                           İlksel

2025.01.11 01:54:29  39.7837   25.5645        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.11 01:54:10  35.8068   35.7255       15.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.11 01:53:48  39.1165   41.0878       13.3      -.-  1.2  -.-   CATAK-KARLIOVA (BINGOL)                           İlksel

2025.01.11 01:30:48  38.4320   37.4573        5.4      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.11 01:18:52  38.3518   38.7660       13.5      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.11 00:58:02  40.5940   32.1303        9.6      -.-  1.8  -.-   KARAPAZAR-GEREDE (BOLU)                           İlksel

2025.01.11 00:57:21  37.0187   33.2547       11.0      -.-  1.5  -.-   TAVSANLI-(KARAMAN)                                İlksel

2025.01.11 00:55:53  38.4180   37.5005        5.5      -.-  1.6  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.11 00:54:05  40.8085   28.4455       17.5      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2025.01.11 00:26:24  40.0142   42.8278        5.5      -.-  2.2  -.-   KORPINAR-KAGIZMAN (KARS)                          İlksel

2025.01.11 00:23:48  39.2300   27.7227        8.7      -.-  1.3  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2025.01.11 00:17:02  37.1262   28.8090       15.1      -.-  1.3  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-11 12:47:37 36.70111  36.17528  9.42  ML    3.3    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.80 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 12:27:37 37.9275     36.64722  7.0    ML    2.1    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-01-11 12:11:54 36.70111  37.63722  7.9    ML    2.0    Cerablus, Halep (Suriye) - [04.81 km] Oğuzeli (Gaziantep)

2025-01-11 12:06:43 40.38389  39.25778  7.0    ML    1.3    Torul (Gümüşhane)  

2025-01-11 12:01:02 40.38472  39.27278  7.14  ML    1.0    Torul (Gümüşhane)  

2025-01-11 11:59:12 36.98333  34.68528  7.22  ML    1.1    Tarsus (Mersin)

2025-01-11 11:57:00 38.38583  38.89889  11.53         ML    1.5    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-11 11:52:31 37.64056  35.57         7.0    ML    1.5    Aladağ (Adana)

2025-01-11 11:47:59 38.93361  37.98944  7.0    ML    1.4    Hekimhan (Malatya) 

2025-01-11 11:46:01 38.90944  38.00194  4.2    ML    1.2    Hekimhan (Malatya) 

2025-01-11 11:43:08 37.87278  27.59139  7.0    ML    1.5    Germencik (Aydın)   

2025-01-11 11:29:33 38.63444  28.19694  6.81  ML    1.3    Salihli (Manisa)

2025-01-11 11:21:50 35.23972  36.98028  7.88  ML    2.8    Salamiyah, Hamah (Suriye) - [101.10 km] Altınözü (Hatay)     

2025-01-11 11:10:41 39.95639  28.75944  7.0    ML    1.3    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2025-01-11 11:06:07 39.40833  35.35833  6.56  ML    0.9    Boğazlıyan (Yozgat) 

2025-01-11 10:23:44 39.87306  28.80111  7.0    ML    1.4    Orhaneli (Bursa)        

2025-01-11 10:03:48 38.44194  39.37306  9.61  ML    1.8    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-11 09:40:02 37.63444  35.56944  7.0    ML    1.6    Aladağ (Adana)

2025-01-11 09:35:09 38.10528  32.69583  7.0    ML    1.2    Selçuklu (Konya)       

2025-01-11 08:56:20 39.37528  25.95444  8.21  ML    1.1    Ege Denizi - [15.03 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2025-01-11 08:49:43 36.80528  27.61056  6.82  ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.13 km] Datça (Muğla)   

2025-01-11 08:46:20 39.09333  25.8525     8.52  ML    1.8    Ege Denizi - [46.66 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2025-01-11 08:45:24 39.68139  26.41639  12.19         ML    1.0    Ezine (Çanakkale)        

2025-01-11 08:44:17 38.085       37.84028  6.99  ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-11 08:22:09 38.80444  37.46         7.08  ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2025-01-11 08:00:32 38.34167  31.16083  7.05  ML    1.5    Yalvaç (Isparta)

2025-01-11 07:36:40 39.17639  27.75556  7.13  ML    1.1    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 07:20:54 39.16556  27.735       7.0    ML    0.9    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 07:05:11 38.51139  28.24167  7.0    ML    1.6    Salihli (Manisa)

2025-01-11 07:04:59 38.30944  37.83306  7.07  ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-11 07:03:25 38.1325     37.30778  7.0    ML    1.2    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-11 06:46:19 40.82194  28.44056  7.17  ML    2.0    Marmara Denizi - [20.81 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2025-01-11 06:30:18 40.75611  28.45972  7.08  ML    1.7    Marmara Denizi - [27.23 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2025-01-11 06:29:01 38.04833  37.00278  6.81  ML    2.0    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2025-01-11 06:27:20 40.82056  28.4375     6.97  ML    2.0    Marmara Denizi - [21.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2025-01-11 06:22:03 39.17972  27.775       7.0    ML    1.1    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 06:18:39 38.41889  37.47111  7.0    ML    0.8    Darende (Malatya)    

2025-01-11 06:17:37 39.85028  41.78861  14.19         ML    2.5    Pasinler (Erzurum)        

2025-01-11 06:16:25 38.1  37.00111  6.98  ML    2.0    Göksun (Kahramanmaraş)

2025-01-11 05:52:11 38.35306  38.75361  7.0    ML    1.6    Kale (Malatya)  

2025-01-11 05:50:22 39.99333  27.78528  7.0    ML    1.1    Manyas (Balıkesir)    

2025-01-11 05:46:03 39.19167  27.75806  7.01  ML    1.5    Soma (Manisa) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-11 05:43:37 38.53417  28.24472  6.99  ML    1.7    Salihli (Manisa)

2025-01-11 05:42:57 38.25806  35.16083  15.04         ML    1.6    Yeşilhisar (Kayseri)        

2025-01-11 05:42:54 40.07583  42.9275     15.97         ML    2.6    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 05:38:21 38.52556  28.24694  6.94  ML    3.0    Salihli (Manisa)

2025-01-11 05:32:57 40.19667  41.25222  6.99  ML    0.9    Yakutiye (Erzurum)  

2025-01-11 05:29:03 39.9275     41.71694  7.0    ML    1.2    Pasinler (Erzurum)    

2025-01-11 05:09:33 36.71972  36.17222  7.0    ML    2.2    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 05:05:43 35.76667  27.98         9.35  ML    2.3    Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-11 05:00:47 38.31861  37.24583  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-11 04:57:27 39.16944  27.76028  7.02  ML    1.1    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 04:24:50 36.70972  36.18361  8.45  ML    1.8    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 04:18:39 36.71417  36.15111  4.32  MW  3.8    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 04:06:03 39.80389  41.77306  7.0    ML    1.2    Köprüköy (Erzurum)

2025-01-11 03:52:05 38.5375     37.42861  7.0    ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-01-11 03:48:29 40.01694  42.82556  7.02  ML    1.5    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 03:47:08 38.55056  37.49083  7.0    ML    0.9    Darende (Malatya)    

2025-01-11 03:36:43 37.01361  35.62583  7.0    ML    1.2    Sarıçam (Adana)       

2025-01-11 03:35:22 39.18611  27.75         7.02  ML    2.3    Soma (Manisa) 

2025-01-11 03:21:13 38.41694  37.51056  7.0    ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-01-11 03:16:45 40.01861  42.82167  7.05  ML    2.2    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 02:57:22 38.40139  37.56833  7.0    ML    1.1    Darende (Malatya)    

2025-01-11 02:42:05 39.17417  27.75139  7.05  ML    2.1    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 02:28:22 39.17917  27.75778  7.0    ML    1.3    Soma (Manisa) 

2025-01-11 02:07:18 38.25194  37.82         7.58  ML    1.7    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-11 01:54:32 39.77222  25.72194  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale)       

2025-01-11 01:54:12 35.885       35.76361  6.41  ML    2.1    Akdeniz   

2025-01-11 01:53:49 39.12667  41.09806  7.0    ML    1.3    Karlıova (Bingöl)       

2025-01-11 01:35:15 39.22722  27.83639  7.0    ML    0.8    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 01:30:48 38.40056  37.47833  7.0    ML    1.4    Darende (Malatya)    

2025-01-11 01:18:53 38.36083  38.74889  7.0    ML    1.4    Kale (Malatya)  

2025-01-11 00:58:03 40.57611  32.13972  6.98  ML    1.3    Gerede (Bolu)  

2025-01-11 00:55:53 38.42583  37.47139  7.0    ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-01-11 00:54:05 40.81667  28.44861  7.0    ML    1.7    Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2025-01-11 00:26:25 40.02944  42.80222  7.15  ML    2.2    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 00:17:04 37.24083  28.76917  7.0    ML    1.0    Menteşe (Muğla)      

2025-01-11 05:43:37 38.53417  28.24472  6.99  ML    1.7    Salihli (Manisa)

2025-01-11 05:42:57 38.25806  35.16083  15.04         ML    1.6    Yeşilhisar (Kayseri)        

2025-01-11 05:42:54 40.07583  42.9275     15.97         ML    2.6    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 05:38:21 38.52556  28.24694  6.94  ML    3.0    Salihli (Manisa)

2025-01-11 05:32:57 40.19667  41.25222  6.99  ML    0.9    Yakutiye (Erzurum)  

2025-01-11 05:29:03 39.9275     41.71694  7.0    ML    1.2    Pasinler (Erzurum)    

2025-01-11 05:09:33 36.71972  36.17222  7.0    ML    2.2    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.92 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 05:05:43 35.76667  27.98         9.35  ML    2.3    Akdeniz - [96.71 km] Marmaris (Muğla)     

2025-01-11 05:00:47 38.31861  37.24583  7.0    ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-11 04:57:27 39.16944  27.76028  7.02  ML    1.1    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 04:24:50 36.70972  36.18361  8.45  ML    1.8    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.89 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 04:18:39 36.71417  36.15111  4.32  MW  3.8    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.76 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-11 04:06:03 39.80389  41.77306  7.0    ML    1.2    Köprüköy (Erzurum)

2025-01-11 03:52:05 38.5375     37.42861  7.0    ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-01-11 03:48:29 40.01694  42.82556  7.02  ML    1.5    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 03:47:08 38.55056  37.49083  7.0    ML    0.9    Darende (Malatya)    

2025-01-11 03:36:43 37.01361  35.62583  7.0    ML    1.2    Sarıçam (Adana)       

2025-01-11 03:35:22 39.18611  27.75         7.02  ML    2.3    Soma (Manisa) 

2025-01-11 03:21:13 38.41694  37.51056  7.0    ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-01-11 03:16:45 40.01861  42.82167  7.05  ML    2.2    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 02:57:22 38.40139  37.56833  7.0    ML    1.1    Darende (Malatya)    

2025-01-11 02:42:05 39.17417  27.75139  7.05  ML    2.1    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 02:28:22 39.17917  27.75778  7.0    ML    1.3    Soma (Manisa) 

2025-01-11 02:07:18 38.25194  37.82         7.58  ML    1.7    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-11 01:54:32 39.77222  25.72194  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - [29.84 km] Bozcaada (Çanakkale)       

2025-01-11 01:54:12 35.885       35.76361  6.41  ML    2.1    Akdeniz   

2025-01-11 01:53:49 39.12667  41.09806  7.0    ML    1.3    Karlıova (Bingöl)       

2025-01-11 01:35:15 39.22722  27.83639  7.0    ML    0.8    Kırkağaç (Manisa)     

2025-01-11 01:30:48 38.40056  37.47833  7.0    ML    1.4    Darende (Malatya)    

2025-01-11 01:18:53 38.36083  38.74889  7.0    ML    1.4    Kale (Malatya)  

2025-01-11 00:58:03 40.57611  32.13972  6.98  ML    1.3    Gerede (Bolu)  

2025-01-11 00:55:53 38.42583  37.47139  7.0    ML    1.2    Darende (Malatya)    

2025-01-11 00:54:05 40.81667  28.44861  7.0    ML    1.7    Marmara Denizi - [21.10 km] Büyükçekmece (İstanbul)   

2025-01-11 00:26:25 40.02944  42.80222  7.15  ML    2.2    Kağızman (Kars)        

2025-01-11 00:17:04 37.24083  28.76917  7.0    ML    1.0    Menteşe (Muğla)      

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