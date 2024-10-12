Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.12 12:11:03 36.9883 28.2950 5.0 -.- 1.3 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.10.12 10:42:16 40.5563 29.2443 0.0 -.- 1.4 -.- KURTKOY-(YALOVA) İlksel
2024.10.12 10:31:04 36.1427 28.0368 5.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.12 07:48:22 37.4445 30.3545 24.8 -.- 2.6 -.- KESTEL-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.10.12 07:08:43 38.2990 37.2255 1.1 -.- 2.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 06:50:53 36.6390 36.2900 9.4 -.- 1.8 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.10.12 06:14:47 37.5518 29.6338 5.0 -.- 1.9 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.10.12 06:12:09 38.0947 37.0717 2.6 -.- 1.7 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 04:47:37 34.5017 32.8525 4.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.12 04:00:19 40.1507 34.1833 3.1 -.- 1.9 -.- AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.10.12 03:20:16 38.8542 37.5250 13.3 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.12 02:35:12 40.0922 34.1763 7.8 -.- 2.0 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.10.12 02:32:20 38.2282 36.7500 11.2 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.12 02:04:25 40.1878 31.7040 13.3 -.- 2.5 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.12 01:42:16 38.1632 38.6607 5.4 -.- 2.5 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.12 01:32:46 39.3775 43.2335 16.8 -.- 1.6 -.- ERDOGAN-HAMUR (AGRI) İlksel
2024.10.12 01:14:31 37.1712 36.9185 10.1 -.- 2.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.12 00:05:38 38.9318 28.2617 5.3 -.- 1.4 -.- GORDES (MANISA) İlksel
AFAD 12 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-12 10:31:04 36.09139 28.04333 7.05 ML 2.0 Ege Denizi - [60.27 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-12 07:51:51 39.64111 42.42222 7.0 ML 1.8 Karayazı (Erzurum)
2024-10-12 07:48:20 37.35639 30.425 83.12 ML 2.5 Bucak (Burdur)
2024-10-12 07:08:45 38.30111 37.26722 7.0 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-12 06:50:52 36.61417 36.38306 7.0 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2024-10-12 06:28:12 41.28111 43.83361 6.25 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.71 km] Akyaka (Kars)
2024-10-12 06:14:48 37.52472 29.60389 7.07 ML 1.8 Yeşilova (Burdur)
2024-10-12 06:12:09 38.05361 36.99111 7.01 ML 1.6 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-12 05:58:07 38.02694 36.52333 7.01 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-12 05:49:49 38.20806 38.44944 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-12 05:22:28 37.735 35.27361 7.0 ML 0.9 Yahyalı (Kayseri)
2024-10-12 04:47:42 35.37 32.37611 7.0 ML 1.8 Akdeniz
2024-10-12 04:00:20 40.14194 34.16306 6.95 ML 1.5 Sungurlu (Çorum)
2024-10-12 03:20:16 38.86917 37.45611 6.97 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-10-12 03:19:34 38.17194 30.17667 10.79 ML 1.3 Dinar (Afyonkarahisar)
2024-10-12 03:06:59 37.34806 37.02333 5.51 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-12 02:35:11 40.15889 34.16083 9.27 ML 2.0 Sungurlu (Çorum)
2024-10-12 02:32:22 38.22 36.525 9.59 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-12 02:04:25 40.17833 31.71833 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-12 01:55:08 40.35833 36.425 13.72 ML 1.2 Merkez (Tokat)
2024-10-12 01:42:16 38.17583 38.605 7.09 ML 2.7 Pütürge (Malatya)
2024-10-12 01:14:31 37.17222 36.89194 7.0 ML 3.2 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-12 00:41:14 38.19111 37.67556 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-12 00:29:09 39.175 25.89556 7.0 ML 1.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.86 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-12 00:05:38 38.96722 28.24222 7.05 ML 1.0 Gördes (Manisa)