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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.12 12:11:03  36.9883   28.2950        5.0      -.-  1.3  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.10.12 10:42:16  40.5563   29.2443        0.0      -.-  1.4  -.-   KURTKOY-(YALOVA)                                  İlksel

2024.10.12 10:31:04  36.1427   28.0368        5.0      -.-  2.2  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.10.12 07:48:22  37.4445   30.3545       24.8      -.-  2.6  -.-   KESTEL-BUCAK (BURDUR)                             İlksel

2024.10.12 07:08:43  38.2990   37.2255        1.1      -.-  2.8  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.10.12 06:50:53  36.6390   36.2900        9.4      -.-  1.8  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.10.12 06:14:47  37.5518   29.6338        5.0      -.-  1.9  -.-   SALDA-YESILOVA (BURDUR)                           İlksel

2024.10.12 06:12:09  38.0947   37.0717        2.6      -.-  1.7  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.12 04:47:37  34.5017   32.8525        4.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.12 04:00:19  40.1507   34.1833        3.1      -.-  1.9  -.-   AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel

2024.10.12 03:20:16  38.8542   37.5250       13.3      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2024.10.12 02:35:12  40.0922   34.1763        7.8      -.-  2.0  -.-   AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel

2024.10.12 02:32:20  38.2282   36.7500       11.2      -.-  1.5  -.-   AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.10.12 02:04:25  40.1878   31.7040       13.3      -.-  2.5  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.10.12 01:42:16  38.1632   38.6607        5.4      -.-  2.5  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.12 01:32:46  39.3775   43.2335       16.8      -.-  1.6  -.-   ERDOGAN-HAMUR (AGRI)                              İlksel

2024.10.12 01:14:31  37.1712   36.9185       10.1      -.-  2.9  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.10.12 00:05:38  38.9318   28.2617        5.3      -.-  1.4  -.-   GORDES (MANISA)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 12 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-12 10:31:04 36.09139  28.04333  7.05  ML    2.0    Ege Denizi - [60.27 km] Marmaris (Muğla)     

2024-10-12 07:51:51 39.64111  42.42222  7.0    ML    1.8    Karayazı (Erzurum)   

2024-10-12 07:48:20 37.35639  30.425       83.12         ML    2.5    Bucak (Burdur)

2024-10-12 07:08:45 38.30111  37.26722  7.0    ML    2.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-12 06:50:52 36.61417  36.38306  7.0    ML    1.9    Kırıkhan (Hatay)        

2024-10-12 06:28:12 41.28111  43.83361  6.25  ML    1.8    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [39.71 km] Akyaka (Kars)       

2024-10-12 06:14:48 37.52472  29.60389  7.07  ML    1.8    Yeşilova (Burdur)      

2024-10-12 06:12:09 38.05361  36.99111  7.01  ML    1.6    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-10-12 05:58:07 38.02694  36.52333  7.01  ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-12 05:49:49 38.20806  38.44944  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-12 05:22:28 37.735       35.27361  7.0    ML    0.9    Yahyalı (Kayseri)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-12 04:47:42 35.37         32.37611  7.0    ML    1.8    Akdeniz   

2024-10-12 04:00:20 40.14194  34.16306  6.95  ML    1.5    Sungurlu (Çorum)    

2024-10-12 03:20:16 38.86917  37.45611  6.97  ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-10-12 03:19:34 38.17194  30.17667  10.79         ML    1.3    Dinar (Afyonkarahisar)       

2024-10-12 03:06:59 37.34806  37.02333  5.51  ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-12 02:35:11 40.15889  34.16083  9.27  ML    2.0    Sungurlu (Çorum)    

2024-10-12 02:32:22 38.22         36.525       9.59  ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-10-12 02:04:25 40.17833  31.71833  7.0    ML    2.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-12 01:55:08 40.35833  36.425       13.72         ML    1.2    Merkez (Tokat)

2024-10-12 01:42:16 38.17583  38.605       7.09  ML    2.7    Pütürge (Malatya)    

2024-10-12 01:14:31 37.17222  36.89194  7.0    ML    3.2    Nurdağı (Gaziantep)

2024-10-12 00:41:14 38.19111  37.67556  7.0    ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-12 00:29:09 39.175       25.89556  7.0    ML    1.4    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [36.86 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-10-12 00:05:38 38.96722  28.24222  7.05  ML    1.0    Gördes (Manisa)

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