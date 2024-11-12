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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.12 12:34:14  39.6203   29.3913        0.0      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)                        REVIZE01   (2024.11.12 12:34:23)

2024.11.12 12:29:32  39.3507   33.4367        0.0      -.-  1.3  -.-   TEPEKOY-BALA (ANKARA)                             İlksel

2024.11.12 12:26:28  40.4060   24.2683       14.1      -.-  2.6  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.12 11:14:02  38.3430   38.8790       15.6      -.-  1.8  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel

2024.11.12 09:58:50  39.2600   27.6910        0.0      -.-  1.9  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel

2024.11.12 09:28:01  39.4267   38.1412       13.9      -.-  1.5  -.-   DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS)                          İlksel

2024.11.12 09:27:51  38.0775   36.2615        3.9      -.-  1.5  -.-   KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA)                    İlksel

2024.11.12 09:18:41  36.9428   28.0805       15.9      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.12 09:10:03  39.7422   27.8365       12.9      -.-  1.8  -.-   ORTACA-(BALIKESIR)                                İlksel

2024.11.12 09:06:13  38.5420   28.2090       10.3      -.-  2.2  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2024.11.12 08:44:14  38.9945   33.0170        7.5      -.-  1.7  -.-   BESKARDES-KULU (KONYA)                            İlksel

2024.11.12 08:25:17  38.8142   43.6930       28.8      -.-  1.3  -.-   AKBULAK-MURADIYE (VAN)                            İlksel

2024.11.12 08:18:34  38.1323   38.5133        6.9      -.-  2.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.11.12 08:13:20  38.0818   31.1017       14.8      -.-  1.4  -.-   BALCI-GELENDOST (ISPARTA)                         İlksel

2024.11.12 07:58:18  38.2430   37.6847        7.5      -.-  1.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.11.12 07:37:00  38.1877   37.4163       19.8      -.-  1.3  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.11.12 07:01:54  38.2982   38.7518        8.1      -.-  1.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.11.12 06:53:25  39.4020   34.8478       15.4      -.-  1.2  -.-   KUZAYCA-SEFAATLI (YOZGAT)                         İlksel

2024.11.12 06:39:57  40.2022   31.8003       19.8      -.-  1.4  -.-   KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.12 06:29:41  38.3000   27.5203       11.7      -.-  1.5  -.-   CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR)                        İlksel

2024.11.12 06:28:02  37.3470   30.5852        5.0      -.-  1.4  -.-   AVDANCIK-BUCAK (BURDUR)                           İlksel

2024.11.12 06:10:13  38.0070   36.5607       17.0      -.-  1.2  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.12 06:02:21  37.9578   36.5218        5.0      -.-  1.5  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.12 05:58:00  40.8513   28.4293       21.6      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.11.12 05:54:25  39.3163   36.3528        2.7      -.-  1.6  -.-   GURCAYIR-SARKISLA (SIVAS)                         İlksel

2024.11.12 05:45:32  40.1123   41.3852       17.5      -.-  1.4  -.-   KIRKGOZE-YAKUTIYE (ERZURUM)                       İlksel

2024.11.12 05:39:29  38.6463   39.6990       10.3      -.-  1.3  -.-   YOLUSTU-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.11.12 05:26:39  38.4362   36.7613       17.0      -.-  1.3  -.-   INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.12 04:31:07  38.8653   43.5405        2.0      -.-  2.1  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel

2024.11.12 04:17:46  37.9682   36.5643       20.7      -.-  1.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.11.12 03:44:28  37.0050   27.9102       13.1      -.-  1.5  -.-   TURKEVLERI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.11.12 03:03:22  38.2945   38.7780        5.0      -.-  2.0  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.11.12 03:00:08  38.3000   38.7375        5.0      -.-  2.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.11.12 02:00:56  37.3568   37.1463       10.6      -.-  1.2  -.-   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.12 01:57:20  38.4767   37.5643        4.3      -.-  1.2  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.11.12 01:21:51  40.1053   23.2215       10.7      -.-  3.7  3.7   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.12 01:15:22  38.0730   37.0605       12.1      -.-  0.9  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.12 01:05:56  37.9742   36.6510       12.3      -.-  1.2  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.12 00:51:43  39.2933   26.0210        5.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.11.12 00:51:16  40.3387   27.1945       16.6      -.-  1.6  -.-   H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE)                İlksel

2024.11.12 00:09:29  37.8623   27.1680        4.6      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 12 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat    Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-11-12 12:10:22      38.28528 38.09889 7.0   ML   1.2   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-12 11:39:55      39.57444 27.0775   12.25       ML   1.1   Havran (Balıkesir)       

2024-11-12 11:29:38      39.25417 34.13472 7.0   ML   0.8   Merkez (Kırşehir)       

2024-11-12 11:21:15      38.60417 39.66722 7.0   ML   1.2   Merkez (Elazığ)       

2024-11-12 11:14:02      38.34833 38.80417 7.13 ML   2.1   Kale (Malatya)

2024-11-12 10:53:46      38.33667 38.7575   7.0   ML   1.5   Kale (Malatya)

2024-11-12 10:45:55      38.17722 37.90944 11.86       ML   1.2   Doğanşehir (Malatya)

2024-11-12 10:09:42      38.14028 38.50944 7.0   ML   0.7   Sincik (Adıyaman)       

2024-11-12 09:58:51      39.26222 27.73556 7.0   ML   1.6   Soma (Manisa)       

2024-11-12 09:57:33      38.21833 38.50083 7.0   ML   1.5   Battalgazi (Malatya)

2024-11-12 09:55:03      38.23778 38.48417 7.0   ML   1.4   Battalgazi (Malatya)

2024-11-12 09:33:50      40.50611 41.57028 7.0   ML   1.0   Uzundere (Erzurum)       

2024-11-12 09:28:03      39.27083 38.13806 7.32 ML   1.5   Divriği (Sivas) 

2024-11-12 09:18:41      36.95944 28.09417 7.0   ML   1.1   Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.79 km] Marmaris (Muğla)    

2024-11-12 09:10:04      39.72806 27.86528 7.0   ML   1.8   Karesi (Balıkesir)       

2024-11-12 09:06:14      38.53389 28.19361 7.0   ML   1.9   Salihli (Manisa)       

2024-11-12 09:01:17      38.17556 37.97389 7.0   ML   1.5   Doğanşehir (Malatya)

2024-11-12 08:55:45      39.60667 42.98917 7.0   ML   0.7   Hamur (Ağrı)  

2024-11-12 08:42:00      37.74306 37.46639 7.01 ML   1.2   Çağlayancerit (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 08:25:18      38.89389 43.50722 7.46 ML   1.4   Van Gölü - [03.38 km] Tuşba (Van)     

2024-11-12 08:18:35      38.12       38.48639 9.77 ML   2.3   Sincik (Adıyaman)       

2024-11-12 08:13:21      38.07389 31.05194 11.09       ML   1.1   Gelendost (Isparta)  

2024-11-12 07:58:19      38.28389 37.64806 5.34 ML   1.6   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 07:37:00      38.17194 37.38389 5.6   ML   1.3   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 07:01:54      38.28583 38.7525   11.59       ML   1.7   Pütürge (Malatya)

2024-11-12 06:53:26      39.38972 34.89111 12.41       ML   1.0   Şefaatli (Yozgat)  

2024-11-12 06:45:39      38.1625   38.63083 7.0   ML   0.9   Pütürge (Malatya)       

2024-11-12 06:45:18      38.35472 38.83389 7.0   ML   1.0   Kale (Malatya)

2024-11-12 06:39:56      40.17139 31.75778 7.0   ML   1.4   Beypazarı (Ankara)       

2024-11-12 06:32:46      38.26917 38.60278 14.02       ML   1.1   Battalgazi (Malatya)

2024-11-12 06:29:42      38.31778 27.49194 7.72 ML   1.3   Kemalpaşa (İzmir)       

2024-11-12 06:28:02      37.37222 30.57556 7.0   ML   1.2   Bucak (Burdur)       

2024-11-12 06:10:13      37.96694 36.49139 8.97 ML   1.1   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 06:07:04      38.44167 38.02639 7.01 ML   1.0   Akçadağ (Malatya)       

2024-11-12 06:02:50      37.97333 36.45083 7.0   ML   1.1   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 06:02:20      37.95111 36.51972 7.0   ML   1.5   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 05:58:01      40.75583 28.42167 7.15 ML   1.6   Marmara Denizi - [28.22 km] Büyükçekmece (İstanbul)    

2024-11-12 05:54:25      39.31694 36.3475   15.27       ML   1.4   Şarkışla (Sivas)    

2024-11-12 05:45:33      40.14278 41.42333 7.01 ML   1.2   Yakutiye (Erzurum)       

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-12 05:40:15      37.68722 26.88861 4.49 ML   1.2   Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.67 km] Söke (Aydın)      

2024-11-12 05:39:30      38.60611 39.655     11.78       ML   1.2   Merkez (Elazığ)   

2024-11-12 05:28:34      39.36778 37.31972 7.36 ML   1.0   Ulaş (Sivas)     

2024-11-12 05:26:37      38.01056 36.31917 10.94       ML   1.2   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 05:12:01      38.06944 38.33333 8.81 ML   1.1   Çelikhan (Adıyaman)    

2024-11-12 05:05:41      37.68639 26.89056 6.74 ML   1.5   Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.48 km] Söke (Aydın)      

2024-11-12 05:05:21      37.70278 26.89194 7.13 ML   1.1   Ege Denizi, Sisam Adası (Samos) - [26.93 km] Söke (Aydın)      

2024-11-12 04:32:46      38.33583 38.7175   12.22       ML   1.2   Kale (Malatya)

2024-11-12 04:31:48      38.125     36.55694 6.85 ML   1.2   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 04:31:08      38.82139 43.55528 5.07 ML   1.8   Tuşba (Van)    

2024-11-12 04:24:57      38.85028 43.50389 7.0   ML   1.0   Tuşba (Van)    

2024-11-12 04:17:46      37.98917 36.52444 9.25 ML   0.9   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 04:13:32      38.21833 37.83861 3.81 ML   0.9   Doğanşehir (Malatya)

2024-11-12 03:44:28      37.04306 27.9925   7.0   ML   1.2   Milas (Muğla) 

2024-11-12 03:31:31      39.78167 41.02639 4.06 ML   1.1   Palandöken (Erzurum)       

2024-11-12 03:04:45      38.15194 39.30639 9.73 ML   1.4   Çüngüş (Diyarbakır)    

2024-11-12 03:03:22      38.27139 38.7775   8.98 ML   2.0   Pütürge (Malatya)       

2024-11-12 03:01:02      39.20306 29.42583 10.8 ML   1.1   Hisarcık (Kütahya)       

2024-11-12 03:00:09      38.2775   38.77611 9.1   ML   2.7   Pütürge (Malatya)       

2024-11-12 02:41:35      38.31639 38.23861 7.06 ML   1.0   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-12 02:34:41      38.63833 38.03472 7.01 ML   1.4   Yazıhan (Malatya)       

2024-11-12 02:29:01      38.41056 38.04639 7.0   ML   1.0   Akçadağ (Malatya)       

2024-11-12 02:17:24      38.17111 38.08306 7.0   ML   0.8   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-11-12 02:00:56      37.35139 37.195     5.81 ML   1.5   Pazarcık (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 01:57:22      38.46694 37.50389 10.56       ML   1.1   Darende (Malatya)

2024-11-12 01:49:01      39.8775   42.56111 7.0   ML   1.0   Eleşkirt (Ağrı) 

2024-11-12 01:26:53      38.45611 39.1925   7.06 ML   1.0   Sivrice (Elazığ)

2024-11-12 01:21:46      40.15722 23.00278 6.96 ML   3.6   Ege Denizi      

2024-11-12 01:15:23      38.05611 37.11083 7.06 ML   1.0   Ekinözü (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 01:05:56      37.96028 36.61083 7.0   ML   1.3   Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-11-12 00:51:45      39.27972 26.07306 7.16 ML   2.0   Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [22.19 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-11-12 00:51:17      40.35222 27.19944 5.74 ML   1.3   Biga (Çanakkale)       

2024-11-12 00:46:14      37.78306 37.81444 9.25 ML   1.0   Tut (Adıyaman)       

2024-11-12 00:33:59      38.52056 38.08889 7.61 ML   1.0   Yazıhan (Malatya)       

2024-11-12 00:32:11      40.74278 32.90111 12.02       ML   1.0   Çerkeş (Çankırı) 

2024-11-12 00:09:30      37.89389 27.22389 4.37 ML   1.2   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.75 km] Kuşadası (Aydın)    

2024-11-12 00:08:17      37.06139 38.3375   7.08 ML   1.4   Suruç (Şanlıurfa)

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