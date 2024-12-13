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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.13 13:26:28  38.5627   28.5802       23.0      -.-  0.9  -.-   SANDAL-KULA (MANISA)                              İlksel

2024.12.13 13:02:22  39.4745   28.1503        2.4      -.-  2.2  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2024.12.13 12:42:35  37.6657   36.6410        6.4      -.-  1.7  -.-   YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.12.13 12:36:54  38.0557   32.3833        0.0      -.-  1.3  -.-   SIZMA-SELCUKLU (KONYA)                            İlksel

2024.12.13 12:26:46  37.9442   38.5217        5.0      -.-  1.3  -.-   CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.12.13 11:50:28  38.4747   28.2257       30.0      -.-  1.1  -.-   KABAZLI-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2024.12.13 11:37:09  38.1768   37.8155       19.7      -.-  1.6  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.12.13 11:34:11  40.3180   24.1258       15.3      -.-  4.9  4.8   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.13 11:25:59  38.3577   27.3505       22.0      -.-  1.6  -.-   VISNELI-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2024.12.13 11:19:38  40.2452   31.7163       17.6      -.-  2.3  -.-   DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.12.13 11:12:19  40.4268   24.3220       10.6      -.-  3.8  4.0   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.13 11:04:08  39.8797   40.2485        5.0      -.-  3.5  3.4   ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel

2024.12.13 10:07:49  37.0298   28.4858        7.8      -.-  2.2  -.-   ORNEKKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.13 09:47:35  38.5242   28.3027        5.0      -.-  2.5  -.-   AKOREN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2024.12.13 09:43:08  36.7985   29.5218        0.0      -.-  1.7  -.-   YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA)                    İlksel

2024.12.13 09:08:45  37.8418   27.4850        3.5      -.-  1.7  -.-   ARGAVLI-SOKE (AYDIN)                              İlksel

2024.12.13 08:40:06  36.9893   27.1667        5.0      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.12.13 07:35:01  38.6913   31.4758        1.0      -.-  3.9  3.8   KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)             İlksel

2024.12.13 04:05:48  36.8105   36.4850        8.0      -.-  2.3  -.-   TIYEK-HASSA (HATAY)                               İlksel

2024.12.13 03:57:10  38.0373   37.5775        5.2      -.-  1.3  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.12.13 03:52:30  36.5983   36.4247       17.3      -.-  1.4  -.-   KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)                      İlksel

2024.12.13 03:18:40  36.6025   36.3897        2.4      -.-  2.7  -.-   KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY)                      İlksel

2024.12.13 02:43:30  36.6545   36.1635        6.0      -.-  1.4  -.-   DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)                     İlksel

2024.12.13 02:18:13  37.0610   36.3972        8.8      -.-  1.5  -.-   KARATAS-(OSMANIYE)                                İlksel

2024.12.13 01:58:52  38.0382   37.5595        5.5      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.13 01:45:11  38.5053   28.2795        8.9      -.-  2.5  -.-   YESILOVA-SALIHLI (MANISA)                         İlksel

2024.12.13 00:52:08  40.8465   28.8718        4.2      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.12.13 00:41:44  39.3485   40.5632        6.4      -.-  1.9  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

2024.12.13 00:23:33  38.5205   28.2640        6.4      -.-  1.9  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.13 00:23:04  38.2818   38.8198        6.4      -.-  2.1  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.12.13 00:14:48  38.3297   37.6652        7.1      -.-  1.8  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.12.13 00:00:56  39.0160   40.4117        3.6      -.-  1.5  -.-   KARTAL-(BINGOL)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Aralık son depremler listesi 

Tarih     Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-13 13:26:28 38.71083  28.80028  7.0    ML    1.0    Selendi (Manisa)       

2024-12-13 13:17:21 39.46583  28.15722  7.0    ML    1.5    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-12-13 13:02:22 39.46083  28.14139  6.96  ML    1.9    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-12-13 12:56:58 37.955       36.47417  6.99  ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-13 12:53:34 37.23833  36.89111  6.88  ML    0.9    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-13 12:42:33 37.71361  36.59889  7.08  ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-13 12:38:40 37.55111  36.85333  7.0    ML    1.2    Sır Barajı - [02.53 km] Onikişubat (Kahramanmaraş)    

2024-12-13 12:36:54 38.04361  32.40556  7.0    ML    1.3    Selçuklu (Konya)       

2024-12-13 12:26:47 37.77167  37.94194  11.43         ML    1.2    Tut (Adıyaman)

2024-12-13 12:03:33 37.20917  36.74167  6.92  ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-13 11:50:31 38.51083  28.24917  7.0    ML    1.0    Salihli (Manisa)

2024-12-13 11:48:45 38.08111  33.17083  7.0    ML    1.3    Karatay (Konya)        

2024-12-13 11:43:01 38.23444  38.82333  6.9    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-12-13 11:37:10 38.21333  37.76083  7.0    ML    1.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-13 11:34:06 40.16528  23.92278  15.73         MW  4.8    Ege Denizi

2024-12-13 11:25:59 38.4  27.32417  7.0    ML    1.4    Kemalpaşa (İzmir)     

2024-12-13 11:19:32 39.99389  31.89889  7.11  ML    2.0    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-13 11:12:15 40.00361  24.20472  8.51  ML    3.7    Ege Denizi

2024-12-13 11:07:01 40.20639  23.87306  16.74         ML    3.2    Ege Denizi

2024-12-13 11:04:09 39.8675     40.23389  6.98  ML    3.4    Tercan (Erzincan)      

2024-12-13 10:35:22 41.78861  27.37361  7.71  ML    1.4    Merkez (Kırklareli)    

2024-12-13 10:28:25 38.52528  28.25444  7.0    ML    1.0    Salihli (Manisa)

2024-12-13 10:14:06 38.50667  28.23667  7.0    ML    1.2    Salihli (Manisa)

2024-12-13 10:09:40 36.98694  28.405       7.0    ML    1.2    Ula (Muğla)      

2024-12-13 10:07:49 37.01139  28.45806  7.0    ML    1.9    Ula (Muğla)      

2024-12-13 09:57:42 41.42778  43.92222  6.65  ML    2.0    Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.58 km] Akyaka (Kars)      

2024-12-13 09:56:43 38.71         31.46806  9.57  ML    1.2    Sultandağı (Afyonkarahisar)       

2024-12-13 09:54:52 36.02083  31.63444  7.58  ML    1.9    Akdeniz - [65.17 km] Alanya (Antalya)       

2024-12-13 09:47:36 38.52389  28.27694  7.01  ML    2.3    Salihli (Manisa)

2024-12-13 09:43:09 36.89333  29.54417  10.29         ML    1.5    Seydikemer (Muğla)        

2024-12-13 09:28:33 37.85         27.47694  5.3    ML    1.3    Germencik (Aydın)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-13 09:19:12 37.47611  37.00778  7.0    ML    0.9    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-12-13 09:08:45 37.85         27.46528  7.0    ML    1.6    Germencik (Aydın)   

2024-12-13 08:40:06 36.90667  27.20083  7.12  ML    1.6    Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)       

2024-12-13 08:21:27 41.41194  43.86889  7.31  ML    1.8    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)       

2024-12-13 08:02:59 39.69083  26.38472  7.08  ML    1.1    Ezine (Çanakkale)     

2024-12-13 07:47:19 38.70194  26.50722  10.5  ML    1.6    Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)     

2024-12-13 07:45:59 37.94083  27.14889  7.1    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)       

2024-12-13 07:35:02 38.69639  31.47139  12.51         MW  3.9    Sultandağı (Afyonkarahisar)       

2024-12-13 05:26:10 41.17889  43.83889  6.7    ML    2.1    Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)       

2024-12-13 04:44:25 38.29139  42.35806  7.01  ML    1.6    Hizan (Bitlis)     

2024-12-13 04:34:03 37.5425     37.25611  6.99  ML    1.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-13 04:30:49 37.63139  35.87222  8.52  ML    1.5    Kozan (Adana) 

2024-12-13 04:05:48 36.80139  36.52722  11.54         ML    2.4    Hassa (Hatay)   

2024-12-13 04:01:59 37.83444  36.40278  7.0    ML    1.4    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-12-13 03:57:11 38.01722  37.58944  7.0    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-13 03:52:30 36.61833  36.39194  7.14  ML    1.4    Kırıkhan (Hatay)        

2024-12-13 03:18:40 36.60583  36.41472  7.0    ML    2.6    Kırıkhan (Hatay)        

2024-12-13 02:43:31 36.60444  36.40583  7.0    ML    1.5    Kırıkhan (Hatay)        

2024-12-13 02:18:14 37.05444  36.45889  7.0    ML    1.8    Merkez (Osmaniye)  

2024-12-13 01:58:52 38.00111  37.57389  7.01  ML    1.7    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-12-13 01:45:11 38.50944  28.23972  7.0    ML    2.3    Salihli (Manisa)

2024-12-13 00:53:19 38.08139  38.38611  7.06  ML    1.1    Çelikhan (Adıyaman)

2024-12-13 00:52:07 40.835       28.84222  7.22  ML    1.8    Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul)        

2024-12-13 00:41:44 39.39194  40.52889  7.02  ML    1.9    Yedisu (Bingöl)

2024-12-13 00:31:03 39.02139  23.8225     7.0    ML    3.4    Ege Denizi

2024-12-13 00:28:31 35.39278  26.27667  5.87  ML    2.2    Ege Denizi

2024-12-13 00:23:32 38.51694  28.26694  7.0    ML    1.9    Salihli (Manisa)

2024-12-13 00:23:04 38.26667  38.84028  6.37  ML    2.0    Pütürge (Malatya)    

2024-12-13 00:14:48 38.30694  37.63556  7.05  ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-13 00:04:25 39.355       40.77028  7.0    ML    1.5    Karlıova (Bingöl)       

2024-12-13 00:00:56 39.02667  40.42361  8.06  ML    1.0    Merkez (Bingöl)

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