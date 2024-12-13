Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.13 13:26:28 38.5627 28.5802 23.0 -.- 0.9 -.- SANDAL-KULA (MANISA) İlksel
2024.12.13 13:02:22 39.4745 28.1503 2.4 -.- 2.2 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.13 12:42:35 37.6657 36.6410 6.4 -.- 1.7 -.- YENIDEMIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.13 12:36:54 38.0557 32.3833 0.0 -.- 1.3 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.12.13 12:26:46 37.9442 38.5217 5.0 -.- 1.3 -.- CAMDERE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.13 11:50:28 38.4747 28.2257 30.0 -.- 1.1 -.- KABAZLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.13 11:37:09 38.1768 37.8155 19.7 -.- 1.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.13 11:34:11 40.3180 24.1258 15.3 -.- 4.9 4.8 YUNANISTAN İlksel
2024.12.13 11:25:59 38.3577 27.3505 22.0 -.- 1.6 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.12.13 11:19:38 40.2452 31.7163 17.6 -.- 2.3 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.13 11:12:19 40.4268 24.3220 10.6 -.- 3.8 4.0 YUNANISTAN İlksel
2024.12.13 11:04:08 39.8797 40.2485 5.0 -.- 3.5 3.4 ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.12.13 10:07:49 37.0298 28.4858 7.8 -.- 2.2 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.13 09:47:35 38.5242 28.3027 5.0 -.- 2.5 -.- AKOREN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.13 09:43:08 36.7985 29.5218 0.0 -.- 1.7 -.- YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.12.13 09:08:45 37.8418 27.4850 3.5 -.- 1.7 -.- ARGAVLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.12.13 08:40:06 36.9893 27.1667 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.12.13 07:35:01 38.6913 31.4758 1.0 -.- 3.9 3.8 KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.13 04:05:48 36.8105 36.4850 8.0 -.- 2.3 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.13 03:57:10 38.0373 37.5775 5.2 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.13 03:52:30 36.5983 36.4247 17.3 -.- 1.4 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.13 03:18:40 36.6025 36.3897 2.4 -.- 2.7 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.13 02:43:30 36.6545 36.1635 6.0 -.- 1.4 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.12.13 02:18:13 37.0610 36.3972 8.8 -.- 1.5 -.- KARATAS-(OSMANIYE) İlksel
2024.12.13 01:58:52 38.0382 37.5595 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.13 01:45:11 38.5053 28.2795 8.9 -.- 2.5 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.13 00:52:08 40.8465 28.8718 4.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.13 00:41:44 39.3485 40.5632 6.4 -.- 1.9 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.12.13 00:23:33 38.5205 28.2640 6.4 -.- 1.9 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.13 00:23:04 38.2818 38.8198 6.4 -.- 2.1 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.13 00:14:48 38.3297 37.6652 7.1 -.- 1.8 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.13 00:00:56 39.0160 40.4117 3.6 -.- 1.5 -.- KARTAL-(BINGOL) İlksel
AFAD 13 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-13 13:26:28 38.71083 28.80028 7.0 ML 1.0 Selendi (Manisa)
2024-12-13 13:17:21 39.46583 28.15722 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-13 13:02:22 39.46083 28.14139 6.96 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-13 12:56:58 37.955 36.47417 6.99 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-13 12:53:34 37.23833 36.89111 6.88 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-13 12:42:33 37.71361 36.59889 7.08 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-13 12:38:40 37.55111 36.85333 7.0 ML 1.2 Sır Barajı - [02.53 km] Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-13 12:36:54 38.04361 32.40556 7.0 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2024-12-13 12:26:47 37.77167 37.94194 11.43 ML 1.2 Tut (Adıyaman)
2024-12-13 12:03:33 37.20917 36.74167 6.92 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-13 11:50:31 38.51083 28.24917 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2024-12-13 11:48:45 38.08111 33.17083 7.0 ML 1.3 Karatay (Konya)
2024-12-13 11:43:01 38.23444 38.82333 6.9 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-13 11:37:10 38.21333 37.76083 7.0 ML 1.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-13 11:34:06 40.16528 23.92278 15.73 MW 4.8 Ege Denizi
2024-12-13 11:25:59 38.4 27.32417 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2024-12-13 11:19:32 39.99389 31.89889 7.11 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-12-13 11:12:15 40.00361 24.20472 8.51 ML 3.7 Ege Denizi
2024-12-13 11:07:01 40.20639 23.87306 16.74 ML 3.2 Ege Denizi
2024-12-13 11:04:09 39.8675 40.23389 6.98 ML 3.4 Tercan (Erzincan)
2024-12-13 10:35:22 41.78861 27.37361 7.71 ML 1.4 Merkez (Kırklareli)
2024-12-13 10:28:25 38.52528 28.25444 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2024-12-13 10:14:06 38.50667 28.23667 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2024-12-13 10:09:40 36.98694 28.405 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-12-13 10:07:49 37.01139 28.45806 7.0 ML 1.9 Ula (Muğla)
2024-12-13 09:57:42 41.42778 43.92222 6.65 ML 2.0 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [57.58 km] Akyaka (Kars)
2024-12-13 09:56:43 38.71 31.46806 9.57 ML 1.2 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-13 09:54:52 36.02083 31.63444 7.58 ML 1.9 Akdeniz - [65.17 km] Alanya (Antalya)
2024-12-13 09:47:36 38.52389 28.27694 7.01 ML 2.3 Salihli (Manisa)
2024-12-13 09:43:09 36.89333 29.54417 10.29 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)
2024-12-13 09:28:33 37.85 27.47694 5.3 ML 1.3 Germencik (Aydın)
2024-12-13 09:19:12 37.47611 37.00778 7.0 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-13 09:08:45 37.85 27.46528 7.0 ML 1.6 Germencik (Aydın)
2024-12-13 08:40:06 36.90667 27.20083 7.12 ML 1.6 Ege Denizi - [10.51 km] Bodrum (Muğla)
2024-12-13 08:21:27 41.41194 43.86889 7.31 ML 1.8 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [54.10 km] Akyaka (Kars)
2024-12-13 08:02:59 39.69083 26.38472 7.08 ML 1.1 Ezine (Çanakkale)
2024-12-13 07:47:19 38.70194 26.50722 10.5 ML 1.6 Ege Denizi - [05.99 km] Karaburun (İzmir)
2024-12-13 07:45:59 37.94083 27.14889 7.1 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.52 km] Menderes (İzmir)
2024-12-13 07:35:02 38.69639 31.47139 12.51 MW 3.9 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-13 05:26:10 41.17889 43.83889 6.7 ML 2.1 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [30.39 km] Akyaka (Kars)
2024-12-13 04:44:25 38.29139 42.35806 7.01 ML 1.6 Hizan (Bitlis)
2024-12-13 04:34:03 37.5425 37.25611 6.99 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-13 04:30:49 37.63139 35.87222 8.52 ML 1.5 Kozan (Adana)
2024-12-13 04:05:48 36.80139 36.52722 11.54 ML 2.4 Hassa (Hatay)
2024-12-13 04:01:59 37.83444 36.40278 7.0 ML 1.4 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-12-13 03:57:11 38.01722 37.58944 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-13 03:52:30 36.61833 36.39194 7.14 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-13 03:18:40 36.60583 36.41472 7.0 ML 2.6 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-13 02:43:31 36.60444 36.40583 7.0 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-13 02:18:14 37.05444 36.45889 7.0 ML 1.8 Merkez (Osmaniye)
2024-12-13 01:58:52 38.00111 37.57389 7.01 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-13 01:45:11 38.50944 28.23972 7.0 ML 2.3 Salihli (Manisa)
2024-12-13 00:53:19 38.08139 38.38611 7.06 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-13 00:52:07 40.835 28.84222 7.22 ML 1.8 Marmara Denizi - [13.20 km] Adalar (İstanbul)
2024-12-13 00:41:44 39.39194 40.52889 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)
2024-12-13 00:31:03 39.02139 23.8225 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2024-12-13 00:28:31 35.39278 26.27667 5.87 ML 2.2 Ege Denizi
2024-12-13 00:23:32 38.51694 28.26694 7.0 ML 1.9 Salihli (Manisa)
2024-12-13 00:23:04 38.26667 38.84028 6.37 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-13 00:14:48 38.30694 37.63556 7.05 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-13 00:04:25 39.355 40.77028 7.0 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
2024-12-13 00:00:56 39.02667 40.42361 8.06 ML 1.0 Merkez (Bingöl)