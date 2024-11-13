Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.13 13:00:48 40.0463 28.2347 5.0 -.- 1.8 -.- KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2024.11.13 12:52:38 39.2650 29.3363 0.0 -.- 1.7 -.- SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.11.13 12:24:45 38.3847 27.2985 13.2 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.11.13 12:13:53 39.8888 26.2608 6.9 -.- 0.8 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.11.13 12:03:44 36.2833 36.2150 5.0 -.- 1.7 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2024.11.13 11:46:26 37.0942 28.5373 3.2 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26)
2024.11.13 11:44:26 37.4483 36.9492 5.0 -.- 1.1 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 11:36:40 36.9685 26.8348 7.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.11.13 11:23:35 37.7897 37.4305 24.3 -.- 1.8 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 11:23:16 40.2072 31.7015 11.8 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.13 10:08:41 40.7105 31.6647 2.4 -.- 1.3 -.- ORENCIK-(BOLU) İlksel
2024.11.13 10:03:41 37.9035 36.1702 5.0 -.- 1.3 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.13 07:11:35 37.1170 28.5148 7.0 -.- 3.2 3.1 ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.13 06:53:38 36.8553 29.1065 6.4 -.- 2.6 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.11.13 06:01:31 38.3222 37.7820 15.2 -.- 1.7 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.13 05:48:37 35.7872 28.0862 7.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.13 05:44:49 39.8318 38.9582 7.3 -.- 1.9 -.- ALACAYIR-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.11.13 05:39:25 38.3302 37.4705 11.6 -.- 1.3 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 05:05:04 38.4157 37.5855 20.0 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.11.13 05:02:07 37.9930 37.0298 12.9 -.- 1.4 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 04:31:09 37.8693 26.9103 6.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.13 04:09:42 37.5365 37.2043 5.0 -.- 3.1 2.9 KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 03:35:11 38.1145 37.4028 6.2 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 02:44:55 39.5335 26.1507 5.0 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.11.13 02:19:30 37.0687 28.9372 5.0 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.13 01:52:41 38.1867 36.8663 4.2 -.- 1.4 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.13 00:29:27 40.4325 27.7305 8.3 -.- 1.8 -.- OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
AFAD 13 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-13 13:00:48 40.08333 28.15806 7.59 ML 1.7 Susurluk (Balıkesir)
2024-11-13 12:38:37 38.37333 37.74333 6.98 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-11-13 12:33:58 38.53889 28.49833 6.82 ML 1.1 Kula (Manisa)
2024-11-13 12:24:43 38.59278 27.31722 7.0 ML 1.3 Yunusemre (Manisa)
2024-11-13 12:21:29 37.35944 31.88222 7.34 ML 1.2 Seydişehir (Konya)
2024-11-13 12:06:11 37.5075 29.11472 8.39 ML 1.1 Tavas (Denizli)
2024-11-13 12:03:44 36.32583 36.19833 7.31 ML 2.2 Antakya (Hatay)
2024-11-13 11:58:07 39.96861 32.46306 7.0 ML 1.2 Sincan (Ankara)
2024-11-13 11:46:27 37.13333 28.52056 7.11 ML 1.4 Ula (Muğla)
2024-11-13 11:36:44 39.2425 27.72083 7.03 ML 1.3 Soma (Manisa)
2024-11-13 11:36:39 36.90556 26.83611 6.69 ML 2.0 Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-13 11:23:42 38.18833 38.07639 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-13 11:23:16 40.14306 31.76833 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-11-13 10:56:11 40.93306 42.96833 6.98 ML 1.0 Merkez (Ardahan)
2024-11-13 10:53:44 41.95333 26.86028 7.0 ML 1.0 Lalapaşa (Edirne)
2024-11-13 10:08:42 40.75194 31.6825 10.24 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2024-11-13 10:03:42 37.86 36.25972 7.01 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-11-13 08:49:14 38.28361 38.24861 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-13 08:36:00 39.42083 28.465 7.02 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-13 08:02:54 36.09167 26.33 6.61 ML 2.4 Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla)
2024-11-13 07:54:09 38.24361 37.75806 7.17 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-13 07:37:51 37.12333 28.51111 6.96 ML 1.2 Ula (Muğla)
2024-11-13 07:11:35 37.13194 28.50194 12.96 ML 3.0 Menteşe (Muğla)
2024-11-13 07:01:15 38.34083 38.77944 8.62 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-13 06:59:05 38.35417 38.86889 7.0 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-11-13 06:53:39 36.88472 29.1025 9.75 ML 2.4 Dalaman (Muğla)
2024-11-13 06:43:04 37.57361 35.78833 7.25 ML 0.9 Kozan (Adana)
2024-11-13 06:01:32 38.30139 37.77722 13.03 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-11-13 05:48:44 36.10528 28.15417 18.04 ML 1.6 Akdeniz - [58.58 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-13 05:44:49 39.82417 38.95139 14.47 ML 1.9 Refahiye (Erzincan)
2024-11-13 05:39:26 38.33556 37.53083 7.09 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-13 05:17:49 36.74306 35.83 7.0 ML 1.3 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.53 km] Yumurtalık (Adana)
2024-11-13 05:05:09 38.27083 37.75806 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-11-13 05:02:09 38.07028 36.9775 7.01 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-13 05:00:07 41.28667 43.23361 9.31 ML 1.2 Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [05.51 km] Çıldır (Ardahan)
2024-11-13 04:47:22 36.40944 28.93778 14.69 ML 0.8 Akdeniz - [17.90 km] Fethiye (Muğla)
2024-11-13 04:31:51 38.02222 37.38111 7.0 ML 0.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-13 04:31:10 37.87028 26.95917 7.04 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Menderes (İzmir)
2024-11-13 04:09:43 37.53639 37.22444 6.37 ML 3.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-13 04:08:12 38.11028 26.27389 6.77 ML 1.3 Ege Denizi - [18.10 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-13 03:35:12 38.08583 37.43806 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-13 03:21:23 39.48778 44.45444 7.19 ML 1.3 Maku, West Azarbaijan (İran) - [08.06 km] Doğubayazıt (Ağrı)
2024-11-13 03:01:53 36.09083 28.12472 7.01 ML 1.2 Akdeniz - [60.06 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-13 02:44:59 39.565 26.16 7.0 ML 1.5 Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-13 02:42:37 36.96861 29.40806 7.0 ML 1.2 Gölhisar (Burdur)
2024-11-13 02:36:44 38.48556 39.23806 9.45 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-11-13 02:19:31 37.06833 28.93444 7.0 ML 2.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-13 01:52:41 38.13139 36.81694 6.99 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-11-13 01:30:44 38.82444 26.88167 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.78 km] Aliağa (İzmir)
2024-11-13 01:28:30 36.97139 28.18694 6.97 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.64 km] Marmaris (Muğla)
2024-11-13 00:57:02 35.3525 30.50694 12.89 ML 1.7 Akdeniz - [107.27 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-13 00:56:41 37.125 36.08389 12.4 ML 1.0 Merkez (Osmaniye)
2024-11-13 00:29:28 40.4375 27.73111 7.16 ML 1.5 Marmara Denizi - [02.24 km] Erdek (Balıkesir)
2024-11-13 00:25:16 38.13472 38.56 7.02 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)