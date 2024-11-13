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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.13 13:00:48  40.0463   28.2347        5.0      -.-  1.8  -.-   KOSUBOGAZI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)               İlksel

2024.11.13 12:52:38  39.2650   29.3363        0.0      -.-  1.7  -.-   SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)                      İlksel

2024.11.13 12:24:45  38.3847   27.2985       13.2      -.-  1.4  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

2024.11.13 12:13:53  39.8888   26.2608        6.9      -.-  0.8  -.-   PINARBASI-EZINE (CANAKKALE)                       İlksel

2024.11.13 12:03:44  36.2833   36.2150        5.0      -.-  1.7  -.-   HASANLI-(HATAY)                                   İlksel

2024.11.13 11:46:26  37.0942   28.5373        3.2      -.-  1.7  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 REVIZE01   (2024.11.13 11:46:26)

2024.11.13 11:44:26  37.4483   36.9492        5.0      -.-  1.1  -.-   OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.11.13 11:36:40  36.9685   26.8348        7.0      -.-  2.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.11.13 11:23:35  37.7897   37.4305       24.3      -.-  1.8  -.-   DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.11.13 11:23:16  40.2072   31.7015       11.8      -.-  2.3  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.11.13 10:08:41  40.7105   31.6647        2.4      -.-  1.3  -.-   ORENCIK-(BOLU)                                    İlksel

2024.11.13 10:03:41  37.9035   36.1702        5.0      -.-  1.3  -.-   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.13 07:11:35  37.1170   28.5148        7.0      -.-  3.2  3.1   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.11.13 06:53:38  36.8553   29.1065        6.4      -.-  2.6  -.-   DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel

2024.11.13 06:01:31  38.3222   37.7820       15.2      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.11.13 05:48:37  35.7872   28.0862        7.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.13 05:44:49  39.8318   38.9582        7.3      -.-  1.9  -.-   ALACAYIR-REFAHIYE (ERZINCAN)                      İlksel

2024.11.13 05:39:25  38.3302   37.4705       11.6      -.-  1.3  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.11.13 05:05:04  38.4157   37.5855       20.0      -.-  1.3  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.11.13 05:02:07  37.9930   37.0298       12.9      -.-  1.4  -.-   KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.13 04:31:09  37.8693   26.9103        6.3      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.13 04:09:42  37.5365   37.2043        5.0      -.-  3.1  2.9   KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.11.13 03:35:11  38.1145   37.4028        6.2      -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.13 02:44:55  39.5335   26.1507        5.0      -.-  1.7  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.11.13 02:19:30  37.0687   28.9372        5.0      -.-  2.2  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.11.13 01:52:41  38.1867   36.8663        4.2      -.-  1.4  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.13 00:29:27  40.4325   27.7305        8.3      -.-  1.8  -.-   OCAKLAR-ERDEK (BALIKESIR)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-13 13:00:48 40.08333  28.15806  7.59  ML    1.7    Susurluk (Balıkesir)  

2024-11-13 12:38:37 38.37333  37.74333  6.98  ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-13 12:33:58 38.53889  28.49833  6.82  ML    1.1    Kula (Manisa)   

2024-11-13 12:24:43 38.59278  27.31722  7.0    ML    1.3    Yunusemre (Manisa)

2024-11-13 12:21:29 37.35944  31.88222  7.34  ML    1.2    Seydişehir (Konya)    

2024-11-13 12:06:11 37.5075     29.11472  8.39  ML    1.1    Tavas (Denizli)  

2024-11-13 12:03:44 36.32583  36.19833  7.31  ML    2.2    Antakya (Hatay)        

2024-11-13 11:58:07 39.96861  32.46306  7.0    ML    1.2    Sincan (Ankara)        

2024-11-13 11:46:27 37.13333  28.52056  7.11  ML    1.4    Ula (Muğla)      

2024-11-13 11:36:44 39.2425     27.72083  7.03  ML    1.3    Soma (Manisa) 

2024-11-13 11:36:39 36.90556  26.83611  6.69  ML    2.0    Ege Denizi - [39.29 km] Bodrum (Muğla)       

2024-11-13 11:23:42 38.18833  38.07639  7.0    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-13 11:23:16 40.14306  31.76833  7.0    ML    2.1    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-13 10:56:11 40.93306  42.96833  6.98  ML    1.0    Merkez (Ardahan)    

2024-11-13 10:53:44 41.95333  26.86028  7.0    ML    1.0    Lalapaşa (Edirne)      

2024-11-13 10:08:42 40.75194  31.6825     10.24         ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2024-11-13 10:03:42 37.86         36.25972  7.01  ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-13 08:49:14 38.28361  38.24861  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-13 08:36:00 39.42083  28.465       7.02  ML    1.0    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-11-13 08:02:54 36.09167  26.33         6.61  ML    2.4    Ege Denizi - [120.50 km] Datça (Muğla)  

2024-11-13 07:54:09 38.24361  37.75806  7.17  ML    1.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-13 07:37:51 37.12333  28.51111  6.96  ML    1.2    Ula (Muğla)      

2024-11-13 07:11:35 37.13194  28.50194  12.96         ML    3.0    Menteşe (Muğla)        

2024-11-13 07:01:15 38.34083  38.77944  8.62  ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-13 06:59:05 38.35417  38.86889  7.0    ML    0.8    Kale (Malatya)  

2024-11-13 06:53:39 36.88472  29.1025     9.75  ML    2.4    Dalaman (Muğla)      

2024-11-13 06:43:04 37.57361  35.78833  7.25  ML    0.9    Kozan (Adana) 

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-13 06:01:32 38.30139  37.77722  13.03         ML    1.6    Akçadağ (Malatya)        

2024-11-13 05:48:44 36.10528  28.15417  18.04         ML    1.6    Akdeniz - [58.58 km] Marmaris (Muğla)      

2024-11-13 05:44:49 39.82417  38.95139  14.47         ML    1.9    Refahiye (Erzincan)        

2024-11-13 05:39:26 38.33556  37.53083  7.09  ML    1.3    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-13 05:17:49 36.74306  35.83         7.0    ML    1.3    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.53 km] Yumurtalık (Adana)   

2024-11-13 05:05:09 38.27083  37.75806  7.0    ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-13 05:02:09 38.07028  36.9775     7.01  ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-13 05:00:07 41.28667  43.23361  9.31  ML    1.2    Akhalkalaki, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [05.51 km] Çıldır (Ardahan)   

2024-11-13 04:47:22 36.40944  28.93778  14.69         ML    0.8    Akdeniz - [17.90 km] Fethiye (Muğla) 

2024-11-13 04:31:51 38.02222  37.38111  7.0    ML    0.8    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-13 04:31:10 37.87028  26.95917  7.04  ML    1.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.61 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-13 04:09:43 37.53639  37.22444  6.37  ML    3.2    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-11-13 04:08:12 38.11028  26.27389  6.77  ML    1.3    Ege Denizi - [18.10 km] Çeşme (İzmir)   

2024-11-13 03:35:12 38.08583  37.43806  7.0    ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-13 03:21:23 39.48778  44.45444  7.19  ML    1.3    Maku, West Azarbaijan (İran) - [08.06 km] Doğubayazıt (Ağrı)      

2024-11-13 03:01:53 36.09083  28.12472  7.01  ML    1.2    Akdeniz - [60.06 km] Marmaris (Muğla)     

2024-11-13 02:44:59 39.565       26.16         7.0    ML    1.5    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-13 02:42:37 36.96861  29.40806  7.0    ML    1.2    Gölhisar (Burdur)     

2024-11-13 02:36:44 38.48556  39.23806  9.45  ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-13 02:19:31 37.06833  28.93444  7.0    ML    2.2    Köyceğiz (Muğla)      

2024-11-13 01:52:41 38.13139  36.81694  6.99  ML    1.5    Afşin (Kahramanmaraş)        

2024-11-13 01:30:44 38.82444  26.88167  7.0    ML    1.0    Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.78 km] Aliağa (İzmir)     

2024-11-13 01:28:30 36.97139  28.18694  6.97  ML    1.2    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.64 km] Marmaris (Muğla)      

2024-11-13 00:57:02 35.3525     30.50694  12.89         ML    1.7    Akdeniz - [107.27 km] Kumluca (Antalya)     

2024-11-13 00:56:41 37.125       36.08389  12.4  ML    1.0    Merkez (Osmaniye)  

2024-11-13 00:29:28 40.4375     27.73111  7.16  ML    1.5    Marmara Denizi - [02.24 km] Erdek (Balıkesir)

2024-11-13 00:25:16 38.13472  38.56         7.02  ML    1.4    Sincik (Adıyaman)

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