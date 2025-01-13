Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.13 13:58:05 38.3748 37.5133 8.9 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.13 13:40:01 35.8718 35.9402 5.0 -.- 2.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2025.01.13 13:34:52 38.4615 37.4440 19.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.13 13:07:24 38.6065 30.1022 18.4 -.- 1.5 -.- CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.01.13 13:07:24)
2025.01.13 13:03:24 39.5145 29.4727 0.0 -.- 1.4 -.- TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.01.13 12:59:01 35.4668 33.5360 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.13 12:28:11 37.5660 40.2235 19.2 -.- 1.5 -.- BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2025.01.13 12:10:46 37.9638 37.4330 12.3 -.- 1.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.13 11:59:44 38.7910 29.0517 3.9 -.- 1.9 -.- GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel
2025.01.13 11:58:12 36.9923 28.2927 5.0 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.13 11:19:36 37.9303 28.8143 25.0 -.- 2.0 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.01.13 10:57:55 40.1562 41.9223 10.7 -.- 1.5 -.- KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2025.01.13 08:48:10 39.9093 41.8072 5.0 -.- 1.9 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.13 08:37:15 38.0998 36.5848 5.1 -.- 2.4 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.13 08:33:08 38.1602 36.7555 3.0 -.- 1.2 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.13 08:06:48 39.8718 41.7527 5.0 -.- 2.8 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.13 08:01:26 37.4145 44.5127 4.5 -.- 3.4 3.5 KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) İlksel
2025.01.13 06:47:24 37.9868 37.6487 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.13 02:57:41 38.3680 37.4407 4.3 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.13 02:38:35 35.8273 31.1483 9.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.13 01:28:29 38.2422 38.1688 6.5 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.01.13 00:52:39 38.2640 38.6570 5.0 -.- 2.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.13 00:33:59 37.4453 36.9762 4.7 -.- 1.1 -.- KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.13 00:00:35 37.1587 42.4408 2.7 -.- 2.5 -.- CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
AFAD 13 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-13 11:15:01 39.85222 41.78611 12.51 ML 1.3 Pasinler (Erzurum)
2025-01-13 10:18:57 40.08167 41.63611 7.0 ML 1.5 Pasinler (Erzurum)
2025-01-13 10:00:07 36.79778 27.58972 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.28 km] Datça (Muğla)
2025-01-13 09:57:29 39.82278 41.80806 13.0 ML 1.9 Köprüköy (Erzurum)
2025-01-13 09:28:58 40.02194 41.59194 7.0 ML 1.3 Pasinler (Erzurum)
2025-01-13 09:13:23 38.34806 38.91056 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-13 08:37:15 38.10528 36.53389 7.0 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-13 08:33:40 40.03972 34.70056 7.0 ML 1.2 Alaca (Çorum)
2025-01-13 08:08:39 38.17389 29.08333 7.07 ML 1.0 Güney (Denizli)
2025-01-13 08:06:48 39.85694 41.75806 11.28 ML 2.8 Pasinler (Erzurum)
2025-01-13 08:01:19 37.3175 44.835 7.0 ML 3.2 Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari)
2025-01-13 07:39:51 37.19583 28.77028 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2025-01-13 07:32:28 37.18333 28.845 7.01 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)
2025-01-13 06:47:25 37.96583 37.65778 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-13 06:35:14 36.94222 29.95667 7.31 ML 1.4 Korkuteli (Antalya)
2025-01-13 05:39:12 37.49361 36.88 7.0 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-13 05:22:06 36.7875 27.61944 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla)
2025-01-13 04:36:25 38.50389 28.20417 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)
2025-01-13 04:23:15 38.22389 38.15167 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-13 04:22:45 38.355 38.745 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-01-13 04:21:59 38.35528 38.74611 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-01-13 04:16:36 38.3425 31.95667 7.0 ML 1.5 Ilgın (Konya)
2025-01-13 04:10:21 37.77667 37.60333 7.0 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-13 04:06:09 38.27889 38.70722 13.67 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-01-13 03:51:12 37.94278 38.17944 8.11 ML 1.1 Merkez (Adıyaman)
2025-01-13 03:50:05 38.18333 38.68667 8.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-01-13 03:20:25 38.30444 26.00972 12.98 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-13 02:57:41 38.34306 37.42083 6.83 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-13 02:51:38 37.9925 37.57444 7.14 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-01-13 02:38:32 35.69056 31.05556 24.16 ML 2.3 Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya)
2025-01-13 02:32:59 39.85083 33.15861 6.92 ML 1.1 Elmadağ (Ankara)
2025-01-13 02:31:05 38.32139 38.7075 6.98 ML 1.5 Battalgazi (Malatya)
2025-01-13 02:15:41 40.16333 33.46139 12.68 ML 1.1 Kalecik (Ankara)
2025-01-13 02:15:38 39.08472 25.85583 6.28 ML 1.9 Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-13 01:52:44 37.17889 28.765 7.12 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-01-13 01:28:29 38.23611 38.16111 8.98 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-13 01:26:21 36.70083 36.15306 7.02 ML 1.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay)
2025-01-13 01:22:31 39.0925 41.38389 7.14 ML 1.4 Varto (Muş)
2025-01-13 00:52:40 38.23556 38.68278 10.84 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2025-01-13 00:48:45 40.43528 33.49361 6.23 ML 1.1 Eldivan (Çankırı)
2025-01-13 00:34:00 37.47056 37.00361 7.0 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-13 00:07:01 38.42944 39.355 7.02 ML 0.8 Sivrice (Elazığ)
2025-01-13 00:06:48 40.32639 33.82278 7.12 ML 1.1 Kızılırmak (Çankırı)
2025-01-13 00:00:34 37.07639 42.40306 7.0 ML 2.2 Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak)
2025-01-13 00:00:20 37.28806 36.84056 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)