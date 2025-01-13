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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.13 13:58:05  38.3748   37.5133        8.9      -.-  1.7  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2025.01.13 13:40:01  35.8718   35.9402        5.0      -.-  2.1  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                      İlksel

2025.01.13 13:34:52  38.4615   37.4440       19.3      -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.13 13:07:24  38.6065   30.1022       18.4      -.-  1.5  -.-   CAMBEYLI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR)                REVIZE01   (2025.01.13 13:07:24)

2025.01.13 13:03:24  39.5145   29.4727        0.0      -.-  1.4  -.-   TEPECIK-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel

2025.01.13 12:59:01  35.4668   33.5360        5.0      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.13 12:28:11  37.5660   40.2235       19.2      -.-  1.5  -.-   BILMECE-CINAR (DIYARBAKIR)                        İlksel

2025.01.13 12:10:46  37.9638   37.4330       12.3      -.-  1.5  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.01.13 11:59:44  38.7910   29.0517        3.9      -.-  1.9  -.-   GOLBASI-SELENDI (MANISA)                          İlksel

2025.01.13 11:58:12  36.9923   28.2927        5.0      -.-  1.4  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.01.13 11:19:36  37.9303   28.8143       25.0      -.-  2.0  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.13 10:57:55  40.1562   41.9223       10.7      -.-  1.5  -.-   KARABIYIK-HORASAN (ERZURUM)                       İlksel

2025.01.13 08:48:10  39.9093   41.8072        5.0      -.-  1.9  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                        İlksel

2025.01.13 08:37:15  38.0998   36.5848        5.1      -.-  2.4  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.13 08:33:08  38.1602   36.7555        3.0      -.-  1.2  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.01.13 08:06:48  39.8718   41.7527        5.0      -.-  2.8  -.-   TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

2025.01.13 08:01:26  37.4145   44.5127        4.5      -.-  3.4  3.5   KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI)                         İlksel

2025.01.13 06:47:24  37.9868   37.6487        5.0      -.-  2.2  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2025.01.13 02:57:41  38.3680   37.4407        4.3      -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2025.01.13 02:38:35  35.8273   31.1483        9.4      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.13 01:28:29  38.2422   38.1688        6.5      -.-  1.9  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2025.01.13 00:52:39  38.2640   38.6570        5.0      -.-  2.5  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

2025.01.13 00:33:59  37.4453   36.9762        4.7      -.-  1.1  -.-   KOCALAR-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.01.13 00:00:35  37.1587   42.4408        2.7      -.-  2.5  -.-   CIFTLIKKOY-SILOPI (SIRNAK)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

         2025-01-13 11:15:01 39.85222  41.78611  12.51         ML    1.3    Pasinler (Erzurum)

2025-01-13 10:18:57 40.08167  41.63611  7.0    ML    1.5    Pasinler (Erzurum)    

2025-01-13 10:00:07 36.79778  27.58972  7.0    ML    1.3    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.28 km] Datça (Muğla)   

2025-01-13 09:57:29 39.82278  41.80806  13.0  ML    1.9    Köprüköy (Erzurum)

2025-01-13 09:28:58 40.02194  41.59194  7.0    ML    1.3    Pasinler (Erzurum)    

2025-01-13 09:13:23 38.34806  38.91056  7.0    ML    1.5    Kale (Malatya)  

2025-01-13 08:37:15 38.10528  36.53389  7.0    ML    2.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-13 08:33:40 40.03972  34.70056  7.0    ML    1.2    Alaca (Çorum)  

2025-01-13 08:08:39 38.17389  29.08333  7.07  ML    1.0    Güney (Denizli)

2025-01-13 08:06:48 39.85694  41.75806  11.28         ML    2.8    Pasinler (Erzurum)        

2025-01-13 08:01:19 37.3175     44.835       7.0    ML    3.2    Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari)      

2025-01-13 07:39:51 37.19583  28.77028  7.0    ML    1.4    Menteşe (Muğla)      

2025-01-13 07:32:28 37.18333  28.845       7.01  ML    1.4    Beyağaç (Denizli)      

2025-01-13 06:47:25 37.96583  37.65778  7.0    ML    2.2    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-13 06:35:14 36.94222  29.95667  7.31  ML    1.4    Korkuteli (Antalya)   

2025-01-13 05:39:12 37.49361  36.88         7.0    ML    1.2    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-01-13 05:22:06 36.7875     27.61944  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla)   

2025-01-13 04:36:25 38.50389  28.20417  7.0    ML    1.0    Salihli (Manisa)

2025-01-13 04:23:15 38.22389  38.15167  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-13 04:22:45 38.355       38.745       7.0    ML    1.0    Kale (Malatya)  

2025-01-13 04:21:59 38.35528  38.74611  7.0    ML    1.0    Kale (Malatya)  

2025-01-13 04:16:36 38.3425     31.95667  7.0    ML    1.5    Ilgın (Konya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-13 04:10:21 37.77667  37.60333  7.0    ML    0.9    Gölbaşı (Adıyaman)  

2025-01-13 04:06:09 38.27889  38.70722  13.67         ML    1.2    Battalgazi (Malatya)        

2025-01-13 03:51:12 37.94278  38.17944  8.11  ML    1.1    Merkez (Adıyaman)  

2025-01-13 03:50:05 38.18333  38.68667  8.05  ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2025-01-13 03:20:25 38.30444  26.00972  12.98         ML    1.9    Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir)   

2025-01-13 02:57:41 38.34306  37.42083  6.83  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-13 02:51:38 37.9925     37.57444  7.14  ML    1.0    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-01-13 02:38:32 35.69056  31.05556  24.16         ML    2.3    Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya)     

2025-01-13 02:32:59 39.85083  33.15861  6.92  ML    1.1    Elmadağ (Ankara)     

2025-01-13 02:31:05 38.32139  38.7075     6.98  ML    1.5    Battalgazi (Malatya) 

2025-01-13 02:15:41 40.16333  33.46139  12.68         ML    1.1    Kalecik (Ankara)        

2025-01-13 02:15:38 39.08472  25.85583  6.28  ML    1.9    Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2025-01-13 01:52:44 37.17889  28.765       7.12  ML    1.3    Menteşe (Muğla)      

2025-01-13 01:28:29 38.23611  38.16111  8.98  ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-13 01:26:21 36.70083  36.15306  7.02  ML    1.2    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay)   

2025-01-13 01:22:31 39.0925     41.38389  7.14  ML    1.4    Varto (Muş)      

2025-01-13 00:52:40 38.23556  38.68278  10.84         ML    2.4    Pütürge (Malatya)        

2025-01-13 00:48:45 40.43528  33.49361  6.23  ML    1.1    Eldivan (Çankırı)       

2025-01-13 00:34:00 37.47056  37.00361  7.0    ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-13 00:07:01 38.42944  39.355       7.02  ML    0.8    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-13 00:06:48 40.32639  33.82278  7.12  ML    1.1    Kızılırmak (Çankırı)   

2025-01-13 00:00:34 37.07639  42.40306  7.0    ML    2.2    Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak) 

2025-01-13 00:00:20 37.28806  36.84056  7.0    ML    1.1    Türkoğlu (Kahramanmaraş)

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