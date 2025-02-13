Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.13 12:19:06 36.5928 25.5093 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 12:10:42 38.1292 37.3505 25.1 -.- 1.1 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 11:52:50 39.1418 40.4632 5.0 -.- 3.4 3.4 KOZLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2025.02.13 11:39:02 36.6212 25.5158 5.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 11:18:11 37.2088 37.0033 9.7 -.- 3.0 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.02.13 10:49:41 36.5797 25.6015 12.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 10:33:40 36.6103 25.6287 6.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 10:32:24 36.6515 25.7087 15.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 10:30:57 36.6162 25.5222 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 10:24:48 36.8555 27.9342 11.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.13 10:24:40 36.6683 25.6813 16.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 10:02:06 36.6602 25.6753 19.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 09:28:34 38.0795 37.2210 8.8 -.- 2.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 08:42:16 38.1228 36.8582 17.6 -.- 1.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 08:37:59 36.6250 25.5563 18.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 07:49:59 36.6110 25.5832 9.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 07:42:24 40.1652 31.7358 5.4 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.13 07:34:52 40.4293 28.8585 11.9 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.02.13 07:27:18 36.6990 25.6540 7.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 07:25:28 36.6132 25.4733 9.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 07:23:53 36.2780 27.4930 7.7 -.- 3.0 2.9 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.13 07:17:31 37.9303 30.8132 20.5 -.- 2.0 -.- BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2025.02.13 07:13:50 40.3667 24.1365 9.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.13 07:08:33 40.3273 24.1243 8.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.02.13 07:01:07 36.6500 25.6593 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 06:57:43 39.1648 36.6260 5.2 -.- 3.0 -.- KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2025.02.13 06:54:02 37.9412 30.8610 5.5 -.- 3.4 3.3 MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2025.02.13 06:31:45 37.3192 37.0970 5.4 -.- 1.8 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 06:31:31 36.6518 25.5920 9.8 -.- 3.1 2.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 06:09:34 36.7188 25.4850 13.7 -.- 3.1 2.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 05:47:06 40.2900 27.0027 8.5 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.02.13 05:36:25 38.1803 37.6665 11.8 -.- 1.3 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 05:29:51 40.0647 30.0280 8.9 -.- 2.6 -.- AHMETPINAR-(BILECIK) İlksel
2025.02.13 05:16:52 36.6333 25.4528 10.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 05:15:08 36.6417 25.4860 9.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 04:54:11 37.3682 36.2458 5.4 -.- 1.3 -.- DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2025.02.13 04:51:51 40.9918 33.2982 8.6 -.- 2.0 -.- BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2025.02.13 04:31:51 38.2347 38.4320 5.0 -.- 1.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.02.13 04:25:03 36.7163 25.4862 9.3 -.- 3.2 2.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 04:20:44 35.7625 26.5300 14.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 04:18:49 36.6297 25.4460 8.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 04:03:08 37.3773 36.8523 4.3 -.- 1.1 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 03:52:19 37.5740 27.1405 17.6 -.- 2.0 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel
2025.02.13 03:40:18 36.6660 25.5958 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 03:38:44 37.8927 36.5427 12.8 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 03:35:48 36.6065 25.5788 9.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 03:30:05 36.6887 25.5877 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 03:28:06 36.1458 29.3637 15.0 -.- 1.6 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2025.02.13 03:27:51 36.6077 25.4905 8.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 03:23:57 38.1415 36.9650 7.8 -.- 1.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 03:00:56 37.9538 36.3313 17.5 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 02:58:15 37.6770 36.3850 13.8 -.- 1.3 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 02:47:56 36.6313 25.5825 17.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 02:23:05 36.7075 25.5870 11.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 02:19:25 38.0365 36.4447 5.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.13 02:17:32 39.4387 32.8902 12.4 -.- 1.4 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2025.02.13 02:12:46 38.1790 41.7737 13.5 -.- 1.4 -.- BAYKAN (SIIRT) İlksel
2025.02.13 02:08:59 36.6850 25.5938 10.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 02:03:31 36.5992 25.3867 17.4 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 02:02:37 36.5945 25.6162 7.5 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 02:00:04 36.4228 25.4103 1.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 01:55:33 36.6110 25.4962 5.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 01:50:07 37.8243 26.8458 4.9 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.13 01:40:00 38.2218 38.5132 5.4 -.- 1.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.02.13 01:33:38 36.6770 25.6790 8.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 01:31:19 36.6377 25.4845 9.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 01:27:55 36.5872 25.3885 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 01:15:08 40.8220 36.2325 9.1 -.- 2.5 -.- YESILYURT-TASOVA (AMASYA) İlksel
2025.02.13 01:06:55 36.6300 25.3768 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 01:05:25 36.6568 25.4105 10.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 00:50:43 40.3787 27.3900 11.1 -.- 1.3 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.02.13 00:18:31 38.3570 28.4122 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2025.02.13 00:06:53 36.6637 25.5483 6.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.13 00:05:07 36.5587 25.5662 17.2 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI İlksel
AFAD 13 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-13 12:19:07 36.68528 25.63889 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 12:08:55 37.21806 37.06917 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-13 11:52:50 39.155 40.45833 11.55 ML 3.3 Adaklı (Bingöl)
2025-02-13 11:18:11 37.22278 36.99056 5.31 ML 3.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-02-13 11:05:25 41.46972 42.66056 6.95 ML 1.2 Posof (Ardahan)
2025-02-13 10:49:41 36.535 25.55083 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 10:24:49 36.84694 27.92417 11.47 ML 1.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.42 km] Datça (Muğla)
2025-02-13 10:24:40 36.85306 25.47361 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-13 10:12:45 41.85528 27.35556 8.21 ML 1.0 Merkez (Kırklareli)
2025-02-13 10:02:07 36.70028 25.82972 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 09:28:35 38.06 37.2025 6.91 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-13 08:42:16 38.13778 36.8275 5.11 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-02-13 08:38:01 36.67361 25.75333 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 08:35:12 39.75111 41.40389 11.31 ML 1.1 Tekman (Erzurum)
2025-02-13 08:33:20 38.45639 37.4025 6.01 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-02-13 08:17:43 39.225 40.22028 6.99 ML 1.2 Kiğı (Bingöl)
2025-02-13 08:14:48 36.62083 25.80417 4.12 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 08:08:47 37.98944 37.925 7.12 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-13 08:06:09 36.5725 36.24639 7.0 ML 1.2 İskenderun (Hatay)
2025-02-13 08:04:23 36.55306 25.96056 6.31 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-13 07:49:53 36.57083 25.47917 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 07:42:24 40.05417 31.80639 7.25 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-02-13 07:34:52 40.425 28.83417 8.99 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.54 km] Mudanya (Bursa)
2025-02-13 07:33:28 40.42944 28.85389 4.66 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Mudanya (Bursa)
2025-02-13 07:27:14 36.72 25.57222 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-13 07:23:49 36.0375 27.3925 7.0 ML 2.9 Ege Denizi - [73.06 km] Datça (Muğla)
2025-02-13 07:17:31 37.89306 30.88667 17.91 ML 1.8 Eğirdir Gölü - [02.13 km] Eğirdir (Isparta)
2025-02-13 07:08:28 40.32833 23.93333 10.01 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-13 06:57:43 39.15389 36.63472 13.75 ML 2.9 Şarkışla (Sivas)
2025-02-13 06:54:02 37.89361 30.88389 12.7 ML 3.2 Eğirdir Gölü - [01.97 km] Eğirdir (Isparta)
2025-02-13 06:31:46 37.32694 37.07056 7.0 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-13 06:31:28 36.62194 25.60083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-13 05:55:49 38.44778 39.08611 14.25 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-02-13 05:47:06 40.29111 26.99167 11.65 ML 1.7 Lapseki (Çanakkale)
2025-02-13 05:36:25 38.20556 37.64444 7.02 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-13 05:29:50 40.02111 30.04389 4.18 ML 2.3 Merkez (Bilecik)
2025-02-13 05:15:05 36.62194 25.55056 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 05:04:09 37.95778 38.14361 7.0 ML 0.8 Merkez (Adıyaman)
2025-02-13 04:54:11 37.35361 36.18361 7.0 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2025-02-13 04:51:51 40.98333 33.27694 15.21 ML 1.8 Bayramören (Çankırı)
2025-02-13 04:39:18 35.88417 35.79111 9.39 ML 1.2 Akdeniz
2025-02-13 04:31:52 38.235 38.48806 14.03 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-02-13 04:24:49 36.53083 25.09694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-13 04:20:44 35.755 26.67222 24.22 ML 2.7 Ege Denizi - [125.38 km] Datça (Muğla)
2025-02-13 04:03:09 37.38583 36.845 12.31 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-13 03:52:21 37.60833 27.14806 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - [02.95 km] Söke (Aydın)
2025-02-13 03:49:08 36.83139 25.87222 7.0 ML 2.4 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [125.06 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-13 03:40:22 36.75 25.92528 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 03:38:45 37.84083 36.48472 6.95 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-13 03:30:07 36.64194 25.73639 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 03:28:05 35.9375 29.48417 15.76 ML 1.7 Akdeniz - [32.28 km] Kaş (Antalya)
2025-02-13 03:27:55 36.70972 25.73833 7.71 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-13 03:23:57 38.10861 36.92694 15.15 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-13 03:00:56 37.9725 36.30361 8.58 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-13 02:58:15 37.65667 36.30333 8.74 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-02-13 02:47:56 36.66694 25.7875 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 02:33:39 38.48444 38.14278 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-13 02:23:07 36.75222 25.83694 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:19:52 38.53139 30.70056 7.0 ML 1.0 Şuhut (Afyonkarahisar)
2025-02-13 02:19:25 38.0225 36.42778 5.25 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-13 02:18:09 36.9425 28.83056 6.91 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-13 02:17:33 39.43778 32.925 7.04 ML 1.3 Bala (Ankara)
2025-02-13 02:12:46 38.09667 41.85556 7.0 ML 1.3 Baykan (Siirt)
2025-02-13 02:09:02 36.80417 25.9025 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:03:40 36.7425 25.96333 4.83 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-13 02:02:38 36.5525 25.71639 6.91 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:01:05 36.73139 25.82694 7.15 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-13 02:00:12 36.72333 25.88722 6.97 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 01:56:38 38.30222 38.82472 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-02-13 01:55:36 36.49 25.73778 7.56 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-13 01:50:07 37.84028 26.87389 7.11 ML 1.6 Ege Denizi - [25.98 km] Seferihisar (İzmir)
2025-02-13 01:44:39 36.74167 25.52472 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 01:42:50 36.6125 25.72083 5.11 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 01:40:02 38.15028 38.53611 7.58 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-02-13 01:31:23 36.77472 25.83694 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-13 01:28:00 36.66056 25.75444 6.14 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-13 01:15:09 40.80417 36.19306 10.99 ML 2.2 Taşova (Amasya)
2025-02-13 01:10:14 37.38778 35.24222 8.71 ML 1.1 Karaisalı (Adana)
2025-02-13 01:06:59 36.715 25.73806 8.74 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 01:05:31 36.72944 25.88111 6.9 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 00:59:31 37.62417 35.92417 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana)
2025-02-13 00:57:56 36.66722 25.76417 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 00:50:43 40.36583 27.40611 11.05 ML 1.4 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.56 km] Biga (Çanakkale)
2025-02-13 00:18:32 38.35111 28.40139 7.01 ML 1.8 Alaşehir (Manisa)
2025-02-13 00:06:58 36.79472 25.835 6.82 ML 2.8 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [129.05 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-13 00:05:01 36.55222 25.48306 7.0 MW 4.3 Ege Denizi