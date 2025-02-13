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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 13 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 13 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.13 12:19:06  36.5928   25.5093        5.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 12:10:42  38.1292   37.3505       25.1      -.-  1.1  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.13 11:52:50  39.1418   40.4632        5.0      -.-  3.4  3.4   KOZLU-ADAKLI (BINGOL)                             İlksel

2025.02.13 11:39:02  36.6212   25.5158        5.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 11:18:11  37.2088   37.0033        9.7      -.-  3.0  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2025.02.13 10:49:41  36.5797   25.6015       12.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 10:33:40  36.6103   25.6287        6.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 10:32:24  36.6515   25.7087       15.9      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 10:30:57  36.6162   25.5222        5.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 10:24:48  36.8555   27.9342       11.8      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.02.13 10:24:40  36.6683   25.6813       16.3      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 10:02:06  36.6602   25.6753       19.6      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 09:28:34  38.0795   37.2210        8.8      -.-  2.3  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.02.13 08:42:16  38.1228   36.8582       17.6      -.-  1.3  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.02.13 08:37:59  36.6250   25.5563       18.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 07:49:59  36.6110   25.5832        9.9      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 07:42:24  40.1652   31.7358        5.4      -.-  2.0  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2025.02.13 07:34:52  40.4293   28.8585       11.9      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2025.02.13 07:27:18  36.6990   25.6540        7.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 07:25:28  36.6132   25.4733        9.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 07:23:53  36.2780   27.4930        7.7      -.-  3.0  2.9   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         İlksel

2025.02.13 07:17:31  37.9303   30.8132       20.5      -.-  2.0  -.-   BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA)                         İlksel

2025.02.13 07:13:50  40.3667   24.1365        9.9      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.13 07:08:33  40.3273   24.1243        8.2      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2025.02.13 07:01:07  36.6500   25.6593        5.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 06:57:43  39.1648   36.6260        5.2      -.-  3.0  -.-   KAPAKLIPINAR-SARKISLA (SIVAS)                     İlksel

2025.02.13 06:54:02  37.9412   30.8610        5.5      -.-  3.4  3.3   MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)                       İlksel

2025.02.13 06:31:45  37.3192   37.0970        5.4      -.-  1.8  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.02.13 06:31:31  36.6518   25.5920        9.8      -.-  3.1  2.8   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 06:09:34  36.7188   25.4850       13.7      -.-  3.1  2.9   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 05:47:06  40.2900   27.0027        8.5      -.-  1.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2025.02.13 05:36:25  38.1803   37.6665       11.8      -.-  1.3  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2025.02.13 05:29:51  40.0647   30.0280        8.9      -.-  2.6  -.-   AHMETPINAR-(BILECIK)                              İlksel

2025.02.13 05:16:52  36.6333   25.4528       10.6      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 05:15:08  36.6417   25.4860        9.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.13 04:54:11  37.3682   36.2458        5.4      -.-  1.3  -.-   DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)                  İlksel

2025.02.13 04:51:51  40.9918   33.2982        8.6      -.-  2.0  -.-   BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI)                    İlksel

2025.02.13 04:31:51  38.2347   38.4320        5.0      -.-  1.4  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2025.02.13 04:25:03  36.7163   25.4862        9.3      -.-  3.2  2.9   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 04:20:44  35.7625   26.5300       14.8      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 04:18:49  36.6297   25.4460        8.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 04:03:08  37.3773   36.8523        4.3      -.-  1.1  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2025.02.13 03:52:19  37.5740   27.1405       17.6      -.-  2.0  -.-   DOGANBEY-SOKE (AYDIN)                             İlksel

2025.02.13 03:40:18  36.6660   25.5958        9.1      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 03:38:44  37.8927   36.5427       12.8      -.-  1.4  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2025.02.13 03:35:48  36.6065   25.5788        9.9      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 03:30:05  36.6887   25.5877        5.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 03:28:06  36.1458   29.3637       15.0      -.-  1.6  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel

2025.02.13 03:27:51  36.6077   25.4905        8.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 03:23:57  38.1415   36.9650        7.8      -.-  1.6  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.02.13 03:00:56  37.9538   36.3313       17.5      -.-  1.3  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.13 02:58:15  37.6770   36.3850       13.8      -.-  1.3  -.-   ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.13 02:47:56  36.6313   25.5825       17.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 02:23:05  36.7075   25.5870       11.7      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 02:19:25  38.0365   36.4447        5.4      -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.02.13 02:17:32  39.4387   32.8902       12.4      -.-  1.4  -.-   CIMSIT-GOLBASI (ANKARA)                           İlksel

2025.02.13 02:12:46  38.1790   41.7737       13.5      -.-  1.4  -.-   BAYKAN (SIIRT)                                    İlksel

2025.02.13 02:08:59  36.6850   25.5938       10.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 02:03:31  36.5992   25.3867       17.4      -.-  3.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 02:02:37  36.5945   25.6162        7.5      -.-  4.2  4.3   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 02:00:04  36.4228   25.4103        1.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 01:55:33  36.6110   25.4962        5.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 01:50:07  37.8243   26.8458        4.9      -.-  1.6  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2025.02.13 01:40:00  38.2218   38.5132        5.4      -.-  1.3  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel

2025.02.13 01:33:38  36.6770   25.6790        8.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 01:31:19  36.6377   25.4845        9.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 01:27:55  36.5872   25.3885        5.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 01:15:08  40.8220   36.2325        9.1      -.-  2.5  -.-   YESILYURT-TASOVA (AMASYA)                         İlksel

2025.02.13 01:06:55  36.6300   25.3768        8.0      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 01:05:25  36.6568   25.4105       10.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 00:50:43  40.3787   27.3900       11.1      -.-  1.3  -.-   KARABIGA-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2025.02.13 00:18:31  38.3570   28.4122        5.0      -.-  2.0  -.-   SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA)                       İlksel

2025.02.13 00:06:53  36.6637   25.5483        6.0      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.13 00:05:07  36.5587   25.5662       17.2      -.-  4.0  4.1   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 13 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-13 12:19:07    36.68528    25.63889    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-13 12:08:55    37.21806    37.06917    7.0     ML    1.0     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 11:52:50    39.155        40.45833    11.55 ML    3.3     Adaklı (Bingöl)   

2025-02-13 11:18:11    37.22278    36.99056    5.31   ML    3.0     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-02-13 11:05:25    41.46972    42.66056    6.95   ML    1.2     Posof (Ardahan)

2025-02-13 10:49:41    36.535        25.55083    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-13 10:24:49    36.84694    27.92417    11.47 ML    1.9     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.42 km] Datça (Muğla)       

2025-02-13 10:24:40    36.85306    25.47361    7.0     ML    2.8     Ege Denizi

2025-02-13 10:12:45    41.85528    27.35556    8.21   ML    1.0     Merkez (Kırklareli)      

2025-02-13 10:02:07    36.70028    25.82972    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-13 09:28:35    38.06 37.2025      6.91   ML    2.4     Ekinözü (Kahramanmaraş)  

2025-02-13 08:42:16    38.13778    36.8275      5.11   ML    1.4     Afşin (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 08:38:01    36.67361    25.75333    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-13 08:35:12    39.75111    41.40389    11.31 ML    1.1     Tekman (Erzurum)      

2025-02-13 08:33:20    38.45639    37.4025      6.01   ML    1.3     Darende (Malatya)     

2025-02-13 08:17:43    39.225        40.22028    6.99   ML    1.2     Kiğı (Bingöl)       

2025-02-13 08:14:48    36.62083    25.80417    4.12   ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-13 08:08:47    37.98944    37.925        7.12   ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

2025-02-13 08:06:09    36.5725      36.24639    7.0     ML    1.2     İskenderun (Hatay)     

2025-02-13 08:04:23    36.55306    25.96056    6.31   ML    1.9     Ege Denizi

2025-02-13 07:49:53    36.57083    25.47917    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-13 07:42:24    40.05417    31.80639    7.25   ML    2.0     Beypazarı (Ankara)     

2025-02-13 07:34:52    40.425        28.83417    8.99   ML    1.9     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.54 km] Mudanya (Bursa)   

2025-02-13 07:33:28    40.42944    28.85389    4.66   ML    1.4     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Mudanya (Bursa)   

2025-02-13 07:27:14    36.72 25.57222    7.0     ML    2.8     Ege Denizi

2025-02-13 07:23:49    36.0375      27.3925      7.0     ML    2.9     Ege Denizi - [73.06 km] Datça (Muğla)   

2025-02-13 07:17:31    37.89306    30.88667    17.91 ML    1.8     Eğirdir Gölü - [02.13 km] Eğirdir (Isparta) 

2025-02-13 07:08:28    40.32833    23.93333    10.01 ML    2.8     Ege Denizi

2025-02-13 06:57:43    39.15389    36.63472    13.75 ML    2.9     Şarkışla (Sivas)   

2025-02-13 06:54:02    37.89361    30.88389    12.7   ML    3.2     Eğirdir Gölü - [01.97 km] Eğirdir (Isparta) 

2025-02-13 06:31:46    37.32694    37.07056    7.0     ML    2.0     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 06:31:28    36.62194    25.60083    7.0     ML    3.0     Ege Denizi

2025-02-13 05:55:49    38.44778    39.08611    14.25 ML    1.2     Sivrice (Elazığ)   

2025-02-13 05:47:06    40.29111    26.99167    11.65 ML    1.7     Lapseki (Çanakkale)    

2025-02-13 05:36:25    38.20556    37.64444    7.02   ML    1.4     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 05:29:50    40.02111    30.04389    4.18   ML    2.3     Merkez (Bilecik) 

2025-02-13 05:15:05    36.62194    25.55056    7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-13 05:04:09    37.95778    38.14361    7.0     ML    0.8     Merkez (Adıyaman)    

2025-02-13 04:54:11    37.35361    36.18361    7.0     ML    1.7     Kadirli (Osmaniye)      

2025-02-13 04:51:51    40.98333    33.27694    15.21 ML    1.8     Bayramören (Çankırı) 

2025-02-13 04:39:18    35.88417    35.79111    9.39   ML    1.2     Akdeniz    

2025-02-13 04:31:52    38.235        38.48806    14.03 ML    1.3     Battalgazi (Malatya)   

2025-02-13 04:24:49    36.53083    25.09694    7.0     ML    3.3     Ege Denizi

2025-02-13 04:20:44    35.755        26.67222    24.22 ML    2.7     Ege Denizi - [125.38 km] Datça (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 13 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-13 04:03:09    37.38583    36.845        12.31 ML    1.4     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 03:52:21    37.60833    27.14806    6.96   ML    1.6     Ege Denizi - [02.95 km] Söke (Aydın)      

2025-02-13 03:49:08    36.83139    25.87222    7.0     ML    2.4     Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [125.06 km] Bodrum (Muğla)     

2025-02-13 03:40:22    36.75 25.92528    7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-13 03:38:45    37.84083    36.48472    6.95   ML    1.5     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-02-13 03:30:07    36.64194    25.73639    7.0     ML    2.4     Ege Denizi

2025-02-13 03:28:05    35.9375      29.48417    15.76 ML    1.7     Akdeniz - [32.28 km] Kaş (Antalya)   

2025-02-13 03:27:55    36.70972    25.73833    7.71   ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-13 03:23:57    38.10861    36.92694    15.15 ML    1.6     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 03:00:56    37.9725      36.30361    8.58   ML    1.3     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 02:58:15    37.65667    36.30333    8.74   ML    1.3     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 02:47:56    36.66694    25.7875      7.0     ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-13 02:33:39    38.48444    38.14278    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-02-13 02:23:07    36.75222    25.83694    7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-02-13 02:19:52    38.53139    30.70056    7.0     ML    1.0     Şuhut (Afyonkarahisar)        

2025-02-13 02:19:25    38.0225      36.42778    5.25   ML    1.8     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-13 02:18:09    36.9425      28.83056    6.91   ML    1.3     Köyceğiz (Muğla)       

2025-02-13 02:17:33    39.43778    32.925        7.04   ML    1.3     Bala (Ankara)     

2025-02-13 02:12:46    38.09667    41.85556    7.0     ML    1.3     Baykan (Siirt)     

2025-02-13 02:09:02    36.80417    25.9025      7.0     ML    2.3     Ege Denizi

2025-02-13 02:03:40    36.7425      25.96333    4.83   ML    3.5     Ege Denizi

2025-02-13 02:02:38    36.5525      25.71639    6.91   MW  4.3     Ege Denizi

2025-02-13 02:01:05    36.73139    25.82694    7.15   ML    2.5     Ege Denizi

2025-02-13 02:00:12    36.72333    25.88722    6.97   ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-13 01:56:38    38.30222    38.82472    7.0     ML    0.8     Pütürge (Malatya)      

2025-02-13 01:55:36    36.49 25.73778    7.56   ML    1.9     Ege Denizi

2025-02-13 01:50:07    37.84028    26.87389    7.11   ML    1.6     Ege Denizi - [25.98 km] Seferihisar (İzmir)       

2025-02-13 01:44:39    36.74167    25.52472    7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-13 01:42:50    36.6125      25.72083    5.11   ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-13 01:40:02    38.15028    38.53611    7.58   ML    1.3     Sincik (Adıyaman)       

2025-02-13 01:31:23    36.77472    25.83694    7.0     ML    2.1     Ege Denizi

2025-02-13 01:28:00    36.66056    25.75444    6.14   ML    2.5     Ege Denizi

2025-02-13 01:15:09    40.80417    36.19306    10.99 ML    2.2     Taşova (Amasya)         

2025-02-13 01:10:14    37.38778    35.24222    8.71   ML    1.1     Karaisalı (Adana)        

2025-02-13 01:06:59    36.715        25.73806    8.74   ML    2.2     Ege Denizi

2025-02-13 01:05:31    36.72944    25.88111    6.9     ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-13 00:59:31    37.62417    35.92417    7.0     ML    1.8     Kozan (Adana)   

2025-02-13 00:57:56    36.66722    25.76417    7.0     ML    2.0     Ege Denizi

2025-02-13 00:50:43    40.36583    27.40611    11.05 ML    1.4     Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.56 km] Biga (Çanakkale)   

2025-02-13 00:18:32    38.35111    28.40139    7.01   ML    1.8     Alaşehir (Manisa)       

2025-02-13 00:06:58    36.79472    25.835        6.82   ML    2.8     Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [129.05 km] Bodrum (Muğla)     

2025-02-13 00:05:01    36.55222    25.48306    7.0     MW  4.3     Ege Denizi

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