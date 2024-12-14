Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.14 12:11:26 39.1357 27.5675 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.12.14 11:14:26 38.6830 31.4742 13.1 -.- 1.8 -.- KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.12.14 10:49:42 38.0418 29.0458 9.8 -.- 2.5 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.12.14 07:45:06 38.0865 37.7088 8.5 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.14 06:08:11 38.0293 36.4417 5.6 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.14 06:07:08 37.3595 38.4015 5.0 -.- 2.3 -.- KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2024.12.14 04:59:35 38.9330 27.1257 12.0 -.- 2.1 -.- ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.12.14 04:54:04 39.0077 27.0648 16.0 -.- 1.6 -.- YENIKENT-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.12.14 04:42:27 38.9267 27.1190 12.7 -.- 3.5 3.5 ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.12.14 03:51:22 38.4572 39.2103 5.9 -.- 2.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.12.14 03:23:27 38.0667 37.6050 5.0 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.14 01:38:22 40.3323 24.1447 6.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
AFAD 14 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-14 11:14:27 38.71889 31.46833 9.42 ML 1.6 Sultandağı (Afyonkarahisar)
2024-12-14 10:49:43 38.05361 29.04944 11.5 ML 2.2 Pamukkale (Denizli)
2024-12-14 10:34:09 39.52194 40.63556 7.01 ML 1.7 Çat (Erzurum)
2024-12-14 09:56:55 38.53139 28.27333 6.99 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2024-12-14 09:17:39 40.7925 32.665 7.27 ML 1.2 Çerkeş (Çankırı)
2024-12-14 08:03:41 37.95333 38.00639 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-14 07:49:34 38.06944 37.75833 6.73 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-14 07:45:06 38.0725 37.73917 6.65 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-14 07:21:59 38.63361 31.63306 10.49 ML 1.2 Tuzlukçu (Konya)
2024-12-14 06:08:11 38.02139 36.42361 7.01 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-14 06:07:09 37.31806 38.41667 10.53 ML 2.1 Bozova (Şanlıurfa)
2024-12-14 05:26:50 38.94333 27.12222 11.95 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2024-12-14 05:23:53 35.82278 31.74167 27.19 ML 2.1 Akdeniz - [69.32 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-14 05:04:46 38.52556 31.55083 9.28 ML 1.0 Tuzlukçu (Konya)
2024-12-14 04:59:35 38.93028 27.14056 11.27 ML 1.8 Bergama (İzmir)
2024-12-14 04:54:04 38.94528 27.1075 12.08 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2024-12-14 04:42:27 38.9275 27.13333 7.3 ML 3.2 Bergama (İzmir)
2024-12-14 04:12:18 42.50028 26.27583 7.0 ML 1.6 Sliven (Bulgaristan) - [66.72 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-12-14 03:51:22 38.42556 39.22472 7.1 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2024-12-14 03:23:28 38.03361 37.59361 6.92 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-14 03:00:17 36.58611 36.38889 7.0 ML 1.4 Kırıkhan (Hatay)