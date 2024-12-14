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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.14 12:11:26  39.1357   27.5675        0.0      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.12.14 11:14:26  38.6830   31.4742       13.1      -.-  1.8  -.-   KARAPINAR-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)             İlksel

2024.12.14 10:49:42  38.0418   29.0458        9.8      -.-  2.5  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.12.14 07:45:06  38.0865   37.7088        8.5      -.-  1.6  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.12.14 06:08:11  38.0293   36.4417        5.6      -.-  2.1  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.14 06:07:08  37.3595   38.4015        5.0      -.-  2.3  -.-   KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA)                        İlksel

2024.12.14 04:59:35  38.9330   27.1257       12.0      -.-  2.1  -.-   ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2024.12.14 04:54:04  39.0077   27.0648       16.0      -.-  1.6  -.-   YENIKENT-BERGAMA (IZMIR)                          İlksel

2024.12.14 04:42:27  38.9267   27.1190       12.7      -.-  3.5  3.5   ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel

2024.12.14 03:51:22  38.4572   39.2103        5.9      -.-  2.0  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2024.12.14 03:23:27  38.0667   37.6050        5.0      -.-  1.6  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.12.14 01:38:22  40.3323   24.1447        6.9      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-12-14 11:14:27    38.71889    31.46833    9.42   ML    1.6     Sultandağı (Afyonkarahisar)

2024-12-14 10:49:43    38.05361    29.04944    11.5   ML    2.2     Pamukkale (Denizli)   

2024-12-14 10:34:09    39.52194    40.63556    7.01   ML    1.7     Çat (Erzurum)    

2024-12-14 09:56:55    38.53139    28.27333    6.99   ML    1.4     Salihli (Manisa) 

2024-12-14 09:17:39    40.7925      32.665        7.27   ML    1.2     Çerkeş (Çankırı) 

2024-12-14 08:03:41    37.95333    38.00639    7.0     ML    1.5     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-14 07:49:34    38.06944    37.75833    6.73   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-14 07:45:06    38.0725      37.73917    6.65   ML    1.7     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-14 07:21:59    38.63361    31.63306    10.49 ML    1.2     Tuzlukçu (Konya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-14 06:08:11    38.02139    36.42361    7.01   ML    2.3     Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-14 06:07:09    37.31806    38.41667    10.53 ML    2.1     Bozova (Şanlıurfa)      

2024-12-14 05:26:50    38.94333    27.12222    11.95 ML    1.4     Bergama (İzmir)

2024-12-14 05:23:53    35.82278    31.74167    27.19 ML    2.1     Akdeniz - [69.32 km] Gazipaşa (Antalya)     

2024-12-14 05:04:46    38.52556    31.55083    9.28   ML    1.0     Tuzlukçu (Konya)        

2024-12-14 04:59:35    38.93028    27.14056    11.27 ML    1.8     Bergama (İzmir)

2024-12-14 04:54:04    38.94528    27.1075      12.08 ML    1.5     Bergama (İzmir)

2024-12-14 04:42:27    38.9275      27.13333    7.3     ML    3.2     Bergama (İzmir)

2024-12-14 04:12:18    42.50028    26.27583    7.0     ML    1.6     Sliven (Bulgaristan) - [66.72 km] Lalapaşa (Edirne) 

2024-12-14 03:51:22    38.42556    39.22472    7.1     ML    1.9     Sivrice (Elazığ)   

2024-12-14 03:23:28    38.03361    37.59361    6.92   ML    1.7     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-14 03:00:17    36.58611    36.38889    7.0     ML    1.4     Kırıkhan (Hatay)

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