Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.14 12:09:28 39.6935 29.4343 0.0 -.- 1.6 -.- BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.10.14 11:54:05 39.6365 26.1365 14.8 -.- 1.7 -.- KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.10.14 11:53:06 37.8600 32.2963 0.0 -.- 0.9 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.10.14 11:23:39 37.1880 37.2915 0.0 -.- 1.7 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.14 10:30:54 39.8677 28.8695 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.10.14 10:02:18 37.9490 28.7600 5.0 -.- 1.5 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.10.14 09:33:52 38.5905 37.4337 7.0 -.- 1.2 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.14 09:08:37 38.1883 27.7412 8.7 -.- 1.8 -.- PINARLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.10.14 08:48:39 37.2363 36.0665 10.4 -.- 1.8 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE) İlksel
2024.10.14 08:34:49 37.2418 36.0792 10.8 -.- 1.8 -.- KOYYERI-(OSMANIYE) İlksel
2024.10.14 08:22:32 34.7287 37.1813 12.2 -.- 3.6 3.6 SURIYE İlksel
2024.10.14 08:21:41 38.7980 37.3705 2.5 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.14 08:11:05 38.6697 26.7005 8.7 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.14 07:57:53 38.0915 36.4587 5.0 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.14 07:54:40 38.6605 26.7142 5.7 -.- 2.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.14 07:51:29 37.2698 36.0892 3.4 -.- 2.0 -.- ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.10.14 07:50:18 38.4732 40.7860 1.8 -.- 2.4 -.- ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.10.14 07:06:30 39.1617 42.0505 5.0 -.- 3.3 3.4 SEHITVEREN-BULANIK (MUS) İlksel
2024.10.14 06:46:40 38.4818 37.3530 5.3 -.- 2.0 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.14 05:57:26 37.1592 28.8128 4.1 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2024.10.14 05:32:51 36.9277 27.9437 3.8 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.14 05:30:37 38.1467 38.5817 3.2 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.14 05:17:46 38.1562 38.5490 4.7 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.10.14 05:14:34 38.2415 38.2000 12.3 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.10.14 05:09:27 37.9050 38.0548 4.7 -.- 1.1 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.10.14 05:00:55 40.3458 25.7510 7.7 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.10.14 04:56:12 36.9007 27.9322 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.14 04:53:57 36.8897 27.9093 6.6 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.14 04:46:42 38.3157 38.8833 21.0 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.14 03:53:06 42.2880 44.8007 5.0 -.- 3.4 3.6 GURCISTAN İlksel
2024.10.14 03:52:05 37.7087 29.2247 15.3 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel
2024.10.14 03:29:38 39.0368 27.9173 7.8 -.- 1.1 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.14 02:35:36 38.1462 38.5283 8.5 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.14 02:24:02 37.7710 36.0677 3.5 -.- 2.0 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) REVIZE01 (2024.10.14 02:24:02)
2024.10.14 02:21:57 38.1722 25.9422 5.5 -.- 1.5 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.14 02:11:48 38.1215 36.7065 7.6 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.14 02:04:18 38.1100 25.8753 7.8 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.14 02:03:43 37.4478 36.2805 6.9 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.14 01:24:11 37.7608 36.0878 3.2 -.- 1.8 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2024.10.14 01:03:43 35.8643 30.8897 7.6 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.14 01:02:09 39.3870 26.2623 14.1 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.14 00:29:26 37.7742 36.1223 5.0 -.- 3.8 3.7 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.14 00:14:45 40.3725 27.2285 4.3 -.- 1.3 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
AFAD 14 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-14 11:54:06 39.62083 26.23972 9.22 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-14 11:53:08 37.86528 32.31333 7.0 ML 1.0 Meram (Konya)
2024-10-14 11:41:06 38.71028 27.78806 7.0 ML 1.4 Saruhanlı (Manisa)
2024-10-14 11:27:34 38.875 38.10806 7.0 ML 1.7 Hekimhan (Malatya)
2024-10-14 10:30:53 40.02222 28.73639 6.84 ML 1.4 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-14 10:02:19 37.92361 28.77278 7.0 ML 1.3 Sarayköy (Denizli)
2024-10-14 09:08:37 38.20833 27.72222 7.0 ML 1.5 Bayındır (İzmir)
2024-10-14 08:48:39 37.07944 36.20778 7.0 ML 1.7 Merkez (Osmaniye)
2024-10-14 08:23:20 39.955 39.63917 9.07 ML 1.7 Kelkit (Gümüşhane)
2024-10-14 08:21:42 38.78639 37.3375 7.91 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-10-14 08:11:05 38.65167 26.69 8.84 ML 1.7 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir)
2024-10-14 07:57:54 38.08833 36.47778 6.98 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-14 07:54:41 38.65472 26.68528 9.13 ML 2.9 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.53 km] Foça (İzmir)
2024-10-14 07:51:30 37.23778 36.15028 7.62 ML 2.0 Merkez (Osmaniye)
2024-10-14 07:50:19 38.47167 40.83889 16.32 ML 2.3 Kulp (Diyarbakır)
2024-10-14 07:06:31 39.17028 42.04417 7.0 ML 3.4 Bulanık (Muş)
2024-10-14 06:46:40 38.42639 37.37722 6.97 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-10-14 05:57:28 37.19278 28.77222 7.01 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2024-10-14 05:32:52 36.93944 27.95167 6.99 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.47 km] Milas (Muğla)
2024-10-14 05:30:38 38.14111 38.55361 7.0 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2024-10-14 05:17:48 38.13722 38.55389 6.97 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-10-14 05:14:35 38.25333 38.17222 7.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-14 05:09:27 38.00194 38.20833 7.01 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-14 05:00:56 40.33278 25.78778 22.36 ML 1.6 Ege Denizi - [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-10-14 04:56:14 36.91639 27.9425 6.94 ML 0.9 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.52 km] Milas (Muğla)
2024-10-14 04:53:59 36.93583 27.9725 6.1 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.81 km] Milas (Muğla)
2024-10-14 04:46:43 38.30139 38.79944 7.23 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-10-14 03:52:59 42.35306 44.96167 7.0 ML 3.4 Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan)
2024-10-14 03:52:06 37.7175 29.15639 7.24 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-10-14 03:29:40 39.01694 28.07111 8.49 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2024-10-14 02:36:07 38.14167 38.53917 6.95 ML 1.6 Sincik (Adıyaman)
2024-10-14 02:35:37 38.13361 38.53639 6.95 ML 2.0 Sincik (Adıyaman)
2024-10-14 02:24:03 37.80972 36.19972 6.64 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-10-14 02:21:58 38.19778 25.90056 12.81 ML 1.6 Ege Denizi - [32.21 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-14 02:11:49 38.10417 36.70111 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-14 02:04:20 38.10278 25.91694 7.04 ML 2.4 Ege Denizi - [35.46 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-14 02:03:44 37.46111 36.28889 7.11 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-10-14 01:24:13 37.77611 36.16861 7.2 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-10-14 01:03:46 35.96833 31.00083 19.66 ML 2.9 Akdeniz - [65.06 km] Kumluca (Antalya)
2024-10-14 01:02:09 39.38361 26.28639 7.0 ML 2.1 Ege Denizi - [12.72 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-14 00:29:28 37.80389 36.16722 7.03 ML 3.9 Saimbeyli (Adana)
2024-10-14 00:14:44 40.37917 27.20972 7.07 ML 1.0 Biga (Çanakkale)