  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.14 12:09:28  39.6935   29.4343        0.0      -.-  1.6  -.-   BOZBELEN-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel

2024.10.14 11:54:05  39.6365   26.1365       14.8      -.-  1.7  -.-   KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.10.14 11:53:06  37.8600   32.2963        0.0      -.-  0.9  -.-   KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA)                     İlksel

2024.10.14 11:23:39  37.1880   37.2915        0.0      -.-  1.7  -.-   INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.10.14 10:30:54  39.8677   28.8695        0.0      -.-  1.6  -.-   IKIZOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2024.10.14 10:02:18  37.9490   28.7600        5.0      -.-  1.5  -.-   SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)                         İlksel

2024.10.14 09:33:52  38.5905   37.4337        7.0      -.-  1.2  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.14 09:08:37  38.1883   27.7412        8.7      -.-  1.8  -.-   PINARLI-BAYINDIR (IZMIR)                          İlksel

2024.10.14 08:48:39  37.2363   36.0665       10.4      -.-  1.8  -.-   KOCYURDU-(OSMANIYE)                               İlksel

2024.10.14 08:34:49  37.2418   36.0792       10.8      -.-  1.8  -.-   KOYYERI-(OSMANIYE)                                İlksel

2024.10.14 08:22:32  34.7287   37.1813       12.2      -.-  3.6  3.6   SURIYE                                            İlksel

2024.10.14 08:21:41  38.7980   37.3705        2.5      -.-  1.1  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.10.14 08:11:05  38.6697   26.7005        8.7      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.14 07:57:53  38.0915   36.4587        5.0      -.-  2.1  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.14 07:54:40  38.6605   26.7142        5.7      -.-  2.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.14 07:51:29  37.2698   36.0892        3.4      -.-  2.0  -.-   ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)                   İlksel

2024.10.14 07:50:18  38.4732   40.7860        1.8      -.-  2.4  -.-   ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel

2024.10.14 07:06:30  39.1617   42.0505        5.0      -.-  3.3  3.4   SEHITVEREN-BULANIK (MUS)                          İlksel

2024.10.14 06:46:40  38.4818   37.3530        5.3      -.-  2.0  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.14 05:57:26  37.1592   28.8128        4.1      -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2024.10.14 05:32:51  36.9277   27.9437        3.8      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.14 05:30:37  38.1467   38.5817        3.2      -.-  2.0  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.10.14 05:17:46  38.1562   38.5490        4.7      -.-  1.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.10.14 05:14:34  38.2415   38.2000       12.3      -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.10.14 05:09:27  37.9050   38.0548        4.7      -.-  1.1  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                İlksel

2024.10.14 05:00:55  40.3458   25.7510        7.7      -.-  2.0  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      İlksel

2024.10.14 04:56:12  36.9007   27.9322        5.0      -.-  1.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.14 04:53:57  36.8897   27.9093        6.6      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.14 04:46:42  38.3157   38.8833       21.0      -.-  1.4  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.14 03:53:06  42.2880   44.8007        5.0      -.-  3.4  3.6   GURCISTAN                                         İlksel

2024.10.14 03:52:05  37.7087   29.2247       15.3      -.-  1.4  -.-   KARATAS-(DENIZLI)                                 İlksel

2024.10.14 03:29:38  39.0368   27.9173        7.8      -.-  1.1  -.-   ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)                      İlksel

2024.10.14 02:35:36  38.1462   38.5283        8.5      -.-  1.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.10.14 02:24:02  37.7710   36.0677        3.5      -.-  2.0  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               REVIZE01   (2024.10.14 02:24:02)

2024.10.14 02:21:57  38.1722   25.9422        5.5      -.-  1.5  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.10.14 02:11:48  38.1215   36.7065        7.6      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.10.14 02:04:18  38.1100   25.8753        7.8      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.10.14 02:03:43  37.4478   36.2805        6.9      -.-  2.2  -.-   KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.14 01:24:11  37.7608   36.0878        3.2      -.-  1.8  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel

2024.10.14 01:03:43  35.8643   30.8897        7.6      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.14 01:02:09  39.3870   26.2623       14.1      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.10.14 00:29:26  37.7742   36.1223        5.0      -.-  3.8  3.7   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.10.14 00:14:45  40.3725   27.2285        4.3      -.-  1.3  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Ekim son depremler listesi

Tarih     Saat        Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-10-14 11:54:06       39.62083              26.23972              9.22       ML         1.4          Ayvacık (Çanakkale)      

2024-10-14 11:53:08       37.86528              32.31333              7.0          ML         1.0          Meram (Konya)              

2024-10-14 11:41:06       38.71028              27.78806              7.0          ML         1.4          Saruhanlı (Manisa)        

2024-10-14 11:27:34       38.875   38.10806              7.0          ML         1.7          Hekimhan (Malatya)     

2024-10-14 10:30:53       40.02222              28.73639              6.84       ML         1.4          Mustafakemalpaşa (Bursa)       

2024-10-14 10:02:19       37.92361              28.77278              7.0          ML         1.3          Sarayköy (Denizli)          

2024-10-14 09:08:37       38.20833              27.72222              7.0          ML         1.5          Bayındır (İzmir)

2024-10-14 08:48:39       37.07944              36.20778              7.0          ML         1.7          Merkez (Osmaniye)      

2024-10-14 08:23:20       39.955   39.63917              9.07       ML         1.7          Kelkit (Gümüşhane)     

2024-10-14 08:21:42       38.78639              37.3375                7.91       ML         1.5          Gürün (Sivas)   

2024-10-14 08:11:05       38.65167              26.69     8.84       ML         1.7          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir)               

2024-10-14 07:57:54       38.08833              36.47778              6.98       ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-14 07:54:41       38.65472              26.68528              9.13       ML         2.9          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.53 km] Foça (İzmir) 

2024-10-14 07:51:30       37.23778              36.15028              7.62       ML         2.0          Merkez (Osmaniye)      

2024-10-14 07:50:19       38.47167              40.83889              16.32     ML         2.3          Kulp (Diyarbakır)            

2024-10-14 07:06:31       39.17028              42.04417              7.0          ML         3.4          Bulanık (Muş)  

2024-10-14 06:46:40       38.42639              37.37722              6.97       ML         2.2          Darende (Malatya)        

2024-10-14 05:57:28       37.19278              28.77222              7.01       ML         0.9          Menteşe (Muğla)          

2024-10-14 05:32:52       36.93944              27.95167              6.99       ML         2.1          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.47 km] Milas (Muğla)              

2024-10-14 05:30:38       38.14111              38.55361              7.0          ML         2.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-10-14 05:17:48       38.13722              38.55389              6.97       ML         1.9          Sincik (Adıyaman)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-14 05:14:35       38.25333              38.17222              7.02       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-10-14 05:09:27       38.00194              38.20833              7.01       ML         1.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-14 05:00:56       40.33278              25.78778              22.36     ML         1.6          Ege Denizi - [14.50 km] Gökçeada (Çanakkale)               

2024-10-14 04:56:14       36.91639              27.9425                6.94       ML         0.9          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.52 km] Milas (Muğla)              

2024-10-14 04:53:59       36.93583              27.9725                6.1          ML         1.2          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.81 km] Milas (Muğla)              

2024-10-14 04:46:43       38.30139              38.79944              7.23       ML         1.6          Pütürge (Malatya)         

2024-10-14 03:52:59       42.35306              44.96167              7.0          ML         3.4          Dusheti, Mtskheta-Mtianeti (Gürcistan) - [188.98 km] Çıldır (Ardahan)     

2024-10-14 03:52:06       37.7175                29.15639              7.24       ML         1.1          Pamukkale (Denizli)      

2024-10-14 03:29:40       39.01694              28.07111              8.49       ML         1.0          Akhisar (Manisa)            

2024-10-14 02:36:07       38.14167              38.53917              6.95       ML         1.6          Sincik (Adıyaman)          

2024-10-14 02:35:37       38.13361              38.53639              6.95       ML         2.0          Sincik (Adıyaman)          

2024-10-14 02:24:03       37.80972              36.19972              6.64       ML         1.9          Saimbeyli (Adana)         

2024-10-14 02:21:58       38.19778              25.90056              12.81     ML         1.6          Ege Denizi - [32.21 km] Çeşme (İzmir)  

2024-10-14 02:11:49       38.10417              36.70111              7.0          ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-14 02:04:20       38.10278              25.91694              7.04       ML         2.4          Ege Denizi - [35.46 km] Çeşme (İzmir)  

2024-10-14 02:03:44       37.46111              36.28889              7.11       ML         2.2          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-10-14 01:24:13       37.77611              36.16861              7.2          ML         1.9          Saimbeyli (Adana)         

2024-10-14 01:03:46       35.96833              31.00083              19.66     ML         2.9          Akdeniz - [65.06 km] Kumluca (Antalya)               

2024-10-14 01:02:09       39.38361              26.28639              7.0          ML         2.1          Ege Denizi - [12.72 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-10-14 00:29:28       37.80389              36.16722              7.03       ML         3.9          Saimbeyli (Adana)         

2024-10-14 00:14:44       40.37917              27.20972              7.07       ML         1.0          Biga (Çanakkale)

4 | 5