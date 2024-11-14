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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Kasım son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.14 12:08:56  38.0838   37.2487       20.3      -.-  1.6  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.11.14 12:06:06  38.3852   38.8260        6.9      -.-  1.9  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.11.14 11:12:11  39.1817   39.2827        5.4      -.-  1.9  -.-   UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI)                           İlksel

2024.11.14 11:06:50  38.3497   38.1273       13.1      -.-  1.5  -.-   KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.11.14 10:40:12  39.8000   41.2972        8.5      -.-  2.4  -.-   PALANDOKEN (ERZURUM)                              İlksel

2024.11.14 10:37:12  38.5423   39.3505       17.6      -.-  1.6  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.11.14 10:33:22  38.6168   39.5100       11.8      -.-  1.6  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel

2024.11.14 10:21:52  37.9880   37.4957        5.4      -.-  1.7  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.14 09:59:32  39.1075   27.5543        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.11.14 09:58:24  40.2882   24.1278        6.6      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.14 09:55:08  40.4818   29.2055        0.0      -.-  1.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.11.14 09:48:08  39.3683   40.0537        5.0      -.-  2.7  -.-   AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.14 09:23:00  38.1160   36.7677        5.8      -.-  2.0  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.14 09:18:29  37.6967   35.3555        4.8      -.-  1.9  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.11.14 09:09:05  36.9610   27.8050        5.5      -.-  2.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.14 08:39:01  37.5652   37.1680        7.6      -.-  2.0  -.-   KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.11.14 08:11:50  38.3177   27.1982        7.8      -.-  2.4  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.11.14 07:20:15  38.1027   37.6913       14.5      -.-  1.7  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.11.14 06:35:26  37.8350   36.1927        5.0      -.-  1.8  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.11.14 05:38:31  38.4308   38.0413       11.2      -.-  1.5  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.11.14 05:25:00  37.2800   30.1875        5.0      -.-  3.0  3.0   YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA)                    İlksel

2024.11.14 05:18:59  38.4983   39.6067        8.1      -.-  2.1  -.-   TEKEVLER-MADEN (ELAZIG)                           İlksel

2024.11.14 04:56:28  38.6207   39.4908        5.0      -.-  2.4  -.-   ELMAPINARI-(ELAZIG)                               İlksel

2024.11.14 01:59:09  38.0437   29.0418       17.0      -.-  1.5  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.11.14 01:51:19  38.2387   38.8927        6.0      -.-  2.4  -.-   CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.11.14 01:39:39  38.0322   29.0393        7.6      -.-  3.2  3.2   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                        İlksel

2024.11.14 01:26:49  38.0370   37.3685        1.0      -.-  1.5  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.11.14 00:48:11  37.9635   36.4538        7.9      -.-  1.6  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.11.14 00:25:43  37.6548   36.8892        5.7      -.-  1.6  -.-   SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-14 12:27:37 39.24611  27.70694  6.99  ML    1.8    Soma (Manisa) 

2024-11-14 12:23:17 39.15333  29.2975     7.0    ML    1.2    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-14 12:09:54 38.2175     38.12028  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-14 12:06:05 38.34         38.78556  10.08         ML    2.0    Kale (Malatya)  

2024-11-14 11:12:11 39.19139  39.28389  6.98  ML    1.8    Ovacık (Tunceli)        

2024-11-14 11:09:07 38.10583  38.34222  7.0    ML    1.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-14 11:06:50 38.49194  38.00639  7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-14 10:53:23 38.46139  26.89194  7.0    ML    1.0    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.37 km] Çiğli (İzmir)   

2024-11-14 10:40:12 39.82111  41.30611  8.79  ML    2.4    Palandöken (Erzurum)        

2024-11-14 10:37:12 38.52472  39.47528  5.43  ML    1.5    Hazar Gölü - [03.63 km] Merkez (Elazığ)

2024-11-14 10:34:50 38.23222  38.14222  7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-14 10:33:22 38.60361  39.50083  7.0    ML    1.4    Merkez (Elazığ)

2024-11-14 10:29:40 38.07972  38.42611  7.0    ML    1.7    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-14 10:21:51 37.98361  37.51917  7.1    ML    1.5    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-14 09:55:08 40.46444  29.22         6.89  ML    1.3    Gemlik (Bursa) 

2024-11-14 09:48:08 39.39833  40.0375     6.2    ML    2.5    Pülümür (Tunceli)    

2024-11-14 09:23:01 38.07417  36.70139  7.0    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-14 09:20:19 37.78528  37.67         8.6    ML    1.4    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-11-14 09:18:29 37.77417  35.39583  6.98  ML    1.9    Yahyalı (Kayseri)        

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-14 09:09:05 36.95556  27.81056  6.93  ML    2.0    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.23 km] Milas (Muğla)    

2024-11-14 08:11:50 38.34         27.22694  7.0    ML    2.4    Buca (İzmir)      

2024-11-14 07:20:18 38.14417  37.87         11.67         ML    1.8    Doğanşehir (Malatya) 

2024-11-14 06:35:28 37.84472  36.16667  7.0    ML    1.9    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-14 05:38:32 38.45528  38.045       7.0    ML    1.5    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-14 05:25:02 37.27333  30.20639  7.0    ML    3.0    Korkuteli (Antalya)   

2024-11-14 05:22:17 35.83583  29.66083  34.22         ML    1.8    Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya)     

2024-11-14 05:19:00 38.475       39.59         7.0    ML    2.2    Maden (Elazığ) 

2024-11-14 04:57:02 37.97444  27.13389  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.62 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-14 04:56:29 38.62472  39.505       7.08  ML    2.3    Keban Barajı - [03.74 km] Merkez (Elazığ)

2024-11-14 04:34:55 37.8775     36.31722  7.0    ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-14 04:18:24 38.31722  39.42472  7.0    ML    1.3    Çüngüş (Diyarbakır) 

2024-11-14 04:10:45 38.10972  38.4675     7.0    ML    1.4    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-14 03:35:10 38.36944  38.81778  7.0    ML    1.3    Kale (Malatya)  

2024-11-14 03:27:18 40.16611  35.89194  7.5    ML    1.1    Zile (Tokat)       

2024-11-14 02:43:03 38.06944  26.21806  16.23         ML    1.3    Ege Denizi - [23.21 km] Çeşme (İzmir)    

2024-11-14 01:59:11 38.04333  29.04667  5.26  ML    1.4    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-14 01:51:20 38.24722  38.87278  7.0    ML    2.4    Pütürge (Malatya)    

2024-11-14 01:39:39 38.0375     29.01194  12.4  ML    3.2    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-14 00:48:11 37.9675     36.48694  10.62         ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-11-14 00:25:43 37.69111  36.78083  7.0    ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)

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