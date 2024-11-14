Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.14 12:08:56 38.0838 37.2487 20.3 -.- 1.6 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 12:06:06 38.3852 38.8260 6.9 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.14 11:12:11 39.1817 39.2827 5.4 -.- 1.9 -.- UZUNDAL-HOZAT (TUNCELI) İlksel
2024.11.14 11:06:50 38.3497 38.1273 13.1 -.- 1.5 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.14 10:40:12 39.8000 41.2972 8.5 -.- 2.4 -.- PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2024.11.14 10:37:12 38.5423 39.3505 17.6 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.11.14 10:33:22 38.6168 39.5100 11.8 -.- 1.6 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2024.11.14 10:21:52 37.9880 37.4957 5.4 -.- 1.7 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 09:59:32 39.1075 27.5543 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.14 09:58:24 40.2882 24.1278 6.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.14 09:55:08 40.4818 29.2055 0.0 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.14 09:48:08 39.3683 40.0537 5.0 -.- 2.7 -.- AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.11.14 09:23:00 38.1160 36.7677 5.8 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 09:18:29 37.6967 35.3555 4.8 -.- 1.9 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.11.14 09:09:05 36.9610 27.8050 5.5 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.14 08:39:01 37.5652 37.1680 7.6 -.- 2.0 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 08:11:50 38.3177 27.1982 7.8 -.- 2.4 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.11.14 07:20:15 38.1027 37.6913 14.5 -.- 1.7 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 06:35:26 37.8350 36.1927 5.0 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.14 05:38:31 38.4308 38.0413 11.2 -.- 1.5 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.14 05:25:00 37.2800 30.1875 5.0 -.- 3.0 3.0 YESILYAYLA-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.11.14 05:18:59 38.4983 39.6067 8.1 -.- 2.1 -.- TEKEVLER-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.11.14 04:56:28 38.6207 39.4908 5.0 -.- 2.4 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2024.11.14 01:59:09 38.0437 29.0418 17.0 -.- 1.5 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.14 01:51:19 38.2387 38.8927 6.0 -.- 2.4 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.14 01:39:39 38.0322 29.0393 7.6 -.- 3.2 3.2 BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.11.14 01:26:49 38.0370 37.3685 1.0 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 00:48:11 37.9635 36.4538 7.9 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.14 00:25:43 37.6548 36.8892 5.7 -.- 1.6 -.- SARICUKUR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 14 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-14 12:27:37 39.24611 27.70694 6.99 ML 1.8 Soma (Manisa)
2024-11-14 12:23:17 39.15333 29.2975 7.0 ML 1.2 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-14 12:09:54 38.2175 38.12028 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-14 12:06:05 38.34 38.78556 10.08 ML 2.0 Kale (Malatya)
2024-11-14 11:12:11 39.19139 39.28389 6.98 ML 1.8 Ovacık (Tunceli)
2024-11-14 11:09:07 38.10583 38.34222 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-14 11:06:50 38.49194 38.00639 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-11-14 10:53:23 38.46139 26.89194 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.37 km] Çiğli (İzmir)
2024-11-14 10:40:12 39.82111 41.30611 8.79 ML 2.4 Palandöken (Erzurum)
2024-11-14 10:37:12 38.52472 39.47528 5.43 ML 1.5 Hazar Gölü - [03.63 km] Merkez (Elazığ)
2024-11-14 10:34:50 38.23222 38.14222 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-14 10:33:22 38.60361 39.50083 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-11-14 10:29:40 38.07972 38.42611 7.0 ML 1.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-14 10:21:51 37.98361 37.51917 7.1 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-14 09:55:08 40.46444 29.22 6.89 ML 1.3 Gemlik (Bursa)
2024-11-14 09:48:08 39.39833 40.0375 6.2 ML 2.5 Pülümür (Tunceli)
2024-11-14 09:23:01 38.07417 36.70139 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-14 09:20:19 37.78528 37.67 8.6 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-14 09:18:29 37.77417 35.39583 6.98 ML 1.9 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-14 09:09:05 36.95556 27.81056 6.93 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.23 km] Milas (Muğla)
2024-11-14 08:11:50 38.34 27.22694 7.0 ML 2.4 Buca (İzmir)
2024-11-14 07:20:18 38.14417 37.87 11.67 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-14 06:35:28 37.84472 36.16667 7.0 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
2024-11-14 05:38:32 38.45528 38.045 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-11-14 05:25:02 37.27333 30.20639 7.0 ML 3.0 Korkuteli (Antalya)
2024-11-14 05:22:17 35.83583 29.66083 34.22 ML 1.8 Akdeniz - [38.81 km] Kaş (Antalya)
2024-11-14 05:19:00 38.475 39.59 7.0 ML 2.2 Maden (Elazığ)
2024-11-14 04:57:02 37.97444 27.13389 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.62 km] Menderes (İzmir)
2024-11-14 04:56:29 38.62472 39.505 7.08 ML 2.3 Keban Barajı - [03.74 km] Merkez (Elazığ)
2024-11-14 04:34:55 37.8775 36.31722 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-14 04:18:24 38.31722 39.42472 7.0 ML 1.3 Çüngüş (Diyarbakır)
2024-11-14 04:10:45 38.10972 38.4675 7.0 ML 1.4 Sincik (Adıyaman)
2024-11-14 03:35:10 38.36944 38.81778 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-14 03:27:18 40.16611 35.89194 7.5 ML 1.1 Zile (Tokat)
2024-11-14 02:43:03 38.06944 26.21806 16.23 ML 1.3 Ege Denizi - [23.21 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-14 01:59:11 38.04333 29.04667 5.26 ML 1.4 Pamukkale (Denizli)
2024-11-14 01:51:20 38.24722 38.87278 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2024-11-14 01:39:39 38.0375 29.01194 12.4 ML 3.2 Pamukkale (Denizli)
2024-11-14 00:48:11 37.9675 36.48694 10.62 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-14 00:25:43 37.69111 36.78083 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)