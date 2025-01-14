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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.14 12:13:59  36.5337   34.1543        0.0      -.-  1.3  1.6   KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSIN)                      İlksel

2025.01.14 12:01:51  37.6730   37.2773        5.0      -.-  2.0  -.-   EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2025.01.14 11:54:56  37.7780   28.9708        0.0      -.-  2.4  -.-   BASKARCI-(DENIZLI)                                İlksel

2025.01.14 11:29:26  39.3915   34.3908        5.0      -.-  1.5  -.-   UCKUYU-BOZTEPE (KIRSEHIR)                         İlksel

2025.01.14 11:10:15  38.7618   26.5975        8.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.14 10:29:26  39.0700   28.3650       29.2      -.-  2.1  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel

2025.01.14 09:28:14  40.8183   31.4882       20.2      -.-  2.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel

2025.01.14 09:22:12  36.0045   29.0722        6.9      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.14 08:46:09  40.0185   40.9793       29.9      -.-  2.1  -.-   EMRECIK-AZIZIYE (ERZURUM)                         İlksel

2025.01.14 08:19:04  40.2815   28.1393       26.9      -.-  1.5  -.-   YENIYENICE-BANDIRMA (BALIKESIR)                   İlksel

2025.01.14 06:45:47  38.1442   38.5720       14.9      -.-  1.5  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2025.01.14 06:45:12  38.5033   28.1947        5.6      -.-  1.4  -.-   KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA)                      İlksel

2025.01.14 06:31:08  38.1062   37.8233        5.4      -.-  1.4  -.-   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel

2025.01.14 06:03:34  38.2130   37.9865       26.6      -.-  1.2  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.14 06:00:07  37.2210   36.7815        5.4      -.-  1.4  -.-   BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel

2025.01.14 05:26:04  36.2625   27.7327       60.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.14 05:23:36  39.9500   41.7252       14.3      -.-  1.5  -.-   ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM)                     İlksel

2025.01.14 05:15:02  38.0690   36.6015        5.3      -.-  1.5  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.14 04:41:21  37.1277   28.8357       15.6      -.-  1.3  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2025.01.14 04:35:19  38.2665   25.4638        5.2      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.14 04:21:12  38.0870   37.1952        5.4      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.14 03:26:10  37.6755   36.3903        5.5      -.-  1.1  -.-   ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.14 02:54:43  40.1975   28.9763        3.4      -.-  1.8  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2025.01.14 02:53:19  37.8880   26.9102        5.4      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.14 02:52:32  38.4848   28.3282       14.3      -.-  1.1  -.-   TORUNLU-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2025.01.14 02:42:57  38.5213   28.2628        6.2      -.-  1.6  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.14 02:24:44  38.5307   31.9503        5.3      -.-  1.4  -.-   BUYUKOBA-ILGIN (KONYA)                            İlksel

2025.01.14 02:19:52  34.8223   25.1900        5.0      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.14 02:09:28  38.2338   25.4395        6.1      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.14 02:08:50  38.4150   37.7833       22.6      -.-  1.6  -.-   AKSUT-AKCADAG (MALATYA)                           İlksel

2025.01.14 01:38:12  39.3363   41.1258        7.9      -.-  1.5  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              İlksel

2025.01.14 01:32:38  38.5195   28.2707        8.3      -.-  1.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.14 00:53:58  37.4992   42.2345        3.1      -.-  1.3  -.-   KAVUNCU-(SIRNAK)                                  İlksel

2025.01.14 00:50:39  38.4305   37.4887       11.0      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.14 00:24:26  38.0810   27.2530        8.3      -.-  2.4  -.-   CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 14 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-14 12:24:58    38.07972    32.75528    6.74   ML    1.3     Selçuklu (Konya)

2025-01-14 11:10:17    38.78417    26.6575      12.21 ML    1.7     Ege Denizi - [13.56 km] Foça (İzmir)        

2025-01-14 10:29:36    38.55611    28.20222    7.0     ML    1.6     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 09:28:16    40.78194    31.50361    7.04   ML    2.0     Merkez (Bolu)    

2025-01-14 09:22:13    35.99861    29.01639    16.32 ML    3.0     Akdeniz - [41.11 km] Kaş (Antalya)   

2025-01-14 08:46:22    39.92861    41.80333    5.76   ML    1.7     Pasinler (Erzurum)      

2025-01-14 08:30:56    39.66806    26.40917    7.07   ML    1.5     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-01-14 08:24:50    39.42583    40.51111    6.91   ML    1.4     Yedisu (Bingöl)  

2025-01-14 06:45:47    38.13194    38.57222    7.0     ML    1.5     Sincik (Adıyaman)       

2025-01-14 06:45:12    38.50778    28.22611    6.97   ML    1.6     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 06:31:08    38.09417    37.83944    9.5     ML    1.3     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-14 06:07:57    38.52444    28.23833    7.0     ML    1.2     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 06:03:35    38.22333    38.03389    7.0     ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-14 06:00:08    37.26694    36.79056    7.0     ML    1.1     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-14 05:26:56    37.18639    38.9125      8.89   ML    1.0     Haliliye (Şanlıurfa)      

2025-01-14 05:26:05    36.37306    27.74139    50.68 ML    2.3     Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla)   

2025-01-14 05:23:36    39.87778    41.77 7.01   ML    1.5     Pasinler (Erzurum)      

2025-01-14 05:21:11    38.23972    38.12667    7.0     ML    0.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-14 05:15:07    37.75528    36.63917    7.0     ML    1.6     Onikişubat (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-14 04:41:23    37.31694    28.68222    7.0     ML    1.3     Menteşe (Muğla)        

2025-01-14 04:35:22    38.28 25.60361    6.74   ML    2.3     Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir)       

2025-01-14 04:34:14    38.55167    28.20611    7.0     ML    1.1     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 04:21:13    38.08333    37.23528    4.82   ML    1.6     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-14 03:32:10    38.53361    28.25972    7.0     ML    1.3     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 03:26:10    37.66917    36.2875      5.7     ML    1.3     Andırın (Kahramanmaraş)        

2025-01-14 03:06:57    38.17833    38.68611    7.0     ML    0.8     Pütürge (Malatya)      

2025-01-14 03:03:18    38.51694    28.24639    6.97   ML    0.9     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 02:54:43    40.19556    28.95194    7.08   ML    1.7     Nilüfer (Bursa)   

2025-01-14 02:52:32    38.52472    28.23639    7.0     ML    0.8     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 02:49:59    37.27417    36.85611    7.01   ML    1.6     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-14 02:42:56    38.51028    28.22944    7.0     ML    1.6     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 02:36:33    38.52944    28.24833    6.98   ML    1.2     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 02:36:32    38.29 38.71194    7.0     ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2025-01-14 02:27:23    37.30611    36.78806    6.81   ML    1.2     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-14 02:24:45    38.57222    31.93639    7.0     ML    1.0     Yunak (Konya)   

2025-01-14 02:09:31    38.27389    25.57583    7.07   ML    2.3     Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir)    

2025-01-14 02:08:51    38.42056    37.83417    7.22   ML    1.1     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-14 01:58:48    40.70278    32.81722    7.0     ML    1.1     Çerkeş (Çankırı) 

2025-01-14 01:38:13    39.31778    41.14139    6.8     ML    1.5     Karlıova (Bingöl)

2025-01-14 01:32:39    38.54083    28.25222    6.97   ML    1.3     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 01:25:28    38.52639    28.23667    9.88   ML    1.4     Salihli (Manisa) 

2025-01-14 01:01:02    37.80139    37.36667    7.0     ML    0.9     Çağlayancerit (Kahramanmaraş)       

2025-01-14 00:53:58    37.42111    42.20583    8.95   ML    1.1     Merkez (Şırnak) 

2025-01-14 00:50:40    38.41556    37.46472    7.04   ML    1.6     Darende (Malatya)     

2025-01-14 00:35:03    38.05278    38.25472    7.0     ML    0.8     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-01-14 00:24:26    38.07222    27.25833    9.71   ML    2.3     Menderes (İzmir)

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