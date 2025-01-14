Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 14 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 14 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.14 12:13:59 36.5337 34.1543 0.0 -.- 1.3 1.6 KARAAHMETLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2025.01.14 12:01:51 37.6730 37.2773 5.0 -.- 2.0 -.- EMIRUSAGI-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.14 11:54:56 37.7780 28.9708 0.0 -.- 2.4 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2025.01.14 11:29:26 39.3915 34.3908 5.0 -.- 1.5 -.- UCKUYU-BOZTEPE (KIRSEHIR) İlksel
2025.01.14 11:10:15 38.7618 26.5975 8.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.14 10:29:26 39.0700 28.3650 29.2 -.- 2.1 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.01.14 09:28:14 40.8183 31.4882 20.2 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.01.14 09:22:12 36.0045 29.0722 6.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.14 08:46:09 40.0185 40.9793 29.9 -.- 2.1 -.- EMRECIK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2025.01.14 08:19:04 40.2815 28.1393 26.9 -.- 1.5 -.- YENIYENICE-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2025.01.14 06:45:47 38.1442 38.5720 14.9 -.- 1.5 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.14 06:45:12 38.5033 28.1947 5.6 -.- 1.4 -.- KARAOGLANLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.14 06:31:08 38.1062 37.8233 5.4 -.- 1.4 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.14 06:03:34 38.2130 37.9865 26.6 -.- 1.2 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.14 06:00:07 37.2210 36.7815 5.4 -.- 1.4 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.14 05:26:04 36.2625 27.7327 60.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.14 05:23:36 39.9500 41.7252 14.3 -.- 1.5 -.- ALTINBASAK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.14 05:15:02 38.0690 36.6015 5.3 -.- 1.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.14 04:41:21 37.1277 28.8357 15.6 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.01.14 04:35:19 38.2665 25.4638 5.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.14 04:21:12 38.0870 37.1952 5.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.14 03:26:10 37.6755 36.3903 5.5 -.- 1.1 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.14 02:54:43 40.1975 28.9763 3.4 -.- 1.8 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.14 02:53:19 37.8880 26.9102 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.14 02:52:32 38.4848 28.3282 14.3 -.- 1.1 -.- TORUNLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.14 02:42:57 38.5213 28.2628 6.2 -.- 1.6 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.14 02:24:44 38.5307 31.9503 5.3 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel
2025.01.14 02:19:52 34.8223 25.1900 5.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.14 02:09:28 38.2338 25.4395 6.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.14 02:08:50 38.4150 37.7833 22.6 -.- 1.6 -.- AKSUT-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.14 01:38:12 39.3363 41.1258 7.9 -.- 1.5 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2025.01.14 01:32:38 38.5195 28.2707 8.3 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.14 00:53:58 37.4992 42.2345 3.1 -.- 1.3 -.- KAVUNCU-(SIRNAK) İlksel
2025.01.14 00:50:39 38.4305 37.4887 11.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.14 00:24:26 38.0810 27.2530 8.3 -.- 2.4 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
AFAD 14 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-14 12:24:58 38.07972 32.75528 6.74 ML 1.3 Selçuklu (Konya)
2025-01-14 11:10:17 38.78417 26.6575 12.21 ML 1.7 Ege Denizi - [13.56 km] Foça (İzmir)
2025-01-14 10:29:36 38.55611 28.20222 7.0 ML 1.6 Salihli (Manisa)
2025-01-14 09:28:16 40.78194 31.50361 7.04 ML 2.0 Merkez (Bolu)
2025-01-14 09:22:13 35.99861 29.01639 16.32 ML 3.0 Akdeniz - [41.11 km] Kaş (Antalya)
2025-01-14 08:46:22 39.92861 41.80333 5.76 ML 1.7 Pasinler (Erzurum)
2025-01-14 08:30:56 39.66806 26.40917 7.07 ML 1.5 Ayvacık (Çanakkale)
2025-01-14 08:24:50 39.42583 40.51111 6.91 ML 1.4 Yedisu (Bingöl)
2025-01-14 06:45:47 38.13194 38.57222 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2025-01-14 06:45:12 38.50778 28.22611 6.97 ML 1.6 Salihli (Manisa)
2025-01-14 06:31:08 38.09417 37.83944 9.5 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-14 06:07:57 38.52444 28.23833 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-14 06:03:35 38.22333 38.03389 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-14 06:00:08 37.26694 36.79056 7.0 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-14 05:26:56 37.18639 38.9125 8.89 ML 1.0 Haliliye (Şanlıurfa)
2025-01-14 05:26:05 36.37306 27.74139 50.68 ML 2.3 Ege Denizi - [39.52 km] Datça (Muğla)
2025-01-14 05:23:36 39.87778 41.77 7.01 ML 1.5 Pasinler (Erzurum)
2025-01-14 05:21:11 38.23972 38.12667 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-14 05:15:07 37.75528 36.63917 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-14 04:41:23 37.31694 28.68222 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
2025-01-14 04:35:22 38.28 25.60361 6.74 ML 2.3 Ege Denizi - [56.83 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-14 04:34:14 38.55167 28.20611 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa)
2025-01-14 04:21:13 38.08333 37.23528 4.82 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-14 03:32:10 38.53361 28.25972 7.0 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2025-01-14 03:26:10 37.66917 36.2875 5.7 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-01-14 03:06:57 38.17833 38.68611 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-01-14 03:03:18 38.51694 28.24639 6.97 ML 0.9 Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:54:43 40.19556 28.95194 7.08 ML 1.7 Nilüfer (Bursa)
2025-01-14 02:52:32 38.52472 28.23639 7.0 ML 0.8 Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:49:59 37.27417 36.85611 7.01 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-14 02:42:56 38.51028 28.22944 7.0 ML 1.6 Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:36:33 38.52944 28.24833 6.98 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-14 02:36:32 38.29 38.71194 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-01-14 02:27:23 37.30611 36.78806 6.81 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-14 02:24:45 38.57222 31.93639 7.0 ML 1.0 Yunak (Konya)
2025-01-14 02:09:31 38.27389 25.57583 7.07 ML 2.3 Ege Denizi - [59.27 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-14 02:08:51 38.42056 37.83417 7.22 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-01-14 01:58:48 40.70278 32.81722 7.0 ML 1.1 Çerkeş (Çankırı)
2025-01-14 01:38:13 39.31778 41.14139 6.8 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
2025-01-14 01:32:39 38.54083 28.25222 6.97 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2025-01-14 01:25:28 38.52639 28.23667 9.88 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-01-14 01:01:02 37.80139 37.36667 7.0 ML 0.9 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2025-01-14 00:53:58 37.42111 42.20583 8.95 ML 1.1 Merkez (Şırnak)
2025-01-14 00:50:40 38.41556 37.46472 7.04 ML 1.6 Darende (Malatya)
2025-01-14 00:35:03 38.05278 38.25472 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-14 00:24:26 38.07222 27.25833 9.71 ML 2.3 Menderes (İzmir)