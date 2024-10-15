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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.15 12:30:22  37.4663   37.0172        2.7      -.-  2.2  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.10.15 12:23:48  38.4453   27.2530       21.7      -.-  1.6  -.-   BORNOVA (IZMIR)                                   İlksel

2024.10.15 12:16:28  39.0590   27.4975        0.0      -.-  1.5  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2024.10.15 12:15:33  38.8643   42.1445        5.0      -.-  2.6  -.-   NAZIK-AHLAT (BITLIS)                              İlksel

2024.10.15 12:07:54  37.6400   37.1112        9.5      -.-  1.6  -.-   KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.10.15 11:05:49  36.2737   36.1935        3.9      -.-  2.6  -.-   HASANLI-(HATAY)                                   İlksel

2024.10.15 10:13:44  37.3918   36.9722        8.6      -.-  1.0  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.10.15 08:48:51  38.8222   37.5192        5.0      -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.10.15 08:46:39  38.8258   37.4692        6.0      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.10.15 08:15:42  38.1492   37.8645        5.4      -.-  2.2  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.10.15 07:56:53  37.8023   36.5612        9.1      -.-  1.7  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.10.15 07:44:45  35.5370   27.2482        3.5      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.10.15 06:18:21  40.1940   31.7228       17.8      -.-  2.6  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.10.15 05:55:16  37.0593   27.5707       18.3      -.-  1.1  -.-   KUMKOY-BODRUM (MUGLA)                             İlksel

2024.10.15 05:48:27  40.3208   41.8902        5.4      -.-  1.3  -.-   SEKERLI-NARMAN (ERZURUM)                          İlksel

2024.10.15 05:44:46  40.0212   42.2952        6.8      -.-  1.8  -.-   ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM)                       İlksel

2024.10.15 05:25:46  39.6493   27.9385       11.4      -.-  1.7  -.-   HALALCA-(BALIKESIR)                               İlksel

2024.10.15 05:13:08  38.3130   38.7340        5.0      -.-  1.5  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.15 04:49:02  38.3518   37.1312        6.7      -.-  1.2  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.10.15 04:12:58  38.2910   37.7900        8.9      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.15 03:46:43  35.1738   36.5975        5.0      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.10.15 03:37:58  38.7470   25.9577       13.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.15 03:00:16  38.1068   38.3772        5.0      -.-  2.0  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2024.10.15 02:46:25  38.0767   36.6262       11.1      -.-  1.2  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.10.15 02:30:20  40.2938   34.4238        8.2      -.-  2.0  -.-   KERTME-SUNGURLU (CORUM)                           İlksel

2024.10.15 02:26:20  37.7790   36.0828        3.2      -.-  1.5  -.-   AKOLUK-FEKE (ADANA)                               İlksel

2024.10.15 02:14:43  35.1512   26.0665        5.0      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.10.15 02:05:40  37.2463   36.0630       10.7      -.-  1.1  -.-   KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE)                      İlksel

2024.10.15 01:28:00  39.0093   27.9390       16.0      -.-  1.3  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.10.15 01:17:33  36.9162   27.9747        4.8      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.10.15 01:01:38  38.3328   27.2038        7.1      -.-  2.0  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.10.15 00:30:21  40.3507   24.0598        6.4      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.15 00:05:50  38.4125   39.1678        6.2      -.-  4.3  4.4   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 15 Ekim son depremler listesi

Tarih   Saat         Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-10-15 12:37:19 39.95917  28.76806  7.06  ML    1.5    Mustafakemalpaşa (Bursa)     

2024-10-15 12:34:51 37.63         29.17833  12.64         ML    1.3    Tavas (Denizli)  

2024-10-15 12:30:21 37.49694  37.02639  8.55  ML    2.2    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-10-15 12:23:40 39.48889  28.13639  6.97  ML    1.3    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-15 12:22:14 39.49194  28.13861  7.19  ML    1.2    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-10-15 12:15:34 38.89389  42.10778  7.0    ML    2.6    Bulanık (Muş)  

2024-10-15 12:08:39 38.45889  29.15167  6.98  ML    1.0    Ulubey (Uşak)  

2024-10-15 11:21:22 38.11722  27.24167  7.0    ML    1.3    Menderes (İzmir)      

2024-10-15 11:21:10 38.11194  38.3475     7.03  ML    1.1    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-15 11:05:48 36.2975     36.08917  5.35  ML    2.5    Antakya (Hatay)        

2024-10-15 11:02:36 39.62472  29.40639  7.0    ML    1.3    Tavşanlı (Kütahya)    

2024-10-15 10:55:26 39.07583  25.87222  13.6  ML    1.9    Ege Denizi - [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-10-15 10:42:58 39.94306  39.98556  30.1  ML    1.7    Otlukbeli (Erzincan)  

2024-10-15 08:48:50 38.88         37.44722  16.2  ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2024-10-15 08:46:37 38.87639  37.47667  14.9  ML    2.1    Gürün (Sivas)   

2024-10-15 08:15:42 38.13278  37.8775     4.87  ML    2.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-10-15 07:56:54 37.79444  36.58611  7.0    ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-10-15 07:49:45 38.13361  38.61694  7.0    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2024-10-15 06:50:49 38.38861  39.14194  7.0    ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-15 06:18:22 40.22333  31.74556  6.96  ML    2.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-10-15 06:14:52 39.985       41.55889  6.99  ML    1.6    Pasinler (Erzurum)    

2024-10-15 05:48:29 40.16889  41.99472  6.97  ML    1.2    Horasan (Erzurum)   

2024-10-15 05:44:47 40.03528  42.28611  7.07  ML    1.4    Horasan (Erzurum)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-15 05:30:23 38.11889  38.42         7.0    ML    0.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-15 05:25:46 39.63972  27.92028  14.88         ML    1.7    Altıeylül (Balıkesir)        

2024-10-15 05:13:09 38.25944  38.79361  7.0    ML    1.5    Pütürge (Malatya)    

2024-10-15 04:49:02 38.38556  37.15083  12.88         ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-10-15 04:13:03 38.03889  29.15361  7.01  ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2024-10-15 04:12:58 38.22361  37.70139  7.03  ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-10-15 03:46:41 35.26056  36.91694  5.77  ML    2.6    Hama (Suriye) - [95.80 km] Altınözü (Hatay)

2024-10-15 03:37:59 38.72472  25.93583  5.07  ML    1.9    Ege Denizi - [41.39 km] Karaburun (İzmir)     

2024-10-15 03:25:10 38.40194  39.14361  7.13  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-15 03:00:17 38.06722  38.38083  8.48  ML    2.4    Çelikhan (Adıyaman)

2024-10-15 02:46:52 36.11861  27.32194  15.21         ML    1.6    Ege Denizi - [64.87 km] Datça (Muğla)   

2024-10-15 02:30:19 40.28694  34.38361  18.46         ML    1.7    Sungurlu (Çorum)        

2024-10-15 02:26:21 37.79278  36.17611  7.0    ML    1.7    Saimbeyli (Adana)    

2024-10-15 02:14:38 34.91972  25.65361  8.57  ML    2.6    Akdeniz   

2024-10-15 01:59:09 39.34528  27.68611  8.27  ML    1.0    Savaştepe (Balıkesir)

2024-10-15 01:48:11 39.44278  37.31611  7.0    ML    1.0    Ulaş (Sivas)       

2024-10-15 01:28:00 38.98556  27.92944  7.0    ML    1.2    Akhisar (Manisa)       

2024-10-15 01:17:32 36.93361  27.95917  7.0    ML    1.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.10 km] Milas (Muğla)    

2024-10-15 01:01:38 38.34389  27.19028  9.71  ML    1.7    Buca (İzmir)      

2024-10-15 01:01:03 38.25         38.13333  6.98  ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-10-15 00:35:46 38.39972  39.16639  7.0    ML    0.9    Sivrice (Elazığ)  

2024-10-15 00:34:51 40.68167  36.65333  12.88         ML    1.2    Erbaa (Tokat)   

2024-10-15 00:30:19 38.77056  30.43444  7.08  ML    1.0    Sinanpaşa (Afyonkarahisar)       

2024-10-15 00:25:06 38.25444  38.74         8.53  ML    1.3    Pütürge (Malatya)    

2024-10-15 00:24:42 38.27417  38.74083  7.98  ML    1.1    Pütürge (Malatya)    

2024-10-15 00:05:51 38.39083  39.14361  7.0    MW  4.4    Sivrice (Elazığ)

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