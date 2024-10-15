Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.15 12:30:22 37.4663 37.0172 2.7 -.- 2.2 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.15 12:23:48 38.4453 27.2530 21.7 -.- 1.6 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.10.15 12:16:28 39.0590 27.4975 0.0 -.- 1.5 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2024.10.15 12:15:33 38.8643 42.1445 5.0 -.- 2.6 -.- NAZIK-AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.10.15 12:07:54 37.6400 37.1112 9.5 -.- 1.6 -.- KOZLUDERE-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.15 11:05:49 36.2737 36.1935 3.9 -.- 2.6 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2024.10.15 10:13:44 37.3918 36.9722 8.6 -.- 1.0 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.15 08:48:51 38.8222 37.5192 5.0 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.15 08:46:39 38.8258 37.4692 6.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.15 08:15:42 38.1492 37.8645 5.4 -.- 2.2 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.10.15 07:56:53 37.8023 36.5612 9.1 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.15 07:44:45 35.5370 27.2482 3.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.10.15 06:18:21 40.1940 31.7228 17.8 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.15 05:55:16 37.0593 27.5707 18.3 -.- 1.1 -.- KUMKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.10.15 05:48:27 40.3208 41.8902 5.4 -.- 1.3 -.- SEKERLI-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2024.10.15 05:44:46 40.0212 42.2952 6.8 -.- 1.8 -.- ALICEYREK-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.10.15 05:25:46 39.6493 27.9385 11.4 -.- 1.7 -.- HALALCA-(BALIKESIR) İlksel
2024.10.15 05:13:08 38.3130 38.7340 5.0 -.- 1.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.15 04:49:02 38.3518 37.1312 6.7 -.- 1.2 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.15 04:12:58 38.2910 37.7900 8.9 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.15 03:46:43 35.1738 36.5975 5.0 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2024.10.15 03:37:58 38.7470 25.9577 13.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.15 03:00:16 38.1068 38.3772 5.0 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.10.15 02:46:25 38.0767 36.6262 11.1 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.15 02:30:20 40.2938 34.4238 8.2 -.- 2.0 -.- KERTME-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.10.15 02:26:20 37.7790 36.0828 3.2 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2024.10.15 02:14:43 35.1512 26.0665 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.15 02:05:40 37.2463 36.0630 10.7 -.- 1.1 -.- KARABACAK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.10.15 01:28:00 39.0093 27.9390 16.0 -.- 1.3 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.10.15 01:17:33 36.9162 27.9747 4.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.15 01:01:38 38.3328 27.2038 7.1 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.10.15 00:30:21 40.3507 24.0598 6.4 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.15 00:05:50 38.4125 39.1678 6.2 -.- 4.3 4.4 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
AFAD 15 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-15 12:37:19 39.95917 28.76806 7.06 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-15 12:34:51 37.63 29.17833 12.64 ML 1.3 Tavas (Denizli)
2024-10-15 12:30:21 37.49694 37.02639 8.55 ML 2.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-15 12:23:40 39.48889 28.13639 6.97 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-15 12:22:14 39.49194 28.13861 7.19 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir)
2024-10-15 12:15:34 38.89389 42.10778 7.0 ML 2.6 Bulanık (Muş)
2024-10-15 12:08:39 38.45889 29.15167 6.98 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-10-15 11:21:22 38.11722 27.24167 7.0 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2024-10-15 11:21:10 38.11194 38.3475 7.03 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-15 11:05:48 36.2975 36.08917 5.35 ML 2.5 Antakya (Hatay)
2024-10-15 11:02:36 39.62472 29.40639 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-10-15 10:55:26 39.07583 25.87222 13.6 ML 1.9 Ege Denizi - [47.83 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-15 10:42:58 39.94306 39.98556 30.1 ML 1.7 Otlukbeli (Erzincan)
2024-10-15 08:48:50 38.88 37.44722 16.2 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-10-15 08:46:37 38.87639 37.47667 14.9 ML 2.1 Gürün (Sivas)
2024-10-15 08:15:42 38.13278 37.8775 4.87 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-15 07:56:54 37.79444 36.58611 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-10-15 07:49:45 38.13361 38.61694 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-10-15 06:50:49 38.38861 39.14194 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-15 06:18:22 40.22333 31.74556 6.96 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-15 06:14:52 39.985 41.55889 6.99 ML 1.6 Pasinler (Erzurum)
2024-10-15 05:48:29 40.16889 41.99472 6.97 ML 1.2 Horasan (Erzurum)
2024-10-15 05:44:47 40.03528 42.28611 7.07 ML 1.4 Horasan (Erzurum)
2024-10-15 05:30:23 38.11889 38.42 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-15 05:25:46 39.63972 27.92028 14.88 ML 1.7 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-15 05:13:09 38.25944 38.79361 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-10-15 04:49:02 38.38556 37.15083 12.88 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-15 04:13:03 38.03889 29.15361 7.01 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-10-15 04:12:58 38.22361 37.70139 7.03 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-15 03:46:41 35.26056 36.91694 5.77 ML 2.6 Hama (Suriye) - [95.80 km] Altınözü (Hatay)
2024-10-15 03:37:59 38.72472 25.93583 5.07 ML 1.9 Ege Denizi - [41.39 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-15 03:25:10 38.40194 39.14361 7.13 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-15 03:00:17 38.06722 38.38083 8.48 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-15 02:46:52 36.11861 27.32194 15.21 ML 1.6 Ege Denizi - [64.87 km] Datça (Muğla)
2024-10-15 02:30:19 40.28694 34.38361 18.46 ML 1.7 Sungurlu (Çorum)
2024-10-15 02:26:21 37.79278 36.17611 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-10-15 02:14:38 34.91972 25.65361 8.57 ML 2.6 Akdeniz
2024-10-15 01:59:09 39.34528 27.68611 8.27 ML 1.0 Savaştepe (Balıkesir)
2024-10-15 01:48:11 39.44278 37.31611 7.0 ML 1.0 Ulaş (Sivas)
2024-10-15 01:28:00 38.98556 27.92944 7.0 ML 1.2 Akhisar (Manisa)
2024-10-15 01:17:32 36.93361 27.95917 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.10 km] Milas (Muğla)
2024-10-15 01:01:38 38.34389 27.19028 9.71 ML 1.7 Buca (İzmir)
2024-10-15 01:01:03 38.25 38.13333 6.98 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-15 00:35:46 38.39972 39.16639 7.0 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-10-15 00:34:51 40.68167 36.65333 12.88 ML 1.2 Erbaa (Tokat)
2024-10-15 00:30:19 38.77056 30.43444 7.08 ML 1.0 Sinanpaşa (Afyonkarahisar)
2024-10-15 00:25:06 38.25444 38.74 8.53 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-10-15 00:24:42 38.27417 38.74083 7.98 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-10-15 00:05:51 38.39083 39.14361 7.0 MW 4.4 Sivrice (Elazığ)