Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.15 13:38:14 37.9917 37.6310 4.5 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.15 13:34:45 37.7753 36.3035 4.9 -.- 1.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 13:31:18 40.4727 29.2205 0.0 -.- 0.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.15 13:12:08 38.6762 29.2162 18.6 -.- 1.2 -.- BEYLERHAN-(USAK) İlksel
2024.11.15 13:06:00 39.2995 27.5238 16.2 -.- 1.6 -.- NALDOKEN-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.15 12:44:35 38.5888 38.0575 14.4 -.- 1.5 -.- BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.15 12:37:15 39.4732 28.2300 5.3 -.- 1.9 -.- EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.11.15 12:24:53 37.7802 36.2913 5.3 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 12:02:00 40.9485 40.9177 1.9 -.- 4.8 -.- SENKOY-CAMLIHEMSIN (RIZE) İlksel
2024.11.15 11:48:34 37.9320 36.3787 19.5 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 11:20:59 38.0560 37.5632 7.4 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.15 11:03:49 38.0077 37.5867 5.5 -.- 2.3 2.3 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.15 10:59:29 37.9918 37.5528 15.9 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 10:53:39 37.9882 37.5682 5.9 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 10:46:18 37.9958 37.6015 5.0 -.- 4.9 4.8 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18)
2024.11.15 10:08:00 36.9635 27.6157 5.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.15 09:50:49 37.9752 27.1382 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.15 09:32:07 38.1320 38.3725 15.3 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.15 08:19:06 38.6910 38.1143 4.0 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.15 07:41:55 37.0582 29.0538 25.3 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.15 07:39:07 40.5468 36.5572 5.0 -.- 1.3 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.11.15 07:16:27 39.6967 33.3498 3.6 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.15 07:07:36 38.4060 37.3827 15.9 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 06:48:48 39.7162 33.3192 10.0 -.- 1.3 -.- KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.15 06:33:44 40.5583 36.5762 5.4 -.- 1.5 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2024.11.15 06:32:04 39.6080 33.4045 19.5 -.- 1.3 -.- SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.15 06:27:26 39.6915 33.3402 7.4 -.- 2.0 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel
2024.11.15 06:22:53 39.6930 33.3422 5.5 -.- 3.6 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52)
2024.11.15 06:20:21 37.6122 37.1650 5.1 -.- 2.5 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 06:17:21 37.3205 36.9923 10.6 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 05:56:07 36.9573 28.9412 6.2 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.15 05:36:56 36.3543 30.5918 22.0 -.- 1.6 -.- ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2024.11.15 04:44:58 40.6753 30.5543 8.9 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2024.11.15 04:25:33 36.9015 28.2980 11.2 -.- 1.3 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.11.15 04:16:24 40.8022 27.7193 14.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.15 04:15:06 40.8013 27.7355 10.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.15 03:52:27 38.0248 37.5503 14.7 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 03:36:10 39.4158 26.1182 5.9 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.15 03:25:23 38.0450 36.5977 22.8 -.- 0.9 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 03:21:55 41.5632 26.6338 7.7 -.- 1.6 -.- TAYAKADIN-(EDIRNE) İlksel
2024.11.15 03:09:58 38.1242 36.6025 25.8 -.- 1.1 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.15 02:44:44 37.8078 29.6873 26.4 -.- 1.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2024.11.15 02:24:33 40.2155 23.9527 5.0 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.11.15 02:23:44 40.2985 24.1318 6.8 -.- 3.0 2.8 YUNANISTAN İlksel
2024.11.15 01:52:40 36.9397 29.0618 7.8 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.11.15 01:50:15 37.9777 36.0683 29.1 -.- 0.9 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.15 01:04:43 37.1902 29.3040 1.1 -.- 1.7 -.- HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2024.11.15 01:01:42 40.5972 29.1868 1.5 -.- 1.1 -.- TERMAL (YALOVA) İlksel
2024.11.15 00:36:41 37.6645 35.8942 2.1 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.15 00:34:27 40.5417 36.5573 6.8 -.- 1.7 -.- GOLCUK-(TOKAT) İlksel
AFAD 15 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-15 13:34:44 37.78861 36.32333 7.01 ML 2.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-15 13:29:40 38.365 38.88917 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-11-15 13:23:03 40.95583 40.9125 7.0 ML 1.3 Hemşin (Rize)
2024-11-15 13:16:05 39.11 27.60889 6.96 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-11-15 13:13:15 40.78389 31.77028 6.15 ML 0.6 Merkez (Bolu)
2024-11-15 13:06:01 39.28722 27.53083 7.02 ML 1.4 Soma (Manisa)
2024-11-15 13:04:07 40.92361 29.78028 6.95 ML 1.0 Körfez (Kocaeli)
2024-11-15 12:53:19 37.12139 27.87194 6.17 ML 1.7 Milas (Muğla)
2024-11-15 12:44:35 38.64167 38.05667 7.0 ML 1.9 Yazıhan (Malatya)
2024-11-15 12:44:28 39.22 29.25028 7.0 ML 1.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-15 12:41:59 39.35333 29.28472 4.28 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2024-11-15 12:41:28 39.30833 29.3625 7.0 ML 0.9 Emet (Kütahya)
2024-11-15 12:37:15 39.43972 28.09417 6.87 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-15 12:24:53 37.78472 36.31333 7.05 ML 2.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-15 12:20:51 40.58667 40.88889 6.99 ML 0.8 İspir (Erzurum)
2024-11-15 12:02:00 41.005 40.90139 12.85 MW 4.7 Hemşin (Rize)
2024-11-15 11:30:54 39.07167 29.08 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2024-11-15 11:28:56 38.05 37.59028 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-15 11:21:00 37.99278 37.57306 7.0 ML 2.1 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-15 11:20:35 37.85361 38.12278 6.94 ML 1.3 Merkez (Adıyaman)
2024-11-15 11:17:17 37.88167 27.15278 7.0 ML 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-15 11:03:49 38.00944 37.59694 7.04 ML 2.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-15 10:59:30 37.99556 37.59 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-15 10:58:20 38.08694 38.48972 7.0 ML 0.7 Sincik (Adıyaman)
2024-11-15 10:53:39 38.00333 37.59 6.99 ML 2.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-15 10:46:20 38.00361 37.59139 7.0 ML 4.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-15 10:33:43 37.1075 31.98889 7.0 ML 1.0 Gündoğmuş (Antalya)
2024-11-15 10:14:11 38.84333 37.97083 5.35 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)
2024-11-15 10:08:00 36.94333 27.62333 6.97 ML 2.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-15 09:50:50 37.97778 27.16639 5.55 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)
2024-11-15 09:43:01 37.03889 35.78889 7.0 ML 0.8 Ceyhan (Adana)
2024-11-15 09:35:03 38.07806 32.615 7.02 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2024-11-15 09:32:09 38.11056 38.34333 11.3 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-15 09:07:20 38.45083 43.53444 7.0 ML 1.6 Gürpınar (Van)
2024-11-15 08:41:32 36.31167 29.17167 24.44 ML 1.5 Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla)
2024-11-15 08:33:31 40.47111 35.53694 6.31 ML 1.2 Göynücek (Amasya)
2024-11-15 08:19:04 38.66778 38.08472 7.0 ML 1.9 Hekimhan (Malatya)
2024-11-15 07:42:10 38.0725 37.90917 4.16 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-15 07:41:59 36.86556 29.055 5.64 ML 1.0 Dalaman (Muğla)
2024-11-15 07:39:08 40.59306 36.52278 6.19 ML 1.3 Erbaa (Tokat)
2024-11-15 07:30:59 38.43694 43.07278 7.09 ML 1.3 Van Gölü - [14.74 km] Gevaş (Van)
2024-11-15 07:16:27 39.68667 33.36333 5.53 ML 2.2 Bahşili (Kırıkkale)
2024-11-15 07:07:36 38.2675 37.37694 7.19 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-15 06:49:30 39.94417 28.94361 4.11 ML 0.9 Orhaneli (Bursa)
2024-11-15 06:48:48 39.7 33.32722 8.75 ML 1.1 Bahşili (Kırıkkale)
2024-11-15 06:41:12 38.35472 38.73944 11.51 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-11-15 06:33:44 40.57389 36.53361 6.01 ML 1.3 Erbaa (Tokat)
2024-11-15 06:32:05 39.66722 33.38889 7.0 ML 1.2 Bahşili (Kırıkkale)
2024-11-15 06:27:26 39.67667 33.35472 7.31 ML 1.7 Bahşili (Kırıkkale)
2024-11-15 06:22:53 39.6725 33.35611 6.5 ML 3.5 Bahşili (Kırıkkale)
2024-11-15 06:22:12 38.35417 38.77667 8.98 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-11-15 06:20:22 37.61 37.16333 4.31 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-15 06:17:22 37.33556 36.98806 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-15 06:07:07 39.15472 40.13583 7.0 ML 0.8 Karakoçan (Elazığ)
2024-11-15 05:56:08 36.88 28.96694 7.0 ML 1.3 Dalaman (Muğla)
2024-11-15 05:36:56 36.47694 30.57556 47.56 ML 1.5 Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya)
2024-11-15 05:09:52 36.86 29.05694 7.54 ML 0.9 Dalaman (Muğla)
2024-11-15 05:07:49 38.05278 37.20889 7.0 ML 1.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-15 04:44:59 40.67111 30.55944 4.87 ML 1.7 Karapürçek (Sakarya)
2024-11-15 04:36:51 37.68056 36.24583 7.16 ML 0.9 Kadirli (Osmaniye)
2024-11-15 04:25:32 36.925 28.35667 7.0 ML 1.1 Marmaris (Muğla)
2024-11-15 04:16:25 40.8075 27.71278 7.79 ML 1.4 Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-15 04:15:07 40.7975 27.70972 7.06 ML 1.3 Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-15 04:14:35 41.01361 39.81083 12.0 ML 1.3 Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon)
2024-11-15 03:52:27 38.01722 37.59 7.0 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-15 03:51:46 39.20111 29.36694 6.7 ML 0.9 Hisarcık (Kütahya)
2024-11-15 03:36:10 39.40111 26.17444 10.56 ML 1.9 Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-15 03:26:52 38.12111 38.37056 7.01 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-15 03:25:21 37.95972 36.50389 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-15 03:21:56 41.59611 26.62722 5.56 ML 1.5 Merkez (Edirne)
2024-11-15 03:11:06 36.40778 36.26 6.94 ML 1.0 Antakya (Hatay)
2024-11-15 03:09:59 38.10333 36.56889 7.38 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-15 02:57:04 38.37278 38.74306 11.07 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-11-15 02:50:44 36.09278 35.935 7.86 ML 1.0 Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay)
2024-11-15 02:44:46 37.77167 29.67694 6.61 ML 1.0 Bozkurt (Denizli)
2024-11-15 02:27:42 38.35667 38.95889 11.81 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-11-15 02:24:36 40.29306 24.30194 6.0 ML 2.4 Ege Denizi
2024-11-15 02:23:40 40.40833 24.02361 17.54 ML 2.6 Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-11-15 01:52:40 36.8925 29.0775 7.32 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2024-11-15 01:50:18 37.89278 36.25361 10.89 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2024-11-15 01:47:47 38.10722 38.47528 6.98 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-11-15 01:04:44 37.17167 29.22639 7.0 ML 1.4 Acıpayam (Denizli)
2024-11-15 01:01:43 40.62472 29.20278 7.0 ML 1.1 Termal (Yalova)
2024-11-15 00:44:27 39.93667 41.27306 10.78 ML 1.0 Yakutiye (Erzurum)
2024-11-15 00:39:04 37.14944 42.63 5.82 ML 1.5 Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak)
2024-11-15 00:36:48 40.26778 27.04806 5.5 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-11-15 00:36:42 37.63806 35.90111 6.93 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-11-15 00:34:28 40.5725 36.535 5.67 ML 1.6 Erbaa (Tokat)
2024-11-15 00:34:00 38.44194 38.005 6.99 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-11-15 00:17:31 38.87333 29.95083 7.58 ML 1.0 Dumlupınar (Kütahya)