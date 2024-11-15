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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
2024.11.15 13:38:14  37.9917   37.6310        4.5      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.11.15 13:34:45  37.7753   36.3035        4.9      -.-  1.9  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.11.15 13:31:18  40.4727   29.2205        0.0      -.-  0.4  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2024.11.15 13:12:08  38.6762   29.2162       18.6      -.-  1.2  -.-   BEYLERHAN-(USAK)                                  İlksel
2024.11.15 13:06:00  39.2995   27.5238       16.2      -.-  1.6  -.-   NALDOKEN-SOMA (MANISA)                            İlksel
2024.11.15 12:44:35  38.5888   38.0575       14.4      -.-  1.5  -.-   BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2024.11.15 12:37:15  39.4732   28.2300        5.3      -.-  1.9  -.-   EMIRLER-BIGADIC (BALIKESIR)                       İlksel
2024.11.15 12:24:53  37.7802   36.2913        5.3      -.-  2.1  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.11.15 12:02:00  40.9485   40.9177        1.9      -.-  4.8  -.-   SENKOY-CAMLIHEMSIN (RIZE)                         İlksel
2024.11.15 11:48:34  37.9320   36.3787       19.5      -.-  1.5  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.11.15 11:20:59  38.0560   37.5632        7.4      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.11.15 11:03:49  38.0077   37.5867        5.5      -.-  2.3  2.3   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.11.15 10:59:29  37.9918   37.5528       15.9      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.11.15 10:53:39  37.9882   37.5682        5.9      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.11.15 10:46:18  37.9958   37.6015        5.0      -.-  4.9  4.8   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      REVIZE01   (2024.11.15 10:46:18)
2024.11.15 10:08:00  36.9635   27.6157        5.9      -.-  2.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.11.15 09:50:49  37.9752   27.1382        5.5      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.11.15 09:32:07  38.1320   38.3725       15.3      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2024.11.15 08:19:06  38.6910   38.1143        4.0      -.-  1.9  -.-   AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2024.11.15 07:41:55  37.0582   29.0538       25.3      -.-  1.3  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.11.15 07:39:07  40.5468   36.5572        5.0      -.-  1.3  -.-   HACIALI-ERBAA (TOKAT)                             İlksel
2024.11.15 07:16:27  39.6967   33.3498        3.6      -.-  2.5  -.-   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)              İlksel
2024.11.15 07:07:36  38.4060   37.3827       15.9      -.-  1.4  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.11.15 06:48:48  39.7162   33.3192       10.0      -.-  1.3  -.-   KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE)                    İlksel
2024.11.15 06:33:44  40.5583   36.5762        5.4      -.-  1.5  -.-   HACIALI-ERBAA (TOKAT)                             İlksel
2024.11.15 06:32:04  39.6080   33.4045       19.5      -.-  1.3  -.-   SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.15 06:27:26  39.6915   33.3402        7.4      -.-  2.0  -.-   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)              İlksel
2024.11.15 06:22:53  39.6930   33.3422        5.5      -.-  3.6  3.7   KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE)              REVIZE01   (2024.11.15 06:22:52)
2024.11.15 06:20:21  37.6122   37.1650        5.1      -.-  2.5  -.-   KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2024.11.15 06:17:21  37.3205   36.9923       10.6      -.-  1.3  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2024.11.15 05:56:07  36.9573   28.9412        6.2      -.-  1.4  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.11.15 05:36:56  36.3543   30.5918       22.0      -.-  1.6  -.-   ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA)                         İlksel
2024.11.15 04:44:58  40.6753   30.5543        8.9      -.-  1.9  -.-   BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)                         İlksel
2024.11.15 04:25:33  36.9015   28.2980       11.2      -.-  1.3  -.-   BELDIBI-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2024.11.15 04:16:24  40.8022   27.7193       14.3      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2024.11.15 04:15:06  40.8013   27.7355       10.3      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2024.11.15 03:52:27  38.0248   37.5503       14.7      -.-  1.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.11.15 03:36:10  39.4158   26.1182        5.9      -.-  2.1  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2024.11.15 03:25:23  38.0450   36.5977       22.8      -.-  0.9  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.11.15 03:21:55  41.5632   26.6338        7.7      -.-  1.6  -.-   TAYAKADIN-(EDIRNE)                                İlksel
2024.11.15 03:09:58  38.1242   36.6025       25.8      -.-  1.1  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.11.15 02:44:44  37.8078   29.6873       26.4      -.-  1.0  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2024.11.15 02:24:33  40.2155   23.9527        5.0      -.-  2.3  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.15 02:23:44  40.2985   24.1318        6.8      -.-  3.0  2.8   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.11.15 01:52:40  36.9397   29.0618        7.8      -.-  1.6  -.-   GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)                          İlksel
2024.11.15 01:50:15  37.9777   36.0683       29.1      -.-  0.9  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel
2024.11.15 01:04:43  37.1902   29.3040        1.1      -.-  1.7  -.-   HACIKURTLAR-ACIPAYAM (DENIZLI)                    İlksel
2024.11.15 01:01:42  40.5972   29.1868        1.5      -.-  1.1  -.-   TERMAL (YALOVA)                                   İlksel
2024.11.15 00:36:41  37.6645   35.8942        2.1      -.-  1.2  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel
2024.11.15 00:34:27  40.5417   36.5573        6.8      -.-  1.7  -.-   GOLCUK-(TOKAT)                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 15 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-15 13:34:44 37.78861  36.32333  7.01  ML    2.1    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 13:29:40 38.365       38.88917  7.0    ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-15 13:23:03 40.95583  40.9125     7.0    ML    1.3    Hemşin (Rize)   

2024-11-15 13:16:05 39.11         27.60889  6.96  ML    1.6    Soma (Manisa) 

2024-11-15 13:13:15 40.78389  31.77028  6.15  ML    0.6    Merkez (Bolu)  

2024-11-15 13:06:01 39.28722  27.53083  7.02  ML    1.4    Soma (Manisa) 

2024-11-15 13:04:07 40.92361  29.78028  6.95  ML    1.0    Körfez (Kocaeli)         

2024-11-15 12:53:19 37.12139  27.87194  6.17  ML    1.7    Milas (Muğla)   

2024-11-15 12:44:35 38.64167  38.05667  7.0    ML    1.9    Yazıhan (Malatya)     

2024-11-15 12:44:28 39.22         29.25028  7.0    ML    1.9    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-15 12:41:59 39.35333  29.28472  4.28  ML    1.2    Emet (Kütahya)

2024-11-15 12:41:28 39.30833  29.3625     7.0    ML    0.9    Emet (Kütahya)

2024-11-15 12:37:15 39.43972  28.09417  6.87  ML    1.6    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-11-15 12:24:53 37.78472  36.31333  7.05  ML    2.3    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 12:20:51 40.58667  40.88889  6.99  ML    0.8    İspir (Erzurum)

2024-11-15 12:02:00 41.005       40.90139  12.85         MW  4.7    Hemşin (Rize)   

2024-11-15 11:30:54 39.07167  29.08         7.0    ML    1.0    Simav (Kütahya)        

2024-11-15 11:28:56 38.05         37.59028  7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-15 11:21:00 37.99278  37.57306  7.0    ML    2.1    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 11:20:35 37.85361  38.12278  6.94  ML    1.3    Merkez (Adıyaman)  

2024-11-15 11:17:17 37.88167  27.15278  7.0    ML    1.5    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.81 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-15 11:03:49 38.00944  37.59694  7.04  ML    2.6    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 10:59:30 37.99556  37.59         7.0    ML    2.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-15 10:58:20 38.08694  38.48972  7.0    ML    0.7    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-15 10:53:39 38.00333  37.59         6.99  ML    2.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-15 10:46:20 38.00361  37.59139  7.0    ML    4.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-15 10:33:43 37.1075     31.98889  7.0    ML    1.0    Gündoğmuş (Antalya)        

2024-11-15 10:14:11 38.84333  37.97083  5.35  ML    1.3    Hekimhan (Malatya) 

2024-11-15 10:08:00 36.94333  27.62333  6.97  ML    2.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.08 km] Bodrum (Muğla)        

2024-11-15 09:50:50 37.97778  27.16639  5.55  ML    2.1    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.30 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-15 09:43:01 37.03889  35.78889  7.0    ML    0.8    Ceyhan (Adana)        

2024-11-15 09:35:03 38.07806  32.615       7.02  ML    1.2    Selçuklu (Konya)       

2024-11-15 09:32:09 38.11056  38.34333  11.3  ML    2.0    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-15 09:07:20 38.45083  43.53444  7.0    ML    1.6    Gürpınar (Van)

2024-11-15 08:41:32 36.31167  29.17167  24.44         ML    1.5    Akdeniz - [10.04 km] Seydikemer (Muğla)  

2024-11-15 08:33:31 40.47111  35.53694  6.31  ML    1.2    Göynücek (Amasya) 

2024-11-15 08:19:04 38.66778  38.08472  7.0    ML    1.9    Hekimhan (Malatya) 

2024-11-15 07:42:10 38.0725     37.90917  4.16  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-15 07:41:59 36.86556  29.055       5.64  ML    1.0    Dalaman (Muğla)      

2024-11-15 07:39:08 40.59306  36.52278  6.19  ML    1.3    Erbaa (Tokat)   

2024-11-15 07:30:59 38.43694  43.07278  7.09  ML    1.3    Van Gölü - [14.74 km] Gevaş (Van)      

2024-11-15 07:16:27 39.68667  33.36333  5.53  ML    2.2    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-11-15 07:07:36 38.2675     37.37694  7.19  ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 06:49:30 39.94417  28.94361  4.11  ML    0.9    Orhaneli (Bursa)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-15 06:48:48 39.7  33.32722  8.75  ML    1.1    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-11-15 06:41:12 38.35472  38.73944  11.51         ML    0.8    Kale (Malatya)  

2024-11-15 06:33:44 40.57389  36.53361  6.01  ML    1.3    Erbaa (Tokat)   

2024-11-15 06:32:05 39.66722  33.38889  7.0    ML    1.2    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-11-15 06:27:26 39.67667  33.35472  7.31  ML    1.7    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-11-15 06:22:53 39.6725     33.35611  6.5    ML    3.5    Bahşili (Kırıkkale)      

2024-11-15 06:22:12 38.35417  38.77667  8.98  ML    1.2    Kale (Malatya)  

2024-11-15 06:20:22 37.61         37.16333  4.31  ML    2.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-15 06:17:22 37.33556  36.98806  7.0    ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-15 06:07:07 39.15472  40.13583  7.0    ML    0.8    Karakoçan (Elazığ)    

2024-11-15 05:56:08 36.88         28.96694  7.0    ML    1.3    Dalaman (Muğla)      

2024-11-15 05:36:56 36.47694  30.57556  47.56         ML    1.5    Akdeniz - Antalya Körfezi - [05.58 km] Kemer (Antalya)

2024-11-15 05:09:52 36.86         29.05694  7.54  ML    0.9    Dalaman (Muğla)      

2024-11-15 05:07:49 38.05278  37.20889  7.0    ML    1.1    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-15 04:44:59 40.67111  30.55944  4.87  ML    1.7    Karapürçek (Sakarya)        

2024-11-15 04:36:51 37.68056  36.24583  7.16  ML    0.9    Kadirli (Osmaniye)    

2024-11-15 04:25:32 36.925       28.35667  7.0    ML    1.1    Marmaris (Muğla)     

2024-11-15 04:16:25 40.8075     27.71278  7.79  ML    1.4    Marmara Denizi - [17.80 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-15 04:15:07 40.7975     27.70972  7.06  ML    1.3    Marmara Denizi - [16.66 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-11-15 04:14:35 41.01361  39.81083  12.0  ML    1.3    Karadeniz - [03.91 km] Ortahisar (Trabzon)  

2024-11-15 03:52:27 38.01722  37.59         7.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-15 03:51:46 39.20111  29.36694  6.7    ML    0.9    Hisarcık (Kütahya)    

2024-11-15 03:36:10 39.40111  26.17444  10.56         ML    1.9    Ege Denizi - [10.17 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-11-15 03:26:52 38.12111  38.37056  7.01  ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-15 03:25:21 37.95972  36.50389  7.0    ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 03:21:56 41.59611  26.62722  5.56  ML    1.5    Merkez (Edirne)        

2024-11-15 03:11:06 36.40778  36.26         6.94  ML    1.0    Antakya (Hatay)        

2024-11-15 03:09:59 38.10333  36.56889  7.38  ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-15 02:57:04 38.37278  38.74306  11.07         ML    1.1    Kale (Malatya)  

2024-11-15 02:50:44 36.09278  35.935       7.86  ML    1.0    Akdeniz - Antakya Körfezi - [02.05 km] Samandağ (Hatay)

2024-11-15 02:44:46 37.77167  29.67694  6.61  ML    1.0    Bozkurt (Denizli)       

2024-11-15 02:27:42 38.35667  38.95889  11.81         ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-15 02:24:36 40.29306  24.30194  6.0    ML    2.4    Ege Denizi

2024-11-15 02:23:40 40.40833  24.02361  17.54         ML    2.6    Ayion Oros (Yunanistan) - [146.70 km] Gökçeada (Çanakkale)     

2024-11-15 01:52:40 36.8925     29.0775     7.32  ML    1.5    Dalaman (Muğla)      

2024-11-15 01:50:18 37.89278  36.25361  10.89         ML    1.1    Saimbeyli (Adana)        

2024-11-15 01:47:47 38.10722  38.47528  6.98  ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-15 01:04:44 37.17167  29.22639  7.0    ML    1.4    Acıpayam (Denizli)    

2024-11-15 01:01:43 40.62472  29.20278  7.0    ML    1.1    Termal (Yalova)

2024-11-15 00:44:27 39.93667  41.27306  10.78         ML    1.0    Yakutiye (Erzurum)        

2024-11-15 00:39:04 37.14944  42.63         5.82  ML    1.5    Zakho, Duhok (Irak) - [04.78 km] Silopi (Şırnak) 

2024-11-15 00:36:48 40.26778  27.04806  5.5    ML    1.7    Biga (Çanakkale)       

2024-11-15 00:36:42 37.63806  35.90111  6.93  ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-11-15 00:34:28 40.5725     36.535       5.67  ML    1.6    Erbaa (Tokat)   

2024-11-15 00:34:00 38.44194  38.005       6.99  ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-15 00:17:31 38.87333  29.95083  7.58  ML    1.0    Dumlupınar (Kütahya)

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