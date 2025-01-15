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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.15 10:22:51  38.5205   28.2147        5.0      -.-  2.7  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2025.01.15 10:17:21  37.4105   32.0912        7.2      -.-  1.3  -.-   BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA)                    İlksel

2025.01.15 10:08:42  36.1297   27.5675       30.7      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.15 09:42:16  38.5563   28.2008       11.3      -.-  1.7  -.-   CAPAKLI-SALIHLI (MANISA)                          İlksel

2025.01.15 09:35:13  38.0277   37.6838        7.9      -.-  1.8  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2025.01.15 09:30:59  37.7142   30.7713        5.4      -.-  2.0  -.-   DARIOREN-(ISPARTA)                                İlksel

2025.01.15 09:18:01  36.0153   27.3767        4.8      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.15 08:50:43  38.3092   38.7915        5.1      -.-  1.8  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.01.15 07:24:07  39.3120   27.5512        7.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)                        İlksel

2025.01.15 07:09:26  38.0260   38.2035        5.4      -.-  1.2  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel

2025.01.15 06:10:44  39.5063   37.3252       11.1      -.-  1.2  -.-   YENIKERVANSARAY-(SIVAS)                           İlksel

2025.01.15 06:07:37  39.9948   38.9988       10.8      -.-  1.8  -.-   YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)                   İlksel

2025.01.15 06:07:22  39.9983   39.0265       14.0      -.-  1.3  -.-   KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN)                     İlksel

2025.01.15 05:58:45  37.4643   37.0002        6.1      -.-  3.2  3.3   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2025.01.15 05:41:05  38.9577   26.2683        5.9      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.15 05:20:25  38.5045   38.1490       15.6      -.-  1.2  -.-   KIRKPINAR-(MALATYA)                               İlksel

2025.01.15 05:13:31  36.7387   36.3717        7.0      -.-  1.5  -.-   ZEYTINOBA-HASSA (HATAY)                           İlksel

2025.01.15 04:20:07  39.1070   40.1167        4.2      -.-  1.4  -.-   HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)                     İlksel

2025.01.15 04:19:06  37.8173   36.6295        9.1      -.-  1.0  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2025.01.15 03:40:23  39.4548   40.0242        5.0      -.-  1.4  -.-   HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI)                       İlksel

2025.01.15 03:40:19  40.8008   31.5035       10.0      -.-  1.7  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel

2025.01.15 03:33:35  35.7408   25.4637       17.7      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.15 03:10:31  35.5975   26.6895        6.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.15 02:59:20  38.1390   37.8125        5.5      -.-  2.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2025.01.15 02:52:37  40.0772   31.7232        5.3      -.-  1.8  -.-   CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)                        İlksel

2025.01.15 02:47:56  37.4032   36.9530        3.3      -.-  1.4  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2025.01.15 02:27:49  37.6018   35.4447       10.5      -.-  1.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            İlksel

2025.01.15 01:53:00  40.2060   31.6715        9.1      -.-  2.2  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         REVIZE01   (2025.01.15 01:53:00)

2025.01.15 01:30:26  38.5528   37.4757        4.9      -.-  1.2  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel

2025.01.15 00:47:56  36.9285   27.7815        4.1      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2025.01.15 00:38:03  38.1348   36.1922        5.0      -.-  2.1  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel

2025.01.15 00:33:57  38.1103   37.2395        4.8      -.-  1.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.15 00:11:19  37.9165   28.7415       27.1      -.-  1.4  -.-   TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 15 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-15 11:49:28 40.39194  28.87528  7.01  ML    1.6    Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.51 km] Mudanya (Bursa)       

2025-01-15 11:37:26 37.7975     36.60028  7.0    ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-01-15 11:31:51 39.47667  28.1975     6.99  ML    1.7    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-01-15 11:29:11 39.33667  33.61944  7.0    ML    1.0    Kaman (Kırşehir)       

2025-01-15 10:26:35 36.01083  29.62667  7.3    ML    1.6    Akdeniz - [19.98 km] Kaş (Antalya)  

2025-01-15 10:22:52 38.52417  28.23917  6.96  ML    2.8    Salihli (Manisa)

2025-01-15 10:17:22 37.34833  32.04444  6.98  ML    1.0    Seydişehir (Konya)    

2025-01-15 10:10:04 38.33417  38.79417  7.0    ML    1.2    Kale (Malatya)  

2025-01-15 10:08:41 35.99139  27.73639  11.72         ML    2.2    Ege Denizi - [78.57 km] Marmaris (Muğla)      

2025-01-15 09:42:16 38.55056  28.19417  6.93  ML    1.3    Salihli (Manisa)

2025-01-15 09:35:13 38.02361  37.66806  14.56         ML    1.8    Doğanşehir (Malatya) 

2025-01-15 09:30:59 37.71944  30.81         13.98         ML    2.1    Eğirdir (Isparta)        

2025-01-15 09:17:59 35.75         27.60694  7.0    ML    1.9    Akdeniz - [105.60 km] Datça (Muğla)  

2025-01-15 08:50:43 38.32056  38.79306  7.0    ML    1.9    Kale (Malatya)  

2025-01-15 07:24:09 39.25139  27.57556  7.0    ML    1.6    Soma (Manisa) 

2025-01-15 06:10:44 39.40556  37.36944  7.0    ML    1.4    Ulaş (Sivas)       

2025-01-15 06:07:38 40.01972  38.92333  13.04         ML    1.5    Refahiye (Erzincan)        

2025-01-15 06:07:23 39.99972  38.91972  13.06         ML    1.3    Refahiye (Erzincan)        

2025-01-15 05:58:45 37.48972  36.99056  7.0    ML    3.2    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-15 05:41:06 38.93861  26.26917  6.2    ML    2.0    Ege Denizi - [33.04 km] Karaburun (İzmir)     

2025-01-15 05:20:26 38.57833  38.05333  7.0    ML    1.2    Yazıhan (Malatya)     

2025-01-15 05:13:34 36.86583  36.50806  7.0    ML    1.5    Hassa (Hatay)   

2025-01-15 04:20:08 39.07194  40.10222  7.02  ML    1.1    Karakoçan (Elazığ)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-15 04:19:08 37.80083  36.64167  7.2    ML    0.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-01-15 04:04:37 39.86694  40.35806  15.62         ML    1.2    Tercan (Erzincan)        

2025-01-15 03:41:04 38.14083  37.53389  7.0    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-15 03:40:25 39.47194  40.01194  7.01  ML    1.2    Pülümür (Tunceli)    

2025-01-15 03:40:19 40.80111  31.53056  12.85         ML    1.4    Merkez (Bolu)  

2025-01-15 03:37:16 37.65444  35.88778  7.0    ML    0.9    Kozan (Adana) 

2025-01-15 03:10:37 35.45639  27.24167  11.34         ML    2.2    Akdeniz - [138.61 km] Datça (Muğla)   

2025-01-15 02:59:20 38.14444  37.8225     10.47         ML    2.6    Doğanşehir (Malatya) 

2025-01-15 02:52:39 40.17278  31.71778  7.09  ML    1.6    Beypazarı (Ankara)   

2025-01-15 02:47:57 37.43361  36.94722  7.22  ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-15 02:27:50 37.59528  35.43722  7.0    ML    1.3    Aladağ (Adana)

2025-01-15 02:02:34 38.10167  38.49528  7.0    ML    0.8    Sincik (Adıyaman)    

2025-01-15 01:52:59 40.15306  31.70611  7.0    ML    2.1    Beypazarı (Ankara)   

2025-01-15 01:48:31 37.88556  28.54028  6.96  ML    1.0    Kuyucak (Aydın)       

2025-01-15 01:30:26 38.54222  37.42222  7.0    ML    1.0    Darende (Malatya)    

2025-01-15 01:26:31 37.62472  35.89139  7.0    ML    0.7    Kozan (Adana) 

2025-01-15 00:54:10 37.67306  36.69806  6.98  ML    1.0    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-01-15 00:47:54 36.86389  27.68889  7.0    ML    1.4    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla)   

2025-01-15 00:45:04 38.04639  37.63944  7.0    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-15 00:38:04 38.15028  36.21778  7.03  ML    2.1    Tufanbeyli (Adana)   

2025-01-15 00:33:58 38.08722  37.24333  7.0    ML    1.1    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-15 00:25:18 37.79417  36.58056  7.19  ML    1.0    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-01-15 00:19:34 36.7775     27.5675     43.53         ML    1.7    Ege Denizi - [06.42 km] Datça (Muğla)   

2025-01-15 00:11:19 37.92639  28.79583  7.02  ML    1.1    Sarayköy (Denizli)

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