Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 15 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 15 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 15 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.15 10:22:51 38.5205 28.2147 5.0 -.- 2.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.15 10:17:21 37.4105 32.0912 7.2 -.- 1.3 -.- BASKARAOREN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2025.01.15 10:08:42 36.1297 27.5675 30.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.15 09:42:16 38.5563 28.2008 11.3 -.- 1.7 -.- CAPAKLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.15 09:35:13 38.0277 37.6838 7.9 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.15 09:30:59 37.7142 30.7713 5.4 -.- 2.0 -.- DARIOREN-(ISPARTA) İlksel
2025.01.15 09:18:01 36.0153 27.3767 4.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.15 08:50:43 38.3092 38.7915 5.1 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.15 07:24:07 39.3120 27.5512 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel
2025.01.15 07:09:26 38.0260 38.2035 5.4 -.- 1.2 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.15 06:10:44 39.5063 37.3252 11.1 -.- 1.2 -.- YENIKERVANSARAY-(SIVAS) İlksel
2025.01.15 06:07:37 39.9948 38.9988 10.8 -.- 1.8 -.- YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.01.15 06:07:22 39.9983 39.0265 14.0 -.- 1.3 -.- KAMBERAGA-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2025.01.15 05:58:45 37.4643 37.0002 6.1 -.- 3.2 3.3 TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.15 05:41:05 38.9577 26.2683 5.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.15 05:20:25 38.5045 38.1490 15.6 -.- 1.2 -.- KIRKPINAR-(MALATYA) İlksel
2025.01.15 05:13:31 36.7387 36.3717 7.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) İlksel
2025.01.15 04:20:07 39.1070 40.1167 4.2 -.- 1.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2025.01.15 04:19:06 37.8173 36.6295 9.1 -.- 1.0 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.15 03:40:23 39.4548 40.0242 5.0 -.- 1.4 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2025.01.15 03:40:19 40.8008 31.5035 10.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.01.15 03:33:35 35.7408 25.4637 17.7 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.15 03:10:31 35.5975 26.6895 6.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.15 02:59:20 38.1390 37.8125 5.5 -.- 2.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.15 02:52:37 40.0772 31.7232 5.3 -.- 1.8 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.01.15 02:47:56 37.4032 36.9530 3.3 -.- 1.4 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.15 02:27:49 37.6018 35.4447 10.5 -.- 1.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.01.15 01:53:00 40.2060 31.6715 9.1 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) REVIZE01 (2025.01.15 01:53:00)
2025.01.15 01:30:26 38.5528 37.4757 4.9 -.- 1.2 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.15 00:47:56 36.9285 27.7815 4.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.15 00:38:03 38.1348 36.1922 5.0 -.- 2.1 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.15 00:33:57 38.1103 37.2395 4.8 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.15 00:11:19 37.9165 28.7415 27.1 -.- 1.4 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
AFAD 15 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-15 11:49:28 40.39194 28.87528 7.01 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.51 km] Mudanya (Bursa)
2025-01-15 11:37:26 37.7975 36.60028 7.0 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-15 11:31:51 39.47667 28.1975 6.99 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-15 11:29:11 39.33667 33.61944 7.0 ML 1.0 Kaman (Kırşehir)
2025-01-15 10:26:35 36.01083 29.62667 7.3 ML 1.6 Akdeniz - [19.98 km] Kaş (Antalya)
2025-01-15 10:22:52 38.52417 28.23917 6.96 ML 2.8 Salihli (Manisa)
2025-01-15 10:17:22 37.34833 32.04444 6.98 ML 1.0 Seydişehir (Konya)
2025-01-15 10:10:04 38.33417 38.79417 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2025-01-15 10:08:41 35.99139 27.73639 11.72 ML 2.2 Ege Denizi - [78.57 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-15 09:42:16 38.55056 28.19417 6.93 ML 1.3 Salihli (Manisa)
2025-01-15 09:35:13 38.02361 37.66806 14.56 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-15 09:30:59 37.71944 30.81 13.98 ML 2.1 Eğirdir (Isparta)
2025-01-15 09:17:59 35.75 27.60694 7.0 ML 1.9 Akdeniz - [105.60 km] Datça (Muğla)
2025-01-15 08:50:43 38.32056 38.79306 7.0 ML 1.9 Kale (Malatya)
2025-01-15 07:24:09 39.25139 27.57556 7.0 ML 1.6 Soma (Manisa)
2025-01-15 06:10:44 39.40556 37.36944 7.0 ML 1.4 Ulaş (Sivas)
2025-01-15 06:07:38 40.01972 38.92333 13.04 ML 1.5 Refahiye (Erzincan)
2025-01-15 06:07:23 39.99972 38.91972 13.06 ML 1.3 Refahiye (Erzincan)
2025-01-15 05:58:45 37.48972 36.99056 7.0 ML 3.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-15 05:41:06 38.93861 26.26917 6.2 ML 2.0 Ege Denizi - [33.04 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-15 05:20:26 38.57833 38.05333 7.0 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2025-01-15 05:13:34 36.86583 36.50806 7.0 ML 1.5 Hassa (Hatay)
2025-01-15 04:20:08 39.07194 40.10222 7.02 ML 1.1 Karakoçan (Elazığ)
2025-01-15 04:19:08 37.80083 36.64167 7.2 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-15 04:04:37 39.86694 40.35806 15.62 ML 1.2 Tercan (Erzincan)
2025-01-15 03:41:04 38.14083 37.53389 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-15 03:40:25 39.47194 40.01194 7.01 ML 1.2 Pülümür (Tunceli)
2025-01-15 03:40:19 40.80111 31.53056 12.85 ML 1.4 Merkez (Bolu)
2025-01-15 03:37:16 37.65444 35.88778 7.0 ML 0.9 Kozan (Adana)
2025-01-15 03:10:37 35.45639 27.24167 11.34 ML 2.2 Akdeniz - [138.61 km] Datça (Muğla)
2025-01-15 02:59:20 38.14444 37.8225 10.47 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-15 02:52:39 40.17278 31.71778 7.09 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2025-01-15 02:47:57 37.43361 36.94722 7.22 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-15 02:27:50 37.59528 35.43722 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2025-01-15 02:02:34 38.10167 38.49528 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2025-01-15 01:52:59 40.15306 31.70611 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2025-01-15 01:48:31 37.88556 28.54028 6.96 ML 1.0 Kuyucak (Aydın)
2025-01-15 01:30:26 38.54222 37.42222 7.0 ML 1.0 Darende (Malatya)
2025-01-15 01:26:31 37.62472 35.89139 7.0 ML 0.7 Kozan (Adana)
2025-01-15 00:54:10 37.67306 36.69806 6.98 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-15 00:47:54 36.86389 27.68889 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.97 km] Datça (Muğla)
2025-01-15 00:45:04 38.04639 37.63944 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-15 00:38:04 38.15028 36.21778 7.03 ML 2.1 Tufanbeyli (Adana)
2025-01-15 00:33:58 38.08722 37.24333 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-15 00:25:18 37.79417 36.58056 7.19 ML 1.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-15 00:19:34 36.7775 27.5675 43.53 ML 1.7 Ege Denizi - [06.42 km] Datça (Muğla)
2025-01-15 00:11:19 37.92639 28.79583 7.02 ML 1.1 Sarayköy (Denizli)