Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.16 12:07:53 39.4752 28.1445 7.7 -.- 2.0 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2024.12.16 11:54:04 38.8730 26.8385 8.6 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.12.16 11:36:32 37.2097 35.9793 22.2 -.- 1.5 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.12.16 11:32:44 38.1668 30.9988 6.8 -.- 2.3 -.- KOKE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.12.16 11:06:05 39.1355 29.0630 5.3 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.12.16 10:57:52 37.8235 36.0942 7.6 -.- 1.6 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.16 10:55:11 37.8483 36.6038 5.0 -.- 2.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 10:10:57 38.1155 38.2002 1.8 -.- 1.7 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.16 09:55:38 38.2028 38.1305 6.4 -.- 1.9 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.16 09:08:07 38.0220 37.5692 10.4 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 08:50:07 39.0487 39.0503 17.7 -.- 1.7 -.- ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.12.16 08:08:24 37.3680 37.0940 3.1 -.- 2.9 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 08:05:37 38.0577 37.3077 20.3 -.- 1.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 08:04:50 40.4295 43.0187 3.3 -.- 2.3 -.- CERME-(KARS) İlksel
2024.12.16 07:49:38 39.0628 39.0163 4.9 -.- 3.1 3.1 TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2024.12.16 07:37:42 40.2085 28.9560 14.7 -.- 2.0 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2024.12.16 06:48:17 39.9750 41.3348 7.4 -.- 2.4 -.- YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel
2024.12.16 06:43:46 40.0000 41.3310 5.0 -.- 3.3 3.3 KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.12.16 06:21:36 35.5597 27.1360 8.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.16 05:54:41 40.1992 28.9325 10.3 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-NILUFER (BURSA) İlksel
2024.12.16 05:25:18 38.8148 37.4258 5.0 -.- 1.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.12.16 04:49:09 39.2077 28.7112 18.4 -.- 1.5 -.- AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.12.16 04:36:40 35.5867 27.1002 5.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.16 04:17:46 38.2198 38.7082 5.4 -.- 1.5 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.16 03:21:20 37.4667 37.0607 4.5 -.- 1.3 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 03:10:59 40.7538 27.4532 11.5 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.12.16 01:50:14 38.0393 37.6983 8.6 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.16 01:31:38 37.8642 36.6413 8.7 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.16 00:48:58 34.8458 35.9805 5.0 -.- 3.0 -.- SURIYE İlksel
2024.12.16 00:17:39 38.0892 37.3878 8.1 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 16 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-16 12:27:03 38.24194 38.17083 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-16 12:24:57 38.67139 39.27222 8.76 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2024-12-16 12:19:32 37.60806 37.33389 7.36 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-16 12:07:53 39.46917 28.17528 6.99 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2024-12-16 11:54:04 38.86611 26.83611 14.49 ML 2.4 Ege Denizi - [09.82 km] Dikili (İzmir)
2024-12-16 11:40:15 40.20722 31.75972 7.02 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-12-16 11:34:31 39.1175 29.03694 11.08 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2024-12-16 11:32:44 38.18972 31.01361 6.99 ML 2.4 Gelendost (Isparta)
2024-12-16 11:06:05 39.12472 29.0225 10.83 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2024-12-16 10:57:53 37.81472 36.10167 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-12-16 10:55:12 37.82472 36.62556 7.12 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-16 10:10:58 38.08194 38.28333 7.0 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-16 09:57:44 38.07083 29.0525 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli)
2024-12-16 09:56:13 38.175 38.0175 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-16 09:55:38 38.18861 38.17722 9.68 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-16 09:34:56 40.00083 41.335 7.0 ML 1.4 Yakutiye (Erzurum)
2024-12-16 09:08:07 38.02528 37.55278 6.99 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-12-16 08:50:07 39.08472 39.01694 7.0 ML 1.7 Çemişgezek (Tunceli)
2024-12-16 08:08:24 37.36972 37.10667 7.28 ML 3.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-12-16 08:04:50 40.41028 42.98611 4.68 ML 2.2 Merkez (Kars)
2024-12-16 08:00:24 38.32722 38.79444 7.02 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-12-16 07:49:38 39.10028 38.96806 7.0 ML 3.0 Çemişgezek (Tunceli)
2024-12-16 07:37:42 40.20833 28.93806 7.11 ML 1.6 Nilüfer (Bursa)
2024-12-16 07:12:52 39.71389 38.86083 7.0 ML 1.3 Kemah (Erzincan)
2024-12-16 06:48:19 40.0225 41.38528 7.0 ML 2.2 Yakutiye (Erzurum)
2024-12-16 06:43:47 40.005 41.33167 11.11 ML 3.3 Yakutiye (Erzurum)
2024-12-16 06:27:51 38.09417 37.77556 5.62 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-16 06:21:37 35.52278 27.18167 10.4 ML 2.1 Ege Denizi - [132.18 km] Datça (Muğla)
2024-12-16 05:54:42 40.20917 29.03 11.0 ML 1.6 Osmangazi (Bursa)
2024-12-16 05:25:18 38.87444 37.4075 6.98 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2024-12-16 05:20:22 38.045 37.61361 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-16 05:10:16 38.29278 38.83639 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-16 05:02:40 39.04222 37.37167 7.01 ML 1.2 Kangal (Sivas)
2024-12-16 04:51:44 37.91 42.11917 6.99 ML 1.1 Merkez (Siirt)
2024-12-16 04:49:09 39.23833 28.69306 6.98 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2024-12-16 04:36:39 35.69333 26.86722 12.8 ML 2.5 Ege Denizi - [122.72 km] Datça (Muğla)
2024-12-16 03:21:20 37.50139 37.03889 7.7 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-16 03:18:47 38.03861 36.60389 6.94 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-16 03:10:58 40.78583 27.475 7.01 ML 2.3 Marmara Denizi - [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-12-16 03:10:46 38.20389 38.17278 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-16 01:50:14 38.06361 37.68944 13.93 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-16 01:31:38 37.83194 36.65472 7.04 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-16 00:48:57 34.8 36.02139 5.04 ML 3.0 Tartus (Suriye) - [118.06 km] Yayladağı (Hatay)
2024-12-16 00:17:39 38.08528 37.37194 7.02 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)