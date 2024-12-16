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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 16 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 16 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.16 12:07:53  39.4752   28.1445        7.7      -.-  2.0  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2024.12.16 11:54:04  38.8730   26.8385        8.6      -.-  2.4  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.12.16 11:36:32  37.2097   35.9793       22.2      -.-  1.5  -.-   IRMAKLI-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.12.16 11:32:44  38.1668   30.9988        6.8      -.-  2.3  -.-   KOKE-GELENDOST (ISPARTA)                          İlksel

2024.12.16 11:06:05  39.1355   29.0630        5.3      -.-  1.8  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel

2024.12.16 10:57:52  37.8235   36.0942        7.6      -.-  1.6  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.12.16 10:55:11  37.8483   36.6038        5.0      -.-  2.7  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.12.16 10:10:57  38.1155   38.2002        1.8      -.-  1.7  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.12.16 09:55:38  38.2028   38.1305        6.4      -.-  1.9  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.12.16 09:08:07  38.0220   37.5692       10.4      -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.16 08:50:07  39.0487   39.0503       17.7      -.-  1.7  -.-   ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI)                      İlksel

2024.12.16 08:08:24  37.3680   37.0940        3.1      -.-  2.9  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.16 08:05:37  38.0577   37.3077       20.3      -.-  1.4  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.16 08:04:50  40.4295   43.0187        3.3      -.-  2.3  -.-   CERME-(KARS)                                      İlksel

2024.12.16 07:49:38  39.0628   39.0163        4.9      -.-  3.1  3.1   TORATLI-CEMISGEZEK (TUNCELI)                      İlksel

2024.12.16 07:37:42  40.2085   28.9560       14.7      -.-  2.0  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2024.12.16 06:48:17  39.9750   41.3348        7.4      -.-  2.4  -.-   YAKUTIYE (ERZURUM)                                İlksel

2024.12.16 06:43:46  40.0000   41.3310        5.0      -.-  3.3  3.3   KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                       İlksel

2024.12.16 06:21:36  35.5597   27.1360        8.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.16 05:54:41  40.1992   28.9325       10.3      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-NILUFER (BURSA)                          İlksel

2024.12.16 05:25:18  38.8148   37.4258        5.0      -.-  1.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.12.16 04:49:09  39.2077   28.7112       18.4      -.-  1.5  -.-   AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel

2024.12.16 04:36:40  35.5867   27.1002        5.5      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.16 04:17:46  38.2198   38.7082        5.4      -.-  1.5  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel

2024.12.16 03:21:20  37.4667   37.0607        4.5      -.-  1.3  -.-   CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.12.16 03:10:59  40.7538   27.4532       11.5      -.-  2.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.12.16 01:50:14  38.0393   37.6983        8.6      -.-  2.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.12.16 01:31:38  37.8642   36.6413        8.7      -.-  1.7  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.12.16 00:48:58  34.8458   35.9805        5.0      -.-  3.0  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.12.16 00:17:39  38.0892   37.3878        8.1      -.-  1.7  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 16 Aralık son depremler listesi 

Tarih     Saat         Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-12-16 12:27:03       38.24194              38.17083              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-16 12:24:57       38.67139              39.27222              8.76       ML         1.6          Merkez (Elazığ)               

2024-12-16 12:19:32       37.60806              37.33389              7.36       ML         1.9          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-12-16 12:07:53       39.46917              28.17528              6.99       ML         1.8          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-12-16 11:54:04       38.86611              26.83611              14.49     ML         2.4          Ege Denizi - [09.82 km] Dikili (İzmir)       

2024-12-16 11:40:15       40.20722              31.75972              7.02       ML         2.1          Beypazarı (Ankara)        

2024-12-16 11:34:31       39.1175                29.03694              11.08     ML         1.4          Simav (Kütahya)             

2024-12-16 11:32:44       38.18972              31.01361              6.99       ML         2.4          Gelendost (Isparta)      

2024-12-16 11:06:05       39.12472              29.0225                10.83     ML         1.3          Simav (Kütahya)             

2024-12-16 10:57:53       37.81472              36.10167              7.0          ML         1.5          Saimbeyli (Adana)         

2024-12-16 10:55:12       37.82472              36.62556              7.12       ML         2.9          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-16 10:10:58       38.08194              38.28333              7.0          ML         1.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-12-16 09:57:44       38.07083              29.0525                7.0          ML         1.1          Güney (Denizli)               

2024-12-16 09:56:13       38.175   38.0175                7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-16 09:55:38       38.18861              38.17722              9.68       ML         2.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-16 09:34:56       40.00083              41.335   7.0          ML         1.4          Yakutiye (Erzurum)       

2024-12-16 09:08:07       38.02528              37.55278              6.99       ML         1.7          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-12-16 08:50:07       39.08472              39.01694              7.0          ML         1.7          Çemişgezek (Tunceli)   

2024-12-16 08:08:24       37.36972              37.10667              7.28       ML         3.0          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-12-16 08:04:50       40.41028              42.98611              4.68       ML         2.2          Merkez (Kars)  

2024-12-16 08:00:24       38.32722              38.79444              7.02       ML         1.3          Kale (Malatya) 

2024-12-16 07:49:38       39.10028              38.96806              7.0          ML         3.0          Çemişgezek (Tunceli)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 16 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-16 07:37:42       40.20833              28.93806              7.11       ML         1.6          Nilüfer (Bursa) 

2024-12-16 07:12:52       39.71389              38.86083              7.0          ML         1.3          Kemah (Erzincan)           

2024-12-16 06:48:19       40.0225                41.38528              7.0          ML         2.2          Yakutiye (Erzurum)       

2024-12-16 06:43:47       40.005   41.33167              11.11     ML         3.3          Yakutiye (Erzurum)       

2024-12-16 06:27:51       38.09417              37.77556              5.62       ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-16 06:21:37       35.52278              27.18167              10.4       ML         2.1          Ege Denizi - [132.18 km] Datça (Muğla)

2024-12-16 05:54:42       40.20917              29.03     11.0       ML         1.6          Osmangazi (Bursa)        

2024-12-16 05:25:18       38.87444              37.4075                6.98       ML         1.3          Gürün (Sivas)   

2024-12-16 05:20:22       38.045   37.61361              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-16 05:10:16       38.29278              38.83639              7.0          ML         0.9          Pütürge (Malatya)         

2024-12-16 05:02:40       39.04222              37.37167              7.01       ML         1.2          Kangal (Sivas)   

2024-12-16 04:51:44       37.91     42.11917              6.99       ML         1.1          Merkez (Siirt)   

2024-12-16 04:49:09       39.23833              28.69306              6.98       ML         1.3          Simav (Kütahya)             

2024-12-16 04:36:39       35.69333              26.86722              12.8       ML         2.5          Ege Denizi - [122.72 km] Datça (Muğla)

2024-12-16 03:21:20       37.50139              37.03889              7.7          ML         1.3          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-12-16 03:18:47       38.03861              36.60389              6.94       ML         1.3          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-12-16 03:10:58       40.78583              27.475   7.01       ML         2.3          Marmara Denizi - [07.87 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)          

2024-12-16 03:10:46       38.20389              38.17278              7.0          ML         1.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-16 01:50:14       38.06361              37.68944              13.93     ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-16 01:31:38       37.83194              36.65472              7.04       ML         1.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-16 00:48:57       34.8       36.02139              5.04       ML         3.0          Tartus (Suriye) - [118.06 km] Yayladağı (Hatay)

2024-12-16 00:17:39       38.08528              37.37194              7.02       ML         1.6          Nurhak (Kahramanmaraş)

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