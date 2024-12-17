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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.17 12:24:06  37.1775   28.5238        6.3      -.-  2.7  -.-   YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)                            İlksel

2024.12.17 11:33:31  36.9362   36.6630       20.3      -.-  1.7  -.-   KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.12.17 10:04:33  38.7477   36.3485        0.0      -.-  1.3  -.-   KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI)                  İlksel

2024.12.17 08:55:38  38.0897   36.3842       24.2      -.-  1.1  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.12.17 08:45:23  38.2858   28.5952       16.0      -.-  1.3  -.-   DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA)                      İlksel

2024.12.17 08:10:52  35.9410   31.1900       28.7      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.17 06:59:49  38.5453   28.2645        7.5      -.-  1.5  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2024.12.17 06:13:31  39.8207   41.7760       10.1      -.-  1.4  -.-   YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM)                        İlksel

2024.12.17 06:01:01  40.2347   31.7390       10.2      -.-  2.0  -.-   KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.12.17 04:41:41  40.3897   43.0485       12.0      -.-  1.7  -.-   ESENYAZI-(KARS)                                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.17 04:41:16  38.1160   37.8020       12.2      -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.12.17 04:21:21  40.5132   30.5188       12.9      -.-  1.2  -.-   TUZLA-TARAKLI (SAKARYA)                           İlksel

2024.12.17 03:21:08  40.9313   33.5140        2.2      -.-  2.1  -.-   SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI)                   İlksel

2024.12.17 03:16:14  38.3180   38.2267        5.2      -.-  1.9  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel

2024.12.17 02:42:01  36.9582   36.5940       22.5      -.-  1.3  -.-   AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.12.17 02:25:48  37.7158   36.4518        5.3      -.-  1.7  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.17 02:23:01  36.8795   28.9400       19.0      -.-  1.6  -.-   ELCIK-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel

2024.12.17 01:33:44  36.4238   26.9487      130.2      -.-  3.7  3.6   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.17 01:14:26  40.5675   27.4395       12.8      -.-  1.5  -.-   EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR)                       İlksel

2024.12.17 01:04:55  39.7850   37.6103        7.1      -.-  1.7  -.-   TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS)                        İlksel

2024.12.17 00:16:36  38.6313   39.6317        7.7      -.-  1.9  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 17 Aralık son depremler listesi 

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-12-17 12:24:07    37.14389    28.53667    4.8     ML    2.5     Ula (Muğla)       

2024-12-17 10:58:54    37.80972    29.62111    15.14 ML    1.9     Bozkurt (Denizli)

2024-12-17 09:24:40    37.35417    36.92222    15.99 ML    1.2     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2024-12-17 09:12:32    38.22194    30.93083    7.0     ML    1.1     Yalvaç (Isparta)  

2024-12-17 08:59:06    38.13944    37.96861    6.77   ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-17 08:45:19    38.40306    28.17667    7.0     ML    1.2     Salihli (Manisa) 

2024-12-17 08:38:01    38.62472    33.63333    8.23   ML    1.2     Tuz Gölü - [31.06 km] Eskil (Aksaray)  

2024-12-17 08:10:51    35.93417    31.16417    6.06   ML    2.2     Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya)      

2024-12-17 07:52:43    40.85778    31.70806    7.13   ML    1.5     Merkez (Bolu)    

2024-12-17 07:52:07    38.35639    38.85611    7.0     ML    1.3     Kale (Malatya)   

2024-12-17 07:47:24    35.27639    37.00139    7.01   ML    2.8     Hama (Suriye) - [99.14 km] Altınözü (Hatay)

2024-12-17 06:59:49    38.51917    28.26889    7.0     ML    1.7     Salihli (Manisa) 

2024-12-17 06:51:26    38.24139    38.22694    7.0     ML    1.6     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-12-17 06:31:56    38.28556    38.74444    11.95 ML    1.5     Pütürge (Malatya)      

2024-12-17 06:13:32    39.85444    41.78667    7.02   ML    2.0     Pasinler (Erzurum)      

2024-12-17 06:01:03    40.17028    31.78833    8.96   ML    2.4     Beypazarı (Ankara)     

2024-12-17 05:43:29    40.37167    27.03833    7.0     ML    1.4     Biga (Çanakkale)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-17 05:27:12    38.20111    38.46083    7.0     ML    1.6     Battalgazi (Malatya)   

2024-12-17 04:45:23    38.67556    31.25639    7.0     ML    0.8     Bolvadin (Afyonkarahisar)        

2024-12-17 04:41:42    40.40889    42.99306    6.37   ML    1.5     Merkez (Kars)    

2024-12-17 04:41:17    38.11944    37.77306    6.84   ML    1.4     Doğanşehir (Malatya)

2024-12-17 04:21:21    40.55083    30.50472    7.01   ML    1.1     Karapürçek (Sakarya) 

2024-12-17 04:17:05    39.48667    44.41194    7.01   ML    1.3     Doğubayazıt (Ağrı)     

2024-12-17 04:09:44    38.14278    38.47194    6.99   ML    0.8     Sincik (Adıyaman)       

2024-12-17 03:54:15    39.2675      29.11667    6.98   ML    1.1     Emet (Kütahya)  

2024-12-17 03:21:09    40.95472    33.51417    7.0     ML    1.9     Ilgaz (Çankırı)    

2024-12-17 03:16:14    38.3025      38.23472    7.01   ML    1.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-12-17 03:11:02    39.55417    27.73417    8.07   ML    1.0     Altıeylül (Balıkesir)      

2024-12-17 02:42:02    36.93778    36.53361    7.0     ML    1.5     İslahiye (Gaziantep)    

2024-12-17 02:25:49    37.73806    36.44833    6.35   ML    2.0     Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-12-17 02:23:02    36.88694    28.93361    7.56   ML    1.4     Dalaman (Muğla)       

2024-12-17 01:57:57    40.72722    34.01861    6.31   ML    1.3     Yapraklı (Çankırı)        

2024-12-17 01:33:46    36.47167    27.00833    7.95   MW  3.9     Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla)   

2024-12-17 01:14:27    40.58444    27.42194    9.65   ML    1.3     Marmara Denizi - [06.83 km] Marmara (Balıkesir)      

2024-12-17 01:04:56    39.70389    37.47333    7.25   ML    1.7     Hafik (Sivas)       

2024-12-17 00:49:59    38.29056    38.24778    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-12-17 00:43:06    38.8525      43.61722    7.0     ML    1.4     Tuşba (Van)       

2024-12-17 00:16:36    38.61611    39.68139    8.61   ML    1.7     Merkez (Elazığ) 

2024-12-17 00:14:20    39.27333    27.75556    7.0     ML    1.3     Soma (Manisa)

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