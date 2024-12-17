Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.17 12:24:06 37.1775 28.5238 6.3 -.- 2.7 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.17 11:33:31 36.9362 36.6630 20.3 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.17 10:04:33 38.7477 36.3485 0.0 -.- 1.3 -.- KUCUKPOTUKLU-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.12.17 08:55:38 38.0897 36.3842 24.2 -.- 1.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 08:45:23 38.2858 28.5952 16.0 -.- 1.3 -.- DELEMENLER-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.12.17 08:10:52 35.9410 31.1900 28.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.12.17 06:59:49 38.5453 28.2645 7.5 -.- 1.5 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2024.12.17 06:13:31 39.8207 41.7760 10.1 -.- 1.4 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2024.12.17 06:01:01 40.2347 31.7390 10.2 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.12.17 04:41:41 40.3897 43.0485 12.0 -.- 1.7 -.- ESENYAZI-(KARS) İlksel
2024.12.17 04:41:16 38.1160 37.8020 12.2 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.17 04:21:21 40.5132 30.5188 12.9 -.- 1.2 -.- TUZLA-TARAKLI (SAKARYA) İlksel
2024.12.17 03:21:08 40.9313 33.5140 2.2 -.- 2.1 -.- SULEYMANHACILAR-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2024.12.17 03:16:14 38.3180 38.2267 5.2 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.12.17 02:42:01 36.9582 36.5940 22.5 -.- 1.3 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.12.17 02:25:48 37.7158 36.4518 5.3 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.17 02:23:01 36.8795 28.9400 19.0 -.- 1.6 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.12.17 01:33:44 36.4238 26.9487 130.2 -.- 3.7 3.6 AKDENIZ İlksel
2024.12.17 01:14:26 40.5675 27.4395 12.8 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.12.17 01:04:55 39.7850 37.6103 7.1 -.- 1.7 -.- TOPCUYENIKOY-HAFIK (SIVAS) İlksel
2024.12.17 00:16:36 38.6313 39.6317 7.7 -.- 1.9 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
AFAD 17 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-17 12:24:07 37.14389 28.53667 4.8 ML 2.5 Ula (Muğla)
2024-12-17 10:58:54 37.80972 29.62111 15.14 ML 1.9 Bozkurt (Denizli)
2024-12-17 09:24:40 37.35417 36.92222 15.99 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-12-17 09:12:32 38.22194 30.93083 7.0 ML 1.1 Yalvaç (Isparta)
2024-12-17 08:59:06 38.13944 37.96861 6.77 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-17 08:45:19 38.40306 28.17667 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2024-12-17 08:38:01 38.62472 33.63333 8.23 ML 1.2 Tuz Gölü - [31.06 km] Eskil (Aksaray)
2024-12-17 08:10:51 35.93417 31.16417 6.06 ML 2.2 Akdeniz - [79.21 km] Kumluca (Antalya)
2024-12-17 07:52:43 40.85778 31.70806 7.13 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-12-17 07:52:07 38.35639 38.85611 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-12-17 07:47:24 35.27639 37.00139 7.01 ML 2.8 Hama (Suriye) - [99.14 km] Altınözü (Hatay)
2024-12-17 06:59:49 38.51917 28.26889 7.0 ML 1.7 Salihli (Manisa)
2024-12-17 06:51:26 38.24139 38.22694 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-17 06:31:56 38.28556 38.74444 11.95 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
2024-12-17 06:13:32 39.85444 41.78667 7.02 ML 2.0 Pasinler (Erzurum)
2024-12-17 06:01:03 40.17028 31.78833 8.96 ML 2.4 Beypazarı (Ankara)
2024-12-17 05:43:29 40.37167 27.03833 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-12-17 05:27:12 38.20111 38.46083 7.0 ML 1.6 Battalgazi (Malatya)
2024-12-17 04:45:23 38.67556 31.25639 7.0 ML 0.8 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-12-17 04:41:42 40.40889 42.99306 6.37 ML 1.5 Merkez (Kars)
2024-12-17 04:41:17 38.11944 37.77306 6.84 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-17 04:21:21 40.55083 30.50472 7.01 ML 1.1 Karapürçek (Sakarya)
2024-12-17 04:17:05 39.48667 44.41194 7.01 ML 1.3 Doğubayazıt (Ağrı)
2024-12-17 04:09:44 38.14278 38.47194 6.99 ML 0.8 Sincik (Adıyaman)
2024-12-17 03:54:15 39.2675 29.11667 6.98 ML 1.1 Emet (Kütahya)
2024-12-17 03:21:09 40.95472 33.51417 7.0 ML 1.9 Ilgaz (Çankırı)
2024-12-17 03:16:14 38.3025 38.23472 7.01 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-17 03:11:02 39.55417 27.73417 8.07 ML 1.0 Altıeylül (Balıkesir)
2024-12-17 02:42:02 36.93778 36.53361 7.0 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep)
2024-12-17 02:25:49 37.73806 36.44833 6.35 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-12-17 02:23:02 36.88694 28.93361 7.56 ML 1.4 Dalaman (Muğla)
2024-12-17 01:57:57 40.72722 34.01861 6.31 ML 1.3 Yapraklı (Çankırı)
2024-12-17 01:33:46 36.47167 27.00833 7.95 MW 3.9 Ege Denizi - [46.41 km] Datça (Muğla)
2024-12-17 01:14:27 40.58444 27.42194 9.65 ML 1.3 Marmara Denizi - [06.83 km] Marmara (Balıkesir)
2024-12-17 01:04:56 39.70389 37.47333 7.25 ML 1.7 Hafik (Sivas)
2024-12-17 00:49:59 38.29056 38.24778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-17 00:43:06 38.8525 43.61722 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van)
2024-12-17 00:16:36 38.61611 39.68139 8.61 ML 1.7 Merkez (Elazığ)
2024-12-17 00:14:20 39.27333 27.75556 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa)