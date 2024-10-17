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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Ekim tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Ekim son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.10.17 11:45:39  38.6217   37.7580        7.7      -.-  1.8  -.-   BARINDIR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.10.17 11:39:07  39.6788   37.3782        3.6      -.-  4.2  4.1   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.17 11:36:02  39.7002   37.3865        5.0      -.-  2.9  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.17 11:29:55  39.6725   37.3747        3.6      -.-  4.7  4.6   AKPINAR-(SIVAS)                                   İlksel

2024.10.17 09:39:01  38.4375   39.2000        9.3      -.-  2.4  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.10.17 09:14:34  40.0377   40.0023       19.9      -.-  1.9  -.-   KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN)               İlksel

2024.10.17 08:54:54  38.3607   38.8138        1.2      -.-  2.9  2.8   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.17 08:30:11  38.8280   38.6027       26.3      -.-  2.1  -.-   PIRALI-ARAPGIR (MALATYA)                          İlksel

2024.10.17 08:14:24  40.2567   24.0600        5.0      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.17 07:54:50  38.3297   38.8587        5.0      -.-  1.7  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.17 07:51:43  37.9025   36.3023        8.1      -.-  1.9  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.10.17 07:46:16  38.3497   37.5075        6.0      -.-  1.8  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.10.17 07:33:19  40.2038   31.7397        8.4      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.10.17 07:33:03  38.3973   38.7373       27.4      -.-  1.4  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.17 07:10:28  38.3672   38.8520        8.3      -.-  1.5  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.17 07:01:46  39.0930   37.7872        2.9      -.-  1.4  -.-   TASLI-KANGAL (SIVAS)                              İlksel

2024.10.17 06:43:07  38.6975   37.1955       16.3      -.-  1.3  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.10.17 06:40:31  38.3815   38.9160        9.4      -.-  1.1  -.-   KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel

2024.10.17 06:17:22  38.3027   37.8340       11.0      -.-  1.4  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.10.17 06:13:46  37.8458   36.2722        5.3      -.-  1.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.10.17 06:05:12  38.2735   38.7542       15.4      -.-  1.0  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.10.17 05:57:15  36.6185   24.5370        5.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.17 05:42:58  38.3457   38.8483       22.8      -.-  0.9  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.17 05:40:22  41.1442   34.5360        8.9      -.-  1.5  -.-   KARABOYA-KARGI (CORUM)                            İlksel

2024.10.17 05:35:33  38.3538   38.8375       17.4      -.-  1.5  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.17 05:34:05  38.3667   38.8215       12.4      -.-  1.5  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.17 05:29:28  36.9703   42.4048        1.4      -.-  2.9  -.-   OVAKOY-SILOPI (SIRNAK)                            İlksel

2024.10.17 05:24:22  36.6235   24.4728        5.0      -.-  2.8  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.10.17 04:29:16  37.2422   28.8430       17.0      -.-  1.5  -.-   SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)                           İlksel

2024.10.17 04:26:50  38.3837   38.7778       10.3      -.-  1.8  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.10.17 04:20:38  38.2077   26.3055       24.5      -.-  1.4  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.10.17 04:19:33  37.6630   35.4380        2.5      -.-  1.7  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.10.17 04:10:30  38.0298   36.2140       18.1      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.10.17 04:07:14  36.6153   24.5227        5.0      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.10.17 04:00:04  38.3750   38.9297        8.1      -.-  1.4  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.10.17 03:57:30  38.4010   38.8758       13.6      -.-  1.0  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.17 03:56:11  38.3630   38.7788        7.8      -.-  1.4  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.10.17 03:54:54  37.1898   37.1870        9.0      -.-  0.9  -.-   YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel

2024.10.17 03:41:34  37.1952   36.0090       13.3      -.-  1.0  -.-   BIRKENT-CEYHAN (ADANA)                            İlksel

2024.10.17 03:38:20  38.4463   37.3172        4.4      -.-  2.2  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.10.17 03:32:13  38.3782   38.8243        8.3      -.-  2.6  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.17 03:21:17  34.6105   24.6072        6.5      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.10.17 02:53:31  37.3975   30.3533        8.1      -.-  1.6  -.-   HEYBELI-BUCAK (BURDUR)                            İlksel

2024.10.17 02:53:01  38.3875   38.8538        1.7      -.-  2.5  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.17 02:52:08  36.3643   35.9028        8.8      -.-  1.1  -.-   AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)                         İlksel

2024.10.17 02:49:24  38.0977   36.7192       19.4      -.-  1.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.10.17 02:27:21  38.3785   38.8422        5.0      -.-  1.7  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

2024.10.17 02:15:08  38.3995   38.7892        2.8      -.-  1.4  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.17 02:09:32  38.1308   25.8862        5.3      -.-  2.3  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.10.17 02:03:21  38.2860   38.7078        7.6      -.-  1.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.10.17 01:49:21  38.9625   38.4272       11.3      -.-  1.2  -.-   BOGAZLI-ARAPGIR (MALATYA)                         İlksel

2024.10.17 01:35:40  37.2997   28.7973        8.9      -.-  1.5  -.-   ALANYURT-KALE (DENIZLI)                           İlksel

2024.10.17 01:32:35  38.3925   38.8810        8.2      -.-  1.3  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.17 01:30:35  40.4060   34.3898       28.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKERIKLI-UGURLUDAG (CORUM)                     İlksel

2024.10.17 01:24:16  38.3863   38.8400       22.1      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel

2024.10.17 00:51:48  38.4233   38.8623       22.3      -.-  1.2  -.-   KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.17 00:47:59  38.4727   39.1412       10.2      -.-  1.4  -.-   GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.17 00:36:05  38.3900   38.8910       28.0      -.-  1.1  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel

2024.10.17 00:34:48  40.0325   42.6237        5.0      -.-  2.3  -.-   GULLUCE-SARIKAMIS (KARS)                          İlksel

2024.10.17 00:23:08  38.3683   38.8170        5.0      -.-  1.7  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.10.17 00:19:45  38.3578   38.8183        5.7      -.-  1.8  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 17 Ekim son depremler listesi

Tarih(TS)             Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-10-17 11:39:06       39.64833              37.35778              22.98     ML         4.1          Merkez (Sivas)

2024-10-17 11:36:25       39.67028              37.35694              7.01       MW       3.1          Merkez (Sivas)

2024-10-17 11:36:03       39.64194              37.35417              7.0          MW       3.3          Merkez (Sivas)

2024-10-17 11:29:55       39.65278              37.35278              10.57     MW       4.7          Merkez (Sivas)

2024-10-17 11:04:11       37.41     37.05833              19.14     ML         1.1          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-10-17 10:45:24       38.33667              38.79278              9.91       ML         1.8          Kale (Malatya) 

2024-10-17 10:26:50       38.37778              38.8675                7.0          ML         1.6          Kale (Malatya) 

2024-10-17 10:26:39       38.3375                38.86944              7.01       ML         1.7          Kale (Malatya) 

2024-10-17 10:09:25       37.36583              36.975   10.33     ML         1.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-10-17 09:39:02       38.4075                39.16389              7.0          ML         2.5          Sivrice (Elazığ)  

2024-10-17 09:34:29       38.59972              30.79111              7.05       ML         1.3          Merkez (Afyonkarahisar)           

2024-10-17 09:14:36       40.065   40.03639              7.0          ML         1.1          Merkez (Bayburt)          

2024-10-17 09:11:25       39.61028              27.85528              6.67       ML         1.5          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-10-17 09:10:13       38.31167              38.77222              9.9          ML         0.8          Kale (Malatya) 

2024-10-17 09:07:26       38.31306              38.76861              11.53     ML         0.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 09:05:19       38.28611              38.77917              7.03       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-10-17 08:54:55       38.335   38.79944              9.17       MW       3.3          Kale (Malatya) 

2024-10-17 08:30:27       38.39389              39.14472              6.94       ML         0.9          Sivrice (Elazığ)  

2024-10-17 07:54:51       38.33056              38.7975                6.97       ML         1.8          Kale (Malatya) 

2024-10-17 07:51:44       37.84194              36.25083              6.57       ML         2.1          Saimbeyli (Adana)         

2024-10-17 07:46:16       38.30778              37.38417              7.0          ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-10-17 07:33:16       39.96083              31.78417              7.0          ML         2.3          Beypazarı (Ankara)        

2024-10-17 07:33:05       38.37194              38.85306              7.0          ML         1.3          Kale (Malatya) 

2024-10-17 07:19:58       38.35167              38.73472              10.49     ML         0.8          Kale (Malatya) 

2024-10-17 07:10:28       38.35417              38.76833              8.98       ML         1.6          Kale (Malatya) 

2024-10-17 07:01:46       39.1425                37.77778              6.97       ML         1.7          Kangal (Sivas)   

2024-10-17 06:44:07       38.3775                38.71972              11.94     ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 06:40:33       38.36639              38.88278              7.15       ML         1.1          Kale (Malatya) 

2024-10-17 06:37:45       38.37389              38.72639              10.62     ML         1.3          Kale (Malatya) 

2024-10-17 06:17:23       38.32806              37.85139              8.58       ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-10-17 06:13:46       37.85917              36.34083              5.13       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-17 06:05:13       38.36333              38.73861              11.77     ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 05:47:21       38.31972              38.79139              7.14       ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 05:42:59       38.33667              38.80028              9.32       ML         1.3          Kale (Malatya) 

2024-10-17 05:40:22       41.13333              34.44389              9.26       ML         1.5          Kargı (Çorum)  

2024-10-17 05:35:34       38.33417              38.79     9.71       ML         1.8          Kale (Malatya) 

2024-10-17 05:34:06       38.33556              38.80472              8.14       ML         1.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 05:29:30       37.04222              42.45222              7.16       ML         2.9          Simele, Duhok (Irak) - [09.78 km] Silopi (Şırnak)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-10-17 05:19:57       38.07278              38.38861              6.85       ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-10-17 05:01:05       38.34167              38.86028              6.93       ML         0.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 04:29:50       38.37222              38.87583              6.96       ML         1.1          Kale (Malatya) 

2024-10-17 04:29:17       37.28472              28.79889              7.0          ML         1.4          Beyağaç (Denizli)            

2024-10-17 04:26:50       38.34722              38.77194              11.12     ML         2.1          Kale (Malatya) 

2024-10-17 04:19:34       37.69278              35.43611              7.0          ML         1.6          Aladağ (Adana)               

2024-10-17 04:18:04       38.38056              38.86944              6.94       ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-10-17 04:12:37       38.35361              38.87278              7.12       ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-10-17 04:00:04       38.3575                38.86194              7.0          ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 03:57:32       38.3675                38.85972              7.0          ML         1.1          Kale (Malatya) 

2024-10-17 03:56:56       38.34139              38.78639              8.81       ML         0.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 03:56:12       38.34083              38.80417              8.95       ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 03:51:28       38.36083              38.74361              10.74     ML         0.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 03:38:20       38.47083              37.28833              7.0          ML         2.2          Darende (Malatya)        

2024-10-17 03:32:13       38.35306              38.86028              11.6       ML         2.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 02:53:02       38.35194              38.82056              11.62     ML         2.5          Kale (Malatya) 

2024-10-17 02:49:23       38.05194              36.65333              6.83       ML         1.1          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-10-17 02:27:23       38.35556              38.8075                10.22     ML         1.7          Kale (Malatya) 

2024-10-17 02:15:08       38.34722              38.77917              7.02       ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 02:09:32       38.105   25.90472              6.41       ML         2.4          Ege Denizi - [36.22 km] Çeşme (İzmir)  

2024-10-17 02:03:22       38.26028              38.68778              12.14     ML         1.9          Pütürge (Malatya)         

2024-10-17 01:50:37       38.3725                38.82028              7.0          ML         1.1          Kale (Malatya) 

2024-10-17 01:49:21       39.01972              38.48167              7.39       ML         1.3          Arapgir (Malatya)           

2024-10-17 01:38:15       37.06889              42.40222              7.91       ML         1.6          Simele, Duhok (Irak) - [06.76 km] Silopi (Şırnak)               

2024-10-17 01:35:23       38.33806              38.8025                6.99       ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-10-17 01:32:36       38.35222              38.82389              8.79       ML         1.4          Kale (Malatya) 

2024-10-17 01:30:33       40.39833              34.4025                7.01       ML         1.4          Uğurludağ (Çorum)       

2024-10-17 01:24:16       38.36111              38.74722              9.98       ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-10-17 00:51:48       38.36833              38.72389              10.34     ML         1.5          Kale (Malatya) 

2024-10-17 00:48:00       38.38806              39.13056              7.0          ML         1.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-10-17 00:36:08       38.36083              38.82833              7.0          ML         1.2          Kale (Malatya) 

2024-10-17 00:34:49       40.04639              42.63861              7.0          ML         2.1          Sarıkamış (Kars)              

2024-10-17 00:23:09       38.37333              38.755   9.08       ML         1.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 00:19:45       38.34194              38.8125                7.06       ML         1.9          Kale (Malatya) 

2024-10-17 00:18:25       38.27444              38.80472              6.84       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-10-17 00:07:23       40.26806              40.72111              7.0          ML         1.2          İspir (Erzurum)

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