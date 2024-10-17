Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ekim 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Ekim tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Ekim son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.10.17 11:45:39 38.6217 37.7580 7.7 -.- 1.8 -.- BARINDIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 11:39:07 39.6788 37.3782 3.6 -.- 4.2 4.1 AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 11:36:02 39.7002 37.3865 5.0 -.- 2.9 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 11:29:55 39.6725 37.3747 3.6 -.- 4.7 4.6 AKPINAR-(SIVAS) İlksel
2024.10.17 09:39:01 38.4375 39.2000 9.3 -.- 2.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 09:14:34 40.0377 40.0023 19.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.10.17 08:54:54 38.3607 38.8138 1.2 -.- 2.9 2.8 KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 08:30:11 38.8280 38.6027 26.3 -.- 2.1 -.- PIRALI-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2024.10.17 08:14:24 40.2567 24.0600 5.0 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.17 07:54:50 38.3297 38.8587 5.0 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 07:51:43 37.9025 36.3023 8.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 07:46:16 38.3497 37.5075 6.0 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 07:33:19 40.2038 31.7397 8.4 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.10.17 07:33:03 38.3973 38.7373 27.4 -.- 1.4 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 07:10:28 38.3672 38.8520 8.3 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 07:01:46 39.0930 37.7872 2.9 -.- 1.4 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2024.10.17 06:43:07 38.6975 37.1955 16.3 -.- 1.3 -.- KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.10.17 06:40:31 38.3815 38.9160 9.4 -.- 1.1 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 06:17:22 38.3027 37.8340 11.0 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.10.17 06:13:46 37.8458 36.2722 5.3 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.17 06:05:12 38.2735 38.7542 15.4 -.- 1.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:57:15 36.6185 24.5370 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.17 05:42:58 38.3457 38.8483 22.8 -.- 0.9 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:40:22 41.1442 34.5360 8.9 -.- 1.5 -.- KARABOYA-KARGI (CORUM) İlksel
2024.10.17 05:35:33 38.3538 38.8375 17.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:34:05 38.3667 38.8215 12.4 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 05:29:28 36.9703 42.4048 1.4 -.- 2.9 -.- OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2024.10.17 05:24:22 36.6235 24.4728 5.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.10.17 04:29:16 37.2422 28.8430 17.0 -.- 1.5 -.- SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2024.10.17 04:26:50 38.3837 38.7778 10.3 -.- 1.8 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 04:20:38 38.2077 26.3055 24.5 -.- 1.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.17 04:19:33 37.6630 35.4380 2.5 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.10.17 04:10:30 38.0298 36.2140 18.1 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.10.17 04:07:14 36.6153 24.5227 5.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.10.17 04:00:04 38.3750 38.9297 8.1 -.- 1.4 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 03:57:30 38.4010 38.8758 13.6 -.- 1.0 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 03:56:11 38.3630 38.7788 7.8 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 03:54:54 37.1898 37.1870 9.0 -.- 0.9 -.- YENISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.10.17 03:41:34 37.1952 36.0090 13.3 -.- 1.0 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.10.17 03:38:20 38.4463 37.3172 4.4 -.- 2.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 03:32:13 38.3782 38.8243 8.3 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 03:21:17 34.6105 24.6072 6.5 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.10.17 02:53:31 37.3975 30.3533 8.1 -.- 1.6 -.- HEYBELI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2024.10.17 02:53:01 38.3875 38.8538 1.7 -.- 2.5 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 02:52:08 36.3643 35.9028 8.8 -.- 1.1 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.10.17 02:49:24 38.0977 36.7192 19.4 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.10.17 02:27:21 38.3785 38.8422 5.0 -.- 1.7 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 02:15:08 38.3995 38.7892 2.8 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 02:09:32 38.1308 25.8862 5.3 -.- 2.3 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.10.17 02:03:21 38.2860 38.7078 7.6 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.10.17 01:49:21 38.9625 38.4272 11.3 -.- 1.2 -.- BOGAZLI-ARAPGIR (MALATYA) İlksel
2024.10.17 01:35:40 37.2997 28.7973 8.9 -.- 1.5 -.- ALANYURT-KALE (DENIZLI) İlksel
2024.10.17 01:32:35 38.3925 38.8810 8.2 -.- 1.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 01:30:35 40.4060 34.3898 28.0 -.- 1.6 -.- BUYUKERIKLI-UGURLUDAG (CORUM) İlksel
2024.10.17 01:24:16 38.3863 38.8400 22.1 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 00:51:48 38.4233 38.8623 22.3 -.- 1.2 -.- KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 00:47:59 38.4727 39.1412 10.2 -.- 1.4 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 00:36:05 38.3900 38.8910 28.0 -.- 1.1 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.10.17 00:34:48 40.0325 42.6237 5.0 -.- 2.3 -.- GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2024.10.17 00:23:08 38.3683 38.8170 5.0 -.- 1.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.10.17 00:19:45 38.3578 38.8183 5.7 -.- 1.8 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
AFAD 17 Ekim son depremler listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-17 11:39:06 39.64833 37.35778 22.98 ML 4.1 Merkez (Sivas)
2024-10-17 11:36:25 39.67028 37.35694 7.01 MW 3.1 Merkez (Sivas)
2024-10-17 11:36:03 39.64194 37.35417 7.0 MW 3.3 Merkez (Sivas)
2024-10-17 11:29:55 39.65278 37.35278 10.57 MW 4.7 Merkez (Sivas)
2024-10-17 11:04:11 37.41 37.05833 19.14 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-17 10:45:24 38.33667 38.79278 9.91 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 10:26:50 38.37778 38.8675 7.0 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-17 10:26:39 38.3375 38.86944 7.01 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-17 10:09:25 37.36583 36.975 10.33 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-17 09:39:02 38.4075 39.16389 7.0 ML 2.5 Sivrice (Elazığ)
2024-10-17 09:34:29 38.59972 30.79111 7.05 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-10-17 09:14:36 40.065 40.03639 7.0 ML 1.1 Merkez (Bayburt)
2024-10-17 09:11:25 39.61028 27.85528 6.67 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2024-10-17 09:10:13 38.31167 38.77222 9.9 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 09:07:26 38.31306 38.76861 11.53 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 09:05:19 38.28611 38.77917 7.03 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 08:54:55 38.335 38.79944 9.17 MW 3.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 08:30:27 38.39389 39.14472 6.94 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)
2024-10-17 07:54:51 38.33056 38.7975 6.97 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:51:44 37.84194 36.25083 6.57 ML 2.1 Saimbeyli (Adana)
2024-10-17 07:46:16 38.30778 37.38417 7.0 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-17 07:33:16 39.96083 31.78417 7.0 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-10-17 07:33:05 38.37194 38.85306 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:19:58 38.35167 38.73472 10.49 ML 0.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:10:28 38.35417 38.76833 8.98 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-10-17 07:01:46 39.1425 37.77778 6.97 ML 1.7 Kangal (Sivas)
2024-10-17 06:44:07 38.3775 38.71972 11.94 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:40:33 38.36639 38.88278 7.15 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:37:45 38.37389 38.72639 10.62 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 06:17:23 38.32806 37.85139 8.58 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-17 06:13:46 37.85917 36.34083 5.13 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-17 06:05:13 38.36333 38.73861 11.77 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:47:21 38.31972 38.79139 7.14 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:42:59 38.33667 38.80028 9.32 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:40:22 41.13333 34.44389 9.26 ML 1.5 Kargı (Çorum)
2024-10-17 05:35:34 38.33417 38.79 9.71 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:34:06 38.33556 38.80472 8.14 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 05:29:30 37.04222 42.45222 7.16 ML 2.9 Simele, Duhok (Irak) - [09.78 km] Silopi (Şırnak)
2024-10-17 05:19:57 38.07278 38.38861 6.85 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-10-17 05:01:05 38.34167 38.86028 6.93 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:29:50 38.37222 38.87583 6.96 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:29:17 37.28472 28.79889 7.0 ML 1.4 Beyağaç (Denizli)
2024-10-17 04:26:50 38.34722 38.77194 11.12 ML 2.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:19:34 37.69278 35.43611 7.0 ML 1.6 Aladağ (Adana)
2024-10-17 04:18:04 38.38056 38.86944 6.94 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:12:37 38.35361 38.87278 7.12 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 04:00:04 38.3575 38.86194 7.0 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:57:32 38.3675 38.85972 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:56:56 38.34139 38.78639 8.81 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:56:12 38.34083 38.80417 8.95 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:51:28 38.36083 38.74361 10.74 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 03:38:20 38.47083 37.28833 7.0 ML 2.2 Darende (Malatya)
2024-10-17 03:32:13 38.35306 38.86028 11.6 ML 2.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:53:02 38.35194 38.82056 11.62 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:49:23 38.05194 36.65333 6.83 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-17 02:27:23 38.35556 38.8075 10.22 ML 1.7 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:15:08 38.34722 38.77917 7.02 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 02:09:32 38.105 25.90472 6.41 ML 2.4 Ege Denizi - [36.22 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-17 02:03:22 38.26028 38.68778 12.14 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 01:50:37 38.3725 38.82028 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya)
2024-10-17 01:49:21 39.01972 38.48167 7.39 ML 1.3 Arapgir (Malatya)
2024-10-17 01:38:15 37.06889 42.40222 7.91 ML 1.6 Simele, Duhok (Irak) - [06.76 km] Silopi (Şırnak)
2024-10-17 01:35:23 38.33806 38.8025 6.99 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 01:32:36 38.35222 38.82389 8.79 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-17 01:30:33 40.39833 34.4025 7.01 ML 1.4 Uğurludağ (Çorum)
2024-10-17 01:24:16 38.36111 38.74722 9.98 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:51:48 38.36833 38.72389 10.34 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:48:00 38.38806 39.13056 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-10-17 00:36:08 38.36083 38.82833 7.0 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:34:49 40.04639 42.63861 7.0 ML 2.1 Sarıkamış (Kars)
2024-10-17 00:23:09 38.37333 38.755 9.08 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:19:45 38.34194 38.8125 7.06 ML 1.9 Kale (Malatya)
2024-10-17 00:18:25 38.27444 38.80472 6.84 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-10-17 00:07:23 40.26806 40.72111 7.0 ML 1.2 İspir (Erzurum)