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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Eylül tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Eylül son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.09.17 12:26:58  36.2933   33.7562        0.0      -.-  0.8  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel

2024.09.17 12:17:32  36.2700   33.7843        0.0      -.-  1.1  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel

2024.09.17 12:02:22  38.5920   29.0160       14.4      -.-  1.1  -.-   CEMALCAVUS-ESME (USAK)                            İlksel

2024.09.17 11:26:21  37.0723   27.8795        0.0      -.-  1.5  -.-   GURCEGIZ-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.09.17 10:03:51  37.9527   27.2138        9.8      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.09.17 09:57:55  39.0428   40.3198        5.0      -.-  2.6  -.-   UZUNSAVAT-(BINGOL)                                İlksel

2024.09.17 09:47:07  39.6472   40.5035        5.0      -.-  2.4  -.-   ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel

2024.09.17 09:43:12  38.3410   27.2097        5.0      -.-  1.5  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.09.17 09:35:36  39.1083   40.3293       13.9      -.-  2.0  -.-   SUTGOLU-(BINGOL)                                  İlksel

2024.09.17 08:25:06  38.1483   37.2115       25.5      -.-  1.7  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.17 08:09:07  38.0630   37.6488        7.4      -.-  1.9  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.09.17 07:53:46  40.7745   34.1533        8.4      -.-  2.2  -.-   YONCALI-BAYAT (CORUM)                             İlksel

2024.09.17 07:51:15  40.7450   31.7438        8.1      -.-  1.2  -.-   YENICEPINAR-(BOLU)                                İlksel

2024.09.17 07:26:19  39.0170   27.0258       10.8      -.-  1.7  -.-   ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)                     İlksel

2024.09.17 06:01:48  38.0488   37.2363       13.6      -.-  1.7  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.17 05:53:12  38.6777   25.4347        5.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.09.17 05:50:16  36.4973   27.5783        7.4      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.17 05:37:54  37.2018   28.3618       16.6      -.-  0.8  -.-   MUGLA                                             İlksel

2024.09.17 05:26:27  39.9252   39.1947        5.0      -.-  1.7  -.-   KOCYATAGI-(ERZINCAN)                              İlksel

2024.09.17 05:15:15  38.8880   26.6453        5.7      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.09.17 04:52:12  39.0533   40.3118        2.1      -.-  2.4  -.-   ARICILAR-(BINGOL)                                 İlksel

2024.09.17 04:42:06  37.3045   37.1228        2.9      -.-  1.4  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.17 04:40:36  38.9117   26.2065        2.9      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.09.17 04:32:50  37.9002   36.3595        6.4      -.-  1.2  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.09.17 04:17:40  40.6415   29.1052       14.2      -.-  1.4  -.-   CINARCIK (YALOVA)                                 İlksel

2024.09.17 04:12:29  38.1882   36.9112        5.9      -.-  2.2  -.-   HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.09.17 03:52:31  38.0928   37.8735        5.0      -.-  1.2  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              İlksel

2024.09.17 03:44:27  35.2948   32.2297        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.17 03:31:18  39.3765   39.9512        4.4      -.-  1.5  -.-   KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI)                        İlksel

2024.09.17 02:48:04  38.0990   36.5352        6.5      -.-  1.2  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.09.17 02:42:50  37.3133   37.1415        5.3      -.-  1.6  -.-   CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.09.17 02:38:34  37.3000   37.1200        1.2      -.-  1.9  -.-   HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.09.17 02:37:55  37.2852   37.1253        1.2      -.-  2.4  -.-   COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.09.17 02:05:12  37.4867   38.7718        7.2      -.-  1.5  -.-   CAKMAK-HILVAN (SANLIURFA)                         İlksel

2024.09.17 01:59:16  38.9082   43.5923        5.7      -.-  2.9  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel

2024.09.17 01:52:25  40.0965   27.0685       18.2      -.-  2.0  -.-   BOZGUC-CAN (CANAKKALE)                            İlksel

2024.09.17 01:48:42  37.1038   28.9737        7.8      -.-  1.7  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.09.17 01:30:40  38.7102   27.5050       11.1      -.-  1.4  -.-   SELIMSAHLAR-(MANISA)                              İlksel

2024.09.17 01:19:17  37.0820   28.9727        9.6      -.-  2.5  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.09.17 01:14:21  37.0258   28.5398       10.7      -.-  1.3  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel

2024.09.17 00:50:57  35.2845   27.6088       11.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.09.17 00:45:46  36.9740   28.6687        5.0      -.-  1.4  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.09.17 00:33:56  38.0202   37.5925        4.6      -.-  3.3  3.3   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.09.17 00:30:57  37.0023   29.2897       10.8      -.-  1.3  -.-   CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 17 Eylül son depremler listesi

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-09-17 12:04:48 38.60611  39.12306  7.17  ML    1.5    Merkez (Elazığ)

2024-09-17 10:20:07 39.44639  33.45028  7.0    ML    0.9    Çelebi (Kırıkkale)       

2024-09-17 10:03:50 37.95917  27.21167  7.2    ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.13 km] Selçuk (İzmir)    

2024-09-17 09:57:55 39.105       40.28861  12.64         ML    2.5    Merkez (Bingöl)        

2024-09-17 09:47:07 39.62389  40.43389  7.02  ML    2.0    Tercan (Erzincan)      

2024-09-17 09:43:13 38.33472  27.16806  7.1    ML    1.5    Gaziemir (İzmir)        

2024-09-17 09:38:55 39.19167  34.13611  7.0    ML    0.8    Merkez (Kırşehir)      

2024-09-17 09:37:55 39.17056  34.12389  7.0    ML    0.9    Merkez (Kırşehir)      

2024-09-17 09:11:58 39.18056  42.10111  33.68         ML    1.7    Bulanık (Muş)  

2024-09-17 08:09:07 38.04028  37.66333  9.69  ML    2.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-17 07:53:47 40.77556  34.06472  10.31         ML    1.9    Yapraklı (Çankırı)        

2024-09-17 07:41:24 39.69222  26.37167  7.0    ML    1.0    Ezine (Çanakkale)     

2024-09-17 07:26:19 39.02472  27.00444  7.83  ML    1.5    Bergama (İzmir)        

2024-09-17 06:01:49 38.08556  37.26861  7.0    ML    1.7    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-09-17 05:53:14 38.69111  25.58417  7.0    ML    2.3    Ege Denizi - [70.45 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-17 05:50:15 36.39278  27.51833  12.37         ML    1.6    Ege Denizi - [34.06 km] Datça (Muğla)   

2024-09-17 05:48:38 37.77278  37.70167  5.26  ML    1.2    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-09-17 05:26:29 39.9175     39.26917  11.73         ML    1.3    Merkez (Erzincan)        

2024-09-17 05:15:15 38.89389  26.63         7.02  ML    1.2    Ege Denizi - [17.22 km] Dikili (İzmir)     

2024-09-17 04:52:13 39.11111  40.29139  5.02  ML    1.8    Merkez (Bingöl)        

2024-09-17 04:40:37 38.91667  26.24         7.02  ML    1.6    Ege Denizi - [31.95 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-17 04:32:50 37.92389  36.31639  7.0    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-17 04:25:43 38.90944  26.27861  7.0    ML    1.3    Ege Denizi - [29.74 km] Karaburun (İzmir)     

2024-09-17 04:19:52 38.95778  43.54417  12.69         ML    1.1    Van Gölü - [04.29 km] Erciş (Van)

2024-09-17 04:17:40 40.63556  29.07         5.14  ML    1.4    Çınarcık (Yalova)       

2024-09-17 04:12:29 38.14194  36.84056  10.69         ML    2.0    Afşin (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-09-17 03:52:32 38.08667  37.84139  5.85  ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2024-09-17 03:44:19 35.00694  31.75139  7.14  ML    2.1    Akdeniz - [141.40 km] Gazipaşa (Antalya)    

2024-09-17 03:36:08 38.30139  38.77722  10.16         ML    1.1    Pütürge (Malatya)        

2024-09-17 03:31:17 39.47         40.01         9.58  ML    1.4    Pülümür (Tunceli)    

2024-09-17 03:22:45 38.24667  38.81417  7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-09-17 03:02:39 38.20472  28.88861  5.88  ML    1.0    Buldan (Denizli)        

2024-09-17 02:48:05 38.11167  36.52472  7.0    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-09-17 02:42:50 37.28778  37.12139  7.0    ML    1.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-17 02:38:35 37.38778  37.03361  7.0    ML    1.8    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-09-17 02:37:56 37.28861  37.1375     7.0    ML    2.3    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-09-17 02:05:12 37.50167  38.74083  8.91  ML    1.4    Hilvan (Şanlıurfa)     

2024-09-17 01:59:16 38.94806  43.48611  7.0    ML    2.7    Van Gölü - [06.85 km] Erciş (Van)        

2024-09-17 01:56:31 38.95056  43.53778  13.08         ML    1.0    Van Gölü - [05.03 km] Erciş (Van)

2024-09-17 01:52:25 40.08722  27.07528  5.15  ML    1.8    Çan (Çanakkale)        

2024-09-17 01:48:42 37.05667  28.96278  6.97  ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)      

2024-09-17 01:30:41 38.70444  27.55639  6.97  ML    1.5    Saruhanlı (Manisa)   

2024-09-17 01:19:17 37.06778  28.95694  6.97  ML    2.2    Köyceğiz (Muğla)      

2024-09-17 01:14:21 36.9925     28.54         6.91  ML    1.1    Köyceğiz (Muğla)      

2024-09-17 01:11:26 38.27083  38.37194  7.75  ML    0.8    Battalgazi (Malatya) 

2024-09-17 00:50:53 35.085       27.42528  14.9  ML    2.1    Akdeniz - [178.58 km] Datça (Muğla)  

2024-09-17 00:48:02 38.4725     44.98556  7.06  ML    1.7    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.56 km] Başkale (Van)       

2024-09-17 00:45:47 36.92833  28.67944  7.07  ML    1.3    Köyceğiz Gölü - [03.71 km] Köyceğiz (Muğla)       

2024-09-17 00:33:55 38.02639  37.57722  13.17         ML    3.5    Nurhak (Kahramanmaraş)     

2024-09-17 00:30:58 36.94083  29.21861  7.0    ML    1.1    Çameli (Denizli)

2024-09-17 00:16:23 40.2425     31.90472  11.93         ML    1.5    Beypazarı (Ankara)

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