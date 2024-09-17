Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Eylül 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Eylül tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.09.17 12:26:58 36.2933 33.7562 0.0 -.- 0.8 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.09.17 12:17:32 36.2700 33.7843 0.0 -.- 1.1 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.09.17 12:02:22 38.5920 29.0160 14.4 -.- 1.1 -.- CEMALCAVUS-ESME (USAK) İlksel
2024.09.17 11:26:21 37.0723 27.8795 0.0 -.- 1.5 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.09.17 10:03:51 37.9527 27.2138 9.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.17 09:57:55 39.0428 40.3198 5.0 -.- 2.6 -.- UZUNSAVAT-(BINGOL) İlksel
2024.09.17 09:47:07 39.6472 40.5035 5.0 -.- 2.4 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.09.17 09:43:12 38.3410 27.2097 5.0 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.09.17 09:35:36 39.1083 40.3293 13.9 -.- 2.0 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel
2024.09.17 08:25:06 38.1483 37.2115 25.5 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 08:09:07 38.0630 37.6488 7.4 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.17 07:53:46 40.7745 34.1533 8.4 -.- 2.2 -.- YONCALI-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.09.17 07:51:15 40.7450 31.7438 8.1 -.- 1.2 -.- YENICEPINAR-(BOLU) İlksel
2024.09.17 07:26:19 39.0170 27.0258 10.8 -.- 1.7 -.- ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.09.17 06:01:48 38.0488 37.2363 13.6 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 05:53:12 38.6777 25.4347 5.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.09.17 05:50:16 36.4973 27.5783 7.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.17 05:37:54 37.2018 28.3618 16.6 -.- 0.8 -.- MUGLA İlksel
2024.09.17 05:26:27 39.9252 39.1947 5.0 -.- 1.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2024.09.17 05:15:15 38.8880 26.6453 5.7 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.17 04:52:12 39.0533 40.3118 2.1 -.- 2.4 -.- ARICILAR-(BINGOL) İlksel
2024.09.17 04:42:06 37.3045 37.1228 2.9 -.- 1.4 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 04:40:36 38.9117 26.2065 2.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.09.17 04:32:50 37.9002 36.3595 6.4 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 04:17:40 40.6415 29.1052 14.2 -.- 1.4 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.09.17 04:12:29 38.1882 36.9112 5.9 -.- 2.2 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 03:52:31 38.0928 37.8735 5.0 -.- 1.2 -.- DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.17 03:44:27 35.2948 32.2297 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.17 03:31:18 39.3765 39.9512 4.4 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.09.17 02:48:04 38.0990 36.5352 6.5 -.- 1.2 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 02:42:50 37.3133 37.1415 5.3 -.- 1.6 -.- CICEK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 02:38:34 37.3000 37.1200 1.2 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 02:37:55 37.2852 37.1253 1.2 -.- 2.4 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.09.17 02:05:12 37.4867 38.7718 7.2 -.- 1.5 -.- CAKMAK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.09.17 01:59:16 38.9082 43.5923 5.7 -.- 2.9 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2024.09.17 01:52:25 40.0965 27.0685 18.2 -.- 2.0 -.- BOZGUC-CAN (CANAKKALE) İlksel
2024.09.17 01:48:42 37.1038 28.9737 7.8 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.09.17 01:30:40 38.7102 27.5050 11.1 -.- 1.4 -.- SELIMSAHLAR-(MANISA) İlksel
2024.09.17 01:19:17 37.0820 28.9727 9.6 -.- 2.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.09.17 01:14:21 37.0258 28.5398 10.7 -.- 1.3 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2024.09.17 00:50:57 35.2845 27.6088 11.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.09.17 00:45:46 36.9740 28.6687 5.0 -.- 1.4 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.09.17 00:33:56 38.0202 37.5925 4.6 -.- 3.3 3.3 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.09.17 00:30:57 37.0023 29.2897 10.8 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
AFAD 17 Eylül son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-09-17 12:04:48 38.60611 39.12306 7.17 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2024-09-17 10:20:07 39.44639 33.45028 7.0 ML 0.9 Çelebi (Kırıkkale)
2024-09-17 10:03:50 37.95917 27.21167 7.2 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.13 km] Selçuk (İzmir)
2024-09-17 09:57:55 39.105 40.28861 12.64 ML 2.5 Merkez (Bingöl)
2024-09-17 09:47:07 39.62389 40.43389 7.02 ML 2.0 Tercan (Erzincan)
2024-09-17 09:43:13 38.33472 27.16806 7.1 ML 1.5 Gaziemir (İzmir)
2024-09-17 09:38:55 39.19167 34.13611 7.0 ML 0.8 Merkez (Kırşehir)
2024-09-17 09:37:55 39.17056 34.12389 7.0 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2024-09-17 09:11:58 39.18056 42.10111 33.68 ML 1.7 Bulanık (Muş)
2024-09-17 08:09:07 38.04028 37.66333 9.69 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-17 07:53:47 40.77556 34.06472 10.31 ML 1.9 Yapraklı (Çankırı)
2024-09-17 07:41:24 39.69222 26.37167 7.0 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)
2024-09-17 07:26:19 39.02472 27.00444 7.83 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2024-09-17 06:01:49 38.08556 37.26861 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-09-17 05:53:14 38.69111 25.58417 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [70.45 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-17 05:50:15 36.39278 27.51833 12.37 ML 1.6 Ege Denizi - [34.06 km] Datça (Muğla)
2024-09-17 05:48:38 37.77278 37.70167 5.26 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-09-17 05:26:29 39.9175 39.26917 11.73 ML 1.3 Merkez (Erzincan)
2024-09-17 05:15:15 38.89389 26.63 7.02 ML 1.2 Ege Denizi - [17.22 km] Dikili (İzmir)
2024-09-17 04:52:13 39.11111 40.29139 5.02 ML 1.8 Merkez (Bingöl)
2024-09-17 04:40:37 38.91667 26.24 7.02 ML 1.6 Ege Denizi - [31.95 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-17 04:32:50 37.92389 36.31639 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-17 04:25:43 38.90944 26.27861 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [29.74 km] Karaburun (İzmir)
2024-09-17 04:19:52 38.95778 43.54417 12.69 ML 1.1 Van Gölü - [04.29 km] Erciş (Van)
2024-09-17 04:17:40 40.63556 29.07 5.14 ML 1.4 Çınarcık (Yalova)
2024-09-17 04:12:29 38.14194 36.84056 10.69 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-09-17 03:52:32 38.08667 37.84139 5.85 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-09-17 03:44:19 35.00694 31.75139 7.14 ML 2.1 Akdeniz - [141.40 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-09-17 03:36:08 38.30139 38.77722 10.16 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-09-17 03:31:17 39.47 40.01 9.58 ML 1.4 Pülümür (Tunceli)
2024-09-17 03:22:45 38.24667 38.81417 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-09-17 03:02:39 38.20472 28.88861 5.88 ML 1.0 Buldan (Denizli)
2024-09-17 02:48:05 38.11167 36.52472 7.0 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-09-17 02:42:50 37.28778 37.12139 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-17 02:38:35 37.38778 37.03361 7.0 ML 1.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-09-17 02:37:56 37.28861 37.1375 7.0 ML 2.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-09-17 02:05:12 37.50167 38.74083 8.91 ML 1.4 Hilvan (Şanlıurfa)
2024-09-17 01:59:16 38.94806 43.48611 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [06.85 km] Erciş (Van)
2024-09-17 01:56:31 38.95056 43.53778 13.08 ML 1.0 Van Gölü - [05.03 km] Erciş (Van)
2024-09-17 01:52:25 40.08722 27.07528 5.15 ML 1.8 Çan (Çanakkale)
2024-09-17 01:48:42 37.05667 28.96278 6.97 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2024-09-17 01:30:41 38.70444 27.55639 6.97 ML 1.5 Saruhanlı (Manisa)
2024-09-17 01:19:17 37.06778 28.95694 6.97 ML 2.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-09-17 01:14:21 36.9925 28.54 6.91 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-09-17 01:11:26 38.27083 38.37194 7.75 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2024-09-17 00:50:53 35.085 27.42528 14.9 ML 2.1 Akdeniz - [178.58 km] Datça (Muğla)
2024-09-17 00:48:02 38.4725 44.98556 7.06 ML 1.7 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [50.56 km] Başkale (Van)
2024-09-17 00:45:47 36.92833 28.67944 7.07 ML 1.3 Köyceğiz Gölü - [03.71 km] Köyceğiz (Muğla)
2024-09-17 00:33:55 38.02639 37.57722 13.17 ML 3.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-09-17 00:30:58 36.94083 29.21861 7.0 ML 1.1 Çameli (Denizli)
2024-09-17 00:16:23 40.2425 31.90472 11.93 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)