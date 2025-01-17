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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.17 13:15:33  37.4408   42.6267        5.0      -.-  1.6  -.-   SENOBA-ULUDERE (SIRNAK)                           İlksel

2025.01.17 11:17:29  37.2958   28.8695       15.1      -.-  1.6  -.-   PINARONU-BEYAGAC (DENIZLI)                        İlksel

2025.01.17 10:56:27  39.0098   39.7330        5.0      -.-  1.4  -.-   AKTARLA-MAZGIRT (TUNCELI)                         İlksel

2025.01.17 10:28:02  37.8803   37.8598        7.5      -.-  1.5  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel

2025.01.17 10:28:02  38.0248   37.8390        5.0      -.-  1.6  -.-   HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2025.01.17 10:15:16  40.2088   31.6768        6.4      -.-  2.1  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel

2025.01.17 09:38:18  37.5142   26.7867        9.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2025.01.17 09:12:29  36.9982   36.0608        3.9      -.-  2.7  -.-   BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE)                 İlksel

2025.01.17 08:49:34  38.2730   27.4197       14.3      -.-  2.0  -.-   KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR)                        İlksel

2025.01.17 07:30:38  38.1370   37.5583        7.1      -.-  2.7  -.-   KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2025.01.17 07:10:53  37.9947   37.4508       20.5      -.-  1.3  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2025.01.17 06:32:01  38.6170   39.6385        7.0      -.-  2.0  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               İlksel

2025.01.17 06:22:12  39.0547   43.7633        5.0      -.-  2.1  -.-   ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN)                         İlksel

2025.01.17 06:02:36  36.0233   32.6855       12.7      -.-  1.6  -.-   CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN)                   İlksel

2025.01.17 05:59:38  38.1217   36.8693        2.7      -.-  1.2  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.17 05:47:08  39.8490   42.3225        5.0      -.-  2.0  -.-   YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI)                         İlksel

2025.01.17 05:46:21  37.7792   27.1583        5.2      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.17 05:17:02  40.8395   36.9770        5.5      -.-  2.6  -.-   ORMANCIK-AKKUS (ORDU)                             İlksel

2025.01.17 04:46:33  38.2658   37.8025        8.4      -.-  1.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.01.17 03:58:48  38.4665   37.2737        9.2      -.-  1.2  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.17 03:46:40  37.1698   28.8507        5.3      -.-  1.0  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel

2025.01.17 03:35:13  38.9157   41.6347        5.0      -.-  1.7  -.-   SURUGUDEN-(MUS)                                   İlksel

2025.01.17 03:27:31  40.2122   28.9735       10.8      -.-  1.4  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2025.01.17 03:18:44  40.2320   28.9852        7.0      -.-  1.7  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel

2025.01.17 02:48:51  38.0787   37.8282        5.8      -.-  1.7  -.-   GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2025.01.17 02:44:23  37.8250   36.1905       14.4      -.-  1.2  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2025.01.17 02:30:21  38.4035   37.5078        5.0      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2025.01.17 02:22:57  38.1297   38.4473        5.0      -.-  2.7  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2025.01.17 02:15:53  38.6362   26.5792       16.6      -.-  2.5  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2025.01.17 01:57:24  38.0610   37.4498        4.1      -.-  1.0  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.01.17 01:01:38  37.9987   38.1965        7.3      -.-  1.0  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  İlksel

2025.01.17 00:17:04  38.2768   29.6377       23.2      -.-  0.8  -.-   KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI)                         İlksel

2025.01.17 00:13:28  39.1133   35.1675        7.0      -.-  1.3  -.-   ESENTEPE-BOGAZLIYAN (YOZGAT)                      İlksel

2025.01.17 00:08:56  40.7102   30.6040       10.5      -.-  1.3  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)                          İlksel

2025.01.17 00:00:20  36.9972   36.3105        5.0      -.-  1.6  -.-   KARACALAR-(OSMANIYE)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 17 Ocak son depremler listesi 

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2025-01-17 13:57:44 38.15139  27.645       7.0    ML    1.3    Tire (İzmir)        

2025-01-17 13:50:25 38.13333  38.405       7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-17 13:49:07 40.18944  32.90444  7.01  ML    1.3    Çubuk (Ankara)        

2025-01-17 13:48:23 38.35833  38.16639  7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-17 13:01:50 39.48806  28.25917  5.33  ML    1.9    Bigadiç (Balıkesir)     

2025-01-17 12:51:02 40.87472  30.31306  6.85  ML    0.8    Adapazarı (Sakarya) 

2025-01-17 12:43:24 38.47139  29.17472  7.0    ML    1.0    Ulubey (Uşak)  

2025-01-17 12:24:17 40.93611  35.87222  7.0    ML    1.3    Ladik (Samsun)

2025-01-17 12:23:55 38.13528  27.30306  7.0    ML    1.1    Torbalı (İzmir)  

2025-01-17 12:12:41 38.25556  38.10722  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-17 11:49:50 37.33667  36.9275     8.55  ML    1.3    Türkoğlu (Kahramanmaraş)     

2025-01-17 11:46:07 37.85639  38.28056  6.25  ML    1.5    Merkez (Adıyaman)  

2025-01-17 11:17:31 37.14278  28.80944  7.0    ML    1.2    Menteşe (Muğla)      

2025-01-17 10:54:11 38.36278  38.96889  7.0    ML    0.7    Sivrice (Elazığ)  

2025-01-17 10:45:55 37.40722  43.98528  7.0    ML    2.1    Yüksekova (Hakkari)

2025-01-17 10:28:00 37.925       37.75139  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-17 10:15:16 40.11639  31.785       7.0    ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2025-01-17 10:14:41 38.08028  37.90472  6.39  ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-17 09:38:16 37.42611  26.80778  7.05  ML    1.9    Ege Denizi - [36.83 km] Didim (Aydın)  

2025-01-17 09:12:29 36.97722  36.08333  15.59         ML    2.8    Erzin (Hatay)    

2025-01-17 08:49:35 38.28861  27.40556  7.0    ML    1.7    Torbalı (İzmir)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-17 07:30:39 38.15444  37.55361  8.07  ML    2.8    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-17 07:13:36 38.20722  38.03972  7.0    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-17 06:32:01 38.58667  39.67306  7.07  ML    1.8    Merkez (Elazığ)

2025-01-17 06:31:07 38.58972  39.67528  7.04  ML    1.5    Merkez (Elazığ)

2025-01-17 06:22:12 39.00722  43.77222  12.53         ML    2.0    Muradiye (Van)

2025-01-17 06:10:15 38.35333  38.77222  9.49  ML    1.3    Kale (Malatya)  

2025-01-17 05:47:09 39.86944  42.33083  13.24         ML    2.0    Horasan (Erzurum)        

2025-01-17 05:46:21 37.7775     27.16528  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın)        

2025-01-17 05:43:46 38.17583  37.97         7.0    ML    1.3    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-17 05:17:01 40.83972  36.99111  10.51         ML    2.0    Akkuş (Ordu)   

2025-01-17 05:10:56 36.05861  30.81417  8.24  ML    1.6    Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya)    

2025-01-17 04:46:34 38.25556  37.75167  7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2025-01-17 03:58:50 38.47222  37.48139  6.99  ML    1.1    Darende (Malatya)    

2025-01-17 03:46:41 37.15         28.81722  6.98  ML    0.9    Menteşe (Muğla)      

2025-01-17 03:35:14 38.92444  41.65056  7.01  ML    1.7    Merkez (Muş)   

2025-01-17 03:27:31 40.19694  28.92667  7.0    ML    1.3    Nilüfer (Bursa) 

2025-01-17 03:18:44 40.20417  28.99056  7.85  ML    1.4    Nilüfer (Bursa) 

2025-01-17 02:48:52 38.08833  37.83583  6.97  ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)        

2025-01-17 02:44:24 37.82222  36.16278  7.16  ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2025-01-17 02:40:35 38.17639  38.04417  7.03  ML    0.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-01-17 02:39:45 38.05083  38.2475     6.97  ML    0.8    Çelikhan (Adıyaman)

2025-01-17 02:22:59 38.10861  38.46139  8.96  ML    2.7    Sincik (Adıyaman)    

2025-01-17 02:15:53 38.64389  26.57417  18.28         ML    2.4    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir)      

2025-01-17 00:17:03 38.37583  29.70639  7.01  ML    0.9    Çivril (Denizli)

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