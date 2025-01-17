Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 17 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 17 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 17 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.17 13:15:33 37.4408 42.6267 5.0 -.- 1.6 -.- SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2025.01.17 11:17:29 37.2958 28.8695 15.1 -.- 1.6 -.- PINARONU-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.17 10:56:27 39.0098 39.7330 5.0 -.- 1.4 -.- AKTARLA-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2025.01.17 10:28:02 37.8803 37.8598 7.5 -.- 1.5 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.17 10:28:02 38.0248 37.8390 5.0 -.- 1.6 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.17 10:15:16 40.2088 31.6768 6.4 -.- 2.1 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.01.17 09:38:18 37.5142 26.7867 9.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2025.01.17 09:12:29 36.9982 36.0608 3.9 -.- 2.7 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2025.01.17 08:49:34 38.2730 27.4197 14.3 -.- 2.0 -.- KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2025.01.17 07:30:38 38.1370 37.5583 7.1 -.- 2.7 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.17 07:10:53 37.9947 37.4508 20.5 -.- 1.3 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.17 06:32:01 38.6170 39.6385 7.0 -.- 2.0 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG) İlksel
2025.01.17 06:22:12 39.0547 43.7633 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIARGIT-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.01.17 06:02:36 36.0233 32.6855 12.7 -.- 1.6 -.- CAMLIPINARALANI-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2025.01.17 05:59:38 38.1217 36.8693 2.7 -.- 1.2 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.17 05:47:08 39.8490 42.3225 5.0 -.- 2.0 -.- YAYLADUZU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2025.01.17 05:46:21 37.7792 27.1583 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.17 05:17:02 40.8395 36.9770 5.5 -.- 2.6 -.- ORMANCIK-AKKUS (ORDU) İlksel
2025.01.17 04:46:33 38.2658 37.8025 8.4 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.17 03:58:48 38.4665 37.2737 9.2 -.- 1.2 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.17 03:46:40 37.1698 28.8507 5.3 -.- 1.0 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.01.17 03:35:13 38.9157 41.6347 5.0 -.- 1.7 -.- SURUGUDEN-(MUS) İlksel
2025.01.17 03:27:31 40.2122 28.9735 10.8 -.- 1.4 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.17 03:18:44 40.2320 28.9852 7.0 -.- 1.7 -.- NILUFER (BURSA) İlksel
2025.01.17 02:48:51 38.0787 37.8282 5.8 -.- 1.7 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.17 02:44:23 37.8250 36.1905 14.4 -.- 1.2 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.01.17 02:30:21 38.4035 37.5078 5.0 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.17 02:22:57 38.1297 38.4473 5.0 -.- 2.7 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.01.17 02:15:53 38.6362 26.5792 16.6 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.17 01:57:24 38.0610 37.4498 4.1 -.- 1.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.17 01:01:38 37.9987 38.1965 7.3 -.- 1.0 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2025.01.17 00:17:04 38.2768 29.6377 23.2 -.- 0.8 -.- KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.01.17 00:13:28 39.1133 35.1675 7.0 -.- 1.3 -.- ESENTEPE-BOGAZLIYAN (YOZGAT) İlksel
2025.01.17 00:08:56 40.7102 30.6040 10.5 -.- 1.3 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2025.01.17 00:00:20 36.9972 36.3105 5.0 -.- 1.6 -.- KARACALAR-(OSMANIYE) İlksel
AFAD 17 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-17 13:57:44 38.15139 27.645 7.0 ML 1.3 Tire (İzmir)
2025-01-17 13:50:25 38.13333 38.405 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-17 13:49:07 40.18944 32.90444 7.01 ML 1.3 Çubuk (Ankara)
2025-01-17 13:48:23 38.35833 38.16639 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-17 13:01:50 39.48806 28.25917 5.33 ML 1.9 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-17 12:51:02 40.87472 30.31306 6.85 ML 0.8 Adapazarı (Sakarya)
2025-01-17 12:43:24 38.47139 29.17472 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2025-01-17 12:24:17 40.93611 35.87222 7.0 ML 1.3 Ladik (Samsun)
2025-01-17 12:23:55 38.13528 27.30306 7.0 ML 1.1 Torbalı (İzmir)
2025-01-17 12:12:41 38.25556 38.10722 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-17 11:49:50 37.33667 36.9275 8.55 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-17 11:46:07 37.85639 38.28056 6.25 ML 1.5 Merkez (Adıyaman)
2025-01-17 11:17:31 37.14278 28.80944 7.0 ML 1.2 Menteşe (Muğla)
2025-01-17 10:54:11 38.36278 38.96889 7.0 ML 0.7 Sivrice (Elazığ)
2025-01-17 10:45:55 37.40722 43.98528 7.0 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari)
2025-01-17 10:28:00 37.925 37.75139 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-17 10:15:16 40.11639 31.785 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2025-01-17 10:14:41 38.08028 37.90472 6.39 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-17 09:38:16 37.42611 26.80778 7.05 ML 1.9 Ege Denizi - [36.83 km] Didim (Aydın)
2025-01-17 09:12:29 36.97722 36.08333 15.59 ML 2.8 Erzin (Hatay)
2025-01-17 08:49:35 38.28861 27.40556 7.0 ML 1.7 Torbalı (İzmir)
2025-01-17 07:30:39 38.15444 37.55361 8.07 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-17 07:13:36 38.20722 38.03972 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-17 06:32:01 38.58667 39.67306 7.07 ML 1.8 Merkez (Elazığ)
2025-01-17 06:31:07 38.58972 39.67528 7.04 ML 1.5 Merkez (Elazığ)
2025-01-17 06:22:12 39.00722 43.77222 12.53 ML 2.0 Muradiye (Van)
2025-01-17 06:10:15 38.35333 38.77222 9.49 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-01-17 05:47:09 39.86944 42.33083 13.24 ML 2.0 Horasan (Erzurum)
2025-01-17 05:46:21 37.7775 27.16528 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.67 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-17 05:43:46 38.17583 37.97 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-17 05:17:01 40.83972 36.99111 10.51 ML 2.0 Akkuş (Ordu)
2025-01-17 05:10:56 36.05861 30.81417 8.24 ML 1.6 Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya)
2025-01-17 04:46:34 38.25556 37.75167 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-01-17 03:58:50 38.47222 37.48139 6.99 ML 1.1 Darende (Malatya)
2025-01-17 03:46:41 37.15 28.81722 6.98 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2025-01-17 03:35:14 38.92444 41.65056 7.01 ML 1.7 Merkez (Muş)
2025-01-17 03:27:31 40.19694 28.92667 7.0 ML 1.3 Nilüfer (Bursa)
2025-01-17 03:18:44 40.20417 28.99056 7.85 ML 1.4 Nilüfer (Bursa)
2025-01-17 02:48:52 38.08833 37.83583 6.97 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-17 02:44:24 37.82222 36.16278 7.16 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2025-01-17 02:40:35 38.17639 38.04417 7.03 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-17 02:39:45 38.05083 38.2475 6.97 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2025-01-17 02:22:59 38.10861 38.46139 8.96 ML 2.7 Sincik (Adıyaman)
2025-01-17 02:15:53 38.64389 26.57417 18.28 ML 2.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir)
2025-01-17 00:17:03 38.37583 29.70639 7.01 ML 0.9 Çivril (Denizli)