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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.18 12:11:10  37.9005   37.8452        5.4      -.-  2.6  -.-   KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                 REVIZE01   (2024.11.18 12:11:09)

2024.11.18 11:39:50  39.4032   26.2472        5.2      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.11.18 10:23:13  37.5892   38.0628        8.1      -.-  1.5  -.-   DORTYOL-BESNI (ADIYAMAN)                          İlksel

2024.11.18 10:00:04  38.4053   27.5863       27.5      -.-  1.4  -.-   YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR)                        İlksel

2024.11.18 09:49:13  37.9678   37.7238        7.9      -.-  2.1  -.-   ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.18 09:42:50  37.1058   29.4302        1.4      -.-  1.3  -.-   IMAMLAR-CAMELI (DENIZLI)                          REVIZE01   (2024.11.18 09:42:50)

2024.11.18 09:12:58  41.0178   34.3410        5.6      -.-  1.8  -.-   ABDULLAH-KARGI (CORUM)                            İlksel

2024.11.18 09:04:28  37.7330   35.3628        5.0      -.-  2.7  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel

2024.11.18 08:47:52  36.9485   29.4938       15.8      -.-  1.8  -.-   ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR)                       İlksel

2024.11.18 08:02:05  36.9787   29.2245        3.8      -.-  2.0  -.-   KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.18 07:41:34  38.2427   37.7080        4.6      -.-  2.6  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel

2024.11.18 07:23:16  40.7107   31.5742       16.3      -.-  1.1  -.-   CAYIRKOY-(BOLU)                                   İlksel

2024.11.18 06:52:06  37.6295   35.9083        5.0      -.-  1.9  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.11.18 06:34:14  38.1482   36.5805        6.7      -.-  1.7  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.18 06:24:34  39.3362   40.7550        2.7      -.-  2.7  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel

2024.11.18 04:59:19  40.1942   31.7188        9.5      -.-  1.9  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.11.18 03:07:24  36.3972   35.7465        7.2      -.-  1.4  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

2024.11.18 02:49:33  37.9850   36.6047        8.3      -.-  1.4  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.11.18 02:37:26  38.0882   36.5305        4.1      -.-  2.6  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.11.18 02:30:02  38.1097   38.4953       13.0      -.-  1.5  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.11.18 02:25:18  38.9212   43.5798       22.4      -.-  1.5  -.-   CAKIRBEY-(VAN)                                    İlksel

2024.11.18 02:17:24  38.1250   38.5178       17.1      -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.11.18 02:07:23  37.9043   27.5640       18.3      -.-  1.3  -.-   ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)                  İlksel

2024.11.18 02:04:15  36.6665   36.5190        4.8      -.-  1.6  -.-   MAZMANLI-HASSA (HATAY)                            İlksel

2024.11.18 01:33:39  40.0928   23.2937       11.9      -.-  3.1  3.1   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.11.18 01:06:03  35.9027   29.3863       14.9      -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.18 01:04:16  37.8328   26.9368        8.6      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.18 00:30:57  36.6265   28.8687       16.0      -.-  2.0  -.-   FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2024.11.18 00:28:57  37.1815   36.9492        5.5      -.-  1.3  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.11.18 00:26:39  38.3068   38.8637       19.8      -.-  1.0  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.11.18 00:23:29  37.8412   26.8482        3.9      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

2024.11.18 00:08:26  37.8062   26.8573       18.3      -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 18 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-18 12:11:09 37.87444  37.82528  7.0    ML    2.8    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-11-18 11:49:36 39.00167  27.91083  17.7  ML    1.3    Akhisar (Manisa)       

2024-11-18 11:39:50 39.37611  26.25944  13.5  ML    2.5    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale)

2024-11-18 10:53:35 38.28861  38.1075     7.0    ML    1.3    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-18 10:23:30 37.37417  37.11083  7.0    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-18 10:00:04 38.4225     27.3275     7.0    ML    1.3    Kemalpaşa (İzmir)     

2024-11-18 09:56:42 38.44278  39.08861  11.92         ML    1.1    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-18 09:49:14 37.97722  37.72444  7.05  ML    2.2    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-18 09:42:49 37.11833  29.37056  0.23  ML    1.0    Çameli (Denizli)

2024-11-18 09:12:59 41.03167  34.38861  8.89  ML    1.5    Kargı (Çorum)  

2024-11-18 09:04:29 37.73417  35.3875     7.02  ML    2.7    Yahyalı (Kayseri)        

2024-11-18 08:47:53 36.94167  29.47389  7.0    ML    1.9    Altınyayla (Burdur)   

2024-11-18 08:02:06 36.97028  29.20722  7.0    ML    1.8    Çameli (Denizli)

2024-11-18 07:54:24 40.7525     27.50306  14.13         ML    1.5    Marmara Denizi - [12.03 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)

2024-11-18 07:41:34 38.23639  37.6975     7.0    ML    2.6    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-18 06:52:07 37.64889  35.90472  6.99  ML    1.9    Kozan (Adana) 

2024-11-18 06:34:15 38.13611  36.52139  7.0    ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-18 06:24:34 39.33083  40.75333  7.11  ML    2.6    Karlıova (Bingöl)       

2024-11-18 05:48:53 39.40528  28.45778  7.0    ML    1.0    Bigadiç (Balıkesir)     

2024-11-18 05:01:56 38.10722  27.10806  7.0    ML    1.4    Menderes (İzmir)      

2024-11-18 04:59:22 40.19667  31.76722  7.0    ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-18 04:24:11 37.44056  37.12667  8.94  ML    1.0    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-18 04:16:46 39.48806  40.00583  7.01  ML    1.1    Pülümür (Tunceli)    

2024-11-18 04:12:53 37.38861  36.20972  6.57  ML    1.2    Kadirli (Osmaniye)    

2024-11-18 03:21:29 37.90861  34.67444  5.99  ML    1.1    Merkez (Niğde)

2024-11-18 03:07:24 36.47194  35.80944  7.02  ML    1.6    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.03 km] Arsuz (Hatay)    

2024-11-18 03:00:35 37.86278  29.23361  7.24  ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-18 02:51:33 38.48472  39.50361  7.0    ML    1.2    Maden (Elazığ) 

2024-11-18 02:37:26 38.08556  36.51806  11.14         ML    2.7    Göksun (Kahramanmaraş)     

2024-11-18 02:30:02 38.11917  38.50972  7.01  ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-18 02:25:19 38.90139  43.56389  16.19         ML    1.2    Tuşba (Van)      

2024-11-18 02:17:24 38.13028  38.52583  6.99  ML    1.5    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-18 02:07:24 37.855       27.6175     7.02  ML    1.1    Germencik (Aydın)   

2024-11-18 02:04:15 36.6425     36.55806  7.0    ML    1.5    Kırıkhan (Hatay)        

2024-11-18 01:25:24 42.16917  26.35194  9.63  ML    1.1    Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [33.05 km] Lalapaşa (Edirne)       

2024-11-18 01:06:01 35.71972  29.22861  6.92  ML    1.7    Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya)  

2024-11-18 01:04:16 37.85167  26.87861  6.95  ML    1.4    Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)     

2024-11-18 00:37:22 38.24389  38.14222  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-18 00:30:57 36.57806  28.89417  22.0  ML    1.8    Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.52 km] Dalaman (Muğla)  

2024-11-18 00:28:57 37.17139  36.94         10.08         ML    1.6    Nurdağı (Gaziantep)        

2024-11-18 00:26:38 38.28972  38.80639  9.23  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-11-18 00:23:29 37.85139  26.88972  6.96  ML    2.0    Ege Denizi - [24.60 km] Seferihisar (İzmir)

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