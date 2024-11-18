Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.18 12:11:10 37.9005 37.8452 5.4 -.- 2.6 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.18 12:11:09)
2024.11.18 11:39:50 39.4032 26.2472 5.2 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.18 10:23:13 37.5892 38.0628 8.1 -.- 1.5 -.- DORTYOL-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.18 10:00:04 38.4053 27.5863 27.5 -.- 1.4 -.- YIGITLER-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2024.11.18 09:49:13 37.9678 37.7238 7.9 -.- 2.1 -.- ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.18 09:42:50 37.1058 29.4302 1.4 -.- 1.3 -.- IMAMLAR-CAMELI (DENIZLI) REVIZE01 (2024.11.18 09:42:50)
2024.11.18 09:12:58 41.0178 34.3410 5.6 -.- 1.8 -.- ABDULLAH-KARGI (CORUM) İlksel
2024.11.18 09:04:28 37.7330 35.3628 5.0 -.- 2.7 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.11.18 08:47:52 36.9485 29.4938 15.8 -.- 1.8 -.- ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2024.11.18 08:02:05 36.9787 29.2245 3.8 -.- 2.0 -.- KIRAZLIYAYLA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.11.18 07:41:34 38.2427 37.7080 4.6 -.- 2.6 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.18 07:23:16 40.7107 31.5742 16.3 -.- 1.1 -.- CAYIRKOY-(BOLU) İlksel
2024.11.18 06:52:06 37.6295 35.9083 5.0 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.18 06:34:14 38.1482 36.5805 6.7 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.18 06:24:34 39.3362 40.7550 2.7 -.- 2.7 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.11.18 04:59:19 40.1942 31.7188 9.5 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.18 03:07:24 36.3972 35.7465 7.2 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.18 02:49:33 37.9850 36.6047 8.3 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.18 02:37:26 38.0882 36.5305 4.1 -.- 2.6 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.18 02:30:02 38.1097 38.4953 13.0 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.18 02:25:18 38.9212 43.5798 22.4 -.- 1.5 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2024.11.18 02:17:24 38.1250 38.5178 17.1 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.18 02:07:23 37.9043 27.5640 18.3 -.- 1.3 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.11.18 02:04:15 36.6665 36.5190 4.8 -.- 1.6 -.- MAZMANLI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.11.18 01:33:39 40.0928 23.2937 11.9 -.- 3.1 3.1 YUNANISTAN İlksel
2024.11.18 01:06:03 35.9027 29.3863 14.9 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.18 01:04:16 37.8328 26.9368 8.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.18 00:30:57 36.6265 28.8687 16.0 -.- 2.0 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.18 00:28:57 37.1815 36.9492 5.5 -.- 1.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.11.18 00:26:39 38.3068 38.8637 19.8 -.- 1.0 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.18 00:23:29 37.8412 26.8482 3.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.18 00:08:26 37.8062 26.8573 18.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 18 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-18 12:11:09 37.87444 37.82528 7.0 ML 2.8 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-18 11:49:36 39.00167 27.91083 17.7 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-18 11:39:50 39.37611 26.25944 13.5 ML 2.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-18 10:53:35 38.28861 38.1075 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-18 10:23:30 37.37417 37.11083 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-18 10:00:04 38.4225 27.3275 7.0 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir)
2024-11-18 09:56:42 38.44278 39.08861 11.92 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-11-18 09:49:14 37.97722 37.72444 7.05 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-18 09:42:49 37.11833 29.37056 0.23 ML 1.0 Çameli (Denizli)
2024-11-18 09:12:59 41.03167 34.38861 8.89 ML 1.5 Kargı (Çorum)
2024-11-18 09:04:29 37.73417 35.3875 7.02 ML 2.7 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-18 08:47:53 36.94167 29.47389 7.0 ML 1.9 Altınyayla (Burdur)
2024-11-18 08:02:06 36.97028 29.20722 7.0 ML 1.8 Çameli (Denizli)
2024-11-18 07:54:24 40.7525 27.50306 14.13 ML 1.5 Marmara Denizi - [12.03 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
2024-11-18 07:41:34 38.23639 37.6975 7.0 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-18 06:52:07 37.64889 35.90472 6.99 ML 1.9 Kozan (Adana)
2024-11-18 06:34:15 38.13611 36.52139 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-18 06:24:34 39.33083 40.75333 7.11 ML 2.6 Karlıova (Bingöl)
2024-11-18 05:48:53 39.40528 28.45778 7.0 ML 1.0 Bigadiç (Balıkesir)
2024-11-18 05:01:56 38.10722 27.10806 7.0 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2024-11-18 04:59:22 40.19667 31.76722 7.0 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-11-18 04:24:11 37.44056 37.12667 8.94 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-18 04:16:46 39.48806 40.00583 7.01 ML 1.1 Pülümür (Tunceli)
2024-11-18 04:12:53 37.38861 36.20972 6.57 ML 1.2 Kadirli (Osmaniye)
2024-11-18 03:21:29 37.90861 34.67444 5.99 ML 1.1 Merkez (Niğde)
2024-11-18 03:07:24 36.47194 35.80944 7.02 ML 1.6 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [10.03 km] Arsuz (Hatay)
2024-11-18 03:00:35 37.86278 29.23361 7.24 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-11-18 02:51:33 38.48472 39.50361 7.0 ML 1.2 Maden (Elazığ)
2024-11-18 02:37:26 38.08556 36.51806 11.14 ML 2.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-18 02:30:02 38.11917 38.50972 7.01 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-11-18 02:25:19 38.90139 43.56389 16.19 ML 1.2 Tuşba (Van)
2024-11-18 02:17:24 38.13028 38.52583 6.99 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2024-11-18 02:07:24 37.855 27.6175 7.02 ML 1.1 Germencik (Aydın)
2024-11-18 02:04:15 36.6425 36.55806 7.0 ML 1.5 Kırıkhan (Hatay)
2024-11-18 01:25:24 42.16917 26.35194 9.63 ML 1.1 Topolovgrad, Hasköy (Bulgaristan) - [33.05 km] Lalapaşa (Edirne)
2024-11-18 01:06:01 35.71972 29.22861 6.92 ML 1.7 Akdeniz - [62.19 km] Kaş (Antalya)
2024-11-18 01:04:16 37.85167 26.87861 6.95 ML 1.4 Ege Denizi - [24.67 km] Seferihisar (İzmir)
2024-11-18 00:37:22 38.24389 38.14222 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-18 00:30:57 36.57806 28.89417 22.0 ML 1.8 Akdeniz - Fethiye Körfezi - [15.52 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-18 00:28:57 37.17139 36.94 10.08 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-18 00:26:38 38.28972 38.80639 9.23 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-18 00:23:29 37.85139 26.88972 6.96 ML 2.0 Ege Denizi - [24.60 km] Seferihisar (İzmir)