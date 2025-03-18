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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 18 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 18 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.18 11:55:59  38.9278   32.9290        3.8      -.-  2.6  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                                İlksel

2025.03.18 10:30:11  38.1880   37.4807        4.5      -.-  1.7  -.-   GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.18 08:17:54  38.5555   38.0507       13.9      -.-  1.3  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2025.03.18 07:13:59  39.5720   26.4757       21.8      -.-  1.7  -.-   DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel

2025.03.18 07:11:36  37.5680   36.0750       12.2      -.-  1.9  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                      İlksel

2025.03.18 04:46:44  37.8540   29.2482       12.9      -.-  1.5  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.18 04:22:40  36.4580   25.5663       15.6      -.-  3.3  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.18 04:04:58  36.6605   25.1138       10.0      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.18 04:00:36  37.9762   27.0907       12.4      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.03.18 03:38:29  38.3747   38.7982        6.9      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2025.03.18 03:23:37  35.7192   26.2148       19.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.18 03:16:48  36.9937   27.8428       12.6      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel

2025.03.18 03:07:24  36.3780   31.4030       27.2      -.-  3.4  3.2   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel

2025.03.18 02:16:49  37.0958   27.9443       15.6      -.-  1.5  -.-   DEREKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel

2025.03.18 01:07:47  38.0080   36.3475        8.4      -.-  1.5  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.18 00:53:24  40.4198   28.0230       12.6      -.-  2.3  -.-   KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

 AFAD 18 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-18 12:08:12    39.59139    38.63972    6.83   ML    1.2     İliç (Erzincan)     

2025-03-18 12:01:35    36.95083    38.6725      5.43   ML    2.1     Eyyübiye (Şanlıurfa)   

2025-03-18 11:55:59    38.91361    32.9575      6.95   ML    2.6     Kulu (Konya)      

2025-03-18 11:39:48    38.10278    38.47778    7.0     ML    1.0     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-18 09:36:25    37.15944    28.82694    7.0     ML    1.2     Menteşe (Muğla)        

2025-03-18 08:17:53    38.42111    38.00417    7.0     ML    1.2     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-18 07:14:01    39.56667    26.41944    7.27   ML    1.7     Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-18 07:11:37    37.54944    36.19722    17.87 ML    2.0     Kadirli (Osmaniye)      

2025-03-18 07:01:26    36.935        27.855        7.0     ML    1.3     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.10 km] Milas (Muğla)        

2025-03-18 06:28:43    37.57111    35.40889    6.91   ML    1.2     Aladağ (Adana) 

2025-03-18 06:10:10    38.25944    38.77278    8.86   ML    1.1     Pütürge (Malatya)      

2025-03-18 05:58:52    37.12667    28.65556    7.0     ML    1.3     Ula (Muğla)       

2025-03-18 05:45:05    37.1525      28.82194    7.0     ML    1.2     Menteşe (Muğla)        

2025-03-18 05:12:49    38.58278    44.57167    7.0     ML    1.1     Khoy, West Azarbaijan (İran) - [26.06 km] Saray (Van)     

2025-03-18 05:07:14    37.12806    36.28722    7.0     ML    1.3     Merkez (Osmaniye)    

2025-03-18 04:58:01    42.59361    43.43444    6.62   ML    1.5     Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [123.44 km] Posof (Ardahan)       

2025-03-18 04:52:14    39.39083    33.10083    0.01   ML    1.3     Bala (Ankara)     

2025-03-18 04:46:46    37.88972    29.22361    12.39 ML    1.3     Pamukkale (Denizli)   

2025-03-18 04:40:54    38.09639    38.35611    12.82 ML    1.0     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-18 04:22:38    36.47944    25.07028    9.01   ML    3.2     Ege Denizi

2025-03-18 04:18:13    38.16778    38.1675      6.85   ML    1.4     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-18 04:00:39    37.96167    27.10278    8.38   ML    1.5     Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.39 km] Menderes (İzmir)   

2025-03-18 03:55:36    37.14111    28.84139    7.86   ML    1.2     Beyağaç (Denizli)        

2025-03-18 03:52:51    38.50972    37.72417    6.94   ML    1.0     Darende (Malatya)     

2025-03-18 03:38:30    38.34222    38.78667    10.2   ML    2.0     Kale (Malatya)   

2025-03-18 03:36:53    37.44 37.38306    6.05   ML    0.9     Pazarcık (Kahramanmaraş) 

2025-03-18 03:24:29    38.68917    31.66889    6.97   ML    0.8     Yunak (Konya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 18 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-18 03:23:44    35.59306    26.80222    5.07   ML    2.1     Ege Denizi - [135.29 km] Datça (Muğla)   

2025-03-18 03:16:49    36.97056    27.87111    4.9     ML    1.4     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.84 km] Milas (Muğla)        

2025-03-18 03:08:05    38.44083    38.00222    7.0     ML    1.2     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-18 03:07:25    36.3425      31.37806    40.9   ML    3.3     Akdeniz - [44.77 km] Manavgat (Antalya)    

2025-03-18 03:04:00    36.97056    27.88694    7.0     ML    1.0     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.65 km] Milas (Muğla)        

2025-03-18 02:38:02    36.97639    27.88611    7.04   ML    1.2     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.00 km] Milas (Muğla)        

2025-03-18 02:32:43    33.71083    25.33444    6.07   ML    3.2     Akdeniz    

2025-03-18 02:16:51    36.97361    27.86722    9.28   ML    1.4     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.60 km] Milas (Muğla)        

2025-03-18 01:53:27    36.23528    35.95111    13.93 ML    1.3     Samandağ (Hatay)      

2025-03-18 01:07:56    37.87528    36.63389    7.0     ML    1.7     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-03-18 01:03:41    38.2725      38.83639    7.0     ML    1.0     Pütürge (Malatya)      

2025-03-18 00:53:23    40.435        27.99667    7.18   ML    1.9     Marmara Denizi - Bandırma Körfezi - [00.93 km] Erdek (Balıkesir)      

2025-03-18 00:45:30    38.15194    37.88278    7.0     ML    1.1     Doğanşehir (Malatya)

2025-03-18 00:26:47    38.48694    38.00417    6.7     ML    1.0     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-18 00:02:49    38.11444    37.78944    9.9     ML    1.0     Doğanşehir (Malatya)

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