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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.19 12:12:35  38.2920   34.7240       13.1      -.-  1.4  -.-   AGCASAR-(NIGDE)                                   İlksel

2024.12.19 11:04:20  37.1195   37.0090        0.0      -.-  1.6  -.-   TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel

2024.12.19 10:19:28  39.7558   27.7005        7.7      -.-  1.4  -.-   TURPLU-(BALIKESIR)                                İlksel

2024.12.19 09:48:03  38.9900   39.1048       26.6      -.-  1.2  -.-   BULGURTEPE-PERTEK (TUNCELI)                       İlksel

2024.12.19 09:26:03  40.0985   31.7905        9.9      -.-  2.0  -.-   KAYABUKU-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

2024.12.19 08:39:18  36.6643   36.4542        5.3      -.-  1.7  -.-   YUVALI-HASSA (HATAY)                              İlksel

2024.12.19 07:49:31  38.0000   36.5343        6.6      -.-  1.3  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.12.19 07:29:54  40.0863   36.0672        4.0      -.-  1.8  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.12.19 07:27:28  35.8378   27.1215       14.4      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.19 07:26:06  38.0670   36.6400        6.6      -.-  1.8  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.19 07:15:44  37.7812   35.6623       19.4      -.-  1.1  -.-   GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)                            İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.19 06:19:16  40.1407   31.7078       10.6      -.-  1.6  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)                          İlksel

2024.12.19 06:02:05  35.4927   27.4453        5.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.19 05:55:25  38.0217   29.0852       14.2      -.-  1.0  -.-   EYMIR-(DENIZLI)                                   İlksel

2024.12.19 05:50:56  37.9625   36.3343        5.0      -.-  1.7  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.12.19 05:36:05  40.6592   40.5768        8.4      -.-  2.0  -.-   KAMA-IKIZDERE (RIZE)                              İlksel

2024.12.19 05:28:16  37.9268   29.4943       10.7      -.-  1.4  -.-   DENIZLER-CAL (DENIZLI)                            İlksel

2024.12.19 05:25:12  35.9948   26.8498       12.7      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.19 05:24:02  40.1728   23.3362        6.3      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.12.19 04:58:41  37.9412   29.4785        7.1      -.-  3.7  3.6   DENIZLER-CAL (DENIZLI)                            İlksel

2024.12.19 04:12:35  38.9948   25.9702       13.7      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel

2024.12.19 03:42:37  37.7855   37.6687        7.7      -.-  1.3  -.-   YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.12.19 03:32:17  40.7263   27.4580       16.6      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.12.19 03:20:14  36.0002   27.2153        9.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.19 03:05:14  36.2205   28.7943       26.5      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.19 02:52:14  38.1492   37.0705        4.4      -.-  1.1  -.-   IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.12.19 02:22:46  40.6297   30.4872        9.2      -.-  2.2  -.-   KANLICAY-KARAPURCEK (SAKARYA)                     İlksel

2024.12.19 02:17:32  37.2995   37.0373        5.4      -.-  2.2  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.12.19 01:47:30  37.7358   36.5315        6.6      -.-  1.8  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.19 01:45:13  38.8765   43.5030        7.1      -.-  2.2  -.-   ERMISLER-(VAN)                                    İlksel

2024.12.19 01:26:53  35.5513   26.2307        5.9      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.12.19 00:47:47  39.2777   36.2515        5.7      -.-  1.8  -.-   KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS)                        İlksel

2024.12.19 00:41:24  39.3793   25.6243       10.3      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.19 00:34:25  41.0268   33.1988        5.0      -.-  1.8  -.-   KARAKUZU-BAYRAMOREN (CANKIRI)                     İlksel

2024.12.19 00:14:47  37.4578   30.6212        4.2      -.-  1.5  -.-   BUCAK (BURDUR)                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-19 12:12:35 38.32278  34.84083  7.0    ML    1.6    Merkez (Niğde)

2024-12-19 12:02:57 37.94361  41.30778  7.99  ML    1.7    Beşiri (Batman)

2024-12-19 11:55:26 38.23083  38.09917  7.0    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-19 11:50:00 38.33278  38.33806  5.83  ML    1.0    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-19 11:04:23 37.10056  36.89528  7.0    ML    1.5    Nurdağı (Gaziantep)

2024-12-19 10:21:20 37.60278  36.02083  7.0    ML    1.4    Sumbas (Osmaniye)  

2024-12-19 10:19:29 39.76222  27.89167  0.71  ML    1.4    Karesi (Balıkesir)       

2024-12-19 09:48:04 39.12667  38.98778  7.0    ML    1.2    Çemişgezek (Tunceli)        

2024-12-19 09:26:04 40.14889  31.69222  6.45  ML    1.6    Nallıhan (Ankara)     

2024-12-19 08:39:20 36.60306  36.43278  7.0    ML    2.1    Kırıkhan (Hatay)        

2024-12-19 08:35:02 39.56583  33.23667  6.7    ML    0.8    Bala (Ankara)   

2024-12-19 08:22:55 38.33361  38.79861  7.03  ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-12-19 08:03:35 38.135       37.82111  6.53  ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-19 07:49:30 38.005       36.48389  7.01  ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-19 07:29:53 40.06472  36.04139  6.98  ML    1.6    Sulusaray (Tokat)     

2024-12-19 07:27:30 35.95944  27.28556  10.5  ML    1.6    Ege Denizi - [82.84 km] Datça (Muğla)  

2024-12-19 07:26:07 38.02528  36.57083  7.0    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-19 07:15:47 37.90111  35.65278  7.05  ML    1.3    Feke (Adana)    

2024-12-19 07:09:45 40.69278  29.16         7.73  ML    0.9    Marmara Denizi - [04.35 km] Çınarcık (Yalova)        

2024-12-19 06:59:21 38.07306  29.04667  7.0    ML    1.2    Güney (Denizli)

2024-12-19 06:56:37 38.19         38.56972  7.0    ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-19 06:51:28 39.8875     39.17306  7.0    ML    1.0    Merkez (Erzincan)     

2024-12-19 06:30:33 38.11722  29.07194  7.0    ML    0.9    Güney (Denizli)

2024-12-19 06:19:17 40.17111  31.80083  7.02  ML    1.3    Beypazarı (Ankara)   

2024-12-19 06:16:17 37.62056  35.84083  7.0    ML    1.1    Kozan (Adana) 

2024-12-19 06:02:10 35.79306  27.5325     7.0    ML    2.1    Akdeniz - [100.31 km] Datça (Muğla)  

2024-12-19 05:55:24 38.07583  29.07389  8.2    ML    1.0    Güney (Denizli)

2024-12-19 05:50:57 37.98083  36.33778  7.0    ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-19 05:36:04 40.62722  40.67667  6.27  ML    2.2    İkizdere (Rize)  

2024-12-19 05:28:16 37.92917  29.54417  7.0    ML    1.4    Baklan (Denizli)

2024-12-19 05:25:13 35.92861  27.10639  7.61  ML    1.7    Ege Denizi - [90.32 km] Datça (Muğla)  

2024-12-19 04:58:41 37.90889  29.5275     7.84  ML    3.9    Baklan (Denizli)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-19 04:34:02 38.39556  38.58056  7.0    ML    1.1    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-19 04:29:45 0.0    0.0    0.0    -        0.0    -       

2024-12-19 04:13:18 41.22111  43.99722  8.62  ML    1.9    Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [42.98 km] Akyaka (Kars)      

2024-12-19 04:12:38 39.05972  26.07611  13.02         ML    1.3    Ege Denizi - [46.61 km] Ayvacık (Çanakkale)  

2024-12-19 04:03:06 39.79611  41.78056  7.01  ML    1.0    Köprüköy (Erzurum)

2024-12-19 03:52:00 38.45528  39.20694  7.0    ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-19 03:42:37 37.77389  37.70556  8.94  ML    1.6    Gölbaşı (Adıyaman)  

2024-12-19 03:32:18 40.69194  27.44111  11.27         ML    1.6    Marmara Denizi - [10.95 km] Şarköy (Tekirdağ)   

2024-12-19 03:27:36 38.19028  38.61111  7.0    ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-12-19 03:20:15 36.06833  27.22056  12.09         ML    1.7    Ege Denizi - [72.39 km] Datça (Muğla)   

2024-12-19 03:10:51 37.65722  37.40139  7.0    ML    1.0    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-19 03:09:33 38.34139  27.18833  8.55  ML    1.0    Buca (İzmir)      

2024-12-19 03:05:16 36.26083  28.7375     7.0    ML    1.0    Akdeniz - [41.92 km] Fethiye (Muğla)

2024-12-19 02:52:14 38.08444  36.97667  7.0    ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-12-19 02:45:34 38.185       38.60083  7.0    ML    1.2    Battalgazi (Malatya) 

2024-12-19 02:22:46 40.62667  30.50944  6.98  ML    1.9    Karapürçek (Sakarya)        

2024-12-19 02:17:32 37.28528  37.01333  7.18  ML    2.4    Pazarcık (Kahramanmaraş)     

2024-12-19 02:02:51 38.10306  29.05611  7.0    ML    0.8    Güney (Denizli)

2024-12-19 01:47:30 37.78306  36.51         6.98  ML    1.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-19 01:45:13 38.895       43.46833  7.0    ML    2.0    Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)      

2024-12-19 01:34:36 38.25639  38.15278  7.0    ML    1.0    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-19 01:17:34 37.59417  35.88056  7.0    ML    1.0    Kozan (Adana) 

2024-12-19 00:47:46 39.29306  36.18694  5.52  ML    1.5    Gemerek (Sivas)        

2024-12-19 00:41:26 39.43917  25.66694  6.06  ML    1.1    Ege Denizi - [34.62 km] Ayvacık (Çanakkale) 

2024-12-19 00:34:27 40.98         33.19167  6.99  ML    1.5    Bayramören (Çankırı)        

2024-12-19 00:28:21 40.14528  33.44194  11.5  ML    1.1    Kalecik (Ankara)        

2024-12-19 00:14:49 37.38389  30.65667  7.0    ML    1.4    Bucak (Burdur)

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