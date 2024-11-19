Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.19 13:34:37 37.8227 36.2303 5.0 -.- 2.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 13:11:38 37.3080 31.9120 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2024.11.19 13:03:46 39.7290 33.0140 5.9 -.- 2.3 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.19 12:45:21 36.5708 38.5495 2.3 -.- 2.0 -.- SURIYE İlksel
2024.11.19 12:39:12 37.4458 31.2527 6.3 -.- 2.1 -.- KESME-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2024.11.19 12:15:49 37.4537 40.3877 14.4 -.- 1.7 -.- SANLI-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2024.11.19 12:05:31 36.8815 27.5670 14.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.19 12:01:01 39.3420 33.4153 0.0 -.- 1.4 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.11.19 11:27:12 37.1725 28.1103 0.0 -.- 1.5 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2024.11.19 11:25:21 36.1192 29.1105 18.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 10:58:15 37.6473 35.9203 5.4 -.- 1.9 -.- MAHYALAR-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 10:46:15 40.2900 27.0048 11.2 -.- 3.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 10:17:44 39.1073 27.5502 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.11.19 09:59:22 38.0645 37.1025 5.0 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 09:34:35 38.0917 37.1907 5.4 -.- 1.6 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 09:16:41 40.2910 26.9997 12.1 -.- 1.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 09:05:43 37.6252 35.8982 3.7 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 08:45:01 35.8485 31.3270 11.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.19 08:10:41 39.5627 26.1193 4.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2024.11.19 08:00:22 37.9682 37.5478 13.5 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 07:57:16 38.9047 30.0625 6.8 -.- 2.5 -.- KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2024.11.19 07:31:14 37.7447 27.1192 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 06:41:58 38.1762 37.7745 25.7 -.- 1.1 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.19 06:36:01 38.3735 38.8518 10.8 -.- 1.2 -.- YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 06:17:08 34.8518 24.8175 15.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.11.19 04:35:58 38.9435 28.7665 4.4 -.- 2.0 -.- IKLIKCI-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2024.11.19 04:34:17 36.2308 36.0513 5.0 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2024.11.19 04:06:47 37.7940 36.2162 7.5 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 03:59:43 37.0235 28.7158 9.0 -.- 1.7 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.11.19 03:58:08 38.0018 27.1628 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 03:42:25 38.7513 25.7998 15.3 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2024.11.19 03:19:14 38.3188 38.8837 5.0 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 03:08:51 38.3877 38.8053 6.2 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:54:55 38.2918 38.7187 5.0 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:51:02 38.1195 38.4395 5.0 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.19 02:46:16 37.9580 36.4928 10.9 -.- 0.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 02:38:28 37.9065 36.2630 10.7 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.19 02:34:54 37.9167 36.4630 9.8 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.19 02:29:20 38.2707 38.2010 8.8 -.- 1.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.19 02:21:09 40.4752 29.1837 11.9 -.- 2.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.11.19 02:13:29 37.8070 26.9845 16.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.19 01:54:56 40.1905 31.7443 4.6 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.19 00:53:31 38.3823 38.7550 5.0 -.- 2.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.19 00:52:40 37.6258 35.9243 11.7 -.- 1.1 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.19 00:14:13 36.5710 36.4558 9.1 -.- 1.3 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
AFAD 19 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-19 13:11:45 39.92528 28.83333 7.0 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-11-19 13:03:46 39.73139 32.98778 7.0 ML 2.1 Çankaya (Ankara)
2024-11-19 12:39:14 37.45639 31.28361 7.2 ML 1.7 Sütçüler (Isparta)
2024-11-19 12:33:39 36.28972 36.12667 6.97 ML 1.2 Antakya (Hatay)
2024-11-19 12:33:26 38.35139 38.77417 11.38 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-19 12:18:00 38.25611 38.07833 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-11-19 12:05:06 39.12361 34.26694 7.0 ML 0.7 Mucur (Kırşehir)
2024-11-19 12:01:02 39.35417 33.42056 7.0 ML 1.0 Bala (Ankara)
2024-11-19 11:44:25 37.15556 38.74167 6.99 ML 1.7 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2024-11-19 11:25:20 36.085 29.03361 7.0 ML 1.6 Akdeniz - [33.32 km] Kaş (Antalya)
2024-11-19 11:19:59 38.92639 28.78639 7.0 ML 0.9 Demirci (Manisa)
2024-11-19 11:11:13 38.11 37.84417 4.39 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-19 10:58:16 37.66556 35.95917 7.03 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-11-19 10:46:15 40.28 26.99917 9.44 ML 3.7 Biga (Çanakkale)
2024-11-19 10:40:11 38.32667 38.27806 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-19 10:33:33 41.87139 27.42694 16.68 ML 1.5 Merkez (Kırklareli)
2024-11-19 10:17:44 39.11083 27.51 6.9 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-11-19 10:06:21 37.96056 36.29389 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-19 10:03:24 38.2475 38.79444 8.09 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-19 09:59:10 37.73444 29.12972 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2024-11-19 09:57:23 38.43833 44.46778 6.48 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [09.62 km] Başkale (Van)
2024-11-19 09:55:32 38.57222 38.65 7.0 ML 1.2 Baskil (Elazığ)
2024-11-19 09:44:24 37.2425 36.945 6.94 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-19 09:42:47 38.10222 38.49111 5.09 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2024-11-19 09:39:00 37.69444 37.45694 7.0 ML 1.3 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-11-19 09:36:34 38.37361 38.84111 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-11-19 09:34:36 38.10972 37.21306 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-11-19 09:23:55 38.90194 30.07028 6.99 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya)
2024-11-19 09:16:41 40.29472 27.00417 7.13 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-11-19 09:13:28 41.21778 33.55139 7.0 ML 0.8 İhsangazi (Kastamonu)
2024-11-19 09:05:44 37.6875 35.95917 6.95 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-11-19 08:52:50 38.20667 38.69917 6.47 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-19 08:45:01 35.77167 31.27333 15.8 ML 2.1 Akdeniz - [97.92 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-19 08:10:42 39.57056 26.15722 7.0 ML 2.0 Ayvacık (Çanakkale)
2024-11-19 08:00:23 37.99222 37.59083 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-19 07:57:16 38.90306 30.06917 7.02 ML 2.1 Altıntaş (Kütahya)
2024-11-19 07:31:15 37.75917 27.12389 8.13 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.10 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-19 06:42:01 38.20306 37.63694 7.0 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-19 06:36:00 38.3375 38.7825 9.13 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-19 06:16:03 37.74417 29.16417 7.08 ML 0.7 Pamukkale (Denizli)
2024-11-19 04:35:59 38.92111 28.75167 6.93 ML 1.9 Demirci (Manisa)
2024-11-19 04:34:18 36.22028 36.1325 7.01 ML 1.8 Antakya (Hatay)
2024-11-19 04:06:48 37.81028 36.22972 7.19 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-19 03:59:43 37.0075 28.74083 6.98 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-19 03:58:09 37.98944 27.19 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.72 km] Menderes (İzmir)
2024-11-19 03:57:56 38.28278 38.22306 6.98 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-19 03:42:26 38.76833 25.88333 12.5 ML 3.3 Ege Denizi - [46.95 km] Karaburun (İzmir)
2024-11-19 03:19:16 38.275 38.84194 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-11-19 03:18:54 38.22194 38.72694 6.93 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-11-19 03:17:03 38.1775 38.17222 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-19 03:08:50 38.34472 38.75583 9.87 ML 1.3 Kale (Malatya)
2024-11-19 02:51:04 38.09 38.43556 8.48 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-19 02:46:19 37.85806 36.38778 6.68 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-19 02:38:29 37.89278 36.30806 6.93 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-19 02:34:54 37.93833 36.43333 7.05 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-19 02:29:22 38.24083 38.15444 7.02 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-19 02:21:09 40.47694 29.1775 8.69 ML 1.6 Gemlik (Bursa)
2024-11-19 02:13:30 37.82694 27.01722 11.17 ML 1.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.89 km] Kuşadası (Aydın)
2024-11-19 01:54:57 40.19889 31.70722 6.96 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-11-19 00:53:32 38.35833 38.74083 11.77 ML 2.2 Kale (Malatya)
2024-11-19 00:52:42 37.635 35.99583 6.97 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-11-19 00:14:13 36.64111 36.38889 6.67 ML 1.6 Kırıkhan (Hatay)