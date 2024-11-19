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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.19 13:34:37  37.8227   36.2303        5.0      -.-  2.9  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.11.19 13:11:38  37.3080   31.9120        0.0      -.-  1.8  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel

2024.11.19 13:03:46  39.7290   33.0140        5.9      -.-  2.3  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              İlksel

2024.11.19 12:45:21  36.5708   38.5495        2.3      -.-  2.0  -.-   SURIYE                                            İlksel

2024.11.19 12:39:12  37.4458   31.2527        6.3      -.-  2.1  -.-   KESME-SUTCULER (ISPARTA)                          İlksel

2024.11.19 12:15:49  37.4537   40.3877       14.4      -.-  1.7  -.-   SANLI-MAZIDAGI (MARDIN)                           İlksel

2024.11.19 12:05:31  36.8815   27.5670       14.6      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.11.19 12:01:01  39.3420   33.4153        0.0      -.-  1.4  -.-   KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA)                         İlksel

2024.11.19 11:27:12  37.1725   28.1103        0.0      -.-  1.5  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel

2024.11.19 11:25:21  36.1192   29.1105       18.9      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.11.19 10:58:15  37.6473   35.9203        5.4      -.-  1.9  -.-   MAHYALAR-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.19 10:46:15  40.2900   27.0048       11.2      -.-  3.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.11.19 10:17:44  39.1073   27.5502        0.0      -.-  1.9  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.11.19 09:59:22  38.0645   37.1025        5.0      -.-  1.2  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.11.19 09:34:35  38.0917   37.1907        5.4      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.19 09:16:41  40.2910   26.9997       12.1      -.-  1.4  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.11.19 09:05:43  37.6252   35.8982        3.7      -.-  1.4  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.11.19 08:45:01  35.8485   31.3270       11.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.19 08:10:41  39.5627   26.1193        4.9      -.-  1.7  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel

2024.11.19 08:00:22  37.9682   37.5478       13.5      -.-  1.3  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.19 07:57:16  38.9047   30.0625        6.8      -.-  2.5  -.-   KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA)              İlksel

2024.11.19 07:31:14  37.7447   27.1192        5.0      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.19 06:41:58  38.1762   37.7745       25.7      -.-  1.1  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.19 06:36:01  38.3735   38.8518       10.8      -.-  1.2  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         İlksel

2024.11.19 06:17:08  34.8518   24.8175       15.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.11.19 04:35:58  38.9435   28.7665        4.4      -.-  2.0  -.-   IKLIKCI-DEMIRCI (MANISA)                          İlksel

2024.11.19 04:34:17  36.2308   36.0513        5.0      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-(HATAY)                                  İlksel

2024.11.19 04:06:47  37.7940   36.2162        7.5      -.-  1.5  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel

2024.11.19 03:59:43  37.0235   28.7158        9.0      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.11.19 03:58:08  38.0018   27.1628        4.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.19 03:42:25  38.7513   25.7998       15.3      -.-  3.5  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.11.19 03:19:14  38.3188   38.8837        5.0      -.-  1.7  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.11.19 03:08:51  38.3877   38.8053        6.2      -.-  1.5  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.11.19 02:54:55  38.2918   38.7187        5.0      -.-  2.2  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel

2024.11.19 02:51:02  38.1195   38.4395        5.0      -.-  2.2  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.11.19 02:46:16  37.9580   36.4928       10.9      -.-  0.9  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.11.19 02:38:28  37.9065   36.2630       10.7      -.-  1.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.11.19 02:34:54  37.9167   36.4630        9.8      -.-  1.0  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.11.19 02:29:20  38.2707   38.2010        8.8      -.-  1.4  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2024.11.19 02:21:09  40.4752   29.1837       11.9      -.-  2.0  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel

2024.11.19 02:13:29  37.8070   26.9845       16.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.19 01:54:56  40.1905   31.7443        4.6      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.11.19 00:53:31  38.3823   38.7550        5.0      -.-  2.3  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel

2024.11.19 00:52:40  37.6258   35.9243       11.7      -.-  1.1  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.19 00:14:13  36.5710   36.4558        9.1      -.-  1.3  -.-   CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Kasım son depremler listesi

Tarih   Saat  Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2024-11-19 13:11:45 39.92528  28.83333  7.0    ML    1.4    Orhaneli (Bursa)        

2024-11-19 13:03:46 39.73139  32.98778  7.0    ML    2.1    Çankaya (Ankara)     

2024-11-19 12:39:14 37.45639  31.28361  7.2    ML    1.7    Sütçüler (Isparta)      

2024-11-19 12:33:39 36.28972  36.12667  6.97  ML    1.2    Antakya (Hatay)        

2024-11-19 12:33:26 38.35139  38.77417  11.38         ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-11-19 12:18:00 38.25611  38.07833  7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-19 12:05:06 39.12361  34.26694  7.0    ML    0.7    Mucur (Kırşehir)        

2024-11-19 12:01:02 39.35417  33.42056  7.0    ML    1.0    Bala (Ankara)   

2024-11-19 11:44:25 37.15556  38.74167  6.99  ML    1.7    Eyyübiye (Şanlıurfa) 

2024-11-19 11:25:20 36.085       29.03361  7.0    ML    1.6    Akdeniz - [33.32 km] Kaş (Antalya)  

2024-11-19 11:19:59 38.92639  28.78639  7.0    ML    0.9    Demirci (Manisa)       

2024-11-19 11:11:13 38.11         37.84417  4.39  ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-19 10:58:16 37.66556  35.95917  7.03  ML    1.8    Kozan (Adana) 

2024-11-19 10:46:15 40.28         26.99917  9.44  ML    3.7    Biga (Çanakkale)       

2024-11-19 10:40:11 38.32667  38.27806  7.0    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-19 10:33:33 41.87139  27.42694  16.68         ML    1.5    Merkez (Kırklareli)        

2024-11-19 10:17:44 39.11083  27.51         6.9    ML    1.5    Soma (Manisa) 

2024-11-19 10:06:21 37.96056  36.29389  7.0    ML    1.1    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-19 10:03:24 38.2475     38.79444  8.09  ML    1.0    Pütürge (Malatya)    

2024-11-19 09:59:10 37.73444  29.12972  7.0    ML    1.1    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-19 09:57:23 38.43833  44.46778  6.48  ML    2.0    Khoy, West Azarbaijan (İran) - [09.62 km] Başkale (Van)       

2024-11-19 09:55:32 38.57222  38.65         7.0    ML    1.2    Baskil (Elazığ)   

2024-11-19 09:44:24 37.2425     36.945       6.94  ML    0.9    Nurdağı (Gaziantep)

2024-11-19 09:42:47 38.10222  38.49111  5.09  ML    1.1    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-19 09:39:00 37.69444  37.45694  7.0    ML    1.3    Çağlayancerit (Kahramanmaraş)     

2024-11-19 09:36:34 38.37361  38.84111  7.0    ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-11-19 09:34:36 38.10972  37.21306  7.0    ML    1.7    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-11-19 09:23:55 38.90194  30.07028  6.99  ML    1.2    Altıntaş (Kütahya)     

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-19 09:16:41 40.29472  27.00417  7.13  ML    1.4    Biga (Çanakkale)       

2024-11-19 09:13:28 41.21778  33.55139  7.0    ML    0.8    İhsangazi (Kastamonu)        

2024-11-19 09:05:44 37.6875     35.95917  6.95  ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-11-19 08:52:50 38.20667  38.69917  6.47  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-11-19 08:45:01 35.77167  31.27333  15.8  ML    2.1    Akdeniz - [97.92 km] Kumluca (Antalya)    

2024-11-19 08:10:42 39.57056  26.15722  7.0    ML    2.0    Ayvacık (Çanakkale) 

2024-11-19 08:00:23 37.99222  37.59083  7.0    ML    1.5    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-19 07:57:16 38.90306  30.06917  7.02  ML    2.1    Altıntaş (Kütahya)     

2024-11-19 07:31:15 37.75917  27.12389  8.13  ML    2.1    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [10.10 km] Kuşadası (Aydın)        

2024-11-19 06:42:01 38.20306  37.63694  7.0    ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-11-19 06:36:00 38.3375     38.7825     9.13  ML    1.5    Kale (Malatya)  

2024-11-19 06:16:03 37.74417  29.16417  7.08  ML    0.7    Pamukkale (Denizli) 

2024-11-19 04:35:59 38.92111  28.75167  6.93  ML    1.9    Demirci (Manisa)       

2024-11-19 04:34:18 36.22028  36.1325     7.01  ML    1.8    Antakya (Hatay)        

2024-11-19 04:06:48 37.81028  36.22972  7.19  ML    1.6    Saimbeyli (Adana)    

2024-11-19 03:59:43 37.0075     28.74083  6.98  ML    1.4    Köyceğiz (Muğla)      

2024-11-19 03:58:09 37.98944  27.19         7.0    ML    1.6    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.72 km] Menderes (İzmir)       

2024-11-19 03:57:56 38.28278  38.22306  6.98  ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-19 03:42:26 38.76833  25.88333  12.5  ML    3.3    Ege Denizi - [46.95 km] Karaburun (İzmir)     

2024-11-19 03:19:16 38.275       38.84194  7.0    ML    1.4    Pütürge (Malatya)    

2024-11-19 03:18:54 38.22194  38.72694  6.93  ML    1.4    Pütürge (Malatya)    

2024-11-19 03:17:03 38.1775     38.17222  7.0    ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-19 03:08:50 38.34472  38.75583  9.87  ML    1.3    Kale (Malatya)  

2024-11-19 02:51:04 38.09         38.43556  8.48  ML    2.2    Çelikhan (Adıyaman)

2024-11-19 02:46:19 37.85806  36.38778  6.68  ML    0.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-19 02:38:29 37.89278  36.30806  6.93  ML    1.7    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-19 02:34:54 37.93833  36.43333  7.05  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-19 02:29:22 38.24083  38.15444  7.02  ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-19 02:21:09 40.47694  29.1775     8.69  ML    1.6    Gemlik (Bursa) 

2024-11-19 02:13:30 37.82694  27.01722  11.17         ML    1.4    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.89 km] Kuşadası (Aydın) 

2024-11-19 01:54:57 40.19889  31.70722  6.96  ML    2.1    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-19 00:53:32 38.35833  38.74083  11.77         ML    2.2    Kale (Malatya)  

2024-11-19 00:52:42 37.635       35.99583  6.97  ML    1.2    Kozan (Adana) 

2024-11-19 00:14:13 36.64111  36.38889  6.67  ML    1.6    Kırıkhan (Hatay)

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