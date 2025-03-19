Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.19 11:58:19 37.8253 36.2373 7.4 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.03.19 11:39:10 37.8372 36.5877 5.6 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.19 11:34:08 38.4007 37.6660 5.3 -.- 1.4 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.03.19 09:49:40 39.8925 40.0585 8.1 -.- 2.0 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2025.03.19 08:12:18 38.1433 38.5422 5.0 -.- 2.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.19 08:08:17 38.1823 37.3255 5.4 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.19 07:35:26 39.9432 28.8112 13.9 -.- 3.7 3.6 DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.19 07:16:59 38.1425 37.1533 5.8 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.19 04:04:17 37.6718 35.5980 9.5 -.- 1.8 -.- MARANKECILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.03.19 04:01:50 39.0237 37.4518 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel
2025.03.19 03:23:13 36.1270 35.8457 4.5 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.03.19 03:13:54 38.1265 38.4170 5.0 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.03.19 03:00:46 37.5398 37.2265 3.5 -.- 2.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.19 02:03:46 36.2262 36.1685 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2025.03.19 00:11:24 40.4535 28.9307 15.1 -.- 1.7 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.03.19 00:01:18 37.8115 36.2487 5.8 -.- 1.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
AFAD 19 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-19 11:40:24 36.67028 28.48583 45.3 ML 1.4 Akdeniz - [20.11 km] Ortaca (Muğla)
2025-03-19 09:49:40 39.87167 40.05389 7.0 ML 1.8 Çayırlı (Erzincan)
2025-03-19 08:29:37 38.13222 38.5125 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2025-03-19 08:12:19 38.13167 38.52139 7.0 ML 2.9 Sincik (Adıyaman)
2025-03-19 08:08:17 38.24417 37.37167 7.01 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-19 07:35:26 39.90444 28.835 6.09 ML 3.6 Orhaneli (Bursa)
2025-03-19 06:08:25 38.09111 38.43417 12.7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-19 04:54:06 38.25417 29.80306 7.0 ML 1.5 Çivril (Denizli)
2025-03-19 04:04:17 37.68722 35.56722 7.02 ML 1.7 Kozan (Adana)
2025-03-19 04:03:54 40.5875 37.03028 14.1 ML 2.2 Niksar (Tokat)
2025-03-19 04:01:51 39.05056 37.44667 17.59 ML 2.0 Kangal (Sivas)
2025-03-19 03:59:14 38.09361 38.45639 7.0 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman)
2025-03-19 03:58:03 36.90556 27.68889 7.03 ML 1.3 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.90 km] Bodrum (Muğla)
2025-03-19 03:23:15 36.17444 35.89722 7.0 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2025-03-19 03:22:21 39.50028 26.02 15.4 ML 2.1 Ege Denizi - [04.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-19 03:13:55 38.09722 38.47389 15.09 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2025-03-19 03:00:45 37.54 37.2175 14.29 ML 2.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-03-19 02:35:52 39.5225 26.03139 13.73 ML 1.7 Ege Denizi - [05.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-19 02:21:52 38.24639 38.57944 7.01 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-03-19 02:03:47 36.25222 36.15333 7.33 ML 1.9 Antakya (Hatay)
2025-03-19 01:51:20 41.86 42.20694 7.34 ML 1.3 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [45.44 km] Şavşat (Artvin)
2025-03-19 00:11:24 40.45333 28.92972 13.54 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Armutlu (Yalova)
2025-03-19 00:01:18 37.82139 36.25639 6.97 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)