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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 19 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 19 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.19 11:58:19  37.8253   36.2373        7.4      -.-  1.7  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2025.03.19 11:39:10  37.8372   36.5877        5.6      -.-  2.2  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2025.03.19 11:34:08  38.4007   37.6660        5.3      -.-  1.4  -.-   KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2025.03.19 09:49:40  39.8925   40.0585        8.1      -.-  2.0  -.-   BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)                       İlksel

2025.03.19 08:12:18  38.1433   38.5422        5.0      -.-  2.8  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2025.03.19 08:08:17  38.1823   37.3255        5.4      -.-  1.7  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.19 07:35:26  39.9432   28.8112       13.9      -.-  3.7  3.6   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel

2025.03.19 07:16:59  38.1425   37.1533        5.8      -.-  2.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.19 04:04:17  37.6718   35.5980        9.5      -.-  1.8  -.-   MARANKECILI-KOZAN (ADANA)                         İlksel

2025.03.19 04:01:50  39.0237   37.4518        5.0      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-KANGAL (SIVAS)                            İlksel

2025.03.19 03:23:13  36.1270   35.8457        4.5      -.-  1.6  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2025.03.19 03:13:54  38.1265   38.4170        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2025.03.19 03:00:46  37.5398   37.2265        3.5      -.-  2.3  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.19 02:03:46  36.2262   36.1685        5.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKDALYAN-(HATAY)                               İlksel

2025.03.19 00:11:24  40.4535   28.9307       15.1      -.-  1.7  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                          İlksel

2025.03.19 00:01:18  37.8115   36.2487        5.8      -.-  1.6  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 19 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-03-19 11:40:24    36.67028    28.48583    45.3   ML    1.4     Akdeniz - [20.11 km] Ortaca (Muğla)  

2025-03-19 09:49:40    39.87167    40.05389    7.0     ML    1.8     Çayırlı (Erzincan)        

2025-03-19 08:29:37    38.13222    38.5125      7.0     ML    1.2     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-19 08:12:19    38.13167    38.52139    7.0     ML    2.9     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-19 08:08:17    38.24417    37.37167    7.01   ML    1.8     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-19 07:35:26    39.90444    28.835        6.09   ML    3.6     Orhaneli (Bursa)

2025-03-19 06:08:25    38.09111    38.43417    12.7   ML    1.1     Çelikhan (Adıyaman)  

2025-03-19 04:54:06    38.25417    29.80306    7.0     ML    1.5     Çivril (Denizli)    

2025-03-19 04:04:17    37.68722    35.56722    7.02   ML    1.7     Kozan (Adana)   

2025-03-19 04:03:54    40.5875      37.03028    14.1   ML    2.2     Niksar (Tokat)    

2025-03-19 04:01:51    39.05056    37.44667    17.59 ML    2.0     Kangal (Sivas)    

2025-03-19 03:59:14    38.09361    38.45639    7.0     ML    0.8     Çelikhan (Adıyaman)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 19 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-19 03:58:03    36.90556    27.68889    7.03   ML    1.3     Ege Denizi - Gökova Körfezi - [12.90 km] Bodrum (Muğla)    

2025-03-19 03:23:15    36.17444    35.89722    7.0     ML    1.8     Samandağ (Hatay)      

2025-03-19 03:22:21    39.50028    26.02 15.4   ML    2.1     Ege Denizi - [04.57 km] Ayvacık (Çanakkale)        

2025-03-19 03:13:55    38.09722    38.47389    15.09 ML    2.1     Sincik (Adıyaman)       

2025-03-19 03:00:45    37.54 37.2175      14.29 ML    2.3     Pazarcık (Kahramanmaraş) 

2025-03-19 02:35:52    39.5225      26.03139    13.73 ML    1.7     Ege Denizi - [05.62 km] Ayvacık (Çanakkale)   

2025-03-19 02:21:52    38.24639    38.57944    7.01   ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2025-03-19 02:03:47    36.25222    36.15333    7.33   ML    1.9     Antakya (Hatay) 

2025-03-19 01:51:20    41.86 42.20694    7.34   ML    1.3     Ozurgeti, Guria (Gürcistan) - [45.44 km] Şavşat (Artvin)    

2025-03-19 00:11:24    40.45333    28.92972    13.54 ML    1.9     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.61 km] Armutlu (Yalova)   

2025-03-19 00:01:18    37.82139    36.25639    6.97   ML    1.6     Saimbeyli (Adana)

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