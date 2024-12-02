Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.02 10:56:11 37.3930 38.9703 5.0 -.- 1.9 -.- KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.12.02 10:42:09 37.1027 28.5067 8.2 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2024.12.02 10:35:59 36.9918 28.2145 6.1 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.12.02 09:29:41 36.8440 36.4500 5.0 -.- 1.9 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.02 09:03:59 38.3483 38.8595 5.0 -.- 1.7 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.02 08:34:50 36.9497 28.5558 12.0 -.- 1.8 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.12.02 08:22:22 37.8365 36.1178 5.3 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 07:38:19 40.8222 44.0247 5.0 -.- 3.4 3.4 KALKANKALE-AKYAKA (KARS) İlksel
2024.12.02 07:25:56 38.1203 38.5058 5.9 -.- 3.2 3.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.02 07:11:11 37.6612 35.8722 2.3 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.02 06:09:26 40.6597 29.1935 10.7 -.- 1.2 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.12.02 04:34:59 39.7008 25.5885 8.1 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2024.12.02 04:34:48 36.5315 36.1828 1.8 -.- 1.7 -.- KARAPELIT-BELEN (HATAY) İlksel
2024.12.02 03:22:10 36.6207 36.3788 5.0 -.- 2.5 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.12.02 02:46:40 37.8788 27.6673 12.1 -.- 1.5 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.02 02:36:49 37.5708 34.3820 2.3 -.- 2.1 -.- SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE) İlksel
2024.12.02 02:30:30 37.8558 36.2620 12.6 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 02:17:32 37.8192 36.1887 16.7 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.12.02 01:59:06 37.8615 27.6310 5.2 -.- 1.2 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.12.02 01:36:24 37.4998 36.7418 4.6 -.- 1.2 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.02 01:33:38 36.8262 36.4958 10.4 -.- 2.3 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2024.12.02 01:26:53 37.3065 36.0753 9.9 -.- 1.4 -.- TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2024.12.02 00:51:59 38.7050 27.9503 7.0 -.- 1.4 -.- BEYLER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2024.12.02 00:29:58 40.7870 27.7032 8.8 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.12.02 00:03:58 37.6162 35.8300 5.4 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.12.02 00:03:12 37.3537 36.8933 5.7 -.- 1.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 2 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-02 10:56:10 37.57222 38.83306 13.79 ML 1.7 Hilvan (Şanlıurfa)
2024-12-02 10:42:08 37.1325 28.51583 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla)
2024-12-02 10:35:59 36.98361 28.21972 6.98 ML 2.5 Marmaris (Muğla)
2024-12-02 10:35:45 38.02694 36.38833 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-02 09:29:42 36.87083 36.55694 7.0 ML 1.8 Hassa (Hatay)
2024-12-02 09:04:01 38.35028 38.76972 9.89 ML 1.8 Kale (Malatya)
2024-12-02 09:00:29 38.19972 38.59389 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2024-12-02 08:35:41 38.32917 38.825 6.95 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-12-02 08:34:50 36.98806 28.52722 6.98 ML 1.4 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-02 08:29:29 38.15194 38.59417 7.0 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-12-02 08:22:22 37.79111 36.08056 7.53 ML 2.1 Feke (Adana)
2024-12-02 07:51:02 37.885 36.515 6.9 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-02 07:38:16 41.06472 44.2025 13.5 ML 3.2 Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars)
2024-12-02 07:25:57 38.12861 38.53111 7.01 ML 3.4 Sincik (Adıyaman)
2024-12-02 07:11:12 37.67694 35.9525 7.03 ML 2.0 Kozan (Adana)
2024-12-02 06:22:44 36.07472 27.36361 6.97 ML 1.8 Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla)
2024-12-02 06:09:26 40.66306 29.20944 8.9 ML 1.1 Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova)
2024-12-02 05:48:54 39.02806 31.07056 7.09 ML 1.0 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2024-12-02 05:30:54 38.15306 38.24083 7.02 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-02 05:19:26 38.58389 39.6925 7.0 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2024-12-02 04:53:10 38.16667 38.62333 6.88 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-02 04:45:03 38.08611 37.78639 5.58 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-02 04:34:59 39.68444 25.59028 6.81 ML 3.1 Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale)
2024-12-02 04:34:48 36.50167 36.3425 7.01 ML 1.7 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-02 04:14:44 36.94389 29.00417 6.99 ML 1.3 Dalaman (Muğla)
2024-12-02 04:01:49 38.22444 38.70167 6.46 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-02 03:56:37 40.18667 31.79167 7.27 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2024-12-02 03:54:03 38.32361 37.54278 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-02 03:43:08 38.86306 26.79194 8.58 ML 1.4 Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir)
2024-12-02 03:30:27 38.42528 38.8275 7.0 ML 1.1 Baskil (Elazığ)
2024-12-02 03:22:11 36.61833 36.4025 7.0 ML 2.4 Kırıkhan (Hatay)
2024-12-02 03:13:34 38.22528 38.07444 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-02 03:08:27 38.29417 42.34583 7.0 ML 1.2 Merkez (Bitlis)
2024-12-02 02:46:39 37.87028 27.66361 7.0 ML 1.4 Germencik (Aydın)
2024-12-02 02:38:35 34.73861 26.17306 7.26 ML 2.5 Akdeniz
2024-12-02 02:36:49 37.5925 34.38056 13.07 ML 2.0 Ulukışla (Niğde)
2024-12-02 02:30:30 37.84111 36.26056 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-12-02 02:17:33 37.79056 36.22083 7.11 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-12-02 02:03:14 38.8775 43.575 11.6 ML 1.2 Tuşba (Van)
2024-12-02 01:59:06 37.85889 27.62139 7.0 ML 1.2 Germencik (Aydın)
2024-12-02 01:36:23 37.46056 36.63972 7.12 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-02 01:33:37 36.82028 36.50889 11.49 ML 2.3 Hassa (Hatay)
2024-12-02 01:32:17 38.14389 41.33722 7.0 ML 1.4 Kozluk (Batman)
2024-12-02 01:26:55 37.35167 36.18806 7.0 ML 1.5 Kadirli (Osmaniye)
2024-12-02 00:58:32 38.27333 42.32778 7.0 ML 1.4 Merkez (Bitlis)
2024-12-02 00:51:59 38.71778 27.91889 7.0 ML 1.2 Gölmarmara (Manisa)
2024-12-02 00:49:13 38.62667 39.68944 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2024-12-02 00:29:58 40.80472 27.70556 7.0 ML 2.3 Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir)
2024-12-02 00:29:40 36.05194 27.32278 8.97 ML 2.2 Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla)
2024-12-02 00:17:50 38.02556 36.66 6.98 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-12-02 00:13:21 38.29028 38.83806 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-02 00:03:59 37.64611 35.90222 6.98 ML 1.6 Kozan (Adana)
2024-12-02 00:03:13 37.36694 36.87444 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)