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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Aralık son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.02 10:56:11  37.3930   38.9703        5.0      -.-  1.9  -.-   KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA)                      İlksel

2024.12.02 10:42:09  37.1027   28.5067        8.2      -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel

2024.12.02 10:35:59  36.9918   28.2145        6.1      -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.12.02 09:29:41  36.8440   36.4500        5.0      -.-  1.9  -.-   GAZELUSAGI-HASSA (HATAY)                          İlksel

2024.12.02 09:03:59  38.3483   38.8595        5.0      -.-  1.7  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel

2024.12.02 08:34:50  36.9497   28.5558       12.0      -.-  1.8  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel

2024.12.02 08:22:22  37.8365   36.1178        5.3      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel

2024.12.02 07:38:19  40.8222   44.0247        5.0      -.-  3.4  3.4   KALKANKALE-AKYAKA (KARS)                          İlksel

2024.12.02 07:25:56  38.1203   38.5058        5.9      -.-  3.2  3.3   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel

2024.12.02 07:11:11  37.6612   35.8722        2.3      -.-  2.0  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          İlksel

2024.12.02 06:09:26  40.6597   29.1935       10.7      -.-  1.2  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel

2024.12.02 04:34:59  39.7008   25.5885        8.1      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.02 04:34:48  36.5315   36.1828        1.8      -.-  1.7  -.-   KARAPELIT-BELEN (HATAY)                           İlksel

2024.12.02 03:22:10  36.6207   36.3788        5.0      -.-  2.5  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2024.12.02 02:46:40  37.8788   27.6673       12.1      -.-  1.5  -.-   OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                       İlksel

2024.12.02 02:36:49  37.5708   34.3820        2.3      -.-  2.1  -.-   SEYHOMERLI-ULUKISLA (NIGDE)                       İlksel

2024.12.02 02:30:30  37.8558   36.2620       12.6      -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.12.02 02:17:32  37.8192   36.1887       16.7      -.-  1.3  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel

2024.12.02 01:59:06  37.8615   27.6310        5.2      -.-  1.2  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel

2024.12.02 01:36:24  37.4998   36.7418        4.6      -.-  1.2  -.-   DADAGLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.12.02 01:33:38  36.8262   36.4958       10.4      -.-  2.3  -.-   TIYEK-HASSA (HATAY)                               İlksel

2024.12.02 01:26:53  37.3065   36.0753        9.9      -.-  1.4  -.-   TOPRAKTEPE-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel

2024.12.02 00:51:59  38.7050   27.9503        7.0      -.-  1.4  -.-   BEYLER-GOLMARMARA (MANISA)                        İlksel

2024.12.02 00:29:58  40.7870   27.7032        8.8      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.12.02 00:03:58  37.6162   35.8300        5.4      -.-  1.6  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2024.12.02 00:03:12  37.3537   36.8933        5.7      -.-  1.4  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 2 Aralık son depremler listesi

Tarih        Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-12-02 10:56:10       37.57222              38.83306              13.79     ML         1.7          Hilvan (Şanlıurfa)            

2024-12-02 10:42:08       37.1325                28.51583              7.0          ML         1.6          Ula (Muğla)       

2024-12-02 10:35:59       36.98361              28.21972              6.98       ML         2.5          Marmaris (Muğla)          

2024-12-02 10:35:45       38.02694              36.38833              7.0          ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-12-02 09:29:42       36.87083              36.55694              7.0          ML         1.8          Hassa (Hatay)   

2024-12-02 09:04:01       38.35028              38.76972              9.89       ML         1.8          Kale (Malatya) 

2024-12-02 09:00:29       38.19972              38.59389              7.0          ML         1.7          Battalgazi (Malatya)      

2024-12-02 08:35:41       38.32917              38.825   6.95       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-12-02 08:34:50       36.98806              28.52722              6.98       ML         1.4          Köyceğiz (Muğla)           

2024-12-02 08:29:29       38.15194              38.59417              7.0          ML         1.3          Battalgazi (Malatya)      

2024-12-02 08:22:22       37.79111              36.08056              7.53       ML         2.1          Feke (Adana)   

2024-12-02 07:51:02       37.885   36.515   6.9          ML         1.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-02 07:38:16       41.06472              44.2025                13.5       ML         3.2          Lori (Ermenistan) - [50.30 km] Akyaka (Kars)               

2024-12-02 07:25:57       38.12861              38.53111              7.01       ML         3.4          Sincik (Adıyaman)          

2024-12-02 07:11:12       37.67694              35.9525                7.03       ML         2.0          Kozan (Adana) 

2024-12-02 06:22:44       36.07472              27.36361              6.97       ML         1.8          Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla)  

2024-12-02 06:09:26       40.66306              29.20944              8.9          ML         1.1          Marmara Denizi - [03.21 km] Merkez (Yalova)               

2024-12-02 05:48:54       39.02806              31.07056              7.09       ML         1.0          Emirdağ (Afyonkarahisar)          

2024-12-02 05:30:54       38.15306              38.24083              7.02       ML         1.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-12-02 05:19:26       38.58389              39.6925                7.0          ML         1.4          Merkez (Elazığ)               

2024-12-02 04:53:10       38.16667              38.62333              6.88       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-12-02 04:45:03       38.08611              37.78639              5.58       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-12-02 04:34:59       39.68444              25.59028              6.81       ML         3.1          Ege Denizi - [43.58 km] Bozcaada (Çanakkale)               

2024-12-02 04:34:48       36.50167              36.3425                7.01       ML         1.7          Kırıkhan (Hatay)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-02 04:14:44       36.94389              29.00417              6.99       ML         1.3          Dalaman (Muğla)           

2024-12-02 04:01:49       38.22444              38.70167              6.46       ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-12-02 03:56:37       40.18667              31.79167              7.27       ML         1.6          Beypazarı (Ankara)        

2024-12-02 03:54:03       38.32361              37.54278              7.0          ML         1.2          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-12-02 03:43:08       38.86306              26.79194              8.58       ML         1.4          Ege Denizi - [10.14 km] Dikili (İzmir)       

2024-12-02 03:30:27       38.42528              38.8275                7.0          ML         1.1          Baskil (Elazığ)    

2024-12-02 03:22:11       36.61833              36.4025                7.0          ML         2.4          Kırıkhan (Hatay)              

2024-12-02 03:13:34       38.22528              38.07444              7.0          ML         1.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-12-02 03:08:27       38.29417              42.34583              7.0          ML         1.2          Merkez (Bitlis) 

2024-12-02 02:46:39       37.87028              27.66361              7.0          ML         1.4          Germencik (Aydın)        

2024-12-02 02:38:35       34.73861              26.17306              7.26       ML         2.5          Akdeniz              

2024-12-02 02:36:49       37.5925                34.38056              13.07     ML         2.0          Ulukışla (Niğde)              

2024-12-02 02:30:30       37.84111              36.26056              7.0          ML         1.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-12-02 02:17:33       37.79056              36.22083              7.11       ML         1.4          Saimbeyli (Adana)         

2024-12-02 02:03:14       38.8775                43.575   11.6       ML         1.2          Tuşba (Van)      

2024-12-02 01:59:06       37.85889              27.62139              7.0          ML         1.2          Germencik (Aydın)        

2024-12-02 01:36:23       37.46056              36.63972              7.12       ML         1.6          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-12-02 01:33:37       36.82028              36.50889              11.49     ML         2.3          Hassa (Hatay)   

2024-12-02 01:32:17       38.14389              41.33722              7.0          ML         1.4          Kozluk (Batman)             

2024-12-02 01:26:55       37.35167              36.18806              7.0          ML         1.5          Kadirli (Osmaniye)         

2024-12-02 00:58:32       38.27333              42.32778              7.0          ML         1.4          Merkez (Bitlis) 

2024-12-02 00:51:59       38.71778              27.91889              7.0          ML         1.2          Gölmarmara (Manisa)  

2024-12-02 00:49:13       38.62667              39.68944              7.0          ML         1.3          Merkez (Elazığ)               

2024-12-02 00:29:58       40.80472              27.70556              7.0          ML         2.3          Marmara Denizi - [17.35 km] Marmara (Balıkesir)          

2024-12-02 00:29:40       36.05194              27.32278              8.97       ML         2.2          Ege Denizi - [72.16 km] Datça (Muğla)  

2024-12-02 00:17:50       38.02556              36.66     6.98       ML         1.4          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-12-02 00:13:21       38.29028              38.83806              7.0          ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-12-02 00:03:59       37.64611              35.90222              6.98       ML         1.6          Kozan (Adana) 

2024-12-02 00:03:13       37.36694              36.87444              7.0          ML         1.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)

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