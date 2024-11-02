Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi+ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.02 12:07:46 38.9053 42.3177 5.3 -.- 2.3 -.- KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS) İlksel
2024.11.02 10:00:44 38.7953 37.5120 7.2 -.- 1.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.11.02 09:41:02 40.1505 31.7740 13.6 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.02 09:05:16 38.2473 38.1075 0.0 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.02 09:00:48 38.2942 37.8748 5.5 -.- 1.7 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.11.02 08:52:09 37.9952 27.1307 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.02 08:44:07 36.9975 28.5360 12.5 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.11.02 08:05:20 38.0677 36.6912 8.3 -.- 1.8 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.02 07:57:34 36.6732 33.5732 19.9 -.- 1.8 -.- HACIAHMETLI-MUT (MERSIN) İlksel
2024.11.02 07:41:18 37.9575 26.1432 19.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.02 07:30:35 36.9420 36.0253 2.9 -.- 1.8 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2024.11.02 07:26:44 38.7573 27.7957 7.1 -.- 1.8 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.11.02 07:24:56 38.0228 31.0175 8.6 -.- 1.9 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.11.02 07:11:19 39.5530 27.1275 11.1 -.- 3.5 -.- KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2024.11.02 07:06:50 38.0988 37.4908 3.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.02 06:51:25 38.0765 36.5732 1.6 -.- 1.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.02 05:58:21 39.0083 28.0368 10.3 -.- 2.3 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.02 05:09:32 38.9868 28.0205 17.9 -.- 1.5 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.02 05:00:14 39.0297 28.0443 11.7 -.- 1.5 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.11.02 04:56:58 40.0452 29.0338 16.9 -.- 1.6 -.- GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2024.11.02 04:37:44 39.5738 34.3818 2.4 -.- 1.6 -.- ALIMPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR) İlksel
2024.11.02 04:27:50 38.1232 37.7970 7.6 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.02 04:27:08 40.0608 36.0673 8.7 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:19:19 40.0728 36.0525 10.8 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:17:47 40.0793 36.0575 8.8 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:15:40 40.0850 36.0557 13.0 -.- 1.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 04:11:28 40.0685 36.0537 8.7 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.11.02 03:50:29 38.1572 37.7872 8.4 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.11.02 03:31:39 38.1135 27.3613 18.2 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.11.02 03:15:00 37.8338 27.3943 11.2 -.- 1.4 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) İlksel
2024.11.02 03:09:49 37.6297 35.8762 7.0 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.02 02:30:22 40.7933 31.6183 5.4 -.- 2.1 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2024.11.02 02:22:02 37.6142 35.9563 5.0 -.- 2.8 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.11.02 00:39:25 38.4992 39.3917 4.7 -.- 1.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.11.02 00:24:39 37.5187 36.8048 3.5 -.- 1.0 -.- ONSEN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 2 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-02 12:07:25 37.61972 35.83611 7.12 ML 2.5 Kozan (Adana)
2024-11-02 12:05:23 38.24444 38.11639 6.96 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 10:00:44 38.88333 37.40528 6.99 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-11-02 09:41:00 40.1275 32.00056 7.25 ML 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-11-02 09:05:19 38.22361 38.10444 6.91 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 09:00:50 38.28083 37.86972 9.72 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 08:52:10 37.99722 27.15611 6.09 ML 1.3 Menderes (İzmir)
2024-11-02 08:44:07 36.99972 28.53889 7.0 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2024-11-02 08:42:01 38.25861 38.73944 8.71 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-11-02 08:10:47 38.99472 28.05889 4.95 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 08:08:06 38.11778 38.50083 6.95 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-11-02 08:07:47 35.87528 30.98778 8.19 ML 2.1 Akdeniz - [71.08 km] Kumluca (Antalya)
2024-11-02 08:05:21 38.06417 36.5775 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 07:57:36 36.61806 33.62833 7.0 ML 1.2 Mut (Mersin)
2024-11-02 07:41:18 38.01944 26.19278 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [29.13 km] Çeşme (İzmir)
2024-11-02 07:30:36 36.91139 35.93167 6.98 ML 1.6 Ceyhan (Adana)
2024-11-02 07:26:44 38.76694 27.75722 11.41 ML 1.7 Saruhanlı (Manisa)
2024-11-02 07:24:58 38.05083 30.99056 11.38 ML 1.7 Gelendost (Isparta)
2024-11-02 07:11:20 39.57806 27.10861 13.72 ML 3.3 Havran (Balıkesir)
2024-11-02 07:06:52 38.06528 37.33917 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-02 06:51:26 38.07361 36.44194 6.98 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 06:42:07 37.70389 35.93861 7.0 ML 1.2 Kozan (Adana)
2024-11-02 06:34:09 37.65139 35.53611 7.0 ML 1.2 Aladağ (Adana)
2024-11-02 06:32:14 38.34139 38.74556 11.28 ML 0.6 Kale (Malatya)
2024-11-02 06:30:20 38.32083 38.18056 6.9 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-02 06:21:27 40.00528 40.90917 7.0 ML 1.2 Aziziye (Erzurum)
2024-11-02 06:13:38 38.09333 37.58722 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:58:21 38.99444 28.03889 5.9 ML 2.0 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 05:54:16 37.49028 37.17083 5.67 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:37:14 37.64639 35.53778 7.0 ML 1.3 Aladağ (Adana)
2024-11-02 05:33:55 39.6375 37.34528 7.0 ML 0.7 Merkez (Sivas)
2024-11-02 05:16:33 38.06889 36.65778 7.0 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 05:09:34 38.98611 28.05944 8.62 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 05:00:15 38.99806 28.05861 5.33 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-11-02 04:56:58 40.04111 29.05694 6.97 ML 1.4 Orhaneli (Bursa)
2024-11-02 04:37:44 39.58944 34.35889 12.26 ML 1.5 Çiçekdağı (Kırşehir)
2024-11-02 04:27:50 38.12556 37.825 5.97 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 04:27:09 40.06611 36.04944 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:23:47 38.8275 43.615 7.0 ML 1.4 Muradiye (Van)
2024-11-02 04:20:43 37.80056 27.80056 6.95 ML 0.9 Efeler (Aydın)
2024-11-02 04:19:19 40.06361 36.04833 6.96 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:17:47 40.07528 36.04194 7.42 ML 0.9 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:15:40 40.05611 36.03472 11.68 ML 1.2 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:11:28 40.055 36.03472 7.02 ML 1.4 Sulusaray (Tokat)
2024-11-02 04:08:31 37.67056 35.97167 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana)
2024-11-02 04:05:40 37.96583 36.52083 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-02 04:00:55 37.98972 37.65389 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 03:50:30 38.13333 37.81944 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-02 03:31:43 38.33611 27.21694 6.11 ML 1.4 Buca (İzmir)
2024-11-02 03:09:50 37.67417 35.95694 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-11-02 02:30:22 40.8 31.62333 13.88 ML 2.1 Merkez (Bolu)
2024-11-02 02:22:02 37.64528 35.90167 7.0 ML 2.9 Kozan (Adana)
2024-11-02 00:39:26 38.47139 39.16083 8.98 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2024-11-02 00:38:44 38.46667 38.07722 6.96 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-11-02 00:24:39 37.44889 36.92167 7.0 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-02 00:04:01 38.07722 35.11389 7.0 ML 1.1 Merkez (Niğde)