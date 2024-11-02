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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

 Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi+ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.02 12:07:46  38.9053   42.3177        5.3      -.-  2.3  -.-   KIRIKKAYA-AHLAT (BITLIS)                          İlksel

2024.11.02 10:00:44  38.7953   37.5120        7.2      -.-  1.7  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.11.02 09:41:02  40.1505   31.7740       13.6      -.-  2.0  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

2024.11.02 09:05:16  38.2473   38.1075        0.0      -.-  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.11.02 09:00:48  38.2942   37.8748        5.5      -.-  1.7  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.11.02 08:52:09  37.9952   27.1307        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.11.02 08:44:07  36.9975   28.5360       12.5      -.-  1.5  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.11.02 08:05:20  38.0677   36.6912        8.3      -.-  1.8  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.11.02 07:57:34  36.6732   33.5732       19.9      -.-  1.8  -.-   HACIAHMETLI-MUT (MERSIN)                          İlksel

2024.11.02 07:41:18  37.9575   26.1432       19.3      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.11.02 07:30:35  36.9420   36.0253        2.9      -.-  1.8  -.-   TURUNCLU-ERZIN (HATAY)                            İlksel

2024.11.02 07:26:44  38.7573   27.7957        7.1      -.-  1.8  -.-   KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA)                     İlksel

2024.11.02 07:24:56  38.0228   31.0175        8.6      -.-  1.9  -.-   YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)                      İlksel

2024.11.02 07:11:19  39.5530   27.1275       11.1      -.-  3.5  -.-   KOCADAG-HAVRAN (BALIKESIR)                        İlksel

2024.11.02 07:06:50  38.0988   37.4908        3.0      -.-  1.5  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.11.02 06:51:25  38.0765   36.5732        1.6      -.-  1.6  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.02 05:58:21  39.0083   28.0368       10.3      -.-  2.3  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.02 05:09:32  38.9868   28.0205       17.9      -.-  1.5  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.11.02 05:00:14  39.0297   28.0443       11.7      -.-  1.5  -.-   KOMURCU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

2024.11.02 04:56:58  40.0452   29.0338       16.9      -.-  1.6  -.-   GUNEYBAYIRI-OSMANGAZI (BURSA)                     İlksel

2024.11.02 04:37:44  39.5738   34.3818        2.4      -.-  1.6  -.-   ALIMPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR)                    İlksel

2024.11.02 04:27:50  38.1232   37.7970        7.6      -.-  1.8  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.11.02 04:27:08  40.0608   36.0673        8.7      -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.11.02 04:19:19  40.0728   36.0525       10.8      -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.11.02 04:17:47  40.0793   36.0575        8.8      -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.11.02 04:15:40  40.0850   36.0557       13.0      -.-  1.2  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.11.02 04:11:28  40.0685   36.0537        8.7      -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel

2024.11.02 03:50:29  38.1572   37.7872        8.4      -.-  1.8  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.11.02 03:31:39  38.1135   27.3613       18.2      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-TORBALI (IZMIR)                           İlksel

2024.11.02 03:15:00  37.8338   27.3943       11.2      -.-  1.4  -.-   GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)                          İlksel

2024.11.02 03:09:49  37.6297   35.8762        7.0      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.11.02 02:30:22  40.7933   31.6183        5.4      -.-  2.1  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      İlksel

2024.11.02 02:22:02  37.6142   35.9563        5.0      -.-  2.8  -.-   MINNETLI-KOZAN (ADANA)                            İlksel

2024.11.02 00:39:25  38.4992   39.3917        4.7      -.-  1.2  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.11.02 00:24:39  37.5187   36.8048        3.5      -.-  1.0  -.-   ONSEN-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 2 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-11-02 12:07:25 37.61972  35.83611  7.12  ML    2.5    Kozan (Adana) 

2024-11-02 12:05:23 38.24444  38.11639  6.96  ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-02 10:00:44 38.88333  37.40528  6.99  ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2024-11-02 09:41:00 40.1275     32.00056  7.25  ML    1.9    Beypazarı (Ankara)   

2024-11-02 09:05:19 38.22361  38.10444  6.91  ML    1.5    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-02 09:00:50 38.28083  37.86972  9.72  ML    2.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-02 08:52:10 37.99722  27.15611  6.09  ML    1.3    Menderes (İzmir)      

2024-11-02 08:44:07 36.99972  28.53889  7.0    ML    1.2    Köyceğiz (Muğla)      

2024-11-02 08:42:01 38.25861  38.73944  8.71  ML    1.2    Pütürge (Malatya)    

2024-11-02 08:10:47 38.99472  28.05889  4.95  ML    1.3    Akhisar (Manisa)       

2024-11-02 08:08:06 38.11778  38.50083  6.95  ML    1.7    Sincik (Adıyaman)    

2024-11-02 08:07:47 35.87528  30.98778  8.19  ML    2.1    Akdeniz - [71.08 km] Kumluca (Antalya)    

2024-11-02 08:05:21 38.06417  36.5775     7.0    ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-02 07:57:36 36.61806  33.62833  7.0    ML    1.2    Mut (Mersin)    

2024-11-02 07:41:18 38.01944  26.19278  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - [29.13 km] Çeşme (İzmir)   

2024-11-02 07:30:36 36.91139  35.93167  6.98  ML    1.6    Ceyhan (Adana)        

2024-11-02 07:26:44 38.76694  27.75722  11.41         ML    1.7    Saruhanlı (Manisa)        

2024-11-02 07:24:58 38.05083  30.99056  11.38         ML    1.7    Gelendost (Isparta)        

2024-11-02 07:11:20 39.57806  27.10861  13.72         ML    3.3    Havran (Balıkesir)        

2024-11-02 07:06:52 38.06528  37.33917  7.0    ML    1.7    Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-02 06:51:26 38.07361  36.44194  6.98  ML    1.6    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-02 06:42:07 37.70389  35.93861  7.0    ML    1.2    Kozan (Adana) 

2024-11-02 06:34:09 37.65139  35.53611  7.0    ML    1.2    Aladağ (Adana)

2024-11-02 06:32:14 38.34139  38.74556  11.28         ML    0.6    Kale (Malatya)  

2024-11-02 06:30:20 38.32083  38.18056  6.9    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-11-02 06:21:27 40.00528  40.90917  7.0    ML    1.2    Aziziye (Erzurum)     

2024-11-02 06:13:38 38.09333  37.58722  7.0    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 2 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-02 05:58:21 38.99444  28.03889  5.9    ML    2.0    Akhisar (Manisa)       

2024-11-02 05:54:16 37.49028  37.17083  5.67  ML    0.9    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-02 05:37:14 37.64639  35.53778  7.0    ML    1.3    Aladağ (Adana)

2024-11-02 05:33:55 39.6375     37.34528  7.0    ML    0.7    Merkez (Sivas) 

2024-11-02 05:16:33 38.06889  36.65778  7.0    ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-02 05:09:34 38.98611  28.05944  8.62  ML    1.3    Akhisar (Manisa)       

2024-11-02 05:00:15 38.99806  28.05861  5.33  ML    1.4    Akhisar (Manisa)       

2024-11-02 04:56:58 40.04111  29.05694  6.97  ML    1.4    Orhaneli (Bursa)        

2024-11-02 04:37:44 39.58944  34.35889  12.26         ML    1.5    Çiçekdağı (Kırşehir)        

2024-11-02 04:27:50 38.12556  37.825       5.97  ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-02 04:27:09 40.06611  36.04944  7.0    ML    1.8    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-02 04:23:47 38.8275     43.615       7.0    ML    1.4    Muradiye (Van)

2024-11-02 04:20:43 37.80056  27.80056  6.95  ML    0.9    Efeler (Aydın)   

2024-11-02 04:19:19 40.06361  36.04833  6.96  ML    1.1    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-02 04:17:47 40.07528  36.04194  7.42  ML    0.9    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-02 04:15:40 40.05611  36.03472  11.68         ML    1.2    Sulusaray (Tokat)        

2024-11-02 04:11:28 40.055       36.03472  7.02  ML    1.4    Sulusaray (Tokat)     

2024-11-02 04:08:31 37.67056  35.97167  7.0    ML    1.0    Kozan (Adana) 

2024-11-02 04:05:40 37.96583  36.52083  7.02  ML    1.2    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-11-02 04:00:55 37.98972  37.65389  7.0    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-02 03:50:30 38.13333  37.81944  7.0    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)        

2024-11-02 03:31:43 38.33611  27.21694  6.11  ML    1.4    Buca (İzmir)      

2024-11-02 03:09:50 37.67417  35.95694  7.0    ML    1.4    Kozan (Adana) 

2024-11-02 02:30:22 40.8  31.62333  13.88         ML    2.1    Merkez (Bolu)  

2024-11-02 02:22:02 37.64528  35.90167  7.0    ML    2.9    Kozan (Adana) 

2024-11-02 00:39:26 38.47139  39.16083  8.98  ML    1.2    Sivrice (Elazığ)  

2024-11-02 00:38:44 38.46667  38.07722  6.96  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-11-02 00:24:39 37.44889  36.92167  7.0    ML    1.2    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)     

2024-11-02 00:04:01 38.07722  35.11389  7.0    ML    1.1    Merkez (Niğde)

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