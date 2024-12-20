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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.20 13:11:13  38.8413   27.3525       20.5      -.-  2.0  -.-   ORENCIK-(MANISA)                                  İlksel

2024.12.20 12:50:23  39.4932   28.1513        2.3      -.-  2.2  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel

2024.12.20 12:43:09  38.1488   38.4595       14.6      -.-  1.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.12.20 12:29:36  38.3037   38.0922        0.0      -.-  1.3  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.12.20 12:25:07  37.2695   31.9838        0.0      -.-  1.5  -.-   CATMAKAYA-SEYDISEHIR (KONYA)                      İlksel

2024.12.20 11:46:52  38.0948   29.0500        3.3      -.-  1.2  -.-   CINDERE-GUNEY (DENIZLI)                           İlksel

2024.12.20 10:47:01  39.2252   27.7182        0.0      -.-  1.5  -.-   DENIS-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.12.20 07:53:59  38.2287   38.0527       10.5      -.-  1.7  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.12.20 07:11:54  38.2577   38.7593        6.5      -.-  1.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.12.20 06:34:51  38.2287   37.9897       17.9      -.-  1.5  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.20 05:52:10  37.5415   30.5452        5.0      -.-  1.6  -.-   ALKAYA-BUCAK (BURDUR)                             İlksel

2024.12.20 05:44:39  38.4495   39.2325        5.5      -.-  2.5  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel

2024.12.20 05:37:53  36.1427   31.2937       11.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.12.20 04:57:05  38.0212   36.7370       26.0      -.-  1.3  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.20 04:39:50  40.3950   28.4537       11.8      -.-  2.3  -.-   BOGAZ-KARACABEY (BURSA)                           İlksel

2024.12.20 04:28:25  37.6308   29.9180        5.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKYAKA-YESILOVA (BURDUR)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.20 04:21:30  39.1073   39.0323       17.9      -.-  1.2  -.-   GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI)                   İlksel

2024.12.20 03:27:05  37.0830   36.8848        5.4      -.-  2.1  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2024.12.20 03:22:44  36.8753   28.2200       12.3      -.-  1.2  -.-   YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA)                       İlksel

2024.12.20 03:09:09  40.4037   28.8380       10.2      -.-  1.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           REVIZE01   (2024.12.20 03:09:09)

2024.12.20 03:07:03  40.4037   28.8297        8.0      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.12.20 02:47:59  37.9938   29.5335        9.8      -.-  1.6  -.-   BOGAZICI-BAKLAN (DENIZLI)                         İlksel

2024.12.20 02:42:56  38.1227   36.6787        5.4      -.-  1.7  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.12.20 02:01:03  40.4293   27.1518       15.6      -.-  1.9  -.-   AKSAZ-BIGA (CANAKKALE)                            İlksel

2024.12.20 01:29:33  40.4005   28.8192        8.1      -.-  2.2  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.12.20 01:24:19  38.0845   37.5188        6.0      -.-  2.0  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.20 00:09:37  37.6028   29.9638        3.0      -.-  2.0  -.-   YARISLI-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Aralık son depremler listesi 

Tarih    Saat     Enlem      Boylam    Derinlik(Km)    Tip   Büyüklük Yer

2024-12-20 13:11:14      38.785     27.36889 7.13 ML   1.3   Yunusemre (Manisa) 

2024-12-20 12:50:24      39.47417 28.18       6.99 ML   2.1   Bigadiç (Balıkesir)       

2024-12-20 12:49:08      38.35194 37.40667 7.0   ML   1.9   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-12-20 12:49:03      38.64222 39.90028 18.28       ML   1.2   Palu (Elazığ)       

2024-12-20 12:43:09      38.11556 38.48333 7.0   ML   1.6   Sincik (Adıyaman)       

2024-12-20 12:33:44      39.26639 34.13639 7.0   ML   0.8   Merkez (Kırşehir)       

2024-12-20 12:29:36      38.26194 38.08139 7.0   ML   2.1   Akçadağ (Malatya)       

2024-12-20 12:25:09      37.30278 31.85694 6.98 ML   1.2   Seydişehir (Konya)       

2024-12-20 11:46:53      38.09056 29.06444 7.09 ML   1.1   Güney (Denizli)       

2024-12-20 10:57:32      40.80222 32.59       6.57 ML   0.9   Çerkeş (Çankırı)       

2024-12-20 10:47:02      39.29417 27.72583 7.0   ML   1.6   Soma (Manisa)       

2024-12-20 10:15:20      37.37833 37.03861 7.26 ML   0.9   Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)   

2024-12-20 10:05:08      38.34167 38.14389 7.0   ML   1.2   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-12-20 08:45:14      38.23278 38.65667 7.53 ML   1.1   Pütürge (Malatya)       

2024-12-20 08:31:12      38.26833 38.15556 7.0   ML   1.4   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-12-20 08:08:02      38.15694 38.5225   7.0   ML   1.2   Battalgazi (Malatya)

2024-12-20 08:05:28      39.36222 28.26861 9.45 ML   1.2   Bigadiç (Balıkesir)       

2024-12-20 07:54:00      38.24083 38.05806 10.97       ML   1.7   Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-20 07:51:17      38.75111 43.37194 6.99 ML   1.6   Tuşba (Van)    

2024-12-20 07:11:54      38.24722 38.74167 10.39       ML   1.7   Pütürge (Malatya)

2024-12-20 06:52:44      38.21611 38.70778 7.06 ML   0.9   Pütürge (Malatya)       

2024-12-20 06:52:37      40.82722 31.85889 11.49       ML   1.2   Merkez (Bolu)       

2024-12-20 06:49:25      38.23278 38.59222 13.17       ML   1.1   Pütürge (Malatya)

2024-12-20 06:34:51      38.22361 38.06056 16.18       ML   1.3   Yeşilyurt (Malatya)

2024-12-20 06:23:59      38.22417 38.11306 7.0   ML   0.9   Yeşilyurt (Malatya)       

2024-12-20 06:17:37      36.87583 26.55694 8.86 ML   1.5   Ege Denizi - [64.18 km] Bodrum (Muğla)     

2024-12-20 06:02:32      37.6575   35.37194 7.0   ML   1.6   Aladağ (Adana)       

2024-12-20 05:52:10      37.51528 30.55833 7.01 ML   1.4   Bucak (Burdur)       

2024-12-20 05:47:23      38.135     27.32556 7.0   ML   1.2   Torbalı (İzmir)

2024-12-20 05:44:40      38.42667 39.22667 7.0   ML   2.5   Sivrice (Elazığ)

2024-12-20 05:37:53      36.14278 31.33583 16.3 ML   1.9   Akdeniz - [65.28 km] Alanya (Antalya)     

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-20 05:33:07      38.41833 26.64861 6.98 ML   1.5   Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.66 km] Urla (İzmir)   

2024-12-20 05:21:17      38.85778 29.13278 6.51 ML   1.1   Şaphane (Kütahya)       

2024-12-20 05:19:33      36.6425   30.04056 7.0   ML   1.3   Elmalı (Antalya)       

2024-12-20 04:57:07      38.09111 36.77528 7.0   ML   1.2   Afşin (Kahramanmaraş)   

2024-12-20 04:39:50      40.40194 28.47111 9.1   ML   2.0   Marmara Denizi - [04.92 km] Karacabey (Bursa)

2024-12-20 04:32:40      39.835     40.55222 7.01 ML   1.3   Tercan (Erzincan)       

2024-12-20 04:28:26      37.60306 29.95639 7.0   ML   2.1   Yeşilova (Burdur)       

2024-12-20 04:21:31      39.10361 39.01083 7.0   ML   1.0   Çemişgezek (Tunceli) 

2024-12-20 03:58:52      37.99278 38.3575   3.97 ML   0.8   Çelikhan (Adıyaman)    

2024-12-20 03:30:38      38.03694 37.70944 4.62 ML   1.0   Doğanşehir (Malatya)

2024-12-20 03:27:37      39.15139 40.07083 7.02 ML   1.5   Yayladere (Bingöl)       

2024-12-20 03:27:06      37.08472 36.88528 6.95 ML   2.2   Nurdağı (Gaziantep)    

2024-12-20 03:22:44      36.89056 28.25972 7.0   ML   1.0   Marmaris (Muğla)       

2024-12-20 03:09:09      40.42583 28.80611 4.99 ML   1.6   Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.98 km] Mudanya (Bursa)      

2024-12-20 03:07:03      40.41583 28.84139 6.62 ML   2.1   Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.69 km] Mudanya (Bursa)      

2024-12-20 03:04:50      39.07083 42.28861 10.13       ML   1.1   Bulanık (Muş)       

2024-12-20 02:59:18      39.02056 30.1625   3.98 ML   1.0   Altıntaş (Kütahya)       

2024-12-20 02:57:21      37.91639 28.76167 7.05 ML   1.0   Sarayköy (Denizli)       

2024-12-20 02:56:00      37.91861 28.77444 7.0   ML   0.8   Sarayköy (Denizli)       

2024-12-20 02:47:59      38.02583 29.51       5.92 ML   1.3   Çal (Denizli)   

2024-12-20 02:42:56      38.085     36.62222 5.67 ML   1.6   Göksun (Kahramanmaraş)   

2024-12-20 02:23:24      39.91361 35.82389 11.96       ML   1.1   Kadışehri (Yozgat)  

2024-12-20 02:01:04      40.43833 27.15917 10.72       ML   1.8   Biga (Çanakkale)    

2024-12-20 01:39:43      37.83583 26.88389 7.0   ML   1.1   Ege Denizi - [26.37 km] Seferihisar (İzmir)   

2024-12-20 01:36:45      37.82167 36.26861 7.0   ML   1.0   Saimbeyli (Adana)       

2024-12-20 01:29:33      40.42222 28.82722 7.26 ML   2.1   Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.19 km] Mudanya (Bursa)      

2024-12-20 01:24:20      38.0675   37.50111 5.99 ML   1.8   Elbistan (Kahramanmaraş)   

2024-12-20 01:17:12      37.50361 29.95333 8.31 ML   1.1   Yeşilova (Burdur)       

2024-12-20 01:13:10      39.02611 27.50167 7.01 ML   1.0   Kınık (İzmir)   

2024-12-20 00:50:01      38.68917 39.9075   6.53 ML   1.3   Palu (Elazığ)   

2024-12-20 00:42:05      38.36167 39.07111 6.98 ML   1.0   Sivrice (Elazığ)

2024-12-20 00:27:10      38.08889 37.77472 6.24 ML   1.1   Doğanşehir (Malatya)

2024-12-20 00:16:30      38.35333 38.73111 11.91       ML   1.0   Kale (Malatya)

2024-12-20 00:09:37      37.60972 29.94111 5.87 ML   1.8   Yeşilova (Burdur)

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