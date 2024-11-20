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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Kasım tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Kasım son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.11.20 12:01:14  39.6072   29.6127        0.0      -.-  1.6  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel
2024.11.20 11:13:03  36.5305   28.7935       15.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.11.20 10:11:01  38.5090   38.8487        2.1      -.-  1.7  -.-   TATLIPAYAM-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2024.11.20 08:06:34  40.1838   31.7337        6.0      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2024.11.20 07:51:51  37.8132   27.5812       10.1      -.-  1.7  -.-   KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2024.11.20 07:46:30  37.0085   29.3223        9.5      -.-  1.8  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                          İlksel
2024.11.20 07:12:55  38.3638   38.8592       16.8      -.-  1.5  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2024.11.20 06:27:37  38.1395   38.2822        6.8      -.-  1.1  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.11.20 06:18:54  38.3805   37.4592        5.0      -.-  1.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.11.20 06:17:44  40.7782   28.9435       10.1      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2024.11.20 06:13:39  38.2077   38.0417       23.5      -.-  1.0  -.-   GOZENE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2024.11.20 05:14:05  38.0340   37.3858        5.0      -.-  1.8  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2024.11.20 05:08:51  38.3358   42.8473        5.2      -.-  2.2  -.-   DEGIRMITAS-GEVAS (VAN)                            İlksel
2024.11.20 05:04:33  40.7777   28.9627        9.9      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.11.20 04:59:46  39.7393   28.3128        5.4      -.-  2.2  -.-   KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR)                        İlksel
2024.11.20 04:58:41  38.3750   38.7418        5.9      -.-  1.8  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2024.11.20 04:24:54  36.8902   29.9640        5.0      -.-  1.5  -.-   GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA)                        İlksel
2024.11.20 03:54:10  37.4573   36.9972        2.9      -.-  2.8  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2024.11.20 03:36:55  40.3667   28.6947        7.9      -.-  1.8  -.-   YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)                       İlksel
2024.11.20 03:20:36  39.9205   27.2418        5.2      -.-  1.4  -.-   YENICE (CANAKKALE)                                İlksel
2024.11.20 03:05:15  38.9050   26.5782       11.9      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.11.20 03:01:13  37.7723   27.0977        5.0      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.11.20 02:49:42  41.0347   33.2552        7.3      -.-  1.4  -.-   FERIZ-BAYRAMOREN (CANKIRI)                        İlksel
2024.11.20 02:41:34  37.8508   36.1330       13.9      -.-  1.5  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel
2024.11.20 02:24:10  40.7672   30.8467       12.2      -.-  1.2  -.-   YESILVADI-HENDEK (SAKARYA)                        İlksel
2024.11.20 02:23:38  37.7587   37.6053        5.4      -.-  1.5  -.-   KARABURUN-GOLBASI (ADIYAMAN)                      İlksel
2024.11.20 01:41:09  40.2100   25.1222        7.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.11.20 01:14:48  37.1738   27.9635        5.2      -.-  1.2  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2024.11.20 00:53:38  38.5338   37.9807        8.6      -.-  1.1  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2024.11.20 00:44:39  36.5267   28.8250       11.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.11.20 00:36:26  40.8218   34.8083       10.4      -.-  1.6  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           İlksel
2024.11.20 00:12:16  40.8262   34.8132        6.8      -.-  2.8  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 20 Kasım son depremler listesi

Tarih    Saat    Enlem        Boylam      Derinlik(Km)       Tip    Büyüklük    Yer

2024-11-20 12:13:05    40.41056    28.83528    7.03   ML    1.8     Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.98 km] Mudanya (Bursa)   

2024-11-20 12:06:47    38.24917    38.80528    6.11   ML    1.9     Pütürge (Malatya)      

2024-11-20 12:01:14    39.65972    29.46972    7.0     ML    1.4     Tavşanlı (Kütahya)      

2024-11-20 11:58:46    39.74556    30.18611    7.0     ML    1.1     İnönü (Eskişehir)

2024-11-20 11:50:20    40.09611    32.95 7.0     ML    1.1     Pursaklar (Ankara)      

2024-11-20 11:31:43    40.62361    32.77667    6.99   ML    1.8     Kızılcahamam (Ankara)        

2024-11-20 11:17:30    37.99389    37.58 7.0     ML    1.7     Nurhak (Kahramanmaraş)   

2024-11-20 11:13:04    36.54389    28.78667    7.03   ML    2.6     Akdeniz - [17.47 km] Dalaman (Muğla)       

2024-11-20 10:11:01    38.39861    38.72028    6.87   ML    1.4     Kale (Malatya)   

2024-11-20 08:52:13    38.26194    42.55778    6.99   ML    2.0     Tatvan (Bitlis)     

2024-11-20 08:06:35    40.22472    31.72667    6.92   ML    2.2     Beypazarı (Ankara)     

2024-11-20 07:51:52    37.83667    27.59444    8.12   ML    1.6     Germencik (Aydın)      

2024-11-20 07:46:30    36.98306    29.35222    7.0     ML    1.7     Çameli (Denizli) 

2024-11-20 07:12:55    38.35833    38.80722    11.09 ML    1.6     Kale (Malatya)   

2024-11-20 06:41:49    38.74556    25.93833    6.79   ML    1.8     Ege Denizi - [41.68 km] Karaburun (İzmir)       

2024-11-20 06:27:38    38.14194    38.30111    7.0     ML    1.1     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-11-20 06:17:45    40.78111    28.97639    7.07   ML    1.4     Marmara Denizi - [09.45 km] Adalar (İstanbul)  

2024-11-20 06:13:40    38.24083    38.08028    6.84   ML    1.2     Yeşilyurt (Malatya)     

2024-11-20 05:25:45    38.36028    38.7425      11.65 ML    0.9     Kale (Malatya)   

2024-11-20 05:14:07    38.01389    37.37694    6.99   ML    1.8     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2024-11-20 05:08:51    38.27722    42.86694    7.0     ML    2.1     Gevaş (Van)       

2024-11-20 05:04:32    40.7775      28.94917    9.36   ML    1.9     Marmara Denizi - [10.44 km] Adalar (İstanbul)  

2024-11-20 04:59:54    39.74417    28.30417    7.0     ML    2.1     Kepsut (Balıkesir)        

2024-11-20 04:58:41    38.36306    38.72639    12.67 ML    1.5     Kale (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-11-20 04:24:52    36.68056    30.02694    6.25   ML    1.6     Elmalı (Antalya) 

2024-11-20 04:08:04    38.58889    39.67389    7.0     ML    0.7     Merkez (Elazığ) 

2024-11-20 03:54:11    37.47417    36.97556    5.48   ML    2.8     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2024-11-20 03:36:55    40.38722    28.68361    6.47   ML    1.6     Marmara Denizi - [04.43 km] Mudanya (Bursa) 

2024-11-20 03:34:20    38.07028    38.34083    7.0     ML    1.1     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-11-20 03:20:35    39.95806    27.24306    6.98   ML    1.1     Yenice (Çanakkale)     

2024-11-20 03:05:16    38.93778    26.5725      6.99   ML    1.2     Ege Denizi - [20.98 km] Dikili (İzmir)       

2024-11-20 03:03:35    35.73361    43.08944    7.0     ML    2.1     Musul, Ninova (Irak) - [165.11 km] Silopi (Şırnak)   

2024-11-20 02:56:43    38.09083    38.31389    6.99   ML    0.7     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-11-20 02:49:41    41.09 33.22833    12.61 ML    1.4     Araç (Kastamonu)       

2024-11-20 02:43:16    39.71889    28.23139    6.72   ML    0.8     Kepsut (Balıkesir)        

2024-11-20 02:41:35    37.80306    36.11167    7.0     ML    1.5     Saimbeyli (Adana)      

2024-11-20 02:24:11    40.7625      30.85583    6.96   ML    0.8     Gölyaka (Düzce)

2024-11-20 02:23:38    37.74639    37.59778    9.08   ML    1.7     Gölbaşı (Adıyaman)    

2024-11-20 02:00:53    39.73056    38.94111    10.66 ML    1.0     Kemah (Erzincan)       

2024-11-20 01:41:11    40.23639    25.23361    11.45 ML    1.6     Ege Denizi - [42.27 km] Gökçeada (Çanakkale)

2024-11-20 01:38:17    38.08722    38.34667    6.88   ML    0.9     Çelikhan (Adıyaman)  

2024-11-20 00:44:38    36.49194    28.84556    21.78 ML    1.7     Akdeniz - [23.33 km] Dalaman (Muğla)       

2024-11-20 00:36:40    40.65722    28.98417    11.05 ML    1.6     Marmara Denizi - [03.72 km] Çınarcık (Yalova) 

2024-11-20 00:36:27    40.82389    34.78583    7.52   ML    1.5     Dodurga (Çorum)       

2024-11-20 00:12:15    40.82111    34.78361    13.11 ML    2.7     Dodurga (Çorum)       

2024-11-20 00:01:51    38.34361    27.15139    7.78   ML    1.1     Gaziemir (İzmir)

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