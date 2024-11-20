Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 20 Kasım tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 20 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.11.20 12:01:14 39.6072 29.6127 0.0 -.- 1.6 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.11.20 11:13:03 36.5305 28.7935 15.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.20 10:11:01 38.5090 38.8487 2.1 -.- 1.7 -.- TATLIPAYAM-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.11.20 08:06:34 40.1838 31.7337 6.0 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.11.20 07:51:51 37.8132 27.5812 10.1 -.- 1.7 -.- KARAAGACLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.11.20 07:46:30 37.0085 29.3223 9.5 -.- 1.8 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.11.20 07:12:55 38.3638 38.8592 16.8 -.- 1.5 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.20 06:27:37 38.1395 38.2822 6.8 -.- 1.1 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.20 06:18:54 38.3805 37.4592 5.0 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.20 06:17:44 40.7782 28.9435 10.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.20 06:13:39 38.2077 38.0417 23.5 -.- 1.0 -.- GOZENE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.11.20 05:14:05 38.0340 37.3858 5.0 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.20 05:08:51 38.3358 42.8473 5.2 -.- 2.2 -.- DEGIRMITAS-GEVAS (VAN) İlksel
2024.11.20 05:04:33 40.7777 28.9627 9.9 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.11.20 04:59:46 39.7393 28.3128 5.4 -.- 2.2 -.- KAYAELI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2024.11.20 04:58:41 38.3750 38.7418 5.9 -.- 1.8 -.- KALEKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2024.11.20 04:24:54 36.8902 29.9640 5.0 -.- 1.5 -.- GUMUSYAKA-ELMALI (ANTALYA) İlksel
2024.11.20 03:54:10 37.4573 36.9972 2.9 -.- 2.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.11.20 03:36:55 40.3667 28.6947 7.9 -.- 1.8 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.11.20 03:20:36 39.9205 27.2418 5.2 -.- 1.4 -.- YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.11.20 03:05:15 38.9050 26.5782 11.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.20 03:01:13 37.7723 27.0977 5.0 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.11.20 02:49:42 41.0347 33.2552 7.3 -.- 1.4 -.- FERIZ-BAYRAMOREN (CANKIRI) İlksel
2024.11.20 02:41:34 37.8508 36.1330 13.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.11.20 02:24:10 40.7672 30.8467 12.2 -.- 1.2 -.- YESILVADI-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2024.11.20 02:23:38 37.7587 37.6053 5.4 -.- 1.5 -.- KARABURUN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.11.20 01:41:09 40.2100 25.1222 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.11.20 01:14:48 37.1738 27.9635 5.2 -.- 1.2 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.11.20 00:53:38 38.5338 37.9807 8.6 -.- 1.1 -.- SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.11.20 00:44:39 36.5267 28.8250 11.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.11.20 00:36:26 40.8218 34.8083 10.4 -.- 1.6 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.11.20 00:12:16 40.8262 34.8132 6.8 -.- 2.8 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
AFAD 20 Kasım son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-11-20 12:13:05 40.41056 28.83528 7.03 ML 1.8 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.98 km] Mudanya (Bursa)
2024-11-20 12:06:47 38.24917 38.80528 6.11 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-11-20 12:01:14 39.65972 29.46972 7.0 ML 1.4 Tavşanlı (Kütahya)
2024-11-20 11:58:46 39.74556 30.18611 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2024-11-20 11:50:20 40.09611 32.95 7.0 ML 1.1 Pursaklar (Ankara)
2024-11-20 11:31:43 40.62361 32.77667 6.99 ML 1.8 Kızılcahamam (Ankara)
2024-11-20 11:17:30 37.99389 37.58 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-20 11:13:04 36.54389 28.78667 7.03 ML 2.6 Akdeniz - [17.47 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-20 10:11:01 38.39861 38.72028 6.87 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-11-20 08:52:13 38.26194 42.55778 6.99 ML 2.0 Tatvan (Bitlis)
2024-11-20 08:06:35 40.22472 31.72667 6.92 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-11-20 07:51:52 37.83667 27.59444 8.12 ML 1.6 Germencik (Aydın)
2024-11-20 07:46:30 36.98306 29.35222 7.0 ML 1.7 Çameli (Denizli)
2024-11-20 07:12:55 38.35833 38.80722 11.09 ML 1.6 Kale (Malatya)
2024-11-20 06:41:49 38.74556 25.93833 6.79 ML 1.8 Ege Denizi - [41.68 km] Karaburun (İzmir)
2024-11-20 06:27:38 38.14194 38.30111 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-20 06:17:45 40.78111 28.97639 7.07 ML 1.4 Marmara Denizi - [09.45 km] Adalar (İstanbul)
2024-11-20 06:13:40 38.24083 38.08028 6.84 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-20 05:25:45 38.36028 38.7425 11.65 ML 0.9 Kale (Malatya)
2024-11-20 05:14:07 38.01389 37.37694 6.99 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-11-20 05:08:51 38.27722 42.86694 7.0 ML 2.1 Gevaş (Van)
2024-11-20 05:04:32 40.7775 28.94917 9.36 ML 1.9 Marmara Denizi - [10.44 km] Adalar (İstanbul)
2024-11-20 04:59:54 39.74417 28.30417 7.0 ML 2.1 Kepsut (Balıkesir)
2024-11-20 04:58:41 38.36306 38.72639 12.67 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-11-20 04:24:52 36.68056 30.02694 6.25 ML 1.6 Elmalı (Antalya)
2024-11-20 04:08:04 38.58889 39.67389 7.0 ML 0.7 Merkez (Elazığ)
2024-11-20 03:54:11 37.47417 36.97556 5.48 ML 2.8 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-11-20 03:36:55 40.38722 28.68361 6.47 ML 1.6 Marmara Denizi - [04.43 km] Mudanya (Bursa)
2024-11-20 03:34:20 38.07028 38.34083 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-20 03:20:35 39.95806 27.24306 6.98 ML 1.1 Yenice (Çanakkale)
2024-11-20 03:05:16 38.93778 26.5725 6.99 ML 1.2 Ege Denizi - [20.98 km] Dikili (İzmir)
2024-11-20 03:03:35 35.73361 43.08944 7.0 ML 2.1 Musul, Ninova (Irak) - [165.11 km] Silopi (Şırnak)
2024-11-20 02:56:43 38.09083 38.31389 6.99 ML 0.7 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-20 02:49:41 41.09 33.22833 12.61 ML 1.4 Araç (Kastamonu)
2024-11-20 02:43:16 39.71889 28.23139 6.72 ML 0.8 Kepsut (Balıkesir)
2024-11-20 02:41:35 37.80306 36.11167 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-11-20 02:24:11 40.7625 30.85583 6.96 ML 0.8 Gölyaka (Düzce)
2024-11-20 02:23:38 37.74639 37.59778 9.08 ML 1.7 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-11-20 02:00:53 39.73056 38.94111 10.66 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2024-11-20 01:41:11 40.23639 25.23361 11.45 ML 1.6 Ege Denizi - [42.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-11-20 01:38:17 38.08722 38.34667 6.88 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-11-20 00:44:38 36.49194 28.84556 21.78 ML 1.7 Akdeniz - [23.33 km] Dalaman (Muğla)
2024-11-20 00:36:40 40.65722 28.98417 11.05 ML 1.6 Marmara Denizi - [03.72 km] Çınarcık (Yalova)
2024-11-20 00:36:27 40.82389 34.78583 7.52 ML 1.5 Dodurga (Çorum)
2024-11-20 00:12:15 40.82111 34.78361 13.11 ML 2.7 Dodurga (Çorum)
2024-11-20 00:01:51 38.34361 27.15139 7.78 ML 1.1 Gaziemir (İzmir)