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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Aralık tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Aralık son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.12.21 12:28:07  37.1252   27.8518        0.0      -.-  2.0  -.-   PINARARASI-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.12.21 12:03:02  38.2517   38.5775       10.0      -.-  2.3  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 İlksel

2024.12.21 11:52:30  37.7802   36.5285        7.9      -.-  2.4  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.12.21 10:04:27  41.0657   37.4173       13.4      -.-  1.9  -.-   ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU)                       İlksel

2024.12.21 09:31:49  38.2657   37.7917        8.0      -.-  2.0  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.21 09:23:39  38.1093   38.5445        3.7      -.-  1.8  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.12.21 08:00:11  39.0315   40.4108        5.0      -.-  2.1  -.-   BALIKLICAY-(BINGOL)                               İlksel

2024.12.21 07:10:48  37.8653   29.3063        6.6      -.-  2.0  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel

2024.12.21 06:11:21  38.3453   38.2068        4.1      -.-  1.9  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                                İlksel

2024.12.21 06:10:38  37.1262   27.9112       12.5      -.-  1.8  -.-   SEKKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel

2024.12.21 04:35:48  40.0965   24.8123        9.4      -.-  3.1  3.1   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.12.21 03:53:36  38.1793   37.0740       16.3      -.-  1.1  -.-   KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.12.21 03:23:33  38.8123   37.4115        9.6      -.-  1.7  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.12.21 03:08:02  38.2503   37.7965       15.8      -.-  1.1  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.12.21 03:04:32  38.2020   38.6333        7.0      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.12.21 03:00:27  38.2370   37.4103       21.4      -.-  1.1  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.21 02:14:20  39.1550   26.8742        9.6      -.-  2.0  -.-   GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR)                          İlksel

2024.12.21 02:08:01  39.9815   45.6125        5.0      -.-  2.9  -.-   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.12.21 02:03:55  38.3083   38.7483       21.9      -.-  1.8  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.12.21 02:01:55  39.8590   45.7235        5.0      -.-  4.3  4.5   ERMENISTAN                                        İlksel

2024.12.21 01:57:06  38.2930   37.7990        1.8      -.-  2.0  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.12.21 01:41:19  38.2107   37.6857       16.8      -.-  1.5  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel

2024.12.21 00:31:15  38.2633   37.0902        2.5      -.-  1.8  -.-   KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.12.21 00:06:35  40.2143   31.8507        5.6      -.-  2.1  -.-   CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Aralık son depremler listesi 

Tarih   Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer

2024-12-21 12:28:06 37.10778  27.88389  6.96  ML    1.8    Milas (Muğla)   

2024-12-21 12:27:27 38.30583  38.18417  7.01  ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-21 12:03:03 38.20361  38.6325     6.51  ML    2.4    Pütürge (Malatya)    

2024-12-21 11:55:23 38.27194  38.07389  7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-21 11:54:24 39.00389  44.39222  6.09  ML    1.5    Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] Çaldıran (Van)    

2024-12-21 11:52:30 37.79833  36.54417  7.0    ML    2.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2024-12-21 11:44:36 39.56833  38.88056  6.98  ML    1.1    Kemah (Erzincan)      

2024-12-21 11:14:56 40.055       36.01444  7.47  ML    1.1    Sulusaray (Tokat)     

2024-12-21 10:39:55 38.15083  38.16806  7.0    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-21 10:32:29 39.77306  30.21944  7.0    ML    1.1    İnönü (Eskişehir)       

2024-12-21 10:11:47 40.00639  27.73806  6.97  ML    1.8    Gönen (Balıkesir)      

2024-12-21 10:04:27 41.06694  37.37639  8.96  ML    2.0    Ünye (Ordu)     

2024-12-21 09:49:42 39.75         39.14028  6.3    ML    1.0    Kemah (Erzincan)      

2024-12-21 09:31:50 38.24583  37.80556  8.6    ML    2.0    Doğanşehir (Malatya)        

2024-12-21 09:23:39 38.08444  38.45444  11.07         ML    1.9    Çelikhan (Adıyaman)        

2024-12-21 08:53:14 38.53667  38.15556  7.18  ML    1.2    Yazıhan (Malatya)     

2024-12-21 08:00:11 39.03139  40.40417  10.45         ML    2.2    Merkez (Bingöl)        

2024-12-21 07:18:36 38.38722  38.72         7.16  ML    1.0    Kale (Malatya)  

2024-12-21 07:10:48 37.88694  29.23722  7.01  ML    1.9    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-21 07:08:08 38.42139  39.42611  7.0    ML    1.0    Sivrice (Elazığ)  

2024-12-21 07:06:20 39.09056  38.99333  7.0    ML    1.5    Çemişgezek (Tunceli)        

2024-12-21 06:11:21 38.34889  38.21028  7.02  ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-21 06:10:38 37.11028  27.88611  7.05  ML    1.6    Milas (Muğla)   

2024-12-21 04:35:49 40.07583  24.85306  17.03         ML    3.0    Ege Denizi

2024-12-21 04:30:06 38.27056  37.78556  8.2    ML    1.2    Akçadağ (Malatya)   

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-12-21 04:25:02 38.27361  37.76806  7.0    ML    1.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-21 04:14:36 38.66861  37.98944  7.0    ML    1.2    Hekimhan (Malatya) 

2024-12-21 04:05:52 38.1075     38.51417  6.95  ML    0.7    Sincik (Adıyaman)    

2024-12-21 03:53:39 38.21778  37.22472  7.0    ML    1.0    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-21 03:41:25 38.18389  38.61833  7.0    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2024-12-21 03:32:13 41.05333  40.04167  10.53         ML    2.0    Karadeniz - [10.79 km] Araklı (Trabzon)

2024-12-21 03:28:02 38.07694  37.20472  7.0    ML    1.0    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2024-12-21 03:23:31 38.86889  37.38472  5.32  ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2024-12-21 03:08:03 38.27583  37.78972  8.41  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-21 03:05:28 38.19417  38.61917  15.62         ML    1.3    Pütürge (Malatya)        

2024-12-21 03:03:35 38.39889  37.92722  7.0    ML    1.4    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-21 03:00:28 38.27722  37.28889  6.94  ML    1.4    Elbistan (Kahramanmaraş)        

2024-12-21 02:14:20 39.14972  26.89222  8.76  ML    1.8    Dikili (İzmir)     

2024-12-21 02:10:09 38.905       27.05111  7.39  ML    1.4    Aliağa (İzmir)   

2024-12-21 02:07:54 39.9375     45.85472  7.0    ML    2.7    Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] Aralık (Iğdır) 

2024-12-21 02:03:55 38.27889  38.73333  10.37         ML    1.8    Pütürge (Malatya)        

2024-12-21 02:01:49 39.86611  45.92028  7.0    MW  4.5    Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır) 

2024-12-21 01:57:07 38.29333  37.7975     9.26  ML    2.0    Akçadağ (Malatya)   

2024-12-21 01:41:29 39.24583  28.72556  7.0    ML    0.8    Simav (Kütahya)        

2024-12-21 01:16:14 38.32194  38.24111  7.0    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-12-21 01:08:04 37.60083  36.11889  7.0    ML    1.2    Sumbas (Osmaniye)  

2024-12-21 00:45:33 38.85806  40.47333  8.85  ML    1.3    Merkez (Bingöl)        

2024-12-21 00:31:16 38.25639  37.0675     11.37         ML    1.5    Elbistan (Kahramanmaraş)     

2024-12-21 00:07:15 37.87528  29.19361  7.34  ML    1.3    Pamukkale (Denizli) 

2024-12-21 00:06:34 40.15667  31.8675     7.0    ML    2.0    Beypazarı (Ankara)

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