Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Aralık 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Aralık tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.12.21 12:28:07 37.1252 27.8518 0.0 -.- 2.0 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.21 12:03:02 38.2517 38.5775 10.0 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2024.12.21 11:52:30 37.7802 36.5285 7.9 -.- 2.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 10:04:27 41.0657 37.4173 13.4 -.- 1.9 -.- ESKIKIZILCAKESE-UNYE (ORDU) İlksel
2024.12.21 09:31:49 38.2657 37.7917 8.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.21 09:23:39 38.1093 38.5445 3.7 -.- 1.8 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.12.21 08:00:11 39.0315 40.4108 5.0 -.- 2.1 -.- BALIKLICAY-(BINGOL) İlksel
2024.12.21 07:10:48 37.8653 29.3063 6.6 -.- 2.0 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2024.12.21 06:11:21 38.3453 38.2068 4.1 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2024.12.21 06:10:38 37.1262 27.9112 12.5 -.- 1.8 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.12.21 04:35:48 40.0965 24.8123 9.4 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel
2024.12.21 03:53:36 38.1793 37.0740 16.3 -.- 1.1 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 03:23:33 38.8123 37.4115 9.6 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.12.21 03:08:02 38.2503 37.7965 15.8 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.12.21 03:04:32 38.2020 38.6333 7.0 -.- 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.12.21 03:00:27 38.2370 37.4103 21.4 -.- 1.1 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 02:14:20 39.1550 26.8742 9.6 -.- 2.0 -.- GOKCEAGIL-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.12.21 02:08:01 39.9815 45.6125 5.0 -.- 2.9 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.12.21 02:03:55 38.3083 38.7483 21.9 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.12.21 02:01:55 39.8590 45.7235 5.0 -.- 4.3 4.5 ERMENISTAN İlksel
2024.12.21 01:57:06 38.2930 37.7990 1.8 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.12.21 01:41:19 38.2107 37.6857 16.8 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 00:31:15 38.2633 37.0902 2.5 -.- 1.8 -.- KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.12.21 00:06:35 40.2143 31.8507 5.6 -.- 2.1 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
AFAD 21 Aralık son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-12-21 12:28:06 37.10778 27.88389 6.96 ML 1.8 Milas (Muğla)
2024-12-21 12:27:27 38.30583 38.18417 7.01 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-21 12:03:03 38.20361 38.6325 6.51 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2024-12-21 11:55:23 38.27194 38.07389 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 11:54:24 39.00389 44.39222 6.09 ML 1.5 Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [21.91 km] Çaldıran (Van)
2024-12-21 11:52:30 37.79833 36.54417 7.0 ML 2.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-12-21 11:44:36 39.56833 38.88056 6.98 ML 1.1 Kemah (Erzincan)
2024-12-21 11:14:56 40.055 36.01444 7.47 ML 1.1 Sulusaray (Tokat)
2024-12-21 10:39:55 38.15083 38.16806 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-21 10:32:29 39.77306 30.21944 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2024-12-21 10:11:47 40.00639 27.73806 6.97 ML 1.8 Gönen (Balıkesir)
2024-12-21 10:04:27 41.06694 37.37639 8.96 ML 2.0 Ünye (Ordu)
2024-12-21 09:49:42 39.75 39.14028 6.3 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
2024-12-21 09:31:50 38.24583 37.80556 8.6 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-21 09:23:39 38.08444 38.45444 11.07 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-12-21 08:53:14 38.53667 38.15556 7.18 ML 1.2 Yazıhan (Malatya)
2024-12-21 08:00:11 39.03139 40.40417 10.45 ML 2.2 Merkez (Bingöl)
2024-12-21 07:18:36 38.38722 38.72 7.16 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-12-21 07:10:48 37.88694 29.23722 7.01 ML 1.9 Pamukkale (Denizli)
2024-12-21 07:08:08 38.42139 39.42611 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-12-21 07:06:20 39.09056 38.99333 7.0 ML 1.5 Çemişgezek (Tunceli)
2024-12-21 06:11:21 38.34889 38.21028 7.02 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-21 06:10:38 37.11028 27.88611 7.05 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-12-21 04:35:49 40.07583 24.85306 17.03 ML 3.0 Ege Denizi
2024-12-21 04:30:06 38.27056 37.78556 8.2 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 04:25:02 38.27361 37.76806 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 04:14:36 38.66861 37.98944 7.0 ML 1.2 Hekimhan (Malatya)
2024-12-21 04:05:52 38.1075 38.51417 6.95 ML 0.7 Sincik (Adıyaman)
2024-12-21 03:53:39 38.21778 37.22472 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-21 03:41:25 38.18389 38.61833 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-12-21 03:32:13 41.05333 40.04167 10.53 ML 2.0 Karadeniz - [10.79 km] Araklı (Trabzon)
2024-12-21 03:28:02 38.07694 37.20472 7.0 ML 1.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-12-21 03:23:31 38.86889 37.38472 5.32 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-12-21 03:08:03 38.27583 37.78972 8.41 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 03:05:28 38.19417 38.61917 15.62 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-21 03:03:35 38.39889 37.92722 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 03:00:28 38.27722 37.28889 6.94 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-21 02:14:20 39.14972 26.89222 8.76 ML 1.8 Dikili (İzmir)
2024-12-21 02:10:09 38.905 27.05111 7.39 ML 1.4 Aliağa (İzmir)
2024-12-21 02:07:54 39.9375 45.85472 7.0 ML 2.7 Kelbecer (Azerbaycan) - [108.75 km] Aralık (Iğdır)
2024-12-21 02:03:55 38.27889 38.73333 10.37 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-21 02:01:49 39.86611 45.92028 7.0 MW 4.5 Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
2024-12-21 01:57:07 38.29333 37.7975 9.26 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 01:41:29 39.24583 28.72556 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2024-12-21 01:16:14 38.32194 38.24111 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-21 01:08:04 37.60083 36.11889 7.0 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2024-12-21 00:45:33 38.85806 40.47333 8.85 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2024-12-21 00:31:16 38.25639 37.0675 11.37 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-21 00:07:15 37.87528 29.19361 7.34 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-21 00:06:34 40.15667 31.8675 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)