Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Mart tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Mart
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.03.21 12:21:29 38.1135 36.8272 8.4 -.- 1.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 12:09:44 38.1200 36.8985 7.6 -.- 1.9 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 11:38:30 37.3285 36.9612 5.4 -.- 1.6 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 10:54:29 36.7070 25.5270 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 10:33:06 38.4293 38.9667 13.7 -.- 1.3 -.- YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.03.21 10:21:35 36.7068 25.5238 7.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 09:45:50 38.2422 38.1490 3.1 -.- 2.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.03.21 09:16:17 39.8698 28.7627 0.0 -.- 1.9 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.03.21 09:16:07 37.0293 28.7893 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.03.21 09:14:19 36.4490 26.0285 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 08:51:37 37.6263 33.0555 27.9 -.- 1.5 -.- TURKMENKARAHUYUK-CUMRA (KONYA) İlksel
2025.03.21 08:49:25 38.4590 37.1097 5.2 -.- 1.5 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 08:44:37 36.7075 25.5373 9.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 08:31:20 36.6112 25.5248 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 07:26:34 36.2337 28.9275 4.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.03.21 06:47:33 36.6068 25.6892 14.0 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 06:46:04 36.6922 25.6618 8.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 06:45:03 36.7070 25.6440 6.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.03.21 06:10:21 40.6602 27.4805 14.6 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.21 06:09:09 38.5463 41.6137 5.0 -.- 2.4 -.- KOCAINIS-MUTKI (BITLIS) İlksel
2025.03.21 04:35:01 38.8590 26.9978 5.7 -.- 1.8 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.03.21 04:03:24 40.8128 44.1975 5.0 -.- 3.3 3.5 ERMENISTAN İlksel
2025.03.21 03:38:53 38.0842 28.9438 5.7 -.- 3.1 3.1 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.03.21 02:41:32 37.9942 37.5042 3.6 -.- 1.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 01:58:38 40.6733 27.4818 13.7 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.03.21 01:32:54 38.1205 36.9437 5.8 -.- 1.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 01:07:05 38.0538 37.4105 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.03.21 00:54:07 38.1827 38.7420 6.6 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
AFAD 21 Mart son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-03-21 11:38:29 37.34194 36.90917 13.64 ML 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-21 11:20:28 39.89139 28.8525 7.02 ML 1.7 Orhaneli (Bursa)
2025-03-21 10:33:06 38.38944 38.91 7.0 ML 1.5 Sivrice (Elazığ)
2025-03-21 10:22:34 37.35083 37.03361 6.97 ML 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-21 09:45:50 38.5075 37.64639 7.27 ML 2.2 Darende (Malatya)
2025-03-21 09:16:06 37.03 28.80667 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-03-21 09:01:23 38.26389 37.70333 7.0 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2025-03-21 08:51:38 37.89194 33.15278 6.15 ML 1.3 Karatay (Konya)
2025-03-21 08:49:29 38.38528 37.47111 7.0 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-21 08:06:33 36.1525 28.90583 8.61 ML 1.8 Akdeniz - [38.53 km] Seydikemer (Muğla)
2025-03-21 07:37:07 40.39 35.59278 6.99 ML 1.7 Göynücek (Amasya)
2025-03-21 07:26:34 36.16 28.91528 7.0 ML 2.5 Akdeniz - [37.34 km] Seydikemer (Muğla)
2025-03-21 06:47:26 36.6025 25.46222 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
2025-03-21 06:46:01 36.66528 25.58028 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-03-21 06:10:21 40.68306 27.47528 15.26 ML 1.9 Marmara Denizi - [09.26 km] Marmara (Balıkesir)
2025-03-21 06:09:10 38.5475 41.61639 13.67 ML 2.3 Mutki (Bitlis)
2025-03-21 05:09:09 38.49278 28.24722 7.0 ML 1.4 Salihli (Manisa)
2025-03-21 04:35:01 38.86139 26.98056 11.6 ML 1.6 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.84 km] Aliağa (İzmir)
2025-03-21 04:21:07 38.35722 38.87806 7.18 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-03-21 04:03:22 40.92444 44.21944 7.0 ML 3.4 Lori (Ermenistan) - [47.53 km] Akyaka (Kars)
2025-03-21 03:38:52 38.10333 28.83528 10.01 ML 3.2 Buldan (Denizli)
2025-03-21 02:49:21 38.12722 38.41667 6.99 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-21 02:41:33 38.01194 37.49222 7.01 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-03-21 02:14:21 38.0725 29.05028 6.86 ML 1.0 Güney (Denizli)
2025-03-21 02:03:40 37.88111 36.30722 7.14 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-21 01:58:39 40.65722 27.43889 9.62 ML 1.3 Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
2025-03-21 01:32:55 38.11028 36.94833 7.07 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-03-21 01:25:11 38.06778 32.57583 6.93 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2025-03-21 01:18:12 41.1225 40.9175 7.8 ML 1.2 Pazar (Rize)
2025-03-21 01:07:06 38.03806 37.37917 7.06 ML 1.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-03-21 01:05:26 37.21806 36.69583 7.71 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-03-21 00:54:08 38.13111 38.76139 7.59 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-03-21 00:19:29 38.45444 37.50056 6.67 ML 1.4 Darende (Malatya)