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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Mart tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Mart

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.03.21 12:21:29  38.1135   36.8272        8.4      -.-  1.7  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.21 12:09:44  38.1200   36.8985        7.6      -.-  1.9  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.21 11:38:30  37.3285   36.9612        5.4      -.-  1.6  -.-   KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)         İlksel

2025.03.21 10:54:29  36.7070   25.5270        7.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 10:33:06  38.4293   38.9667       13.7      -.-  1.3  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel

2025.03.21 10:21:35  36.7068   25.5238        7.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 09:45:50  38.2422   38.1490        3.1      -.-  2.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel

2025.03.21 09:16:17  39.8698   28.7627        0.0      -.-  1.9  -.-   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.03.21 09:16:07  37.0293   28.7893        5.0      -.-  2.1  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel

2025.03.21 09:14:19  36.4490   26.0285        5.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 08:51:37  37.6263   33.0555       27.9      -.-  1.5  -.-   TURKMENKARAHUYUK-CUMRA (KONYA)                    İlksel

2025.03.21 08:49:25  38.4590   37.1097        5.2      -.-  1.5  -.-   UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.03.21 08:44:37  36.7075   25.5373        9.2      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 08:31:20  36.6112   25.5248        5.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 07:26:34  36.2337   28.9275        4.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.03.21 06:47:33  36.6068   25.6892       14.0      -.-  4.0  4.1   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 06:46:04  36.6922   25.6618        8.3      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 06:45:03  36.7070   25.6440        6.1      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.03.21 06:10:21  40.6602   27.4805       14.6      -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.03.21 06:09:09  38.5463   41.6137        5.0      -.-  2.4  -.-   KOCAINIS-MUTKI (BITLIS)                           İlksel

2025.03.21 04:35:01  38.8590   26.9978        5.7      -.-  1.8  -.-   CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel

2025.03.21 04:03:24  40.8128   44.1975        5.0      -.-  3.3  3.5   ERMENISTAN                                        İlksel

2025.03.21 03:38:53  38.0842   28.9438        5.7      -.-  3.1  3.1   YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)                       İlksel

2025.03.21 02:41:32  37.9942   37.5042        3.6      -.-  1.3  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.21 01:58:38  40.6733   27.4818       13.7      -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2025.03.21 01:32:54  38.1205   36.9437        5.8      -.-  1.9  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2025.03.21 01:07:05  38.0538   37.4105        5.0      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.03.21 00:54:07  38.1827   38.7420        6.6      -.-  1.5  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Mart son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

         2025-03-21 11:38:29    37.34194    36.90917    13.64 ML    1.7     Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2025-03-21 11:20:28    39.89139    28.8525      7.02   ML    1.7     Orhaneli (Bursa)

2025-03-21 10:33:06    38.38944    38.91 7.0     ML    1.5     Sivrice (Elazığ)   

2025-03-21 10:22:34    37.35083    37.03361    6.97   ML    1.5     Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)       

2025-03-21 09:45:50    38.5075      37.64639    7.27   ML    2.2     Darende (Malatya)     

2025-03-21 09:16:06    37.03 28.80667    7.0     ML    1.3     Köyceğiz (Muğla)       

2025-03-21 09:01:23    38.26389    37.70333    7.0     ML    1.4     Akçadağ (Malatya)     

2025-03-21 08:51:38    37.89194    33.15278    6.15   ML    1.3     Karatay (Konya) 

2025-03-21 08:49:29    38.38528    37.47111    7.0     ML    1.3     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-03-21 08:06:33    36.1525      28.90583    8.61   ML    1.8     Akdeniz - [38.53 km] Seydikemer (Muğla)   

2025-03-21 07:37:07    40.39 35.59278    6.99   ML    1.7     Göynücek (Amasya)    

2025-03-21 07:26:34    36.16 28.91528    7.0     ML    2.5     Akdeniz - [37.34 km] Seydikemer (Muğla)     

2025-03-21 06:47:26    36.6025      25.46222    7.0     MW  4.2     Ege Denizi

2025-03-21 06:46:01    36.66528    25.58028    7.0     ML    3.1     Ege Denizi

2025-03-21 06:10:21    40.68306    27.47528    15.26 ML    1.9     Marmara Denizi - [09.26 km] Marmara (Balıkesir)      

2025-03-21 06:09:10    38.5475      41.61639    13.67 ML    2.3     Mutki (Bitlis)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Mart 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-03-21 05:09:09    38.49278    28.24722    7.0     ML    1.4     Salihli (Manisa) 

2025-03-21 04:35:01    38.86139    26.98056    11.6   ML    1.6     Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [04.84 km] Aliağa (İzmir)

2025-03-21 04:21:07    38.35722    38.87806    7.18   ML    1.0     Kale (Malatya)   

2025-03-21 04:03:22    40.92444    44.21944    7.0     ML    3.4     Lori (Ermenistan) - [47.53 km] Akyaka (Kars)       

2025-03-21 03:38:52    38.10333    28.83528    10.01 ML    3.2     Buldan (Denizli)

2025-03-21 02:49:21    38.12722    38.41667    6.99   ML    0.9     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-03-21 02:41:33    38.01194    37.49222    7.01   ML    1.5     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-03-21 02:14:21    38.0725      29.05028    6.86   ML    1.0     Güney (Denizli) 

2025-03-21 02:03:40    37.88111    36.30722    7.14   ML    1.6     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-21 01:58:39    40.65722    27.43889    9.62   ML    1.3     Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)      

2025-03-21 01:32:55    38.11028    36.94833    7.07   ML    1.9     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-03-21 01:25:11    38.06778    32.57583    6.93   ML    1.2     Selçuklu (Konya)

2025-03-21 01:18:12    41.1225      40.9175      7.8     ML    1.2     Pazar (Rize)       

2025-03-21 01:07:06    38.03806    37.37917    7.06   ML    1.6     Nurhak (Kahramanmaraş)        

2025-03-21 01:05:26    37.21806    36.69583    7.71   ML    1.4     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-03-21 00:54:08    38.13111    38.76139    7.59   ML    1.7     Pütürge (Malatya)      

2025-03-21 00:19:29    38.45444    37.50056    6.67   ML    1.4     Darende (Malatya)     

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