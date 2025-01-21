Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Ocak tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.01.21 12:28:21 38.0585 36.6065 5.5 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 12:21:28 38.3788 27.7068 13.9 -.- 1.1 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 12:19:09 38.4960 37.9545 5.1 -.- 1.9 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.01.21 10:19:48 40.6515 29.1918 10.0 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.01.21 09:34:21 38.0567 36.6393 6.7 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 09:25:45 37.9702 27.0482 21.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.01.21 09:25:14 38.2697 38.3130 20.4 -.- 1.5 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2025.01.21 09:03:15 36.6307 36.3808 11.1 -.- 1.5 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.01.21 08:30:35 37.4363 36.8460 5.4 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 08:20:45 38.3677 27.7803 24.3 -.- 1.5 -.- OREN-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2025.01.21 08:17:25 38.3973 27.6538 16.5 -.- 1.9 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 08:06:13 38.3197 38.7835 16.2 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 08:01:09 38.1218 37.1368 11.1 -.- 2.0 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 07:39:35 37.1277 28.8257 14.4 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.21 07:35:20 38.1372 37.1392 5.0 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 07:20:11 37.0992 28.3458 5.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2025.01.21 07:14:07 38.5162 28.2737 6.0 -.- 1.3 -.- DURASILLI-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.01.21 05:28:33 38.4305 27.6728 2.9 -.- 2.1 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 05:23:56 35.2363 27.8447 11.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.21 04:48:14 38.2577 25.4813 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.01.21 04:46:08 38.2730 38.7257 22.7 -.- 1.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 04:40:31 37.8750 30.9165 5.0 -.- 1.8 -.- SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2025.01.21 04:30:51 38.1313 37.7833 5.4 -.- 1.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.01.21 04:25:07 38.4267 27.6602 5.3 -.- 2.0 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 04:07:06 37.2312 36.7387 8.0 -.- 0.9 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2025.01.21 03:45:26 38.3893 27.2140 12.4 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 03:36:12 39.0455 27.5135 10.2 -.- 1.6 -.- KALEMKOY-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.01.21 03:14:01 37.6603 35.8470 7.7 -.- 1.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.01.21 03:12:02 38.4298 27.6543 9.7 -.- 1.6 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:56:37 38.4305 27.6542 5.0 -.- 1.7 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:52:31 38.8613 37.4842 5.0 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.01.21 02:49:18 38.4270 27.6542 6.9 -.- 2.5 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:31:06 38.4057 27.6957 5.4 -.- 1.4 -.- ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:22:56 38.4373 37.4502 9.8 -.- 1.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 02:20:23 36.9670 28.3143 5.0 -.- 1.2 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.01.21 02:19:59 38.4468 27.6912 7.7 -.- 0.9 -.- SARICALI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 02:01:16 35.2530 34.4017 29.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.01.21 01:59:17 37.7163 30.0423 7.5 -.- 1.3 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel
2025.01.21 01:55:05 38.4138 27.6603 5.0 -.- 2.7 -.- SARILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 01:38:40 37.0368 30.8202 19.2 -.- 1.5 -.- TOPALLI-AKSU (ANTALYA) İlksel
2025.01.21 01:37:02 38.3958 26.6192 6.0 -.- 1.6 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 01:14:36 37.2990 37.0343 7.4 -.- 1.4 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.21 00:57:49 38.4205 27.6620 8.1 -.- 1.5 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 00:35:53 38.3705 38.7838 21.3 -.- 1.3 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.01.21 00:31:56 38.4167 27.6633 5.3 -.- 1.8 -.- SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2025.01.21 00:16:09 40.1045 35.6028 7.6 -.- 1.4 -.- GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2025.01.21 00:11:35 35.7157 25.4445 15.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.01.21 00:06:31 38.2193 36.7468 15.3 -.- 1.3 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 21 Ocak son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-21 12:10:49 37.48972 34.63278 7.0 ML 1.1 Ulukışla (Niğde)
2025-01-21 12:04:50 38.30444 38.19972 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-21 12:02:21 37.59056 35.44778 7.0 ML 1.0 Aladağ (Adana)
2025-01-21 11:56:34 39.28222 27.75917 7.0 ML 1.5 Soma (Manisa)
2025-01-21 11:22:45 37.95 29.14333 7.0 ML 0.8 Pamukkale (Denizli)
2025-01-21 11:17:01 36.31083 28.70139 7.0 ML 1.4 Akdeniz - [41.78 km] Fethiye (Muğla)
2025-01-21 10:51:56 38.5175 28.22139 7.0 ML 0.7 Salihli (Manisa)
2025-01-21 10:38:17 39.95944 41.64139 7.0 ML 1.1 Pasinler (Erzurum)
2025-01-21 10:28:57 37.39056 37.14667 7.0 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-01-21 10:19:47 40.66639 29.17528 9.51 ML 1.6 Marmara Denizi - [01.66 km] Çınarcık (Yalova)
2025-01-21 10:05:34 38.30806 25.53694 6.86 ML 2.2 Ege Denizi - [62.73 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-21 09:56:13 39.06194 27.54417 7.06 ML 1.2 Soma (Manisa)
2025-01-21 09:50:39 38.46389 37.9525 7.0 ML 0.9 Akçadağ (Malatya)
2025-01-21 09:34:19 38.05889 36.54139 6.99 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-21 09:25:15 38.15028 38.64306 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-01-21 09:15:41 38.21056 37.74417 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-01-21 09:03:15 36.61528 36.4175 8.98 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2025-01-21 08:55:06 37.43139 33.31028 7.0 ML 1.5 Merkez (Karaman)
2025-01-21 08:30:35 37.435 36.85333 7.0 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-21 08:17:26 38.38667 27.66444 7.01 ML 1.6 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 08:06:14 38.31861 38.77083 8.34 ML 2.1 Kale (Malatya)
2025-01-21 08:01:10 38.105 37.18639 7.04 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-01-21 07:39:35 37.14028 28.77556 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2025-01-21 07:35:21 38.09528 37.11861 6.97 ML 1.9 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-01-21 07:32:50 39.76833 26.73972 6.69 ML 1.3 Bayramiç (Çanakkale)
2025-01-21 07:20:11 37.05917 28.38806 7.0 ML 1.7 Ula (Muğla)
2025-01-21 07:14:06 38.50083 28.22444 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa)
2025-01-21 06:46:11 38.35583 38.83 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-21 06:28:52 38.39806 27.82194 7.0 ML 0.9 Turgutlu (Manisa)
2025-01-21 05:28:34 38.41056 27.70222 7.0 ML 1.9 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 05:24:04 35.825 27.71056 7.0 ML 1.5 Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-21 04:48:19 38.33333 25.66917 7.17 ML 2.0 Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir)
2025-01-21 04:47:11 38.32167 27.18194 6.51 ML 1.2 Gaziemir (İzmir)
2025-01-21 04:46:09 38.24389 38.68972 7.01 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-01-21 04:44:16 38.20917 38.59083 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya)
2025-01-21 04:41:47 38.22583 38.60306 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-01-21 04:40:33 37.88861 30.95944 7.02 ML 1.8 Eğirdir (Isparta)
2025-01-21 04:25:07 38.40556 27.66806 5.59 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 04:07:05 37.20056 36.7425 6.68 ML 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2025-01-21 04:04:08 38.19194 38.04528 7.0 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-21 04:00:46 38.44139 39.39361 7.0 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2025-01-21 03:57:59 38.15139 37.91694 6.69 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-21 03:53:19 38.38778 27.68667 5.56 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 03:47:35 39.42139 41.06806 7.0 ML 1.3 Karlıova (Bingöl)
2025-01-21 03:45:26 38.34056 27.17083 9.6 ML 1.1 Gaziemir (İzmir)
2025-01-21 03:36:12 39.02194 27.50333 7.01 ML 1.3 Kınık (İzmir)
2025-01-21 03:14:01 37.64056 35.85528 7.7 ML 1.4 Kozan (Adana)
2025-01-21 03:12:02 38.41056 27.67778 8.22 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 02:56:38 38.4075 27.6775 9.01 ML 1.8 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 02:52:31 38.87111 37.46667 11.79 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2025-01-21 02:49:19 38.39 27.67861 6.82 ML 2.4 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 02:31:07 38.39611 27.66833 6.84 ML 1.3 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 02:22:56 38.42 37.47083 7.05 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-01-21 02:20:24 36.97972 28.29278 7.0 ML 1.2 Marmaris (Muğla)
2025-01-21 02:20:00 38.41028 27.70583 7.0 ML 1.1 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 02:01:17 35.40028 34.48 16.73 ML 2.1 Akdeniz
2025-01-21 01:59:18 37.71083 29.9875 16.97 ML 1.2 Merkez (Burdur)
2025-01-21 01:55:05 38.40444 27.66972 10.26 ML 2.6 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 01:46:13 38.08694 37.83611 5.01 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-21 01:38:41 37.05778 30.75861 22.86 ML 1.4 Kepez (Antalya)
2025-01-21 01:37:02 38.39333 26.58583 17.39 ML 1.6 Urla (İzmir)
2025-01-21 01:32:53 37.97639 36.58972 5.56 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-01-21 01:14:36 37.30444 37.01889 10.92 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-21 00:57:49 38.40389 27.68861 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 00:35:54 38.35972 38.74333 11.48 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-01-21 00:31:57 38.40278 27.68194 6.86 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 00:21:04 38.39583 27.68139 6.13 ML 1.2 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-21 00:16:10 40.08333 35.56333 10.49 ML 1.2 Çekerek (Yozgat)
2025-01-21 00:14:10 37.18861 39.18639 7.49 ML 1.6 Haliliye (Şanlıurfa)