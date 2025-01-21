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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Ocak tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Ocak son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.01.21 12:28:21  38.0585   36.6065        5.5      -.-  1.7  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2025.01.21 12:21:28  38.3788   27.7068       13.9      -.-  1.1  -.-   OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel

2025.01.21 12:19:09  38.4960   37.9545        5.1      -.-  1.9  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel

2025.01.21 10:19:48  40.6515   29.1918       10.0      -.-  1.7  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                            İlksel

2025.01.21 09:34:21  38.0567   36.6393        6.7      -.-  2.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2025.01.21 09:25:45  37.9702   27.0482       21.1      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.01.21 09:25:14  38.2697   38.3130       20.4      -.-  1.5  -.-   KARAGOZ-(MALATYA)                                 İlksel

2025.01.21 09:03:15  36.6307   36.3808       11.1      -.-  1.5  -.-   TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel

2025.01.21 08:30:35  37.4363   36.8460        5.4      -.-  1.8  -.-   YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2025.01.21 08:20:45  38.3677   27.7803       24.3      -.-  1.5  -.-   OREN-TURGUTLU (MANISA)                            İlksel

2025.01.21 08:17:25  38.3973   27.6538       16.5      -.-  1.9  -.-   SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2025.01.21 08:06:13  38.3197   38.7835       16.2      -.-  1.7  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel

2025.01.21 08:01:09  38.1218   37.1368       11.1      -.-  2.0  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.21 07:39:35  37.1277   28.8257       14.4      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.01.21 07:35:20  38.1372   37.1392        5.0      -.-  1.9  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.01.21 07:20:11  37.0992   28.3458        5.2      -.-  1.6  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2025.01.21 07:14:07  38.5162   28.2737        6.0      -.-  1.3  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel

2025.01.21 05:28:33  38.4305   27.6728        2.9      -.-  2.1  -.-   YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR)                       İlksel

2025.01.21 05:23:56  35.2363   27.8447       11.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.21 04:48:14  38.2577   25.4813        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.01.21 04:46:08  38.2730   38.7257       22.7      -.-  1.1  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2025.01.21 04:40:31  37.8750   30.9165        5.0      -.-  1.8  -.-   SORKUNCAK-EGIRDIR (ISPARTA)                       İlksel

2025.01.21 04:30:51  38.1313   37.7833        5.4      -.-  1.0  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2025.01.21 04:25:07  38.4267   27.6602        5.3      -.-  2.0  -.-   SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.01.21 04:07:06  37.2312   36.7387        8.0      -.-  0.9  -.-   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel

2025.01.21 03:45:26  38.3893   27.2140       12.4      -.-  1.2  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.21 03:36:12  39.0455   27.5135       10.2      -.-  1.6  -.-   KALEMKOY-KINIK (IZMIR)                            İlksel

2025.01.21 03:14:01  37.6603   35.8470        7.7      -.-  1.2  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel

2025.01.21 03:12:02  38.4298   27.6543        9.7      -.-  1.6  -.-   SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)                      İlksel

2025.01.21 02:56:37  38.4305   27.6542        5.0      -.-  1.7  -.-   SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)                      İlksel

2025.01.21 02:52:31  38.8613   37.4842        5.0      -.-  1.8  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2025.01.21 02:49:18  38.4270   27.6542        6.9      -.-  2.5  -.-   SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2025.01.21 02:31:06  38.4057   27.6957        5.4      -.-  1.4  -.-   ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR)                          İlksel

2025.01.21 02:22:56  38.4373   37.4502        9.8      -.-  1.1  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2025.01.21 02:20:23  36.9670   28.3143        5.0      -.-  1.2  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2025.01.21 02:19:59  38.4468   27.6912        7.7      -.-  0.9  -.-   SARICALI-KEMALPASA (IZMIR)                        İlksel

2025.01.21 02:01:16  35.2530   34.4017       29.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2025.01.21 01:59:17  37.7163   30.0423        7.5      -.-  1.3  -.-   CIMBILLI-(BURDUR)                                 İlksel

2025.01.21 01:55:05  38.4138   27.6603        5.0      -.-  2.7  -.-   SARILAR-KEMALPASA (IZMIR)                         İlksel

2025.01.21 01:38:40  37.0368   30.8202       19.2      -.-  1.5  -.-   TOPALLI-AKSU (ANTALYA)                            İlksel

2025.01.21 01:37:02  38.3958   26.6192        6.0      -.-  1.6  -.-   BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)                           İlksel

2025.01.21 01:14:36  37.2990   37.0343        7.4      -.-  1.4  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2025.01.21 00:57:49  38.4205   27.6620        8.1      -.-  1.5  -.-   SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)                      İlksel

2025.01.21 00:35:53  38.3705   38.7838       21.3      -.-  1.3  -.-   KOZLUK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2025.01.21 00:31:56  38.4167   27.6633        5.3      -.-  1.8  -.-   SINANCILAR-KEMALPASA (IZMIR)                      İlksel

2025.01.21 00:16:09  40.1045   35.6028        7.6      -.-  1.4  -.-   GONULYURDU-CEKEREK (YOZGAT)                       İlksel

2025.01.21 00:11:35  35.7157   25.4445       15.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.01.21 00:06:31  38.2193   36.7468       15.3      -.-  1.3  -.-   AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Ocak son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-01-21 12:10:49    37.48972    34.63278    7.0     ML    1.1     Ulukışla (Niğde)

2025-01-21 12:04:50    38.30444    38.19972    7.0     ML    1.0     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-21 12:02:21    37.59056    35.44778    7.0     ML    1.0     Aladağ (Adana) 

2025-01-21 11:56:34    39.28222    27.75917    7.0     ML    1.5     Soma (Manisa)  

2025-01-21 11:22:45    37.95 29.14333    7.0     ML    0.8     Pamukkale (Denizli)   

2025-01-21 11:17:01    36.31083    28.70139    7.0     ML    1.4     Akdeniz - [41.78 km] Fethiye (Muğla) 

2025-01-21 10:51:56    38.5175      28.22139    7.0     ML    0.7     Salihli (Manisa) 

2025-01-21 10:38:17    39.95944    41.64139    7.0     ML    1.1     Pasinler (Erzurum)      

2025-01-21 10:28:57    37.39056    37.14667    7.0     ML    1.0     Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 10:19:47    40.66639    29.17528    9.51   ML    1.6     Marmara Denizi - [01.66 km] Çınarcık (Yalova) 

2025-01-21 10:05:34    38.30806    25.53694    6.86   ML    2.2     Ege Denizi - [62.73 km] Çeşme (İzmir)    

2025-01-21 09:56:13    39.06194    27.54417    7.06   ML    1.2     Soma (Manisa)  

2025-01-21 09:50:39    38.46389    37.9525      7.0     ML    0.9     Akçadağ (Malatya)     

2025-01-21 09:34:19    38.05889    36.54139    6.99   ML    2.1     Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 09:25:15    38.15028    38.64306    7.0     ML    1.6     Pütürge (Malatya)      

2025-01-21 09:15:41    38.21056    37.74417    7.0     ML    1.0     Elbistan (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 09:03:15    36.61528    36.4175      8.98   ML    1.9     Kırıkhan (Hatay)

2025-01-21 08:55:06    37.43139    33.31028    7.0     ML    1.5     Merkez (Karaman)      

2025-01-21 08:30:35    37.435        36.85333    7.0     ML    2.0     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 08:17:26    38.38667    27.66444    7.01   ML    1.6     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 08:06:14    38.31861    38.77083    8.34   ML    2.1     Kale (Malatya)   

2025-01-21 08:01:10    38.105        37.18639    7.04   ML    2.0     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 07:39:35    37.14028    28.77556    7.0     ML    1.1     Menteşe (Muğla)        

2025-01-21 07:35:21    38.09528    37.11861    6.97   ML    1.9     Ekinözü (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 07:32:50    39.76833    26.73972    6.69   ML    1.3     Bayramiç (Çanakkale) 

2025-01-21 07:20:11    37.05917    28.38806    7.0     ML    1.7     Ula (Muğla)       

2025-01-21 07:14:06    38.50083    28.22444    7.0     ML    1.2     Salihli (Manisa) 

2025-01-21 06:46:11    38.35583    38.83 7.0     ML    1.5     Kale (Malatya)   

2025-01-21 06:28:52    38.39806    27.82194    7.0     ML    0.9     Turgutlu (Manisa)       

2025-01-21 05:28:34    38.41056    27.70222    7.0     ML    1.9     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 05:24:04    35.825        27.71056    7.0     ML    1.5     Akdeniz - [96.44 km] Marmaris (Muğla)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Ocak 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-01-21 04:48:19    38.33333    25.66917    7.17   ML    2.0     Ege Denizi - [51.41 km] Çeşme (İzmir)    

2025-01-21 04:47:11    38.32167    27.18194    6.51   ML    1.2     Gaziemir (İzmir)

2025-01-21 04:46:09    38.24389    38.68972    7.01   ML    1.4     Pütürge (Malatya)      

2025-01-21 04:44:16    38.20917    38.59083    7.0     ML    1.0     Battalgazi (Malatya)   

2025-01-21 04:41:47    38.22583    38.60306    7.0     ML    1.2     Pütürge (Malatya)      

2025-01-21 04:40:33    37.88861    30.95944    7.02   ML    1.8     Eğirdir (Isparta) 

2025-01-21 04:25:07    38.40556    27.66806    5.59   ML    1.8     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 04:07:05    37.20056    36.7425      6.68   ML    1.1     Nurdağı (Gaziantep)  

2025-01-21 04:04:08    38.19194    38.04528    7.0     ML    0.8     Yeşilyurt (Malatya)     

2025-01-21 04:00:46    38.44139    39.39361    7.0     ML    1.0     Sivrice (Elazığ)   

2025-01-21 03:57:59    38.15139    37.91694    6.69   ML    0.9     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-21 03:53:19    38.38778    27.68667    5.56   ML    1.2     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 03:47:35    39.42139    41.06806    7.0     ML    1.3     Karlıova (Bingöl)

2025-01-21 03:45:26    38.34056    27.17083    9.6     ML    1.1     Gaziemir (İzmir)

2025-01-21 03:36:12    39.02194    27.50333    7.01   ML    1.3     Kınık (İzmir)       

2025-01-21 03:14:01    37.64056    35.85528    7.7     ML    1.4     Kozan (Adana)   

2025-01-21 03:12:02    38.41056    27.67778    8.22   ML    1.8     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 02:56:38    38.4075      27.6775      9.01   ML    1.8     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 02:52:31    38.87111    37.46667    11.79 ML    1.6     Gürün (Sivas)     

2025-01-21 02:49:19    38.39 27.67861    6.82   ML    2.4     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 02:31:07    38.39611    27.66833    6.84   ML    1.3     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 02:22:56    38.42 37.47083    7.05   ML    1.3     Darende (Malatya)     

2025-01-21 02:20:24    36.97972    28.29278    7.0     ML    1.2     Marmaris (Muğla)      

2025-01-21 02:20:00    38.41028    27.70583    7.0     ML    1.1     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 02:01:17    35.40028    34.48 16.73 ML    2.1     Akdeniz    

2025-01-21 01:59:18    37.71083    29.9875      16.97 ML    1.2     Merkez (Burdur)

2025-01-21 01:55:05    38.40444    27.66972    10.26 ML    2.6     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 01:46:13    38.08694    37.83611    5.01   ML    1.2     Doğanşehir (Malatya)

2025-01-21 01:38:41    37.05778    30.75861    22.86 ML    1.4     Kepez (Antalya) 

2025-01-21 01:37:02    38.39333    26.58583    17.39 ML    1.6     Urla (İzmir)        

2025-01-21 01:32:53    37.97639    36.58972    5.56   ML    1.3     Onikişubat (Kahramanmaraş)       

2025-01-21 01:14:36    37.30444    37.01889    10.92 ML    1.3     Türkoğlu (Kahramanmaraş)        

2025-01-21 00:57:49    38.40389    27.68861    7.0     ML    1.4     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 00:35:54    38.35972    38.74333    11.48 ML    1.3     Kale (Malatya)   

2025-01-21 00:31:57    38.40278    27.68194    6.86   ML    1.7     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 00:21:04    38.39583    27.68139    6.13   ML    1.2     Kemalpaşa (İzmir)       

2025-01-21 00:16:10    40.08333    35.56333    10.49 ML    1.2     Çekerek (Yozgat)        

2025-01-21 00:14:10    37.18861    39.18639    7.49   ML    1.6     Haliliye (Şanlıurfa)

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