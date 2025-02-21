Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Şubat tarihli son dakika depremler...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.02.21 12:03:21 36.9605 35.6848 2.1 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.02.21 11:53:53 37.8782 26.9877 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.21 11:12:53 38.7827 37.4758 2.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.02.21 10:50:22 37.1703 28.8248 5.0 -.- 2.0 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.21 09:42:39 36.6320 25.5123 5.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 09:38:49 37.1855 28.8093 5.1 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.21 09:36:30 39.8392 33.0800 5.1 -.- 3.0 3.0 KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2025.02.21 09:26:02 38.3153 42.3897 3.2 -.- 2.3 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2025.02.21 08:40:57 39.6955 38.8045 17.0 -.- 1.7 -.- KARACA-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2025.02.21 08:35:29 38.1708 36.9853 8.3 -.- 1.8 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.21 08:06:04 38.5095 28.2972 11.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-SALIHLI (MANISA) İlksel
2025.02.21 07:48:00 36.6658 25.5913 9.7 -.- 3.2 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 07:25:24 39.5498 27.0838 15.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2025.02.21 07:25:00 36.5182 36.3660 5.0 -.- 2.3 -.- ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.02.21 07:08:45 38.9295 37.2843 12.7 -.- 1.2 -.- KONAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.02.21 06:45:49 38.8777 43.6968 5.0 -.- 2.1 -.- TOPUZARPA-MURADIYE (VAN) İlksel
2025.02.21 06:34:12 36.6697 25.6657 11.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 06:23:23 40.4440 33.2067 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2025.02.21 06:21:36 39.1768 26.8460 9.1 -.- 1.3 -.- SALIHLER-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.02.21 06:18:27 36.6705 25.4758 13.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 06:06:46 36.6667 25.4837 8.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 06:02:16 39.3548 40.5412 9.9 -.- 1.5 -.- SENKOY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2025.02.21 05:57:33 36.6875 25.5630 9.1 -.- 3.5 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 05:49:10 36.6037 25.5012 13.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 05:46:42 36.6600 25.5582 4.8 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 05:30:53 40.5338 28.9517 3.4 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2025.02.21 05:08:13 39.1968 42.0098 5.0 -.- 2.0 -.- TOKLULAR-BULANIK (MUS) İlksel
2025.02.21 05:07:37 36.6935 25.7072 5.0 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 05:05:11 36.6570 25.7348 6.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 04:41:34 37.1798 28.7738 6.9 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.21 04:16:49 36.6713 25.5055 6.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 04:12:33 38.8242 37.3942 11.4 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.02.21 04:06:44 36.5797 25.6135 12.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 04:01:33 37.1477 28.8057 7.5 -.- 2.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.21 03:51:31 38.1368 37.1617 5.0 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.21 03:49:39 35.0122 23.3360 14.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.21 03:30:03 36.6070 25.5142 7.9 -.- 3.1 2.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 03:22:05 37.8188 43.9848 7.4 -.- 2.7 -.- BESOCAK-BASKALE (VAN) İlksel
2025.02.21 03:19:58 37.1758 28.7913 9.0 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.02.21 03:15:02 36.7080 25.7047 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 03:13:20 39.6590 38.2943 5.0 -.- 2.6 -.- DARISEKI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2025.02.21 03:09:03 38.0207 38.2172 8.7 -.- 1.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.21 03:05:43 36.5770 25.5233 5.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 02:55:00 36.7533 25.6842 12.9 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 02:51:06 38.5855 39.5182 6.8 -.- 1.1 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel
2025.02.21 02:48:18 36.6862 25.6890 9.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 02:23:30 36.6703 25.6525 8.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 02:20:58 38.8335 37.4255 5.0 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.02.21 02:15:48 38.8580 37.4435 5.0 -.- 3.2 3.3 ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.02.21 01:44:40 36.6007 25.6453 7.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 01:42:46 36.7125 25.5930 12.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 01:21:31 37.4618 33.6785 14.7 -.- 1.2 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.02.21 01:21:03 36.6430 25.5000 13.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 01:09:52 36.5917 25.5353 12.0 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 01:03:01 36.9538 28.9432 7.2 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.21 00:47:20 36.6830 25.6145 9.3 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.21 00:08:33 36.4325 25.4778 9.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD 21 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-21 13:13:46 38.27611 38.04167 6.73 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-02-21 13:13:02 38.28389 38.18583 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-21 13:12:50 38.21444 38.49111 7.0 ML 1.7 Battalgazi (Malatya)
2025-02-21 13:06:20 38.1425 26.68556 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.50 km] Urla (İzmir)
2025-02-21 11:56:05 39.88972 41.74667 7.01 ML 1.4 Pasinler (Erzurum)
2025-02-21 11:53:53 37.88083 26.94 8.8 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.74 km] Menderes (İzmir)
2025-02-21 11:31:47 37.91472 36.68333 7.0 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-21 10:50:23 37.14806 28.86556 7.0 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)
2025-02-21 10:40:45 38.31139 38.78194 7.11 ML 1.1 Kale (Malatya)
2025-02-21 10:19:37 39.11083 28.2075 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-02-21 10:15:53 38.3125 38.78861 7.14 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-02-21 10:07:55 38.45611 42.01139 6.9 ML 1.3 Merkez (Bitlis)
2025-02-21 09:38:44 37.1 29.51194 7.35 ML 2.0 Gölhisar (Burdur)
2025-02-21 09:36:30 39.85222 33.07222 7.0 ML 3.0 Mamak (Ankara)
2025-02-21 09:26:02 38.30139 42.3575 7.0 ML 2.0 Merkez (Bitlis)
2025-02-21 09:23:52 39.38611 39.11639 7.02 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
2025-02-21 08:48:12 37.82139 29.65111 7.0 ML 1.4 Çardak (Denizli)
2025-02-21 08:40:58 39.69556 38.82472 7.07 ML 1.5 Kemah (Erzincan)
2025-02-21 08:39:46 38.835 37.45972 7.04 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2025-02-21 08:35:29 38.11306 36.9075 4.19 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-21 08:17:17 40.8875 31.67861 6.92 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2025-02-21 08:08:23 38.04861 37.97528 6.96 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-21 08:06:05 38.53472 28.28583 7.0 ML 1.9 Salihli (Manisa)
2025-02-21 07:47:56 36.61861 25.50861 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-21 07:42:24 38.17528 38.67 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-02-21 07:25:24 39.55 27.05417 14.76 ML 1.5 Havran (Balıkesir)
2025-02-21 07:25:00 36.53389 36.40083 7.0 ML 2.3 Kırıkhan (Hatay)
2025-02-21 07:08:48 38.89222 37.32278 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2025-02-21 06:45:49 38.88778 43.66722 15.44 ML 1.8 Muradiye (Van)
2025-02-21 06:34:10 36.73917 25.59111 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-21 06:23:25 40.425 33.20917 7.04 ML 1.3 Şabanözü (Çankırı)
2025-02-21 06:21:36 39.17111 26.83806 10.13 ML 1.2 Dikili (İzmir)
2025-02-21 06:06:42 36.58861 25.44472 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-21 06:02:16 39.38528 40.65417 7.01 ML 1.4 Yedisu (Bingöl)
2025-02-21 05:57:25 36.61806 25.2375 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-21 05:55:20 37.45806 37.17278 6.41 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-21 05:46:40 36.63194 25.59083 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-21 05:30:53 40.57722 28.93861 7.0 ML 1.8 Çınarcık (Yalova)
2025-02-21 05:08:13 39.20694 41.97194 11.83 ML 1.9 Karaçoban (Erzurum)
2025-02-21 05:07:30 36.56 25.43722 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-21 05:05:07 36.62667 25.51972 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-21 04:46:26 38.15889 38.57861 8.77 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-02-21 04:41:34 37.15139 28.78611 7.02 ML 1.8 Menteşe (Muğla)
2025-02-21 04:12:32 38.87639 37.43722 7.04 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2025-02-21 04:01:33 37.13611 28.8075 11.59 ML 2.4 Menteşe (Muğla)
2025-02-21 03:51:31 38.105 37.14361 7.0 ML 2.0 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-21 03:30:03 36.63667 25.68083 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-21 03:22:03 37.85333 44.10417 11.51 ML 2.4 Başkale (Van)
2025-02-21 03:19:58 37.15389 28.81194 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-02-21 03:15:04 36.82417 26.02722 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-21 03:13:22 39.63111 38.27167 4.75 ML 2.3 İmranlı (Sivas)
2025-02-21 03:09:33 37.83694 29.84333 7.0 ML 1.0 Acıgöl - [05.57 km] Dazkırı (Afyonkarahisar)
2025-02-21 03:09:03 38.06028 38.25639 7.4 ML 1.4 Çat Barajı - [02.53 km] Çelikhan (Adıyaman)
2025-02-21 03:01:00 37.35611 37.51944 7.0 ML 1.3 Yavuzeli (Gaziantep)
2025-02-21 02:55:00 36.76722 25.90972 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-21 02:51:06 38.52056 39.48722 7.17 ML 1.0 Hazar Gölü - [04.74 km] Merkez (Elazığ)
2025-02-21 02:50:41 38.11194 38.57111 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-02-21 02:50:17 37.54056 43.97917 6.99 ML 1.4 Merkez (Hakkari)
2025-02-21 02:48:19 36.78833 25.88972 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-21 02:36:06 38.20528 38.67694 8.88 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-02-21 02:32:17 40.20333 30.02139 6.84 ML 1.0 Merkez (Bilecik)
2025-02-21 02:26:48 36.95833 28.82222 7.0 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-21 02:23:32 36.72167 25.87472 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-21 02:21:00 38.87306 37.41444 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2025-02-21 02:16:18 39.56722 28.85944 4.13 ML 1.2 Dursunbey (Balıkesir)
2025-02-21 02:15:49 38.86722 37.46222 7.0 ML 3.2 Gürün (Sivas)
2025-02-21 01:49:44 37.94306 37.90556 6.91 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-21 01:42:45 36.73778 25.68083 3.9 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-21 01:37:35 38.155 41.81222 7.0 ML 1.1 Baykan (Siirt)
2025-02-21 01:21:31 37.46861 33.67472 6.9 ML 1.5 Ayrancı (Karaman)
2025-02-21 01:21:06 36.795 25.74861 11.61 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-21 01:18:25 39.91944 41.73111 7.0 ML 1.3 Pasinler (Erzurum)
2025-02-21 01:09:52 36.63111 25.65028 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-21 01:03:01 36.93528 28.95389 7.0 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-21 00:47:22 36.7175 25.8275 7.0 ML 2.6 Ege Denizi