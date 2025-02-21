  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 21 Şubat tarihli son dakika depremler...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 21 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2025.02.21 12:03:21  36.9605   35.6848        2.1      -.-  1.9  -.-   KIZILDERE-CEYHAN (ADANA)                          İlksel

2025.02.21 11:53:53  37.8782   26.9877        5.4      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2025.02.21 11:12:53  38.7827   37.4758        2.0      -.-  1.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2025.02.21 10:50:22  37.1703   28.8248        5.0      -.-  2.0  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.21 09:42:39  36.6320   25.5123        5.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 09:38:49  37.1855   28.8093        5.1      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.21 09:36:30  39.8392   33.0800        5.1      -.-  3.0  3.0   KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA)                      İlksel

2025.02.21 09:26:02  38.3153   42.3897        3.2      -.-  2.3  -.-   ALADANA-HIZAN (BITLIS)                            İlksel

2025.02.21 08:40:57  39.6955   38.8045       17.0      -.-  1.7  -.-   KARACA-KEMAH (ERZINCAN)                           İlksel

2025.02.21 08:35:29  38.1708   36.9853        8.3      -.-  1.8  -.-   ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2025.02.21 08:06:04  38.5095   28.2972       11.4      -.-  1.9  -.-   YESILOVA-SALIHLI (MANISA)                         İlksel

2025.02.21 07:48:00  36.6658   25.5913        9.7      -.-  3.2  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 07:25:24  39.5498   27.0838       15.1      -.-  1.5  -.-   KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR)                      İlksel

2025.02.21 07:25:00  36.5182   36.3660        5.0      -.-  2.3  -.-   ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY)                        İlksel

2025.02.21 07:08:45  38.9295   37.2843       12.7      -.-  1.2  -.-   KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2025.02.21 06:45:49  38.8777   43.6968        5.0      -.-  2.1  -.-   TOPUZARPA-MURADIYE (VAN)                          İlksel

2025.02.21 06:34:12  36.6697   25.6657       11.3      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 06:23:23  40.4440   33.2067        5.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI)                    İlksel

2025.02.21 06:21:36  39.1768   26.8460        9.1      -.-  1.3  -.-   SALIHLER-DIKILI (IZMIR)                           İlksel

2025.02.21 06:18:27  36.6705   25.4758       13.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 06:06:46  36.6667   25.4837        8.3      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 06:02:16  39.3548   40.5412        9.9      -.-  1.5  -.-   SENKOY-YEDISU (BINGOL)                            İlksel

2025.02.21 05:57:33  36.6875   25.5630        9.1      -.-  3.5  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 05:49:10  36.6037   25.5012       13.8      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

1 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 2

2025.02.21 05:46:42  36.6600   25.5582        4.8      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 05:30:53  40.5338   28.9517        3.4      -.-  1.8  -.-   SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)                         İlksel

2025.02.21 05:08:13  39.1968   42.0098        5.0      -.-  2.0  -.-   TOKLULAR-BULANIK (MUS)                            İlksel

2025.02.21 05:07:37  36.6935   25.7072        5.0      -.-  3.3  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 05:05:11  36.6570   25.7348        6.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 04:41:34  37.1798   28.7738        6.9      -.-  1.7  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.21 04:16:49  36.6713   25.5055        6.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 04:12:33  38.8242   37.3942       11.4      -.-  1.6  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2025.02.21 04:06:44  36.5797   25.6135       12.4      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 04:01:33  37.1477   28.8057        7.5      -.-  2.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.21 03:51:31  38.1368   37.1617        5.0      -.-  2.1  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2025.02.21 03:49:39  35.0122   23.3360       14.6      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2025.02.21 03:30:03  36.6070   25.5142        7.9      -.-  3.1  2.9   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 03:22:05  37.8188   43.9848        7.4      -.-  2.7  -.-   BESOCAK-BASKALE (VAN)                             İlksel

2025.02.21 03:19:58  37.1758   28.7913        9.0      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

2025.02.21 03:15:02  36.7080   25.7047        8.0      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 03:13:20  39.6590   38.2943        5.0      -.-  2.6  -.-   DARISEKI-IMRANLI (SIVAS)                          İlksel

2025.02.21 03:09:03  38.0207   38.2172        8.7      -.-  1.3  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               İlksel

2025.02.21 03:05:43  36.5770   25.5233        5.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 02:55:00  36.7533   25.6842       12.9      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 02:51:06  38.5855   39.5182        6.8      -.-  1.1  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel

2025.02.21 02:48:18  36.6862   25.6890        9.6      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 02:23:30  36.6703   25.6525        8.1      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 02:20:58  38.8335   37.4255        5.0      -.-  1.4  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2025.02.21 02:15:48  38.8580   37.4435        5.0      -.-  3.2  3.3   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel

2025.02.21 01:44:40  36.6007   25.6453        7.1      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 01:42:46  36.7125   25.5930       12.7      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 01:21:31  37.4618   33.6785       14.7      -.-  1.2  -.-   AMBAR-AYRANCI (KARAMAN)                           İlksel

2025.02.21 01:21:03  36.6430   25.5000       13.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 01:09:52  36.5917   25.5353       12.0      -.-  3.6  3.6   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 01:03:01  36.9538   28.9432        7.2      -.-  1.4  -.-   AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2025.02.21 00:47:20  36.6830   25.6145        9.3      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2025.02.21 00:08:33  36.4325   25.4778        9.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 21 Şubat son depremler listesi 

Tarih    Saat        Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer  

2025-02-21 13:13:46 38.27611  38.04167  6.73  ML    1.3    Akçadağ (Malatya)   

2025-02-21 13:13:02 38.28389  38.18583  7.0    ML    1.7    Yeşilyurt (Malatya)   

2025-02-21 13:12:50 38.21444  38.49111  7.0    ML    1.7    Battalgazi (Malatya) 

2025-02-21 13:06:20 38.1425     26.68556  7.0    ML    1.7    Ege Denizi - Sığacık Körfezi - [09.50 km] Urla (İzmir)        

2025-02-21 11:56:05 39.88972  41.74667  7.01  ML    1.4    Pasinler (Erzurum)    

2025-02-21 11:53:53 37.88083  26.94         8.8    ML    2.3    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.74 km] Menderes (İzmir)       

2025-02-21 11:31:47 37.91472  36.68333  7.0    ML    1.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)     

2025-02-21 10:50:23 37.14806  28.86556  7.0    ML    1.6    Beyağaç (Denizli)      

2025-02-21 10:40:45 38.31139  38.78194  7.11  ML    1.1    Kale (Malatya)  

2025-02-21 10:19:37 39.11083  28.2075     7.0    ML    1.3    Sındırgı (Balıkesir)    

2025-02-21 10:15:53 38.3125     38.78861  7.14  ML    0.9    Kale (Malatya)  

2025-02-21 10:07:55 38.45611  42.01139  6.9    ML    1.3    Merkez (Bitlis)  

2025-02-21 09:38:44 37.1  29.51194  7.35  ML    2.0    Gölhisar (Burdur)     

2025-02-21 09:36:30 39.85222  33.07222  7.0    ML    3.0    Mamak (Ankara)       

2025-02-21 09:26:02 38.30139  42.3575     7.0    ML    2.0    Merkez (Bitlis)  

2025-02-21 09:23:52 39.38611  39.11639  7.02  ML    1.4    Ovacık (Tunceli)        

2025-02-21 08:48:12 37.82139  29.65111  7.0    ML    1.4    Çardak (Denizli)        

2025-02-21 08:40:58 39.69556  38.82472  7.07  ML    1.5    Kemah (Erzincan)      

2025-02-21 08:39:46 38.835       37.45972  7.04  ML    1.4    Gürün (Sivas)   

2025-02-21 08:35:29 38.11306  36.9075     4.19  ML    1.8    Göksun (Kahramanmaraş)        

2025-02-21 08:17:17 40.8875     31.67861  6.92  ML    1.2    Merkez (Bolu)  

2025-02-21 08:08:23 38.04861  37.97528  6.96  ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)        

2025-02-21 08:06:05 38.53472  28.28583  7.0    ML    1.9    Salihli (Manisa)

2025-02-21 07:47:56 36.61861  25.50861  7.0    ML    3.0    Ege Denizi

2025-02-21 07:42:24 38.17528  38.67         7.0    ML    0.8    Pütürge (Malatya)    

2025-02-21 07:25:24 39.55         27.05417  14.76         ML    1.5    Havran (Balıkesir)        

2025-02-21 07:25:00 36.53389  36.40083  7.0    ML    2.3    Kırıkhan (Hatay)        

2025-02-21 07:08:48 38.89222  37.32278  7.0    ML    1.4    Gürün (Sivas)   

2025-02-21 06:45:49 38.88778  43.66722  15.44         ML    1.8    Muradiye (Van)

2025-02-21 06:34:10 36.73917  25.59111  7.0    ML    2.4    Ege Denizi

2025-02-21 06:23:25 40.425       33.20917  7.04  ML    1.3    Şabanözü (Çankırı)   

2025-02-21 06:21:36 39.17111  26.83806  10.13         ML    1.2    Dikili (İzmir)     

2025-02-21 06:06:42 36.58861  25.44472  7.0    ML    2.4    Ege Denizi

2025-02-21 06:02:16 39.38528  40.65417  7.01  ML    1.4    Yedisu (Bingöl)

2025-02-21 05:57:25 36.61806  25.2375     7.0    ML    3.2    Ege Denizi

2025-02-21 05:55:20 37.45806  37.17278  6.41  ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

3 | 5
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 21 Şubat 2025 son dakika depremler - Sayfa 4

2025-02-21 05:46:40 36.63194  25.59083  7.0    ML    2.5    Ege Denizi

2025-02-21 05:30:53 40.57722  28.93861  7.0    ML    1.8    Çınarcık (Yalova)       

2025-02-21 05:08:13 39.20694  41.97194  11.83         ML    1.9    Karaçoban (Erzurum)

2025-02-21 05:07:30 36.56         25.43722  7.0    ML    3.2    Ege Denizi

2025-02-21 05:05:07 36.62667  25.51972  7.0    ML    2.6    Ege Denizi

2025-02-21 04:46:26 38.15889  38.57861  8.77  ML    1.2    Battalgazi (Malatya) 

2025-02-21 04:41:34 37.15139  28.78611  7.02  ML    1.8    Menteşe (Muğla)      

2025-02-21 04:12:32 38.87639  37.43722  7.04  ML    1.7    Gürün (Sivas)   

2025-02-21 04:01:33 37.13611  28.8075     11.59         ML    2.4    Menteşe (Muğla)        

2025-02-21 03:51:31 38.105       37.14361  7.0    ML    2.0    Ekinözü (Kahramanmaraş)     

2025-02-21 03:30:03 36.63667  25.68083  7.0    ML    2.6    Ege Denizi

2025-02-21 03:22:03 37.85333  44.10417  11.51         ML    2.4    Başkale (Van)   

2025-02-21 03:19:58 37.15389  28.81194  7.0    ML    1.5    Menteşe (Muğla)      

2025-02-21 03:15:04 36.82417  26.02722  7.0    ML    2.2    Ege Denizi

2025-02-21 03:13:22 39.63111  38.27167  4.75  ML    2.3    İmranlı (Sivas)  

2025-02-21 03:09:33 37.83694  29.84333  7.0    ML    1.0    Acıgöl - [05.57 km] Dazkırı (Afyonkarahisar)   

2025-02-21 03:09:03 38.06028  38.25639  7.4    ML    1.4    Çat Barajı - [02.53 km] Çelikhan (Adıyaman)

2025-02-21 03:01:00 37.35611  37.51944  7.0    ML    1.3    Yavuzeli (Gaziantep)

2025-02-21 02:55:00 36.76722  25.90972  7.0    ML    2.6    Ege Denizi

2025-02-21 02:51:06 38.52056  39.48722  7.17  ML    1.0    Hazar Gölü - [04.74 km] Merkez (Elazığ)

2025-02-21 02:50:41 38.11194  38.57111  7.0    ML    0.9    Sincik (Adıyaman)    

2025-02-21 02:50:17 37.54056  43.97917  6.99  ML    1.4    Merkez (Hakkari)      

2025-02-21 02:48:19 36.78833  25.88972  7.0    ML    2.5    Ege Denizi

2025-02-21 02:36:06 38.20528  38.67694  8.88  ML    0.9    Pütürge (Malatya)    

2025-02-21 02:32:17 40.20333  30.02139  6.84  ML    1.0    Merkez (Bilecik)        

2025-02-21 02:26:48 36.95833  28.82222  7.0    ML    1.3    Köyceğiz (Muğla)      

2025-02-21 02:23:32 36.72167  25.87472  7.0    ML    2.3    Ege Denizi

2025-02-21 02:21:00 38.87306  37.41444  7.0    ML    1.6    Gürün (Sivas)   

2025-02-21 02:16:18 39.56722  28.85944  4.13  ML    1.2    Dursunbey (Balıkesir)        

2025-02-21 02:15:49 38.86722  37.46222  7.0    ML    3.2    Gürün (Sivas)   

2025-02-21 01:49:44 37.94306  37.90556  6.91  ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)        

2025-02-21 01:42:45 36.73778  25.68083  3.9    ML    2.5    Ege Denizi

2025-02-21 01:37:35 38.155       41.81222  7.0    ML    1.1    Baykan (Siirt)   

2025-02-21 01:21:31 37.46861  33.67472  6.9    ML    1.5    Ayrancı (Karaman)    

2025-02-21 01:21:06 36.795       25.74861  11.61         ML    2.2    Ege Denizi

2025-02-21 01:18:25 39.91944  41.73111  7.0    ML    1.3    Pasinler (Erzurum)    

2025-02-21 01:09:52 36.63111  25.65028  7.0    ML    3.3    Ege Denizi

2025-02-21 01:03:01 36.93528  28.95389  7.0    ML    1.5    Köyceğiz (Muğla)      

2025-02-21 00:47:22 36.7175     25.8275     7.0    ML    2.6    Ege Denizi

4 | 5